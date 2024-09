A las 10:20, Ucrania plantea preocupaciones por un incendio en una estructura residencial de Kiev.

09:36 Putin: Rusia cumplirá todos los objetivos

El presidente ruso Putin ha manifestado su determinación en el asalto a Ucrania. "Todos los objetivos previstos se cumplirán", declaró en un mensaje en video con motivo del segundo aniversario de la supuesta anexión de cuatro regiones de Ucrania por Rusia. El presidente ruso también reiteró su justificación para la invasión de Ucrania, considerando a su gobierno una "dictadura nazi". Rusia había enviado soldados a Ucrania para proteger a la población de habla rusa allí, argumentó Putin, acusando al gobierno ucraniano de pretender "separar a estas personas de Rusia, su patria histórica, para siempre". Además, criticó a las "élites occidentales" que habían transformado Ucrania en "una colonia, un puesto militar, con Rusia como objetivo".

08:46 Ucrania cambia al comandante de la defensa de Wuhledar

El coronel Ivan Winnik, comandante de la 72.ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, que ha estado defendiendo la ciudad altamente disputada de Wuhledar, ha sido reasignado. El Independiente de Kyiv informó esto, citando al Comando de las Fuerzas Conjuntas del Norte. La razón dada fue un promoción y la transferencia de experiencia de combate. Su sucesor sigue sin revelarse. Bajo el mando de Winnik, la brigada protegió la ciudad durante más de dos años. Los expertos militares ucranianos temen que las unidades rusas puedan capturar pronto la pequeña ciudad en la sección sur del Donbass.

08:04 Incendio en infraestructura crítica en Mykolaiv

Se ha producido un incendio en una instalación de infraestructura crítica en el distrito de Bashtanka de la región de Mykolaiv después de un ataque con drones rusos. Ukrainska Pravda informó esto, citando al jefe de la administración militar regional. No se especificó la instalación afectada con precisión.

07:24 Kyiv presume de exitosa defensa contra el ataque nocturno

Según la administración militar regional, el ataque ruso a Kyiv de anoche duró más de cinco horas. Sin embargo, todos los drones fueron neutralizados y aún no se han informado de bajas o daños. La agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform informó esto, citando a los líderes de las autoridades. El asalto se llevó a cabo en varias oleadas desde diferentes direcciones.

06:44 Rusia envía a presos a la línea de frente en lugar de prisión

Se informe de que Rusia está implementando una ley que permite a las autoridades absolver a individuos de responsabilidad criminal si firman un contrato militar con el Ministerio de Defensa. Prisoneros en las regiones de Bryansk, Nizhny Novgorod y Novosibirsk, la República de Komi, la región de Altai y la ilegalmente anexada Crimea han tenido esta oportunidad, según los medios de comunicación de la oposición rusa. Estos informes se citaron en el último análisis del think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky reporta 100 bombas guiadas diarias

Rusia sigue bombardeando Ucrania con fervor incesante. El presidente ucraniano Zelensky revela que Rusia utiliza alrededor de 100 bombas guiadas diarias, dirigiéndolas directamente desde aviones. En un discurso en video, anuncia que Rusia hirió a 14 personas en un ataque a la ciudad industrial de Saporizhzhia. Las regiones de Kharkiv, Donetsk y Sumy también han sido objetivo de bombas guiadas. "Esto es el terror diario de Rusia", subraya Zelensky, destacando la necesidad de sistemas de ataque a larga distancia, defensa aérea y sanciones contra Rusia.

05:43 El Estado Mayor de Ucrania expresa preocupación por Vuhledar

Se informan nuevos ataques rusos contra las líneas de defensa ucranianas en la región de Donbass. El Estado Mayor de Ucrania informa que 13 ataques fueron repelidos cerca de Pokrovsk y 17 avances rusos fueron frustrados cerca de Kurakhove. También se informa de intensos combates en la zona de Vuhledar. Los expertos militares ucranianos esperan que esta pequeña ciudad en la sección sur del Donbass no sea capturada pronto por las fuerzas rusas.

04:46 Kyiv sufre ataques con drones durante toda la noche

La capital ucraniana, Kyiv, vuelve a ser objetivo de múltiples ataques con drones rusos durante la noche. Según el ejército ucraniano, las unidades de defensa aérea estuvieron luchando para repeler el asalto durante horas. "Hay múltiples drones enemigos sobrevolando y cerca de la capital", comparte el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, en Telegram. Los testigos informan de numerosas explosiones en Kyiv, lo que sugiere el uso de sistemas de defensa aérea. No se han confirmado informes de daños o bajas en los últimos ataques. Las sirenas de alarma aérea han estado chillando en Kyiv, la región circundante y toda la Ucrania oriental desde alrededor de las 1:00 AM hora local. La fuerza aérea ucraniana había informado previamente de varios grupos de ataques con drones rusos en Kyiv y Ucrania occidental. Además, se registró el lanzamiento de varias bombas guiadas desde áreas de Ucrania controladas por Rusia alrededor de las 04:40 AM hora local.

03:45 Comisión de Helsinki propone cambio en la política de EE. UU. hacia Moscú

La Comisión de Helsinki, bipartidista, recomienda que Estados Unidos abandone su enfoque posguerra fría hacia Rusia y reconozca a Moscú como una amenaza duradera para la seguridad global. Según el periódico "The Hill", la comisión aboga por que Washington reevalúe su enfoque hacia Rusia, de manera similar a como ha abordado a China. Las propuestas van más allá de los compromisos de la administración de Biden hacia Ucrania y contradicen las posiciones de Donald Trump y sus seguidores en el Congreso, que afirman que EE. UU. gasta demasiado en la seguridad europea. Trump aboga por negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, pero el presidente de la Comisión de Helsinki, el republicano Joe Wilson, es escéptico sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin.

02:49 Rusia ataca Kyiv con drones

01:40 Campaña Electoral de Moldavia Advierte sobre "Estafadores"Un alto funcionario del gobierno ha aconsejado a los moldavos que se alejen de "estafadores, inmigrantes y delincuentes" debido a que un empresario pró-ruso exiliado ha prometido pagar a los votantes si votan "no" en un referéndum sobre la unión con la Unión Europea. La advertencia del Ministro de Infraestructura Andrei Spinu indica una campaña electoral presidencial descontrolada el 20 de octubre, en la que la presidenta en ejercicio Maia Sandu busca un segundo mandato promoviendo los valores proeuropeos.

00:14 Ucrania: Ataque a Subestación Eléctrica Cerca de la CNPPSegún el informe del equipo de gestión de la central nuclear (CNPP) de Zaporizhzhia, controlada por Rusia, las fuerzas ucranianas volvieron a atacar una subestación eléctrica cercana, causando daños a un transformador. Un transformador en la subestación "Raduga" en Enerhodar fue alcanzado por fuego de artillería, según la actualización de Telegram del equipo de gestión de la CNPP. También se compartió una imagen de humo saliendo del techo de un edificio. Según los informes, el suministro de energía de Enerhodar sigue sin interrupciones. La CNPP de Zaporizhzhia, que alberga seis reactores, es la mayor central nuclear de Europa, habiendo sido tomada por las fuerzas rusas durante la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Ambos bandos se culpan mutuamente por amenazar o planear ataques a la estación de energía.

23:15 Zelenskyy Desmiente Temores de Amenaza Nuclear: "Putin Ama su Vida"El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, expresó dudas sobre las amenazas nucleares continuas del presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista con Fox News. En opinión de Zelenskyy, Putin ama su vida y probablemente teme las consecuencias de usar armas nucleares. "Nadie sabe lo que pasa por su cabeza", afirmó Zelenskyy, "Podría potencialmente bombardear cualquier país con armas nucleares en cualquier momento - o no. En mi opinión, no lo hará".

22:10 Postura del FPÖ de Austria sobre la Guerra de Ucrania y RusiaLas elecciones parlamentarias de Austria han causado importantes cambios políticos. El partido de derecha FPÖ está celebrando una victoria sin precedentes con el 28,7%, según las proyecciones. Los populistas de derecha han adoptado una postura firme en contra de la UE en su plataforma electoral. A pesar del conflicto de Ucrania, el partido mantiene una postura positiva hacia Rusia y no ve problema en la dependencia de Austria del gas ruso. Un acuerdo entre Viena y Moscú extendió el contrato de gas hasta 2040 en 2018, garantizando grandes importaciones de gas y asegurando el pago independientemente de la entrega. Entre enero y mayo de 2024, más del 90% de las importaciones de gas de Austria procedían de Rusia.

21:37 El Primer Ministro Ruso Viaja a TeheránEl primer ministro ruso Mikhail Mishustin se dirige a Teherán en medio de la creciente tensión en el Oriente Medio para reunirse con el presidente de Irán, Hassan Rouhani. La reunión está programada para el lunes, según fuentes del gobierno ruso. Además de reunirse con el vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, Mishustin discutirá "todo el espectro de la cooperación ruso-iraní en comercio, economía, cultura y asistencia humanitaria" durante su visita. El Occidente acusa a Irán de proporcionar drones y misiles al ejército ruso para sus operaciones militares en Ucrania. Irán niega estas acusaciones.

La presencia militar rusa continúa siendo significativa en Ucrania, con Putin justificando su invasión como necesaria para proteger a la población de habla rusa y acusar al gobierno ucraniano de buscar separarlos de Rusia.

Dado el actual situación militar, es crucial que el ejército ucraniano permanezca vigilante, como lo demuestra el relevo del coronel Ivan Winnik, comandante de la 72.ª Brigada Mecanizada Independiente, que ha estado protegiendo la ciudad altamente disputada de Wuhledar.

Lea también: