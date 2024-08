A las 10:10, Rusia ha apostado por un refugio ya construido en Kursk.

10:10 Ucrania libera imágenes del progreso en Kursk

Ucrania informa sobre más de 40 ataques por parte de las tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk. La mayoría de estos ataques han sido repelidos. El presidente Zelensky garantiza el refuerzo de tropas en la zona. Además, el avance en la región de Kursk continúa.

09:42 Rusia informa sobre drones en varias regiones

El ejército ruso supuestamente está repeliendo múltiples ataques aéreos ucranianos en la parte occidental del país. El gobernador de la región de Volgograd, Andrei Bocharov, según declaraciones en Telegram, dice que "la mayoría de los drones fueron destruidos" en un ataque cerca del pueblo de Marinovka (consulte la entrada de las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador regional Alexei Smirnov informes que "dos misiles ucranianos y un drone fueron destruidos por la defensa aérea rusa". En la región de Rostov más al sur, el gobernador Vasily Golubev informes que un ataque que involucró a cinco drones fue "detenido". Se dice que los drones también fueron destruidos en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Armas de largo alcance contra objetivos rusos: Kiev busca aprobación de EE. UU.

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne con una delegación bipartidista de la Cámara de Representantes de EE. UU. en Kiev. Según un comunicado emitido por el ministerio ucraniano, el representante republicano Rob Wittman y el representante demócrata David Trone discuten la situación en la línea del frente y la política de EE. UU. en cuanto al uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos con Umerov. "Enfatizo que necesitamos la aprobación inmediata de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos rusos", mencionó Umerov. "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 Actor de Star Wars inicia campaña de recaudación de fondos

El actor estadounidense Mark Hamill, famoso por su papel de Luke Skywalker en Star Wars, está recaudando fondos para robots desminadores para Ucrania. Junto con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, buscan recaudar $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Estos robots pueden limpiar minas incluso en ubicaciones remotas, lejos de los operadores. "Uno de los peores atrocidades que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de millones de minas", reveló Snyder. "He visitado regiones desocupadas cerca de la línea del frente donde la gente corre riesgos para ayudar a otros a volver a sus patios y hogares. Con estos robots, se pueden limpiar las minas, salvando vidas". Ucrania está extensively contaminada con minas, su eliminación podría tardar varias décadas.

08:01 El Kremlin parece estar preparando a los rusos para una "nueva realidad"

El ataque ucraniano a Kursk plantea un desafío para la propaganda de Moscú. Aunque las regiones están lejos, una fuente vinculada al Kremlin informa al portal ruso independiente Meduza, con sede en Riga, "Sin embargo, incluso la penetración en territorio ruso y el control sobre pueblos es un nuevo y muy unpleasant evento". Para calmar el ahora más palpable estado de ansiedad, el Kremlin está attempting to prepare a los rusos para la vida en una "nueva realidad" y "nueva normalidad". El mensaje es: El adversario ha penetrado en territorio ruso, está al borde de la derrota - pero la recuperación del territorio llevará tiempo, y los rusos deben soportar. En el ínterin, se anima a los residentes a "dirigir la negatividad y el shock en una dirección positiva" - es decir, mediante la donación de suministros de ayuda para la región de Kursk. En general, todos los funcionarios entrevistados por Meduza anticipan que la lucha en la región de Kursk podría continuar durante varios meses. Una fuente vinculada al gobierno especifica que esta estimación es "bastante optimista - si todo sale bien".

07:30 Gobernador ruso confirma incendio en instalaciones militares

Las autoridades rusas han confirmado las noticias de que una instalación militar en la región rusa del sur de Volgograd fue incendiada después de un ataque con drones ucranianos. El gobernador regional Andrei Bocharov publicó en Telegram que el dron impactó en la instalación. No se informaron bajas. Bocharov no especificó qué instalación estaba involucrada. Sin embargo, declaró que el pueblo de Marinovka fue objetivo del ataque, donde Rusia mantiene una base aérea.

