08:59 Posibles Armas de Largo Alcance para Rusia? Discusión entre Starmer y Biden en la Asamblea General de la ONU de NuevoEl primer ministro británico Starmer ha mencionado una próxima discusión sobre la posibilidad de que Ucrania utilice armamento occidental avanzado contra objetivos rusos. Esto se dijo después de una reunión con el presidente de EE. UU., Biden, en la que se pospuso una decisión sobre este tema. Starmer mencionó que él y Biden volverían a tratar este asunto durante su reunión en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la semana siguiente, ante un grupo más amplio. Los medios de comunicación británicos sugieren que Biden está dispuesto a permitir que Ucrania utilice cohetes británicos y franceses gobernados por tecnología estadounidense, pero no cohetes estadounidenses producidos.

08:23 Respuesta de Zelensky a las Afirmaciones de Trump: "Las Promesas de Campaña son Promesas de Campaña"El candidato presidencial republicano de EE. UU., Donald Trump, ha afirmado persistentemente su capacidad para poner fin al conflicto en Ucrania en un día, pero aún no ha proporcionado un plan específico. Cuando se le preguntó durante una entrevista de CNN para explicar su interpretación de la declaración de Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondió: "En este momento, no puedo comprenderlo porque no conozco los detalles y objetivos precisos detrás de ello". Zelensky señaló que su posición es que los Estados Unidos están actualmente en pleno proceso electoral. "Y las promesas de campaña son promesas de campaña", añadió. "A veces no son muy realistas". Sin embargo, Zelensky también dijo que había hablado con Trump dos meses antes y que Trump había prometido su apoyo a Ucrania. Describió la conversación como positiva.

07:27 Evaluación del ISW: Se Necesitan Más Soldados Rusos en Kursk para Desalojar a los UcranianosRussia continues its counterattacks in the Kursk region, but according to the Institute for the Study of War (ISW), a comprehensive operation to expel Ukrainians from the region is yet to be observed. The ISW, based in Washington, states that Russian authorities have primarily relied on conscripts with insufficient training and equipment, as well as small units of the regular Russian armed forces and other security forces in the border region. In their assessment, the think tank postulates: "Should Russia aim to recapture territory seized by Ukrainian forces in the Kursk Oblast, it would likely necessitate a greater deployment of personnel and resources – particularly if the majority of existing units lacking combat experience are concerned."

06:49 Ucrania Sufre Múltiples Ataques con Drones

Según el ejército ucraniano, Rusia ha lanzado una serie de ataques con drones contra Ucrania durante la noche. El ejército ruso ha enviado varios grupos de ataques con drones, según el informe de la fuerza aérea ucraniana. Se activaron alertas de ataque aéreo en casi todas las regiones del país. Por ejemplo, en la región de Odessa. La marina afirma haber derribado nueve drones allí. En la ciudad de Odessa se informaron explosiones, según informó el alcalde. Lamentablemente, aún no se han informado bajas.

06:13 Mützenich Propone un Grupo de Contacto Internacional para una Iniciativa de Paz

El líder del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, aboga por un grupo de contacto internacional para facilitar una iniciativa de paz en el conflicto de Ucrania. "En mi opinión, ahora es crucial que los aliados occidentales inicien un grupo de contacto para iniciar un proceso", dijo a la "Rheinische Post". "El canciller alemán y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que ahora es un buen momento para intensificar los esfuerzos por las conversaciones de paz, y que Rusia también debería estar presente en la próxima cumbre de la paz". Cuando se le preguntó sobre los posibles miembros de un grupo de contacto como ese, Mützenich citó países como China, India, Turquía y Brasil como posibles participantes. "Dado el creciente convencimiento en estos países de que el ataque ruso podría convertirse en una carga", Mützenich creía que "el trabajo de un grupo de contacto podría resultar prometedora, y podría servir como un mediador crucial".

05:41 UE Considera un Enfoque Modificado para la Extensión de Sanciones

Los diplomáticos de la UE revelaron que la Comisión Europea está evaluando tres escenarios para la probable extensión de las sanciones contra Rusia. Estos posibles enfoques se compartieron con los diplomáticos europeos el viernes, según revelaron varias fuentes. El fondo de esta exploración gira en torno a los activos congelados del banco central de Rusia, que son esenciales para conceder un préstamo masivo de 50.000 millones de dólares a Ucrania por parte de los países del G7.

03:40 Klitschko: Escombros de Drones Caen sobre Edificios de Kyiv

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, comunicó a través de la aplicación de mensajería Telegram que los escombros de drones habían caído sobre un edificio de la ciudad en la capital ucraniana, Kyiv. Los escombros golpearon un edificio municipal en el distrito de Obolon, al norte del centro de la ciudad, temprano en la mañana. Klitschko informó además que los servicios de emergencia estaban en camino al lugar. Previamente, el alcalde había declarado que las unidades de defensa aérea estaban operativas en la capital.

