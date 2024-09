A las 10:32, los medios de comunicación en Rusia informan de un incendio significativo en las instalaciones de almacenamiento de municiones en Volgogrado.

10:57 El Ejército Ucraniano Informa de 165 Enfrentamientos Desde AyerEl ejército ucraniano ha registrado hasta 165 enfrentamientos desde ayer, con más de un cuarto de ellos occurring en la región de Donbass, específicamente alrededor de la ciudad disputada de Pokrovsk. Según el informe, las fuerzas rusas llevaron a cabo 73 ataques aéreos contra objetivos y áreas civiles, utilizando 124 bombas aéreas guiadas. Además, lanzaron siete misiles. Además de esto, los agresores realizaron más de 4700 ataques, incluyendo 179 ataques con lanzacohetes múltiples, y desplegaron más de 1700 drones suicidas. La aviación ucraniana, junto con las fuerzas de misiles y artillería, supuestamente realizó seis ataques en áreas dominadas por personal, armas y equipo enemigo.

10:17 Juez Principal Asesinado en Ataque Ruso a Vehículo CivilUn juez principal del Tribunal Supremo que estaba brindando ayuda a los habitantes de un pueblo en la región de Járkov fue asesinado en un ataque con drone a un vehículo civil, según el sitio de noticias Ukrinform, citando la oficina del fiscal regional. El día anterior, un drone controlado por el enemigo impactó el SUV en el que viajaba el juez Leonid Loboyko. Falleció instantáneamente. Tres mujeres que también estaban en el vehículo resultaron heridas. Ucrania investiga posibles crímenes de guerra y asesinato.

09:55 Autoridades Ucranianas Informan de Lesiones Después de Ataques en ZaporizhzhiaLas autoridades ucranianas informan de daños significativos a estructuras civiles en la ciudad industrial de Zaporizhzhia en el sur de Ucrania después de nuevos bombardeos aéreos rusos masivos. Al menos siete personas resultaron heridas, según el jefe de la región, Ivan Fedorov, en una publicación de Telegram. Es posible que aún haya personas enterradas bajo los escombros. La ciudad soportó más de diez ataques aéreos, con varios incendios informados.

09:27 Rusia Afirma Haber Derribado 125 Drones Ucranianos AnocheRusia afirma haber derribado 125 drones ucranianos la noche anterior, según el ministerio de defensa. Los 125 drones fueron neutralizados y destruidos por sistemas de defensa aérea rusos. Según los informes, 67 drones fueron derribados sobre la región de Volgogrado, 17 cada uno sobre las regiones de Belgorod y Vorónezh, y 18 sobre la región de Rostov.

08:42 Ejército Ucraniano Informa de 1170 baixas Rusas en las Últimas 24 HorasEl ejército ucraniano informa de 1170 bajas rusas en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de soldados heridos y muertos a aproximadamente 652,000. En el último día, las fuerzas ucranianas también informaron de la destrucción de nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados. Se informaron 93 drones derribados y un sistema de defensa aérea atacado.

07:22 Analistas Militares: Ucrania Ataca Más Depósitos de Municiones en RusiaAnalistas militares en la plataforma X informan que drones ucranianos atacaron un almacén de municiones ruso en Kotluban durante la noche. Fuentes locales informan de incendios cerca del importante depósito de municiones ruso en la región de Volgogrado. El sistema de información de incendios de NASA también informes de incendios en el flanco norte del depósito. Ni el Kremlin ni el ejército ucraniano han comentado esto aún.

06:54 Klingbeil Pide Obligación de Apoyar a UcraniaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la próxima cumbre de Ucrania con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein envíe un mensaje sólido de solidaridad con el país atacado. "La cumbre debe volver a subrayar que todos están obligados, incluyendo a Estados Unidos después de las elecciones de noviembre, a apoyar activamente a Ucrania durante todo el tiempo necesario", dijo Klingbeil. También merece la pena considerar "cómo se pueden establecer en el futuro conferencias de paz más ampliamente para discutir finalmente una perspectiva de paz para el beneficio de los ucranianos". Biden está previsto que haga su primera visita presidencial a Alemania el 10 de octubre. Una conferencia de los 50 países que apoyan a Ucrania se celebrará en la base aérea de EE. UU. en Ramstein el 12 de octubre - por primera vez a nivel más alto. Se espera que también participe el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Portavoz de Zelenskyy sobre la Entrega de Armas: Primero Se Lo Dirán a los RusosSegún el portavoz del presidente ucraniano, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el uso de armas occidentales en el territorio ruso. Serhiy Nykyforov explica en el programa de noticias ucraniano 24/7 que "no hay una decisión final y clara" sobre este asunto aún. Sin embargo, Volodymyr Zelenskyy "ha discutido este tema con todas las partes whose permission is needed - Italy, France, Britain, and, of course, the United States". El portavoz de Zelenskyy adds: "Debemos recordar que los rusos se enterarán primero de la autorización para incursiones profundas en su territorio. Ellos lo sabrán primero, y luego habrá un anuncio oficial."