06:56 Antiguo asesor de seguridad: Putin tuvo una gran influencia en Trump

El antiguo asesor de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, sostiene que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, manipuló con éxito al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto se reporta en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según lo compartido por "The Guardian". "Putin, un astuto ex agente del KGB, jugó con el ego y las inseguridades de Trump con halagos", se cita a McMaster diciendo. Putin consideraba a Trump como 'una persona verdaderamente excepcional, dotada sin duda'. Putin tenía una influencia casi hipnótica en Trump, según McMaster, quien sirvió como asesor de seguridad de Trump durante alrededor de un año. McMaster había advertido a Trump: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". Sugirió que Putin estaba confiado en que podía "jugar" con Trump y lograr la relajación de las sanciones y una retirada de bajo costo de las fuerzas de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Reportan explosiones en la base aérea rusa de VolgogradoSe han escuchado explosiones durante la noche en Kalach-on-Don, una ciudad ubicada en la región de Volgogrado de Rusia. Se cree que estas explosiones son el resultado de un ataque con drones, según diversas fuentes de noticias rusas a través de Telegram. Se menciona que ha habido un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgogrado se encuentra aproximadamente a 900 kilómetros al sureste de Moscú. Se sugiere que el objetivo previsto podría haber sido la base aérea de Marinovka ubicada en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach-on-Don. Los testigos en la zona informaron haber escuchado entre 6 y 10 explosiones fuertes, acompañadas de sonidos distintivos de drones, según se informó en Telegram.

05:44 Klingbeil: Alemania proporcionará ayuda adicional a Ucrania si es necesarioLars Klingbeil, líder del SPD, ha prometido apoyo adicional a Ucrania. Si no es posible proporcionar los miles de millones planeados de activos rusos congelados a Ucrania, Alemania proporcionará fondos adicionales, según stated en un podcast con el deputy editor-in-chief de "Bild", Paul Ronzheimer. Klingbeil enfatiza que no sería aceptable llegar a un punto en el que se agoten los fondos para Ucrania y luego se diga que "no hay más dinero para Ucrania". En un escenario así, "por supuesto, estaríamos obligados a buscar fuentes de financiación dentro de Alemania", añadió. "Tenemos una responsabilidad hacia Ucrania y se encontrarán soluciones. Las encontraremos".

04:27 El servicio de inteligencia militar de Ucrania comenta los ataques con drones durante la noche en RusiaEl servicio de inteligencia militar de Ucrania, HUR, ha respondido a los ataques con drones durante la noche en Rusia. Creen que los objetivos fueron el aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio. Chiwi Rylo Budanow, jefe de HUR, compartió esta información con el sitio de noticias militares "The War Zone". Se estima que participaron alrededor de 50 drones. Aún se está evaluando la magnitud de cualquier daño. Las autoridades rusas informaron haber derribado 45 drones sobre territorio ruso por la mañana.

03:09 Chalecos antibalas y cascos para trabajadores electorales en KurskEn la disputada región rusa de Kursk, se ha anunciado planes para equipar a los trabajadores electorales con chalecos antibalas y cascos para las próximas elecciones regionales. Además, se establecerán estaciones de votación adicionales en otras partes del país para las personas que han huido de la región, según Tatiana Malakhova, jefa de la comisión electoral regional, según informaron las agencias de noticias rusas. La región se encuentra actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas en varias regiones rusas del 6 al 8 de septiembre.

01:34 Fico bajo presión de las democracias occidentalesEl primer ministro eslovaco Robert Fico protesta contra la presión política percibida que ejerce sobre él por parte de las democracias occidentales. Acusa a aquellos que se desvían del consenso en cuestiones importantes de política exterior de estar sometidos a presión arbitaria e intimidación por parte de las democracias occidentales. En un comunicado con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968, Fico establece paralelos entre la supresión violenta de la "Primavera de Praga" por las tropas del Pacto de Varsovia y lo que él percibe como presión política actual en Europa. Fico es criticado por oponerse a la ayuda de armas de la UE para Ucrania y se le etiqueta como pro-ruso.

00:12 Ucrania informa de 46 ataques rusos cerca de PokrovskUcrania informa de una serie de 46 ataques rusos en las inmediaciones de la ciudad de Pokrovsk en la parte oriental del país en un período de 24 horas. De estos ataques, 44 fueron repelidos, mientras que la lucha continúa en los dos sectores restantes a las 21:00 CET. No se proporcionaron detalles sobre las pérdidas ucranianas.

