A las 09:52, Ucrania revela datos de pérdidas rusas

09:21: El gobernador declara 'día oscuro' para la región de Lviv - Aumenta la cifra de muertos

Después del bombardeo aéreo de Lviv, una ciudad occidental ucraniana importante (informado a las 07:18, 06:17 y 05:29) por las fuerzas rusas, se ha informado que la cifra de muertos ha aumentado. Según el gobernador regional de Lviv, Maksym Kosyzkyj, a través de su actualización de Telegram, al menos siete personas, incluidas una niña de siete años y una niña de catorce, así como otros niños, murieron en los ataques durante la noche. En un tono sombrío, el gobernador lo describió como un 'día oscuro' para la región. Anteriormente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había publicado en Telegram, informando sobre cinco fallecidos y más de 30 heridos, y expresando sus condolencias a las familias afectadas.

08:49: El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleba, presenta su renuncia

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha anunciado su renuncia, según confirmó el presidente del Parlamento, Ruslan Stefantchuk, el miércoles. La carta de renuncia de Kuleba se discutirá formalmente en la próxima sesión parlamentaria. Varios otros ministros también han ofrecido sus renuncias (informado a las 00:47 y 22:06). Estas renuncias forman parte de una amplia reconstrucción del gobierno ucraniano. Según el líder del partido gobernante Servant of the People, David Arachamia, a través de su publicación en Telegram, se espera que el miércoles sea un día de despidos. Por otro lado, se espera que el jueves sea el día de los nombramientos.

08:03: Zelenskyy: 'Todavía hay gente bajo los escombros'

El presidente Volodymyr Zelenskyy declaró que el ataque con cohetes rusos en Poltava fue uno de los incidentes más mortíferos desde el inicio del conflicto, durante su discurso de la noche. Se cree que hay personas atrapadas bajo los escombros, mientras Zelenskyy vuelve a enfatizar la necesidad de sistemas de defensa aérea.

07:39: Grossi expresa preocupaciones sobre un desastre inminente en la Central Nuclear de Zaporizhzhia

Durante una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el director de la agencia de la ONU para la energía atómica, Rafael Grossi, en Kyiv, Grossi expresó sus preocupaciones sobre la situación frágil en la Central Nuclear de Zaporizhzhia en el sureste de Ucrania. Según Reuters, Grossi advirtió que el riesgo de un desastre sigue persistiendo ya que la planta ha estado offline desde la invasión rusa en febrero de 2022. Ambos bandos se han acusado mutuamente de bombardear la planta, negando cada uno los cargos.

07:18: Lviv sufre víctimas tras los ataques aéreos rusos

En una serie de ataques aéreos rusos en Lviv, una ciudad occidental ucraniana importante (informado a las 06:17 y 05:29), al menos dos personas han muerto. Según el gobernador regional de Lviv, Maksym Kosyzkyj, a través de su actualización de Telegram, 19 personas resultaron heridas durante el asalto. Se informó un incendio cerca de la estación de ferrocarril central y dos edificios escolares resultaron gravemente dañados, con múltiples ventanas rotas y cristales esparcidos por las calles. Según Kosyzkyj, el ataque se llevó a cabo utilizando drones Shahed, lo que llevó al despliegue de servicios de emergencia. Las escuelas afectadas tuvieron que cerrar, según confirmó el alcalde de Lviv, Andrij Sadowyj, a través de su publicación en Telegram. Al menos seis personas, incluidas una niña de diez años, resultaron heridas en este incidente.

06:53: Ucrania busca apoyo internacional adicional para el sector agrícola y la limpieza de minas

Ucrania está buscando aparentemente apoyo internacional adicional para la reconstrucción y la limpieza de minas en su sector agrícola y las regiones afectadas por la guerra. Según el periódico alemán "Rheinische Post" de Düsseldorf, el gobierno alemán ha sido instado a considerar ampliar la financiación de las áreas agrícolas afectadas y la prestación de incentivos de seguridad para los trabajadores. Las autoridades ucranianas también pidieron la extensión de un programa financiado por el Ministerio de Agricultura alemán para entregar generadores a las áreas rurales. Además, Ucrania solicitó ayuda internacional para operaciones de limpieza de minas en las regiones afectadas por la guerra. El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania ya ha estado trabajando en un proyecto para asegurar y eliminar la amenaza

04:35 Biden Garantiza Sistemas Adicionales de Defensa Aérea para UcraniaDespués del devastador ataque ruso en Poltava, el presidente Biden garantiza la entrega de sistemas adicionales de defensa aérea a Ucrania. "Condeno firmemente este ataque salvaje", declara Biden. EE. UU. continuará respaldando militarmente a Kiev, incluyendo la provisión de sistemas y capacidades de defensa aérea cruciales para proteger las fronteras de Ucrania. Después del ataque que cobró al menos 51 vidas, el presidente Zelenskyj reiteró su llamado a los aliados occidentales para que provean rápidamente a Ucrania de nuevos sistemas de defensa aérea y autoricen el uso de armas de largo alcance ya distribuidas contra el territorio ruso.

