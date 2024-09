A las 10:20, un ataque con drones en Kiev inicia múltiples incendios.

09:36 Putin: Rusia Alcanzará Todos los Objetivos PlanificadosEl presidente ruso Putin ha manifestado su postura firme en el conflicto contra Ucrania. "Todos los objetivos planificados serán alcanzados", afirmó en un mensaje en video con motivo del segundo aniversario de la supuesta anexión de cuatro regiones de Ucrania. El presidente ruso reiteró sus argumentos detrás de la invasión de Ucrania, tachando a su gobierno de "dictadura nazi". Rusia envió tropas a Ucrania para proteger a la población de habla rusa allí, declaró, acusando al gobierno ucraniano de intentar "separar a estas personas para siempre de Rusia, su patria histórica". Putin también criticó a las "élites occidentales" que, según él, habían convertido a Ucrania en su "colonia, un puesto militar con Rusia como objetivo".

08:46 Ucrania Transfiere el Mando de la Defensa de WuhledarEl coronel Ivan Winnik, líder de la 72.ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, a cargo de la defensa de la ciudad altamente disputada de Wuhledar, ha sido reasignado. El Kyiv Independent informó esto, citando al Mando de las Fuerzas Conjuntas Norte. La razón dada fue el ascenso y la transferencia de experiencia de combate. Su sucesor sigue sin identificarse. Bajo el mando de Winnik, la brigada protegió la ciudad durante más de dos años. Los expertos militares ucranianos temen que las unidades rusas puedan capturar pronto la pequeña ciudad en el segmento sur del Donbass.

08:04 Mykolaiv Informa de Incendio en Infraestructura CríticaSe ha producido un incendio en un sitio de infraestructura crítica en el distrito de Bashtanka de la región de Mykolaiv tras un ataque con drone ruso. Ukrainska Pravda informó esto, citando al jefe de la administración militar regional. No se menciona el lugar específico bajo amenaza.

07:24 Kyiv Informa de la Exitosa Rechazo de un Ataque NocturnoSegún la administración militar regional, el asalto ruso a Kyiv duró más de cinco horas la noche anterior. Sin embargo, todos los drones fueron frustrados con éxito, informó Ukrinform, citando a los líderes de la autoridad. El ataque se ejecutó en varias oleadas desde diversas direcciones.

06:44 Prisioneros Rusos Deployment al Frente en lugar de PrisiónSurgen informes que sugieren que Rusia está implementando una ley que permite a las autoridades eximir a individuos de responsabilidad penal si firman un contrato militar con el Ministerio de Defensa. A los prisoners en las regiones de Bryansk, Nizhny Novgorod y Novosibirsk, la República de Komi, la región de Altai y la ilegalmente anexada Crimea se les ofreció esta opción, según los medios de comunicación de la oposición rusa. Estos informes fueron citados en el último análisis del think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky Informa de 100 Bombas Guiadas Diarias

Rusia continúa su ataque implacable a Ucrania con una intensidad incesante,.asserta el presidente ucraniano Zelensky en un discurso en video. El ejército ruso está empleando aproximadamente 100 bombas guiadas, lanzadas desde aviones, diariamente en Ucrania. Un reciente ataque a la ciudad industrial de Saporizhzhia dejó 14 heridos. Las regiones de Kharkiv, Donetsk y Sumy también han sido objeto de ataques con bombas guiadas. "Esto es el terror diario de Rusia", comenta Zelensky, destacando que esto serve como un recordatorio constante a todos los socios de Ucrania de que "necesitamos más capacidades de ataque de largo alcance para Ucrania, necesitamos más defensa aérea para Ucrania, necesitamos más sanciones contra Rusia".

05:43 Estado Mayor Ucraniano: Preocupaciones por Vuhledar

Se informan nuevos ataques rusos contra las líneas de defensa ucranianas cerca del Donbass. Trece ataques fueron repelidos cerca de Pokrovsk, y diecisiete avances de tropas rusas fueron frustrados cerca de Kurakhove, revela el Estado Mayor Ucraniano. También se está librando una lucha intensa en las inmediaciones de Vuhledar. Los expertos militares ucranianos temen que esta pequeña ciudad en el segmento sur del Donbass pueda ser pronto superada por las unidades rusas.

04:46 Explosiones en Kyiv: Persisten los Ataques con Drones

La capital ucraniana de Kyiv ha vuelto a ser objetivo de múltiples ataques con drones rusos durante la noche. Según el ejército ucraniano, las unidades de defensa aérea estuvieron completamente ocupadas durante horas defendiendo contra varias oleadas de ataques. "Varios drones enemigos están sobre y cerca de la capital", comunica el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, a través de Telegram. Los testigos informan de numerous explosions en Kyiv, indicativas del despliegue de sistemas de defensa aérea. No hay informes iniciales de daños o víctimas por los últimos ataques. Se ha activado una alerta aérea en Kyiv, la región circundante y toda la Ucrania oriental desde alrededor de las 1:00 AM hora local. La fuerza aérea ucraniana había informado previamente de varios grupos de ataques con drones rusos en Kyiv y Ucrania occidental. Además, se registró el lanzamiento de varias bombas guiadas desde áreas controladas por Rusia en Ucrania alrededor de las 04:40 AM hora local.