23:09 Incursión supuestamente ucraniana en Bryansk frustrada por RusiaRusia afirma haber frustrado con éxito una incursión de "saboteadores" ucranianos en la región de Bryansk, que limita con Kursk. La supuesta incursión del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue repelida por las fuerzas del servicio de seguridad FSB y las unidades del ejército ruso, según informó el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz. Mencionó que el enemigo fue recibido con fuego y que la situación está actualmente bajo control.

22:15 Zelensky espera la pronta entrega de la ayuda prometidaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresa su esperanza de que la ayuda prometida del Oeste, incluidos los fondos de los activos estatales rusos congelados, se entregue rápidamente. Si bien ha habido numerosos anuncios políticos sobre la asistencia de Ucrania de las naciones partenaires, es necesario una implementación rápida, según stated por Zelensky en su dirección de video diaria. Insiste en la necesidad de un mecanismo práctico para la distribución de los fondos. Ucrania necesita estos fondos para combatir la agresión rusa, ya que las conversaciones para obtenerlos han durado demasiado tiempo.

21:52 Putin agradece la cooperación profundizada con ChinaEl presidente ruso Vladimir Putin expresa su agradecimiento por la cooperación fortalecida entre Rusia y China. "Nuestras relaciones comerciales están prosperando (...). La atención que ambas governments prestan a las relaciones comerciales y económicas está dando sus frutos", dice durante una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin. Putin destaca los planes y proyectos conjuntos extensos entre Rusia y China en los sectores económicos y humanitarios. Li afirma que las relaciones China-Rusia están en un "nivel sin precedentes", según los informes del Kremlin. La asociación estratégica entre Rusia y China se ha fortalecido desde la invasión rusa de Ucrania. Para Rusia, China serves como un socio comercial importante debido a las sanciones occidentales.

21:20 Solicitud denegada: el exviceministro de Defensa de Rusia continúa en custodiaEl exviceministro de Defensa de Rusia, Dmitri Bulgakov, acusado de corrupción, seguirá bajo custodia. Su solicitud para ser puesto en libertad bajo supervisión en su domicilio y su apelación contra la prisión han sido rechazadas, según informó la agencia de noticias estatal TASS. Bulgakov anteriormente estaba a cargo de la adquisición de equipo militar antes de su despido. Además, el tribunal de Moscú también ordenó la detención de dos sospechosos asociados con Bulgakov. Se alega que su empresa recibió nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que causó pérdidas financieras de aproximadamente 50 millones de rublos (alrededor de 500,000 euros).

21:00 Ucrania refuerza fuerzas en PokrovskSegún el presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania está fortaleciendo sus fuerzas en la región altamente disputada de Pokrovsk en el este del país. En un discurso televisado, confirmó su conocimiento de las intenciones de las tropas rusas en el área. Simultáneamente, el progreso de Ucrania en la región rusa de Kursk continúa, mencionó Zelensky. Aunque ciertas regiones ahora están bajo control ucraniano, no proporcionó detalles específicos.

20:41 Después del decreto: varios ucranianos en Hungría enfrentan expulsión de refugiosDespués de la entrada en vigor de un decreto en Hungría que niega el estatuto de refugiado general a los refugiados ucranianos, varios ucranianos allí ahora corren el riesgo de perder sus alojamientos. Los refugios privados para refugiados ya han comenzado a desalojar a ucranianos, según Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región occidental de Ucrania de Transcarpacia, donde hay una significativa minoría húngara, fueron obligados a dejar una posada bajo supervisión policial.

Sentencia 1: La Unión Europea ha estado monitoreando de cerca la situación en Kursk, con preocupaciones sobre las alegaciones de Rusia de ataques ucranianos en su planta de energía nuclear.

Sentencia 2: En una declaración conjunta, los líderes de la UE expresaron su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y advirtieron contra cualquier escalada del conflicto, instando a ambas partes a resolver sus diferencias pacíficamente dentro del marco del derecho internacional.