02:52 Nuevo Ataque con Drones en KyivRusia lanza otro ataque con drones en Kyiv. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas enfrentan los ataques alrededor de la periferia de Kyiv, según informes del ejército ucraniano en Telegram. Todavía no hay información disponible sobre el número de drones utilizados y los posibles daños. Este asalto nocturno forma parte de una serie de ataques aéreos rusos en Kyiv que se han intensificado en las últimas semanas.

01:32 Zelenskyy Busca Mantener la Ocupación de Kursk IndefinidamenteUcrania busca mantener el control sobre los territorios ocupados en la región rusa de Kursk hasta que Putin entre en negociaciones, revela el presidente Zelenskyy en una entrevista con el canal de noticias estadounidense NBC. La ocupación de estos territorios constituye un aspecto crucial del "plan de victoria" de Ucrania, agrega Zelenskyy. En general, Ucrania no requiere ningún territorio ruso. Zelenskyy no indica si la expansión de la conquista territorial es el plan. La operación de Kursk remained secret, incluso eludiendo el conocimiento del presidente Biden.

00:47 Ministros Ucranianos Renuncian Antes de un Anticipado Reorganización del GabineteCuatro ministros renuncian antes de una esperada reorganización del gabinete en Ucrania. Según fuentes ucranianas, incluyen a la viceministra para Asuntos Europeos, Olga Stefanishyna, el ministro para Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin - una figura influyente en la expansión de la producción de armas - el ministro de Justicia, Denys Malyuska, y el ministro del Medio Ambiente, Ruslan Strilets. No está claro si los cuatro ministros pasarán a otros cargos de alto nivel. "Como prometimos, una gran reestructuración del gobierno es inminente esta semana", explica David Arakhamia, líder de la facción del partido gobernante Servidor del Pueblo, en Telegram. "Mañana tendremos un día de despidos, y al día siguiente, un día de nombramientos", revela Arakhamia, aliado del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Después del Ataque con Cohetes en Poltava: Zelenskyy Pide el Uso de Armas de Largo AlcanceDespués del ataque con cohetes ruso mortal en Poltava, el presidente ucraniano Zelenskyj solicita permiso para emplear armas de largo alcance contra Rusia. "Los ataques rusos cesarán si podemos destruir los sitios de lanzamiento de los ocupantes donde se encuentran, y los aeropuertos militares y la logística rusos", declara Zelenskyj en su discurso en video diario. Según sus estimaciones, el recuento de muertos en Poltava ahora es de 51, con 271 heridos. Todavía hay personas atrapadas bajo los escombros.

22:06 Zelenskyy Despide a Otro Alto FuncionarioEl presidente ucraniano Zelenskyy ha despedido a Rostyslav Shurma, el subjefe de la oficina presidencial, según un decreto en el sitio web del presidente. El presidente del Parlamento ucraniano también anunció la renuncia de Olha Stefanishyna, quien sirvió como viceprimera ministra y ministra para la integración europea. Varios otros ministros habían renunciado anteriormente. El presidente Zelensky stated that adjustments were being made to strengthen the government. "El otoño será decisivo. Nuestras instituciones estatales deben estructurarse de manera que Ucrania pueda lograr todos los resultados que requiere."

21:42 Reportero de ntv en Poltava: "Residentes Describieron un Momento Extremadamente Tenso"Ucrania informa uno de los ataques aéreos más pesados desde el inicio del conflicto. Decenas de personas mueren y cientos resultan heridas. La reportera de ntv Kavita Sharma se encuentra en el lugar y reporta una "escena bastante intensa" y cómo los residentes experimentaron el ataque con misiles.

aquí21:25 Ucrania Acusa a Rusia de Ejecutar a Prisioneros de GuerraLa Oficina del Fiscal General de Ucrania alega que soldados rusos mataron a más prisioneros de guerra. Se han iniciado investigaciones sobre el tiroteo de tres ucranianos en el área de Torez de la región de Donetsk, dijo la agencia en su canal de Telegram. Según la información disponible, los ucranianos salieron de un búnker con las manos en alto. "Los ocupantes los obligaron a tumbarse en el suelo y los dispararon por detrás", dijo la agencia, citando videos de internet circulan

