A las 01:25, Kiev ofrece ayuda a las naciones cercanas

22:01 Zelensky Presiona a los Aliados Occidentales para Aprobar Ataques a Aeropuertos RusosEl presidente ucraniano Zelensky vuelve a solicitar a sus aliados occidentales que autoricen el uso de las armas proporcionadas, con el objetivo de atacar ubicaciones en Rusia. Después de un ataque ruso a un edificio en Kharkiv, Zelensky afirma en un mensaje de video que la única manera de detener este "terror" es que su país tenga la capacidad de atacar directamente los aeropuertos rusos.

21:02 Muerto y lesionados en Kharkiv tras un ataque aéreo rusoUn ataque aéreo ruso en la ciudad ucraniana de Kharkiv, en el noreste, ha causado la muerte de una persona y numerosos heridos entre la población civil, según informes oficiales. "Un edificio de apartamentos de altura fue dañado", publicó el presidente ucraniano Zelensky en su canal de Telegram. A medida que avanzaba la noche, se confirmaron una muerte y 42 heridos. El alcalde Ihor Terechov informó que varios niños estaban entre los heridos. Bomberos trabajaron durante la noche para apagar un incendio que se inició entre los pisos nueve y doce después del impacto de la explosión y para buscar más víctimas. Para la noche, encontraron el cuerpo de una mujer entre los escombros (ver también la entrada de las 20:36).

20:36 Terechov Reporta un Aumento de Lesiones después del Ataque Ruso en KharkivEl número de heridos tras un ataque ruso en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, ha vuelto a aumentar. El alcalde Ihor Terechov informó que al menos 41 personas resultaron heridas. El número había sido revisado en varias ocasiones anteriormente (ver entradas de las 17:54 y las 15:25). Una bomba guiada rusa impactó en un edificio residencial de varios pisos durante la tarde, según el alcalde. Rápidamente se desató un incendio que afectó a cuatro pisos. Otras doce estructuras también resultaron dañadas.

20:11 Zelensky Habló sobre su Estrategia de Victoria en WashingtonEl presidente ucraniano Zelensky espera presentar su estrategia de victoria en Washington. Durante una conversación con el conocido periodista estadounidense Fareed Zakaria, Zelensky dijo que presentaría su estrategia de victoria en Washington. "He preparado varios puntos, cuatro de los cuales son fundamentales", dijo Zelensky. Estos puntos incluyen la seguridad, el estatus geopolítico de Ucrania, el apoyo militar y el apoyo económico para Ucrania. La implementación de estos puntos, según Zelensky, depende exclusivamente del presidente estadounidense Joe Biden, no del líder del Kremlin, Vladimir Putin. Todavía no se conoce una fecha específica para la visita de Zelensky a Washington, pero se espera que sea alrededor del final de la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.

19:49 Zelensky se Queja otra Vez de la Escasez de Armas y Acusa al Congreso de EE. UU.Según Zelensky, Ucrania no tiene suficientes armas para equipar completamente a sus tropas. "Necesitamos equipar 14 brigadas, pero con las armas que hemos recibido hasta ahora, solo podemos equipar cuatro", dijo el presidente ucraniano a un periodista estadounidense en una entrevista, partes de la cual se hicieron públicas en Telegram y en los medios de comunicación ucranianos. Atribuyó esta escasez a los retrasos en las entregas, especialmente cuando las entregas de armas de EE. UU. se detuvieron en el Congreso de EE. UU. al comienzo del año durante varios meses. "Hemos agotado todas nuestras reservas, tanto en instalaciones de almacenamiento como en unidades de reserva", explicó Zelensky. "Hemos gastado todas las armas que teníamos a mano". Sin embargo, estas unidades de reserva ahora necesitan ser reequipadas, según Zelensky. Ha señalado repetidamente que la ayuda militar prometida por los aliados suele llegar tarde, lo que complica el conflicto, especialmente en las regiones del este de Ucrania que están altamente disputadas.