01:35 Kim Jong Un Promete Cooperación Más Cerrada con Shoigu

El líder norcoreano Kim Jong Un ha prometido una cooperación más cercana con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la agencia de noticias estatal KCNA, los dos hombres maintenance una conversación exhaustiva durante la visita de Shoigu a Pyongyang y llegaron a un consenso satisfactorio sobre cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de la cooperación para proteger los intereses de seguridad mutua. Shoigu, quien aún era ministro de Defensa de Rusia hasta mayo, inició relaciones más cercanas entre Corea del Norte y Rusia con una visita a Pyongyang en julio del año anterior.

23:36 Zelensky compartirá "Estrategia de Triunfo" con Biden en septiembre

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha programado una reunión en septiembre con el presidente de EE. UU., Joe Biden. "Presentaré el plan para el triunfo", declaró durante una visita a Kyiv, la capital ucraniana. Esta estrategia consiste en un sistema de toma de decisiones coordinado, que dotará a Ucrania de suficiente músculo militar para influir en la guerra hacia la paz. "Tales conflictos victoriosos pueden concluir justamente de varias maneras: ya sea expulsando la fuerza de ocupación por la fuerza o mediante la diplomacia", aclaró Zelensky. Esto establecería firmemente la autodeterminación de Ucrania. Sin embargo, Kyiv depende del apoyo de EE. UU. para adoptar la postura necesaria.

22:59 Cambio en la acción ofensiva rusa hacia el sur

Persisten intensos enfrentamientos en el este del país, según el ejército ucraniano. Según el Estado Mayor en Kyiv, hubo 115 confrontaciones, detalladas en su informe vespertino. "La zona más intensa de hoy fue Kurakhove, junto con una actividad enemiga activa en las direcciones de Lyman y Pokrovsk", informó. Kurakhove es un pequeño pueblo al sur de Pokrovsk. Pokrovsk se creía anteriormente que era la ruta principal de ataque para las tropas rusas. Sin embargo, Recently, they have only managed minor territorial gains in the area. Instead, they have shifted their offensive trajectory southwards to capture the mining town of Hirnyk near Kurakhove.

22:18 Zelensky: Avance en Kursk trae alivio deseado

El avance ucraniano en la región rusa de Kursk está dando los resultados deseados, según el presidente Volodymyr Zelensky. En la región de Charkiv, el enemigo ha sido contenido, y en Donetsk, el avance ruso ha disminuido, asegura. Rusia aún no ha registrado victorias significativas en su contraofensiva en Kursk. Expertos expresaron anteriormente dudas sobre el rearme de mayores formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia afirma haber recuperado 10 de los 100 pueblos ocupados.

21:46 "Occidente teme" - palabras punzantes de Zelensky sobre los aliados

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky critica a Occidente por tener "miedo" al considerar la ayuda a Ucrania para contrarrestar los misiles rusos. "Si los aliados interceptan colectivamente misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué no ha habido una decisión similar para neutralizar conjuntamente los misiles y drones iraníes en el cielo ucraniano?", remarked at a Kyiv conference. "Ni siquiera están dispuestos a decir: 'Estamos trabajando en ello'. Y esto está sucediendo incluso con misiles y drones sobrevolando los territorios de nuestros vecinos", stated the Ukrainian head of state. Esto es "vergonzoso para el mundo democrático".

21:30 Rusia ha lanzado más de 8000 drones iraníes en Ucrania

Según los informes de Kyiv, Rusia ha lanzado 8060 drones iraníes Shahed contra Ucrania desde el inicio de la guerra. No hay declaraciones de Irán ni de Rusia. Ucrania acusó por primera vez a Irán de proporcionar drones suicidas a Rusia en el otoño de 2022.

20:43 Posibilidad de licencias para armas de largo alcance para Ucrania? EE. UU. se muestra reservado

En Washington, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de EE. UU., Joe Biden, se reunirán para conversar. Se especula sobre posibles anuncios relacionados con la aprobación del uso de armas de largo alcance para Ucrania. Según fuentes del Guardian, Reino Unido presuntamente permite a Ucrania realizar strikes utilizando misiles Storm-Shadow. Sin embargo, no se esperan anuncios formales durante la reunión de hoy entre los dos aliados. "No esperaría una declaración hoy sobre el empleo de armas de largo alcance dentro de Rusia -al menos no de EE. UU.", dice John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Solo reconoce que aún están consultando con Reino Unido, Francia y otros aliados "sobre los tipos de capacidades que se pondrán a disposición de Ucrania". Kirby también evita dar una respuesta directa cuando se le pregunta si la administración de EE. UU. anunciará algún ajuste. "No voy a participar en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no decir en un momento determinado".