03:45 Comisión de Helsinki Aboga por un Cambio en la Política de EE. UU. hacia Moscú

La Comisión de Helsinki, de carácter bipartidista, insta a Estados Unidos a abandonar su estrategia posguerra fría hacia Rusia y considerar a Moscú como una amenaza duradera para la seguridad global, según el periódico "The Hill". La comisión recomienda que Washington reevalúe su enfoque hacia Rusia, como ha hecho con China. Las propuestas van más allá de los compromisos de la administración de Biden con Ucrania y contradicen las posiciones de Donald Trump y sus aliados en el Congreso, que abogan por que EE. UU. invierta demasiado en la seguridad europea. Trump aboga por negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, pero el presidente de la Comisión de Helsinki, el republicano Joe Wilson, expresa escepticismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin.

14:49 Kiev Atacado por Drones RusosEl ejército ucraniano informa que la capital ucraniana, Kiev, está siendo atacada por drones rusos. Las unidades antiaéreas luchan contra estos ataques. Los testigos oculares informan de numerosos estallidos fuertes y objetivos alcanzados en el aire, lo que sugiere el despliegue de sistemas de defensa aérea. Se han activado alertas en toda la Ucrania oriental, incluyendo Kiev y sus alrededores.

10:40 Moldova: Advertencias sobre las Elecciones "Evite a los Tramposos, Refugiados y Maleantes"Un alto funcionario del gobierno de Moldavia ha aconsejado a los votantes que eviten a "los tramposos, refugiados y criminales" después de que un empresario pró-ruso exiliado prometiera recompensar a quienes voten en contra de unirse a la Unión Europea en un referéndum. Esta llamada refleja la intensificación de las elecciones presidenciales en Moldavia el 20 de octubre, en las que la presidenta saliente proeuropea, Maia Sandu, trata de asegurar un segundo mandato.

08:14 Ataque a Subestación de Energía Cerca de la Planta Nuclear Controlada por RusiaLa administración de la Planta Nuclear de Zaporizhzhia, controlada por Rusia, informa sobre otro ataque ucraniano a una subestación de energía cercana, destruyendo un transformador. Un transformador en la subestación "Raduga" en Enerhodar, Ucrania, fue alcanzado por fuego de artillería, según un informe de Telegram. El informe también incluía una foto de humo saliendo de la azotea de un edificio. El suministro de energía a Enerhodar ha remainedo ininterrumpido, según el informe. La planta nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa con seis reactores, fue anexada por tropas rusas durante la primera oleada de la invasión ucraniana en febrero de 2022. Ambos bandos suelen acusarse mutuamente de atacar o planear atacar la planta de energía.

07:15 Zelenskyy Duda sobre las Amenazas Nucleares de Putin: "Putin Valora su Existencia"El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, expresó dudas sobre las continuas amenazas nucleares del presidente ruso, Vladimir Putin, en una entrevista con Fox News. Zelenskyy señaló que Putin tiene un gran apego a su vida y es poco probable que utilice armas nucleares. "Nadie sabe lo que pasa por su mente", admitió. "Podría lanzar armas nucleares contra cualquier nación - o no. Pero no creo que lo haga".

06:10 El Triunfo del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) Impacta fuertemente la Escena PolíticaLas elecciones parlamentarias de Austria han sacudido el panorama político del país. El partido de ultraderecha Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) obtuvo un récord del 28,7% de los votos, según las proyecciones. En su campaña electoral, el partido adoptó una línea dura contra la UE. A pesar de la guerra en curso en Ucrania, el partido mantiene una postura más amistosa hacia Rusia, sin ver el dependence de Austria en el gas ruso como un problema. El acuerdo de gas entre Viena y Moscú se extendió hasta 2040 en 2018, garantizando un suministro constante de gas natural y obligando a Austria a hacer pagos incluso si no se entrega. Entre enero y mayo de 2024, más del 90% de las importaciones de gas de Austria procedían de Rusia.

15:37 Visita del Primer Ministro Ruso Mishustin a TeheránEl primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, viajará a Teherán el lunes para reunirse con el presidente iraní, Massoud Pezhman, y el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref. Según el gobierno ruso, Mishustin discutirá una amplia gama de cooperación ruso-iraní, incluyendo comercio, economía, cultura y ayuda humanitaria durante esta visita. Las naciones occidentales acusan a Irán de suministrar drones y misiles al ejército ruso para operaciones en Ucrania. Sin embargo, Teherán rechaza estas acusaciones.

Puede explorar los desarrollos anteriores aquí.

La Unión Europea expresó su preocupación por la escalada de la agresión rusa en Ucrania y sus implicaciones para la seguridad del continente. En una declaración conjunta, los líderes de la UE condenaron las acciones de Rusia y pidieron una desescalada inmediata.

Dado el aumento de las tensiones entre Rusia y la Unión Europea, varios países de la UE han fortalecido su presencia militar en sus fronteras orientales para disuadir posibles incursiones rusas.

Lea también: