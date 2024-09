A las 09:46, Ucrania anuncia ataques con drones y misiles

09:10: Ampliación del sistema de pago por reconocimiento facial en metros rusos despierta preocupaciones de activistas de derechos humanosLos defensores de los derechos humanos expresan su preocupación por la ampliación de un sistema de pago por reconocimiento facial en los metros rusos. Radio Free Europe / Radio Liberty, financiada por los Estados Unidos, informa que el sistema "Face Pay", presentado inicialmente en Moscú hace tres años, ahora se ofrece como opción en seis ciudades adicionales, como Kazán. Los pasajeros pueden registrarse en el sistema en tornos equipados con cámaras para realizar pagos, según se informa en los medios rusos. También se están planeando implementaciones en todos los sistemas de metro rusos el próximo año. Se ha destacado que en Moscú, las cámaras de la calle se han utilizado anteriormente para detener a personas sospechosas de participar en protestas antigubernamentales y a periodistas que las cubren. El abogado Andrei Fedorkov, que apoya a presos políticos a través de la organización rusa de derechos humanos Memorial, prohibida, expresa su preocupación por el posible mal uso de "Face Pay" con estos fines y ve el sistema como una amenaza "significativa" que podría convertirse en otra herramienta de vigilancia y control ciudadano.

08:02: Defensa aérea rusa derriba 29 drones en varias regionesSegún el Ministerio de Defensa de Moscú, se han derribado 29 drones en various territorios rusos. La mayoría de los drones fueron lanzados desde Ucrania, principalmente sobre la región de Bryansk, que limita con Ucrania.

07:31: Stegner defiende su participación en próxima protesta ante críticasEl experto en política exterior del SPD alemán, Ralf Stegner, defiende su participación planeada en una manifestación en la que compartirá escenario con Sahra Wagenknecht, cofundadora del Partido de la Izquierda. Stegner aclara que no está alineado con los oradores específicos y presentará sus puntos de vista como socialdemócrata. Destaca que su participación apoya la libertad de opinión siempre y cuando se excluyan "fascistas, antisemitas y racistas". La "manifestación nacional por la paz" está programada para el 3 de octubre en Berlín, que llama a negociaciones para detener los conflictos en Ucrania y Gaza y a la suspensión de la entrega de armas a Ucrania, Israel y otros países. Los críticos de la política del gobierno federal liderado por el SPD de aumento del armamento expresaron su descontento. El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, argumentó que "no identificar a Rusia y Hamas como beligerantes es una vergüenza" mientras que la diputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann calificó la participación de Stegner como un "movimiento perjudicial" para su partido y gobierno. Para obtener más información, haga clic aquí.

07:03: Kharkiv bajo ataque otra vez

Las autoridades ucranianas informan que Kharkiv está bajo ataque nuevamente por parte del ejército ruso. Un edificio de hospital en el campus ha sufrido daños y se ha producido un incendio en una institución educativa después de ser alcanzada por un lanzacohetes. No se han reportado víctimas. Como la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv se encuentra a unos 30 kilómetros de la frontera con Rusia y es objeto de bombardeos frecuentes.

06:29: Probable aumento de la presencia de tropas rusas en Kursk desde la ofensivaA medida que las fuerzas de contraofensiva de Ucrania mantienen ocupados a los efectivos rusos, parece que el mando militar ruso está reasignando tropas de Ucrania a la región de Kursk mientras despliega nuevas formaciones desde Rusia en Kursk en lugar de centrarse en la línea del frente en Ucrania, sugiere el Instituto para el Estudio de la Guerra. La fuerza inicial de tropas en la región de Kursk ascendía a 11,000 soldados rusos, pero actualmente los observadores estiman una presencia de 30,000 a 45,000 soldados.

05:11: Ucrania comienza la producción de proyectiles de artillería de 155 mmUn funcionario ucraniano informó al "Kyiv Independent" que Ucrania ha comenzado a fabricar proyectiles de artillería de 155 mm. El antiguo Ministro de Industrias Estratégicas Oleksandr Kamyshin, ahora asesor del Presidente Volodymyr Zelensky, informó que la producción de materiales de defensa había duplicado durante su mandato, con planes de triplicar la producción antes del final del año.

03:04: Asesor de Biden: El presidente se centrará en la política de Ucrania durante el resto de su mandatoUn asesor de la Casa Blanca, Jake Sullivan, anunció que el presidente de EE. UU., Joe Biden, planea priorizar la ayuda a Ucrania en su conflicto con Rusia durante el resto de su mandato. Sullivan declaró que Biden quiere "posicionar a Ucrania para el éxito" en los próximos meses en la conferencia Yalta European Strategy (YES) celebrada en Kyiv, Ucrania.

01:43: Informe: Antiguos políticos británicos abogan por permitir que Ucrania utilice misiles de largo alcance en territorio rusoCinco antiguos ministros de Defensa británicos y el antiguo primer ministro Boris Johnson supuestamente instaron al líder laborista Keir Starmer a permitir que Ucrania utilice misiles de largo alcance en territorio ruso, eludiendo la necesidad del apoyo de EE. UU. Temían que cualquier retraso solo animaría al presidente ruso Vladimir Putin, según The Sunday Times.

00:52 Jefe de Inteligencia: Corea del Norte es el "mayor" desafío de Rusia para UcraniaEntre los aliados de Rusia, Corea del Norte se erige como el mayor desafío para Ucrania, según el jefe de inteligencia ucraniano. "Entre estos aliados de Rusia, Corea del Norte destaca como nuestro mayor problema", declaró Kyrylo Budanov en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kiev. Budanov también comentó que la ayuda militar de Corea del Norte a Rusia, incluyendo grandes cantidades de municiones, está "agravando dramáticamente el conflicto". En respuesta a una pregunta sobre el apoyo de otros aliados de Rusia, como Irán y China, Budanov dijo que el líder norcoreano Kim Jong Un había anunciado planes para fortalecer los lazos con Rusia durante su reunión con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, el viernes. Kiev monitorea de cerca los envíos de armas de Pyongyang a Moscú y reconoce su impacto en el campo de batalla. "Hay una conexión directa. Están proporcionando, y es preocupante, una cantidad masiva de artillería", agregó Budanov. Mira aquí.

23:21 Ucrania: Rusia podría enfrentar problemas de personal a partir de la mitad de 2025Rusia podría enfrentar problemas de personal a partir de la mitad del próximo año, según Ucrania. El gobierno de Moscú tendrá que tomar una decisión para el verano de 2025, dice el jefe de inteligencia ucraniano Kyrylo Budanov en una conferencia en Kiev - "o llamar a la conscripción o reducir de alguna manera la intensidad de los hostilidades". Moscú aún no ha comentado al respecto.

22:20 Canciller Scholz: el ataque ruso a Ucrania es "estúpido"El canciller alemán Olaf Scholz acusa al presidente ruso Vladimir Putin de apostar el futuro de Rusia al atacar Ucrania. "El ataque a Ucrania es simplemente estúpido, incluso desde la perspectiva de Rusia", dice en un diálogo ciudadano como miembro del Bundestag de la SPD en la ciudad de Brandeburgo de Prenzlau. Para sus ambiciones imperialistas, Putin está enviando a cientos de miles de soldados rusos a enfrentar lesiones y muertes, y dañando las relaciones económicas de Rusia con muchos países de todo el mundo. "Y Ucrania tendrá un ejército más fuerte que antes", agrega Scholz. Alemania continuará apoyando militarmente a Ucrania para evitar que el país invadido colapse y para asegurar que una clara violación de las reglas en Europa no tenga éxito. "Putin está poniendo en peligro el futuro de Rusia". Solo se puede lograr una resolución pacífica si Rusia reconoce que Ucrania no es un estado vasallo.

22:01 Éxitos fluctuantes en los combates de la región de KurskLas fuerzas ucranianas están haciendo avances territoriales en su empuje hacia la región occidental rusa de Kursk, pero también están perdiendo terreno ante los contraataques rusos. Según el canal militar pro-gubernamental Deep State, las unidades ucranianas han capturado tres asentamientos más. Sin embargo, los contraataques rusos han obligado a las tropas ucranianas a retirarse alrededor del pueblo de Snagost. Un mapa publicado por Deep State muestra una significativa brecha en las líneas defensivas ucranianas. Estos informes aún no pueden ser verificados de manera independiente. A principios de agosto, las tropas ucranianas avanzaron en la región fronteriza rusa cerca de Kursk, afirmando haber tomado el control de alrededor de 1.300 kilómetros cuadrados y más de 100 asentamientos, incluyendo la ciudad de Sudcha. Los expertos sugieren ganancias territoriales más pequeñas. Esta semana, el ejército ruso hizo su primer esfuerzo serio para expulsar a las tropas ucranianas.

