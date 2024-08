A las 10:10, Ucrania comparte imágenes que destacan su progreso en Kursk

09:42 Varios ataques de drones frustrados por las fuerzas rusas en diversas regiones

Según las autoridades locales, las fuerzas rusas están librando una batalla contra varios ataques aéreos ucranianos en la parte occidental del país. En la región de Volgograd, el gobernador Andrei Bocharov afirma que la mayoría de los drones fueron destruidos cerca del pueblo de Marinovka (como se mencionó en una entrada anterior a las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador Alexei Smirnov informes que dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa. En la región de Rostov, situada más al sur, el gobernador Vasily Golubev afirma que un ataque que involucró a cinco drones fue repelido con éxito. También se informa que los drones fueron destruidos en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Petición de aprobación para armas de largo alcance contra objetivos rusos desde EE. UU.

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reunió con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU. en Kyiv. El ministerio en Kyiv registra que el representante republicano Rob Wittman y el representante demócrata David Trone discutieron la situación actual en la línea del frente y la política de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos con Umerov. Umerov reveló: "Es crucial que obtengamos rápidamente el permiso de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 Campaña lanzada para robots desminadores por actor de Star Wars y experto

El actor estadounidense Mark Hamill, famoso por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", lidera una iniciativa para recaudar fondos para robots desminadores para Ucrania. Junto con el especialista en Europa Oriental Timothy Snyder, buscan obtener $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Estos robots pueden eliminar minas incluso en áreas desafiantes, asegurando una distancia de seguridad entre los operadores y los puntos peligrosos potenciales. "Rusia ha cometido uno de sus delitos más graves en Ucrania al esparcir minas de manera indiscriminada", afirmó Snyder. "En las zonas no ocupadas cerca del frente, hay un riesgo significativo para las personas que ayudan a otros a regresar a sus granjas y hogares. Afortunadamente, estos robots pueden limpiar minas y salvar vidas". Las minas son comunes en Ucrania, y su eliminación podría tardar varias décadas.

08:01 El Kremlin anima a los rusos a adaptarse a "la nueva realidad"

El ataque ucraniano a Kursk plantea un desafío para la máquina de propaganda de Moscú. Aunque las regiones afectadas están lejos, una fuente cercana al Kremlin informó al portal en línea independiente ruso Meduza, con sede en Riga, "Sin embargo, la incursión en territorio ruso y el control sobre pueblos es una novedad y una experiencia inquietante". Para calmar la creciente aprensión entre los rusos en el aftermath de la invasión de Kursk, el Kremlin busca preparar al público para una "nueva realidad" y una "nueva normalidad". El mensaje es claro - el enemigo ha entrado en territorio ruso, y aunque están cerca de la derrota, la restauración del territorio llevará tiempo, y los rusos deben mantener la paciencia. Mientras tanto, se anima a los ciudadanos a transformar sus sentimientos negativos y shock en energía constructiva - como ayudar a la región de Kursk. Los oficiales entrevistados por Meduza están confiados en que el conflicto en Kursk podría prolongarse durante varios meses. Una fuente de alto nivel del gobierno agregó que esta previsión es "bastante optimista - siempre y cuando todo salga bien".

07:30 Confirmación de incendio en instalaciones militares rusas por el gobernador

Las autoridades rusas han reconocido que una instalación militar en la región rusa del sur de Volgograd ha sufrido daños debido a un ataque con drone ucraniano. El gobernador Andrei Bocharov anunció a través de Telegram que el drone había impactado la instalación. No se informaron bajas. Bocharov no especificó qué instalación militar fue objetivo, pero mencionó que el pueblo de Marinovka también fue objetivo, donde Rusia mantiene una base aérea.

06:56 Antiguo asesor de seguridad: la influencia de Putin sobre Trump casi hipnótica

Según el antiguo asesor de seguridad nacional de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, el presidente ruso Vladimir Putin tuvo éxito en controlar al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto se detalla en el libro de McMaster "Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World", según informó "The Guardian". McMaster reveló: "Putin, un experimentado antiguo agente del KGB, halagó el ego y las inseguridades de Trump". Putin etiquetó a Trump como "una persona excepcionalmente talentosa, más allá de toda duda". McMaster sirvió como asesor de seguridad nacional de Trump durante aproximadamente un año y, según se informa, advirtió a Trump, diciendo: "Señor Presidente, es un mentiroso excepcional". McMaster advirtió que Putin estaba confiado en que podía "manipular" a Trump y facilitar una relajación de las sanciones, así como una retirada de bajo costo de las tropas de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Informes de incendio en la base aérea rusa en Volgograd

Se informaron explosiones en la ciudad rusa de Kalach-on-Don, ubicada en la región de Volgograd, durante la noche. Varios canales de Telegram rusos atribuyen estas explosiones a un ataque con drone. Se informó un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgograd está ubicada a aproximadamente 900 kilómetros al sureste de Moscú. Se cree que el objetivo es la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach-on-Don. Los testigos en la zona informaron haber escuchado al menos seis a diez explosiones fuertes acompañadas de ruidos de drones, según Telegram.

05:44 Klingbeil: Alemania podría proporcionar ayuda adicional a Ucrania si fuera necesarioEl líder del SPD, Lars Klingbeil, ha expresado su disposición a proporcionar apoyo adicional a Ucrania. Si resulta imposible liberar los miles de millones planeados de los activos congelados de Rusia para Ucrania, Alemania podría intervenir con fondos adicionales, según declaró Klingbeil en un podcast con el deputy editor-in-chief de "Bild", Paul Ronzheimer. "No deberíamos llegar a un punto en el que digamos, 'Ahora no hay más dinero para Ucrania'", enfatizó Klingbeil. "En ese caso, obviamente estamos obligados a buscar fondos en Alemania. Tenemos una responsabilidad hacia Ucrania. Encontraremos soluciones y las haremos realidad."

04:27 Ucrania discute objetivos de los ataques con drones durante la noche en RusiaEl servicio de inteligencia militar de Ucrania, HUR, ha compartido información sobre los objetivos de los ataques con drones durante la noche en Rusia. Estos ataques fueron dirigidos al aeropuerto de Ostafyevo en Moscú, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, según informó el jefe de HUR, Kyrylo Budanow, al portal de noticias militares "The War Zone". Alrededor de 50 drones participaron. Se está evaluando la magnitud de cualquier daño. Las autoridades rusas informaron haber derribado 45 drones sobre el territorio ruso por la mañana.

03:09 Chalecos antibalas y cascos para trabajadores de las urnas en las elecciones de KurskPara las elecciones regionales anticipadas en la disputada región rusa de Kursk, cerca de la frontera, Rusia planea proporcionar chalecos antibalas y cascos a los trabajadores de las urnas. Además, se establecerán estaciones de votación adicionales en otras partes del país para las personas que han huido de la región, mencionó Tatiana Malakhova, jefa de la comisión electoral regional, según informaron las agencias de noticias rusas. La región se encuentra actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas en varias regiones de Rusia del 6 al 8 de septiembre. Los ciudadanos de las regiones fronterizas, incluidas Kursk, Belgorod y Bryansk, tienen derecho a votar anticipadamente.

01:34 Fico se siente presionado en las opiniones de política exteriorEl primer ministro eslovaco, Robert Fico, denuncia sentirse presionado en las opiniones de las democracias occidentales sobre política exterior. Él explica que aquellos que se desvían del consenso en cuestiones importantes de política exterior son "arbitrariamente sometidos a presión y amenazados con aislamiento" por las democracias occidentales. En un comunicado con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968, Fico se refiere a la supresión violenta de la "Primavera de Praga" por las tropas del Pacto de Varsovia y la compara con la presión que percibe en la Europa moderna. Fico está en contra de la ayuda militar de la UE a Ucrania y enfrenta acusaciones de ser pro-ruso como resultado.

00:12 Ucrania informa de 46 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un díaUcrania informa de 46 ataques rusos a lo largo del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk, en el este del país, a lo largo de un día. De estos, 44 fueron repelidos, según informó el Estado Mayor. A las 9 PM CET, la lucha continúa en los otros dos sectores. Se informaron 238 soldados rusos muertos o heridos en los combates. No se proporciona información sobre las pérdidas ucranianas. Rusia aún no ha comentado al respecto.

23:09 Rusia afirma haber frustrado una incursión ucraniana en BryanskRusia afirma haber frustrado una incursión de "saboteadores" ucranianos en la región rusa de Bryansk, vecina de Kursk. Según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, la incursión del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue frustrada por el servicio de seguridad ruso FSB y unidades del ejército ruso. "El enemigo fue alcanzado por fuego", declaró Bogomaz. La situación ahora está "bajo control".

22:15 Zelensky espera la rápida asignación de la ayuda prometida por el Oeste a UcraniaEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó su esperanza de que se asignen rápidamente los miles de millones en ayuda prometidos por el Oeste, incluyendo fondos de los activos estatales rusos congelados. Si bien ha habido numerous promesas políticas, se esperan acciones más concretas, dice Zelensky en su dirección de video diaria. "Pero necesitamos un mecanismo práctico". Ucrania depende de los ingresos de los activos rusos congelados para hacer frente a la agresión rusa. "Las negociaciones relevantes llevan demasiado tiempo y necesitamos soluciones ahora". Los países del G7 acordaron nueva ayuda financiera para Kyiv en su cumbre de junio, con un préstamo generoso de $50 mil millones asegurado por los ingresos de intereses de los activos rusos congelados.

21:52 Putin elogia los lazos comerciales con ChinaEl presidente ruso, Vladimir Putin, elogia la cooperación en auge con China, stating que "nuestras relaciones comerciales avanzan bien" y que "ambos gobiernos prestan atención de cerca a las relaciones comerciales y económicas, lo que está dando resultados". Putin destaca que China y Rusia tienen "planes y proyectos a gran escala en los ámbitos económico y humanitario". El premier chino, Li Qiang, afirma que las relaciones China-Rusia están en un "nivel sin precedentes", según el Kremlin. La asociación estratégica entre Rusia y China se ha profundizado desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con China como un importante socio comercial de Rusia ante las sanciones occidentales.

21:20 Rechazado: El exviceministro de Defensa ruso Dmitri Bulgakov continúa su encarcelamientoEl exviceministro de Defensa ruso Dmitri Bulgakov, bajo investigación por presunta corrupción, seguirá staying en prisión. Su petición de libertad condicional y su apelación contra su detención han sido rechazadas, según informó la agencia de noticias estatal TASS. Bulgakov, quien estaba a cargo de la adquisición de suministros para el ejército ruso antes de su destitución, es objeto de estas acusaciones. El tribunal de Moscú también ordenó la detención de dos sospechosos asociados de Bulgakov. Se ha alegado que su empresa obtuvo nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que resultó en aproximadamente 50 millones de rublos (equivalentes a 500,000 euros) en daños.

21:00 Ucrania refuerza unidades en PokrovskSegún el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Ucrania está fortaleciendo sus fuerzas en la altamente disputada región de Pokrovsk, ubicada en el este del país. Él hizo este anuncio durante un discurso televisado, stating su conocimiento de los movimientos de tropas rusas en el área. Simultáneamente, el avance ucraniano en el óblast ruso de Kursk parece estar en curso, mencionó Zelensky. Si bien algunas territorios han caído bajo el control ucraniano, él se negó a proporcionar más detalles.

20:41 Después del decreto:Numerosos ucranianos en Hungría arriesgan perder sus refugiosDespués de la implementación de un decreto en Hungría que rechaza el estatuto de protección general para los refugiados ucranianos, muchos ahora corren el riesgo de perder sus refugios. Ya, los refugios privados para refugiados han comenzado a expulsar a ucranianos, según Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes procedentes de la región occidental ucraniana de Transcarpacia, donde hay una significativa minoría húngara, fueron acompañados fuera de una posada bajo supervisión policial.