04:45 Suiza Apoya el Plan de Paz de China, Kyiv DesilusionadaEl Ministerio de Asuntos Exteriores suizo ha expresado su apoyo a un plan de paz liderado por China para poner fin al conflicto de Ucrania. La perspectiva de Suiza sobre tales iniciativas ha cambiado, explica el ministerio en Berna. Desde Kyiv, se considera una decepción. Ucrania está preparando una segunda conferencia de paz para noviembre. En junio, varios países sin Rusia y China participaron en una primera reunión en Suiza.

03:29 Lituania Envía Ayuda Militar a UcraniaLituania está enviando un paquete de ayuda militar que incluye municiones, computadoras y suministros logísticos a Ucrania. Este paquete debería llegar a su destino esta semana, según anunció el gobierno lituano. Desde el comienzo del año, Lituania ha entregado municiones de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, sistemas antidrones, armas antitanque, sistemas de control remoto y various other equipment a Ucrania.

02:29 Tragedia en la región de Kharkiv: Tres muertesLos ataques aéreos rusos en el pueblo de Slatyne en la región de Kharkiv han causado la muerte de tres personas e hirieron a seis más, según las autoridades regionales. Los ataques aéreos apuntaron a la infraestructura civil y afectaron instalaciones educativas y negocios, causando daños mientras la gente caminaba por las calles.

01:29 Corea del Norte advierte contra la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania como 'jugar con fuego'Corea del Norte, presuntamente involucrada en el suministro ilegal de armas a Rusia, ha percibido la ayuda militar de EE. UU. por valor de 8.000 millones de dólares destinada a Ucrania como un "grave error" y "jugar con fuego" contra el poder nuclear de Rusia. Este anuncio lo hizo el presidente de EE. UU., Joe Biden, durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Washington. La ayuda está destinada a ayudar a Ucrania en su defensa propia, incluyendo armas de alcance extendido, lo que aumentaría la capacidad del país para atacar a Rusia desde una distancia segura.

00:25 Ataque ruso a un hospital de Sumy: el número de muertos aumenta a diezEl número de muertos ha aumentado a diez después de que un hospital en la ciudad ucraniana de Sumy fuera atacado por segunda vez por las fuerzas rusas. Inicialmente, solo se informó de una muerte durante el primer ataque al centro médico, según el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko. Desafortunadamente, el hospital fue bombardeado de nuevo durante la evacuación de los pacientes. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusa a Rusia de liderar una "guerra contra los hospitales".

22:54 El equipo de Zelenski: EE. UU. muestra fuerte interés en el 'plan de victoria' de ZelenskiSegún Serhiy Nykyforov, portavoz de la oficina presidencial ucraniana, el gobierno de EE. UU. ha demostrado "interés significativo" en el llamado "plan de victoria" del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Esta declaración contradice los informes de los medios que sugieren falta de entusiasmo por parte de Washington. "No es exacto", dice Nykyforov en la televisión ucraniana. El plan fue "bien recibido". Nykyforov también indica que el presidente de EE. UU., Joe Biden, ha prometido volver con "algunas decisiones y respuestas" sobre el plan en la reunión del Grupo de Contacto de Ramstein en Alemania el 12 de octubre.

22:25 Zelenski: Trump apoyará a UcraniaEl presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que Donald Trump apoyará a Ucrania si gana las elecciones de noviembre. Zelenski expresó esta creencia en una entrevista en el canal de noticias Fox News. "No estoy seguro sobre el escenario postelectoral y quién asumirá la presidencia", explica Zelenski. "Sin embargo, he recibido comunicaciones directas de Donald Trump de que será un aliado de Ucrania, brindando apoyo a nuestra nación".

21:40 Lavrov advierte a las naciones occidentales contra desafiar a Rusia nuclearEn su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió a las naciones occidentales contra desear "desafiar a Rusia hasta el final", describiéndolo como una "elección suicida". Calificó cualquier intento de derrotar a Rusia como "suicida". Solo unos días antes, el líder ruso, Vladímir Putin, había amenazado con el uso de armas nucleares. Según Putin, cualquier ataque convencional contra Rusia respaldado por una potencia nuclear sería interpretado como un ataque conjunto de los países involucrados.