19:03 Starmer y Meloni Discutirán el Uso de Armas de Largo Alcance de Ucrania en Territorio RusoEl primer ministro británico Keir Starmer y la primera ministra italiana Giorgia Meloni discutirán una propuesta el lunes que permitiría a Ucrania utilizar misiles británicos Storm Shadow de largo alcance en territorio ruso. Según informes del medio de noticias de EE. UU. Bloomberg, citando fuentes informadas del asunto. El viaje de Starmer a Roma sigue a su reunión con el presidente de EE. UU. Joe Biden en Washington. Hasta ahora, Biden se ha opuesto a tal medida debido a los temores de escalada del conflicto. Según el informe, los oficiales británicos Maintenance

16:56 Fuerza Aérea Ucraniana Ataca Base Rusa en Kursk Según informes, la Fuerza Aérea Ucraniana ha atacado y demolido un edificio utilizado por el ejército ruso en la región occidental de Rusia de Kursk. Este contraataque sigue al ataque ruso a una academia militar en Poltava. No se ha revelado la ubicación exacta del edificio demolido, sin informes iniciales de bajas. Un video, supuestamente tomado por un dron, fue publicado por el grupo afín a la milicia Khorn. El lado ruso aún no ha comentado el ataque. La versión ucraniana de los hechos aún no ha sido confirmada de manera independiente. En el ataque ruso a un edificio en Poltava, que al parecer alojaba una escuela de comunicaciones, murieron 53 personas y resultaron heridas 298. El ejército ucraniano ha tomado el control de aproximadamente 1300 kilómetros cuadrados de territorio ruso como parte de su ofensiva en la región de Kursk, que comenzó a principios de agosto.

16:08 "Dictador Matón": El Secretario de Relaciones Exteriores Británico Desestima las Amenazas de Putin como "Vanas Amenazas" En medio de las discusiones sobre flexibilizar las restricciones en el uso de armas occidentales por parte de Ucrania contra objetivos rusos, el Secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy ha desestimado las advertencias del presidente ruso Vladimir Putin. En una entrevista con la BBC, Lammy dijo: "Hay mucha fanfarronería. Eso es su estilo. Amenaza con tanques, amenaza con misiles, amenaza con armas nucleares". A pesar de las amenazas de Putin, Lammy dijo que "no debemos dejarnos intimidar" y lo describió como un "dictador matón". Cuando se le preguntó si Putin miente cuando amenaza con una guerra nuclear, Lammy respondió: "Putin solo está faroleando".

15:25 Al Menos 28 Resultan Heridos en Kharkiv por una Bomba Guiada Al menos 28 personas, incluidas tres niñas, resultaron heridas en Kharkiv, noreste de Ucrania, cuando una bomba guiada impactó en un edificio de apartamentos de altura. "La explosión causó un incendio en un edificio de apartamentos residencial", aclaró el gobernador Oleh Syniehubov en Telegram. Varios elementos de la infraestructura de Kharkiv también sufrieron daños (consulte las entradas de las 09:46 y 07:03).

14:55 Moscú Amenaza a Washington por las Sanciones contra el Canal de Propaganda Rusa RT Moscú condena enérgicamente las sanciones de EE. UU. contra el canal de televisión estatal ruso RT y advierte de represalias. "Las acciones del gobierno de EE. UU. no quedarán sin respuesta", declaró Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en el sitio web oficial del ministerio. Algunos observadores ven esto como una advertencia a los periodistas estadounidenses que aún están en Rusia. En marzo de 2023, Rusia arrestó al periodista estadounidense Evan Gershkovich por cargos de espionaje. El corresponsal de The Wall Street Journal estuvo en custodia durante 16 meses antes de ser liberado en un canje de prisioneros. Tanto Gershkovich como el periódico han negado los cargos. Zakharova acusó a EE. UU. de censura y un ataque a la libertad de prensa. Con sus acciones contra RT, EE. UU. ha iniciado "otra ola de restricciones contra los medios y periodistas rusos", afirmó Zakharova. El gobierno de EE. UU. había formulado anteriormente acusaciones graves contra RT, acusándolo de interferir en los asuntos extranjeros.

14:28 El Presidente de Irán Visitará Rusia para la Cumbre del BRICS Irán está fortaleciendo sus lazos con Rusia y asistirá a la cumbre del BRICS. El presidente Masoud Preshotan está programado para viajar a Kazan en el Volga, según informes de los medios rusos citando al embajador de Irán en Moscú, Kasem Jalali. Jalali también anunció una reunión bilateral con el presidente ruso Putin durante la cumbre, programada del 22 al 24 de octubre. Se prevé un acuerdo de cooperación integral. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha acusado a Irán de suministrar misiles a Rusia para su uso en Ucrania. Irán niega estas acusaciones.