21:41 EE. UU.: retrasos en la ayuda militar a Ucrania debido a "dificultades logísticas"Los retrasos en la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania se deben a "dificultades logísticas", según los funcionarios estadounidenses. "Esto no es una cuestión de voluntad política", dice Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, durante una aparición en video en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kiev. "Esto es una cuestión de complejas logísticas para entregar este material al frente", dice Sullivan. A pesar de estas dificultades, EE. UU. debe "hacer más y hacerlo mejor" por Ucrania, reconoce Sullivan. El presidente de EE. UU., Joe Biden, está "comprometido" a utilizar el tiempoRemaining en su presidencia para "colocar a Ucrania en la mejor posición posible para ganar", dice Sullivan. Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirán en la Asamblea General de las Naciones Unidas más tarde este mes.

20:57 Scholz: quiere procesar a los responsables del sabotaje del gasoducto Nord Stream en AlemaniaEl canciller alemán Olaf Scholz ha calificado el sabotaje de los gasoductos Nord Stream como un "acto terrorista" y tiene la intención de procesar a los responsables en Alemania. Ha instruido a todas las autoridades de seguridad relevantes y a la fiscalía federal para que realicen una investigación imparcial, dijo durante un diálogo ciudadano como miembro del parlamento de la SPD en Brandenburg's Prenzlau. "Estamos determinados a llevar ante la justicia alemana a los responsables si podemos capturarlos", dijo Scholz. También descartó como una "mentira descarada" la afirmación de que el gobierno alemán había renunciado al gas ruso. En cambio, dijo que Rusia había detenido los suministros de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. El posterior aumento de precios, los topes de precios y la búsqueda de suministros de gas alternativos han costado a Alemania "más de 100.000 millones de euros", dijo Scholz. Las explosiones en el gasoducto solo ocurrieron después de que Rusia hubiera cortado los suministros de gas a Europa occidental a través del mar Báltico. En agosto, la fiscalía federal emitió una orden de arresto contra un ciudadano ucraniano en relación con el acto de sabotaje.

19:41 Putin Afirma su Apoyo a la Libertad de Expresión

Este reclamo podría ser recibido con escepticismo por sus críticos encarcelados: El presidente ruso Vladimir Putin destacó la importancia de la libertad de expresión e información. "Dado el desarrollo en curso de la multipolaridad, es crucial proteger los principios de exactitud de la información", dijo en un mensaje en video a los asistentes a la cumbre de medios de los países BRICS en Moscú, conmemorando el 120º aniversario de la agencia de noticias estatal TASS. "La verdadera libertad de expresión, que permite opiniones diversas, fomenta la búsqueda de compromisos y soluciones conjuntas a problemas globales", añadió Putin. Los medios de comunicación desempeñan un papel significativo en la construcción de un orden mundial justo, ofreciendo a la gente "una visión imparcial y no sesgada del mundo". Sin embargo, la libertad de expresión y los medios no existen en la Rusia autoritaria. Las salas de noticias independientes han sido prohibidas y cerradas, y los adversarios del gobierno son objetivo del sistema judicial. La agencia rusa TASS comenzó sus operaciones en 1904, inicialmente bajo diversos nombres y títulos. Ahora es la mayor agencia de noticias del país y sirve como portavoz del gobierno.

19:20 Scholz Rechaza Firmemente la Entrega de Misiles de Crucero Taurus

El canciller Olaf Scholz ha descartado la posibilidad de entregar armas de precisión de largo alcance a Ucrania en el futuro, incluso ante las decisiones tomadas por los aliados. En un diálogo ciudadano en la ciudad de Brandeburgo de Prenzlau, volvió a reiterar su oposición a la entrega de misiles de crucero Taurus, que tienen un alcance desde Ucrania hasta Moscú (alrededor de 500 kilómetros), citando el riesgo de "mayor escalada" que eso supondría. "Dije que no a eso. Y esta postura se aplica a otras armas capaces de alcanzar tales distancias también", afirmó Scholz. "Esto sigue siendo así. Even if other countries make different decisions" (consulte también la entrada de las 17:24). El arma de mayor alcance que Alemania ha proporcionado a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, que puede alcanzar objetivos a 84 kilómetros de distancia.

