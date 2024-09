A las 10:27, hay imágenes de un asalto a una instalación de almacenamiento de municiones rusas.

El gobierno ruso aún no lo ha verificado, pero el jefe de la región de Tver anunció en Telegram que un ataque con drone ucraniano encendió un incendio. Parece haber objetivo un importante complejo militar lleno de armas y municiones. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y se están compartiendo clips del incendio en línea.

09:39 Nueve heridos en Járkov, dos muertos en SaporizhzhiaJárkov, Ucrania, fue bombardeada por aviones rusos el día anterior. Balas explosivas detonaron en varios distritos. El número de heridos ahora suma 9, tras una serie de ataques contra civiles. Además, Rusia lanzó ataques aéreos contra pueblos en la región de Saporizhzhia, lo que resultó en la muerte de dos personas.

08:46 Ucrania: Instalaciones energéticas en Sumy bajo ataque otra vezLas autoridades ucranianas afirman que drones rusos atacaron nuevamente las instalaciones energéticas en Sumy. Los datos preliminares sugieren que no hay víctimas, pero los ataques constantes han comprometido gravemente la infraestructura energética de la ciudad. Previamente, el martes, Rusia bombardeó la infraestructura energética de Sumy con cohetes y drones, dejando temporalmente sin electricidad a más de 280,000 hogares.

08:27 Estado Mayor Ucraniano: 1130 bajas rusas ayerEl Estado Mayor Ucraniano reporta 1130 soldados rusos heridos o muertos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, Ucrania ha registrado 637,010 bajas enemigas. Desde ayer, las fuerzas ucranianas afirman haber destruido 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de carga y combustible, y 6 tanques.

07:55 Ucrania se prepara para desplegar cazas F-16La Fuerza Aérea Ucraniana ha elaborado estrategias de despliegue para los cazas F-16 occidentales. Se han asignado todas las tareas para las fuerzas armadas y el ministerio de defensa, declaró el presidente Volodímir Zelenski en su discurso en video nocturno. Las discusiones con el mando aéreo también trataron la posibilidad de ampliar la flota de aviones y mejorar el entrenamiento de los pilotos. Muchos en Kiev abogan por una mejora en el entrenamiento básico de los pilotos, con la formación actual durando solo 40 días. Se espera que Ucrania reciba aproximadamente 60 cazas F-16, pero solo unos pocos han sido entregados hasta ahora.

07:19 Rusia repele ataques con drones ucranianos en varias regionesRusia afirma haber frustrado múltiples ataques con drones ucranianos en varias regiones. El sistema de defensa aérea neutralizó 54 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas, según la agencia de noticias TASS, que citó al ministerio de defensa. La mitad de los drones fueron derribados sobre la región fronteriza de Kursk, mientras que la otra mitad fue destruida sobre las regiones fronterizas de Bryansk y Belgorod, así como sobre las regiones occidentales de Smolensk y Oryol. La agencia no menciona la región de Tver, donde las autoridades locales y los blogueros militares informaron sobre un ataque con drone en un gran depósito de municiones en la ciudad de Toropets, lo que obligó a evacuaciones debido a un incendio resultante.

06:57 Analistas militares: ataque ucraniano daña gravemente el arsenal rusoLos analistas militares sugieren que un ataque ucraniano en Toropets, en la región de Tver de Rusia, ha causado graves daños a un depósito de municiones que contiene miles de toneladas de municiones y cohetes. El depósito, que ha sido expandido en los últimos años, alberga 42 bunkers reforzados y 23 talleres y almacenes, según los analistas. El antiguo oficial de inteligencia ruso Igor Girkin afirma que la situación en la región está bajo control.

06:20 Líder parlamentario del Partido Verde: AfD y BSW promueven la propaganda rusaKonstantin von Notz, líder del grupo parlamentario del Partido Verde, aboga por un debate parlamentario sobre las operaciones de propaganda rusa en Alemania. "Investigaciones significativas sobre documentos internos de la fábrica de propaganda rusa SDA revelan los métodos astutos con los que las agencias rusas influyen en nuestra democracia, el discurso público y las elecciones", dice. "Con la ayuda de AfD, BSW y otros cómplices que promueven los narrativos rusos en reuniones públicas y parlamentarias, se forman alianzas dañinas para socavar los intereses alemanes".