13:55 Nuevo Ministro de Relaciones Exteriores en Kyiv Advierte: No Se Rindan a los Faroles de Putin El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, aconseja a los aliados de Ucrania no ceder ante las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin. Afirma que el objetivo de Putin es socavar el apoyo a Ucrania. "En lugar de eso, los aliados deben fortalecerlo", escribe Sybiha en X. Destaca que Putin ha hecho numerosas amenazas de graves consecuencias, pero nunca las ha cumplido - el inicio de los envíos de armas a Ucrania, la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN y la recepción de los primeros aviones de combate F-16 de Ucrania. "Cuando se enfrenta a la fuerza, Putin se retracta y encuentra formas de justificarlo ante su pueblo".

13:30 "Enfática Postura Alemana Taurus" La controversia por la entrega de los misiles crucero alemanes Taurus a Ucrania está aumentando, ya que el canciller alemán Scholz niega firmemente la aprobación de las armas. Esta postura no es bien recibida en Ucrania, según los informes del corresponsal de ntv Kavita Sharma.

13:03 Gobernador: Pareja Muerta en un Ataque con Misiles Rusos Cerca de Odesa Al menos dos personas murieron y una resultó herida en ataques con misiles rusos en los suburbios de la ciudad de Odesa, según las autoridades ucranianas. El gobernador identificó a la pareja fallecida entre las víctimas. Las evaluaciones preliminares sugieren que se utilizó una espoleta de bomba de racimo. La Fuerza Aérea Ucraniana afirma que dos misiles impactaron en los suburbios.

11:58 Mujeres Ucranianas Desactivan Minas en los Campos Mientras numerosos soldados luchan contra las fuerzas rusas en Ucrania, absorbiendo openings de trabajo, especialmente en roles tradicionalmente masculinos, las mujeres están dando un paso al frente para llenar la brecha. A estas mujeres se les está animando y capacitando para estos puestos. Los periodistas del informe extranjero de ntv obtienen una vista previa de la vida de algunas de estas mujeres en la parte sureste de Ucrania y cerca de Kyiv.

11:25 Ischinger Propone Relajar Restricciones de Armas para UcraniaWolfgang Ischinger, exjefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, propone flexibilizar las restricciones en el uso de armas occidentales por parte de Ucrania. Su propuesta es: "Sería más fácil y sencillo para todos si simplemente declarásemos: Juramos a Ucrania que utilizaremos los sistemas de armas que le suministramos dentro del marco compatible con el derecho internacional". Esto significaría evitar objetivos como hospitales, "que los rusos han estado bombardeando sin cesar", en favor de objetivos militares como aeropuertos o bases de misiles -incluso en territorio ruso- para frustrar invasiones con bombas guiadas.

10:53 Intercambios de Prisioneros se Intensifican Después del Offensive de KurskAnalistas sugieren que la reciente escalada en los intercambios de prisioneros entre Ucrania y Rusia está relacionada con la ofensiva de Ucrania en Kursk. Desde que comenzó la ofensiva el 6 de agosto, ha habido tres intercambios que involucraron el traspaso de 267 prisioneros de cada lado. En comparación con los tres intercambios que tuvieron lugar entre enero y agosto, en los que se intercambiaron un total de algo más de 800 ucranianos y 800 rusos, el aumento es significativo. Las autoridades ucranianas afirman que la hostilidad hacia Kursk ha aumentado el poder de negociación de Ucrania en los intercambios de prisioneros con Rusia, ya que el Kremlin había ignorado previamente los esfuerzos de Ucrania para negociar un intercambio de prisioneros.

10:16 Rusos Ganancan Terreno en el Frente OrientalLas fuerzas rusas continúan avanzando en el frente oriental, con progresos graduales cerca de Wuhledar y al sureste del centro logístico Pokrovsk, según el Ministerio de Defensa británico. Sin embargo, los rusos no han hecho progresos significativos hacia Pokrovsk en sí mismo en la última semana.

