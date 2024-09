A las 08:55, Ucrania reconoce víctimas tras los ataques en Saporichya

10:27 Rusia: 125 Drones Ucranianos Derribados Anoche

Rusia afirma haber derribado con éxito 125 drones ucranianos la noche anterior. El Ministerio de Defensa asegura que estos 125 drones fueron neutralizados y destruidos por la defensa aérea rusa. Los gobernadores de diversas regiones informaron daños debido a los ataques, pero no hubo bajas. Según los informes, 67 drones fueron derribados sobre la región de Volgogrado en el sur de Rusia, 17 cada uno sobre las regiones de Belgorod y Voronezh, y 18 sobre la región de Rostov.

09:55 Ucrania: 1170 Muertes y Heridos Rusos en las Últimas 24 Horas

El Estado Mayor Ucraniano reporta que 1170 muertes y heridos rusos ocurrieron en las últimas 24 horas, aumentando el conteo total de soldados rusos heridos y muertos a aproximadamente 652,000. Los ucranianos también informan la destrucción de nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados desde ayer. También se eliminaron 93 drones y un sistema de defensa aérea.

09:22 Expertos Militares: Ucrania Ataca Más Depósitos de Municiones Rusos

Analistas militares de la plataforma X afirman que los drones de ataque ucranianos golpearon un almacén de armas en Kotluban la noche anterior. Fuentes locales comparten historias de incendios cerca del importante depósito de municiones ruso en el óblast de Volgogrado. El sistema de información de incendios de NASA también confirma incendios en el lado norte del depósito. Ni el Kremlin ni el Estado Mayor Ucraniano han emitido comentarios sobre esta situación aún.

08:54 Klingbeil Aboga por la Obligación de Apoyar a Ucrania

El líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la cumbre de Ucrania con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein señale una sólida solidaridad con el país atacado por Rusia. "La cumbre debe dejar claro de nuevo que todos tienen la obligación, incluyendo EE. UU. después de las elecciones de noviembre, de seguir apoyando activamente a Ucrania durante todo el tiempo necesario", dijo Klingbeil. También es importante considerar la organización de futuras conferencias de paz que satisfagan los intereses del pueblo ucraniano y vislumbren un futuro pacífico. La visita de Biden a Alemania está programada para el 10 de octubre. El 12 de octubre, se llevará a cabo por primera vez en Ramstein, en la base aérea de EE. UU., una reunión de los 50 países que apoyan militarmente a Ucrania, a nivel más alto. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, está programado para participar.

07:42 Portavoz de Zelenskyy sobre el Despliegue de Armas: Los Rusos Serán los Primeros en Saber

Según el portavoz del presidente ucraniano, no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre el uso de armas occidentales en suelo ruso. Serhiy Nykyforov, portavoz, dijo en un programa de noticias ucraniano 24/7 que no se ha tomado ninguna decisión final clara. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha mantenido conversaciones con todas las partes involucradas en esta decisión - Italia, Francia, el Reino Unido y EE. UU. El portavoz de Zelenskyy aclaró aún más: "Debemos reconocer que los rusos serán los primeros en saber cuándo se concede permiso para adentrarse profundamente en territorio ruso. Ellos serán los primeros en saber, luego seguirá un anuncio oficial".

06:45 Suiza Apoya el Plan de Paz de China, Ucrania Descontenta

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza ha expresado su apoyo a un plan de paz liderado por China para poner fin al conflicto de Ucrania. La opinión suiza sobre tales esfuerzos ha evolucionado, señala el ministerio en Berna. La postura ucraniana parece desanimada debido a la postura suiza. Ucrania está preparando una segunda conferencia de paz en noviembre. En junio, un gran número de naciones, excluyendo a Rusia y China, participó en la primera reunión en Suiza.

04:29 Lituania Entrega un Paquete de Ayuda a Kyiv

Lituania está proporcionando un paquete de ayuda militar que incluye municiones, computadoras y suministros logísticos a Ucrania. La entrega de la ayuda se espera para esta semana, mencionaron las autoridades lituanas. Desde principios de este año, Lituania ya ha suministrado municiones de 155 mm, vehículos blindados (modelos M577 y M113), sistemas antidrones, armas antitank, sistemas de control remoto y otros artículos a Ucrania.

02:29 Tragedia en la Región de Charkiv: Tres Muertos y Seis Heridos

Tres personas murieron y seis resultaron heridas debido a los ataques aéreos rusos en el pueblo de Slatyne en la región de Charkiv, según las autoridades locales. El ataque afectó a la infraestructura civil y afectó a instalaciones educativas y comerciales mientras la gente estaba en las calles, según el gobernador del óblast de Charkiv, Oleh Syniehubov.

00:25 Ataque a Hospital de Sumy: Muertes Ascienden a Diez

El recuento de muertos por un ataque ruso a una instalación médica en la ciudad ucraniana fronteriza de Sumy ha aumentado a diez. Una persona murió durante el primer ataque a la instalación médica, como se detalló en el Ministerio del Interior ucraniano. La instalación fue bombardeada de nuevo durante la evacuación de los pacientes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusa a Rusia de orquestar una "guerra contra los hospitales".

22:54 Ucrania: Expertos en el tema: EE. UU. muestra entusiasmo por el "Plan Triunfo" de ZelenskyDespués de informes sobre reservas del gobierno de EE. UU. Regarding the so-called "victory plan" of Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Serhiy Nykyforov, spokesperson for the president's office, denies these claims, asserting that the U.S. has shown "significant eagerness". Nykyforov dismisses the notion of Washington's skepticism during an interview on Ukrainian television, describing the plan as having been "positively received". He also mentions that U.S. President Joe Biden has promised to provide "some decisions and answers" regarding the plan at the October 12 meeting of the Ramstein Contact Group in Germany.

22:25 Zelensky: Trump se aliará con Ucrania si es reelegidoEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que si Donald Trump sale victorioso en las elecciones de noviembre, se pondrá del lado de Ucrania. Zelensky expresó este sentimiento después de una entrevista con Trump en Fox News. "No puedo predecir el resultado de las elecciones, ni prever quién tomará la presidencia", dice Zelensky. "Sin embargo, he recibido mensajes directos de Donald Trump asegurándome su apoyo a Ucrania".

21:40 Lavrov: Occidente debe evitar involucrarse en una batalla suicida con una potencia nuclearEn su discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, advierte al Occidente contra involucrarse en una guerra con una potencia nuclear como Rusia, comparándolo con un "emprendimiento suicida". Él categoriza los esfuerzos para someter a Rusia como un esfuerzo infructuoso. Solo unos días antes, el líder ruso Vladimir Putin reiteró su amenaza de emplear armas nucleares. Según Putin, cualquier ataque convencional a Rusia respaldado por una potencia nuclear sería considerado un ataque aliado a esos países.