05:42 Ciberactores rusos publican videos falsos sobre Kamala HarrisSegún la investigación de Microsoft, los actores rusos han intensificado su campaña de desinformación contra la candidata a la presidencia de EE. UU. Kamala Harris. Un grupo asociado con el Kremlin, conocido como Storm-1516, ha lanzado dos videos falsos desde finales de agosto para difamar la campaña de Harris y su compañero de fórmula Tim Walz. Un video muestra a un supuesto grupo de seguidores de Harris agrediendo a un participante de un mitin de Trump. El otro video presenta a un actor propagando mentiras sobre un supuesto accidente de 2011 en el que Harris supuestamente lesionó a una niña y huyó del scene.

05:19 Llamas y explosiones en el Tver rusoSegún los informes rusos, un ataque con drone ucraniano encendió un incendio en la región rusa de Tver. Fragmentos de un drone ucraniano destruido iniciaron un incendio en la parte occidental de la región de Tver, lo que requirió la evacuación parcial de los residentes, según el gobernador de la región, Igor Rudenya. Los bomberos actualmente intentan contener el incendio. La fuente del incendio sigue sin estar clara.

03:57 Reportan Ataques con Drones en Regiones RusasSegún informes de los gobernadores locales, Ucrania parece haber atacado varias regiones en el oeste de Rusia utilizando drones. La región de Gregorian Chants, que comparte frontera con Bielorrusia, informó la derribada de siete drones ucranianos, según compartió el gobernador Vasily Anochin en Telegram. Se interceptó un drone sobre el área de Orjol, según un posteo de Telegram del gobernador Andrei Klichkov. Al menos catorce drones de ataque ucranianos fueron reportados derribados en la región de Bryansk, que limita con Ucrania, según una actualización de Telegram del gobernador Alexander Bogomaz. El gobierno de Kyiv afirmó que estos ataques buscaban golpear la infraestructura militar, energética y de transporte vital para los esfuerzos bélicos de Moscú.

02:56 El Comercio de Uranio entre China y Rusia Está Bajo EscrutinioSe investiga una posible elusión de la prohibición de importación de uranio ruso por parte de EE. UU., ya que hay sospechas de que China está recibiendo uranio enriquecido de Rusia mientras exports su propia producción a EE. UU. Según un informe de Reuters, fuentes del gobierno de EE. UU. expresaron su preocupación por la posibilidad de eludir la prohibición de importación de uranio ruso. El portavoz de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU., Jonathan Indall, expresó su preocupación, señalando el posible problema de recurrir a China como principal proveedor de uranio. El Departamento de Comercio de EE. UU. se negó a hacer comentarios al respecto.

01:54 EE. UU. Considera el Almacenamiento de PetróleoUn fuente gubernamental afirmó que EE. UU. está planeando reabastecer sus reservas estratégicas de petróleo, con el objetivo de adquirir hasta 6 millones de barriles de petróleo. Esto representaría el mayor repago de reservas estratégicas desde un histórico lanzamiento de crudo en 2022. Los altos precios de la gasolina en el aftermath de la invasión rusa de Ucrania llevaron a significativas ventas de crudo desde las reservas estratégicas de EE. UU., estableciendo un nuevo récord de lanzamientos de reservas de petróleo.

00:45 Muertos y heridos en el ataque a SaporischschjaRusia atacó la región de Saporischschja durante la noche, lo que resultó en al menos dos fallecidos y cinco heridos, según informó el gobernador Ivan Fedorov. Fedorov especificó además que la comunidad de Komyshuvakha en la región fue fuertemente objetivo, causando daños a varias casas e instalaciones de infraestructura. Los equipos de rescate aún se encuentran en el lugar, y se está evaluando la magnitud total de los daños. Según "Kyiv Independent", los equipos de rescate aún se encuentran en el lugar, y se está investigando la magnitud total de los daños.

23:38 Embajadora de EE. UU. en la ONU Habla Sobre el Plan de Paz de ZelenskyLa embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, reveló que EE. UU. ha revisado el plan de paz propuesto por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Thomas-Greenfield expresó su confianza en la viabilidad del plan y la necesidad de comprender cómo colaborar efectivamente en su implementación. No entró en detalles sobre posibles contribuciones o puntos de discusión específicos. Se asume que Thomas-Greenfield se refería al "plan de victoria" anunciado por Zelensky el mes pasado.

22:29 Aves Migratorias Confundidas con Objeto Volador No Identificado en LetoniaUna falsa alarma en Letonia se resolvió cuando se identificó que una supuesta violación del espacio aéreo letón por un objeto volador no identificado era inofensivo. Las aves migratorias belgas fueron la fuente del objeto misterioso, según informó la agencia de noticias Leta, citando la evaluación de la fuerza aérea. El Ministerio de Defensa de Riga informó inicialmente objetos voladores no identificados, lo que llevó a interceptores de la OTAN desde la base de Lielvarde a monitorear el espacio aéreo en busca de cualquier actividad