09:46 Ucrania Informe Ataques con Drones y MisilesLa fuerza aérea de Ucrania informó que sufrió ataques por parte de Rusia utilizando 14 drones durante la noche. Diez de ellos fueron derribados por defensas aéreas, mientras que un misil guiado también fue interceptado. Se informó que Rusia disparó dos misiles balísticos, pero la fuerza aérea no proporcionó detalles sobre estos misiles ni sobre las bajas o daños resultantes. Las autoridades de la región de Charkiv informaron incidentes de fuego debido al bombardeo ruso y daños a varios edificios en Charkiv.

09:10 Sistema de Pago por Reconocimiento Facial se Expande en Más Subterráneos Rusos; Activistas de Derechos Humanos PreocupadosHay crecientes preocupaciones entre los activistas de derechos humanos regarding the expansion of a subway payment system that relies on facial recognition in Russia. Radio Free Europe / Radio Liberty (financiado por EE. UU.) ha informado sobre la introducción de este método de pago basado en reconocimiento facial en seis ciudades adicionales, incluidas Kazan, donde los pasajeros ahora pueden registrarse en el sistema. Al mirar a un dispositivo con cámara ubicado en el torno, los pasajeros pueden procesar sus pagos. También se están haciendo planes para implementar el sistema en todos los subterráneos rusos el próximo año. Las preocupaciones surgen porque, en Moscú, se han informado del uso de cámaras callejeras para detener a personas sospechosas de participar en protestas contra el gobierno y periodistas que cubren tales eventos. Andrei Fedorkov, abogado de la organización de derechos humanos Memorial prohibida en Rusia, está alarmado por las implicaciones. Él ve "Pago facial" como presentando "riesgos significativos", ya que podría convertirse en "otro poderoso herramienta de vigilancia y control de ciudadanos".

08:02 Moscú: 29 Drones Derribados Sobre Territorio RusoLas defensas aéreas rusas habrían derribado 29 drones sobre diversas regiones, según el Ministerio de Defensa de Rusia con sede en Moscú. La mayoría de estos drones fueron interceptados en la región de Bryansk, que comparte frontera con Ucrania.

07:31 Stegner Defiende Asistir a Demonstration de Paz con WagenknechtEl especialista en política exterior del SPD, Ralf Stegner, defiende su intención de asistir a una demonstration en la que hablará Sahra Wagenknecht, fundadora del Partido de la Izquierda. Stegner aclara que asistirá al evento por su propia cuenta y planea expresar sus puntos de vista como miembro del SPD en su discurso. Reconoce que otros oradores tienen perspectivas diferentes a la suya y no respalda todas las llamadas a la acción. "Mientras los fascistas, antisemitas y racistas estén excluidos, abogo por la libertad de expresión", declaró Stegner. La "demonstration nacional por la paz" del 3 de octubre en Berlín fue organizada por una iniciativa titulada "Never Again War - Lay Down Your Arms". La iniciativa llama a un alto el fuego inmediato en Ucrania y Gaza, y al cese de la entrega de armas a Ucrania, Israel o cualquier otro país. La iniciativa también critica al gobierno federal liderado por el SPD por parecer abrazar la guerra como nunca antes. La crítica a la demonstration surgió del especialista en política exterior del SPD, Michael Roth, quien acusó a la iniciativa de no condenar a Rusia y a Hamas como instigadores de la guerra, y de la diputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, quien expresó su decepción por la participación de Stegner, stating, "Esto es realmente perjudicial para su partido y gobierno".

07:03 Kharkiv Bajo Fuego Otra VezLas autoridades ucranianas informaron que Kharkiv fue bombardment por las fuerzas militares rusas durante la noche. Según las autoridades regionales, un edificio en el campus de un hospital resultó dañado y se produjo un incendio en una institución educativa después de ser impactada por un lanzacohetes. Afortunadamente, no hubo víctimas. Kharkiv es una de las ciudades que sufre los ataques con más frecuencia y está situada a solo unos 30 kilómetros de Rusia.

06:29 Estimada presencia rusa en Kursk se ha incrementado significativamente debido a la ofensiva Parece que el personal militar ruso está cada vez más ocupado en la contraofensiva de Rusia: Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, esta ofensiva ha llevado a la dirección militar rusa a reubicar unidades de Ucrania a Kursk y a desplegar nuevas tropas formadas en Rusia en Kursk en lugar del frente ucraniano. Inicialmente, se informaba de que había alrededor de 11,000 soldados rusos presentes en Kursk, pero ahora se estima que hay entre 30,000 y 45,000 soldados.

05:11 Asesor de Zelensky: Ucrania comienza la producción de proyectiles de artillería de 155 mm Un funcionario ucraniano reveló a Kyiv Independent que Ucrania ha comenzado a fabricar proyectiles de artillería de 155 mm. Oleksandr Kamyshin, quien sirve como asesor externo del presidente Volodymyr Zelensky y anteriormente como ministro de Industrias Estratégicas, afirmó que la producción de defensa en Ucrania ha duplicado bajo su mandato y se espera que se triplique para finales de año.

03:04 Asesor de Zelensky: Biden planea ayudar a Ucrania durante el resto de su mandato Según el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, el presidente de EE. UU. tiene la intención de utilizar el resto de su mandato para apoyar a Ucrania en su posición más fuerte posible contra Rusia. Durante la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv, Sullivan declaró la intención de Biden de proporcionar a Ucrania las mejores condiciones posibles para tener éxito en los próximos cuatro meses.

01:43 Antiguos políticos británicos instan a la entrega de misiles de largo alcance a Ucrania Cinco antiguos ministros de Defensa británicos y el antiguo primer ministro Boris Johnson habrían instado al líder laborista Keir Starmer a permitir que Ucrania utilice misiles de largo alcance en territorio ruso, incluso sin la ayuda de EE. UU. El Sunday Times informó que estas personas advirtieron al actual primer ministro sobre el posible estímulo que un mayor retraso podría ofrecer al presidente Putin.

00:52 Ucrania advierte sobre el impacto significativo de Corea del Norte en el esfuerzo de guerra ruso Según el jefe de inteligencia ucraniano, Kyrylo Budanov, Corea del Norte es la mayor amenaza entre los aliados de Rusia. Hablando en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv, Budanov destacó el apoyo militar de Corea del Norte a Rusia, que incluye grandes cantidades de municiones, como influyendo significativamente en la ferocidad del conflicto. Durante una conversación con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, el líder norcoreano Kim Jong Un expresó su intención de fortalecer las relaciones con Rusia. Kyiv está monitorizando de cerca los envíos de armas de Pyongyang a Moscú y es muy consciente de su influencia en el campo de batalla. "Hay un vínculo directo. Están suministrando grandes cantidades de artillería, lo que resulta preocupante", comentó Budanov. Leer más aquí.

23:21 Ucrania espera desafíos de reclutamiento para Rusia alrededor de mediados de 2025

Según el jefe de inteligencia ucraniano Kyrylo Budanov, Rusia podría enfrentar dificultades de recrutamiento a partir de mediados de 2025. Para el verano de 2025, el gobierno de Moscú podría encontrarse en una situación difícil, dice Budanov, entre declarar la movilización o reducir de alguna manera la intensidad de los hostilidades. Esta situación podría resultar crucial para Rusia. Es importante señalar que el gobierno de Moscú no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

22:20 Scholz: la agresión rusa contra Ucrania es "tonta"

El canciller alemán Olaf Scholz acusó al presidente ruso Vladimir Putin de apostar por el futuro de Rusia al atacar Ucrania. "La guerra también es un movimiento tonto desde la perspectiva de Rusia", dijo Scholz durante un diálogo ciudadano como miembro del SPD del Bundestag alemán en Prenzlau. Scholz argumentó que Putin está causando que cientos de miles de soldados rusos sufran graves lesiones y muertes en su búsqueda de sueños imperializados, mientras que devast

19:20 Scholz Rechaza Entrega de Misiles de Crucero Taurus

El canciller Olaf Scholz descartó la entrega futura de armas de precisión de largo alcance, como los misiles de crucero Taurus, a Ucrania, debido al riesgo de una escalada intensa. En un diálogo ciudadano en Prenzlau, una ciudad del este de Alemania, Scholz reafirmó su posición, a pesar de las posibles opiniones diferentes entre los socios de la alianza. El arma más lejana proporcionada por Alemania a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, que puede alcanzar áreas hasta 84 kilómetros de distancia.

19:41 Jefe del Kremlin Putin Apoya Libertad de Expresión

El presidente ruso Vladimir Putin destacó la importancia de la libertad de expresión y de información, a pesar de la ironía experimentada por sus críticos encarcelados. En un mensaje en video a los participantes de la cumbre de medios de los países BRICS en Moscú para celebrar el 120º aniversario de TASS, Putin destacó la importancia de la información fiable durante el surgimiento de un mundo multipolar. Él elogió la verdadera libertad de expresión que promueve puntos de vista diversos, lo que facilita el descubrimiento de compromisos y soluciones comunes a problemas globales. Putin también reconoció el papel de los medios en la creación de un orden mundial justo, brindando a las personas una comprensión completa e imparcial del mundo. Sin embargo, el concepto de libertad de expresión y medios ha sido sofocado en Rusia durante años, con medios que no están en línea con la postura del gobierno siendo prohibidos o cerrados. Los oponentes del gobierno han enfrentado persecución por parte del sistema de justicia.

here.

20:24 G7 Condena Suministro de Cohetes Iraníes a Rusia

Las democracias más ricas del G7 condenaron enérgicamente el suministro de cohetes a Rusia, después de informes sobre el suministro de cohetes iraníes a Rusia. La agresión rusa en Ucrania continúa siendo fortalecida por las entregas persistentes de armas de Teherán, a pesar de los llamamientos internacionales para detener tales suministros, según una declaración conjunta emitida por los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, Estados Unidos y el Representante Superior de la UE. La utilización de armas iraníes en el asesinato de civiles ucranianos y el ataque a la infraestructura crítica está siendo condenada por el G7. Además, el Reino Unido y Estados Unidos informaron que Rusia adquirió misiles balísticos de Irán. Irán niega estas acusaciones, y el G7 ha llamado a un cese inmediato de todo el apoyo iraní a la invasión ilegal de Rusia de Ucrania, así como al cese de la entrega de misiles balísticos, drones y tecnología relacionada que representa una amenaza directa para el pueblo ucraniano y la seguridad internacional.

20:57 Scholz: Sabotaje de Nord Stream Debe Ser Procesado en Alemania

Olaf Scholz calificó el sabotaje de los gasoductos del Nord Stream en el mar Báltico como un acto terrorista. Scholz, el canciller alemán, hizo esta declaración durante un diálogo ciudadano en Prenzlau, como un miembro del SPD. Ordenó a todas las autoridades de seguridad y al Fiscal Federal investigar el caso sin prejuicios, asegurando que no se ocultarán ninguna irregularidad. Scholz expresó su deseo de que los responsables sean juzgados en Alemania si son arrestados. También desmintió la afirmación de que el gobierno federal había renunciado al gas natural ruso, reconociendo que Rusia había detenido el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 y que el posterior aumento de precios, los precios estatales y la búsqueda de fuentes de gas alternativas han costado a Alemania más de 100 mil millones de euros. Las explosiones en el gasoducto ocurrieron después de que Rusia decidiera detener el suministro de gas a Europa occidental a través del mar Báltico en agosto, y el Fiscal Federal había emitido una orden de arresto contra un ciudadano ucraniano en relación con estos actos de sabotaje.

21:17 Retrasos en la Ayuda Militar de EE. UU. a Ucrania Atribuidos a la Logística Compleja

Los retrasos en la provisión de ayuda militar de EE. UU. a Ucrania se atribuyen a la logística compleja, afirmó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en Kyiv. Sullivan, quien asistió a la conferencia en línea de la Estrategia Europea de Yalta (YES), dijo que esto no es un problema de voluntad política, sino más bien la dificultad para enviar este material a las líneas del frente. Reconoció que EE. UU. necesita "hacer más" y "mejorar" a la luz de las luchas de Ucrania. El presidente Joe Biden está comprometido a utilizar el tiempoRemaining en su cargo para poner a Ucrania en la mejor posición posible para emerger victorioso, reveló Sullivan, y se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Asamblea General de la ONU en Nueva York a finales de septiembre.

Puedes encontrar más desarrollos aquí.

here.

aquí.La Unión Europea podría jugar un papel crítico en facilitar la aprobación occidental para los ataques ucranianos contra los aeropuertos rusos, considerando su influencia y apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia.

Después de la posible participación de la Unión Europea, Ucrania, con la aprobación necesaria, podría atacar directamente los aeropuertos rusos como medio para detener el "terror" en curso y proteger a sus ciudadanos, como propuso el presidente Zelensky.

Lea también: