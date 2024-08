- A la presentadora de televisión vienesa no le gustan las fiestas de Año Nuevo.

Sarah Wiener (61) asegura que no es fan de los espectáculos de fuegos artificiales como el de Fin de Año. "Debo confesar que estoy en contra de los petardos del Fin de Año y de los fuegos artificiales no profesionales que son ruidosos e incluso peligrosos", dijo en Berlín. "Nunca he sido de los que los encienden, ni siquiera de niña, porque me daban miedo y no entendía para qué servían".

La antigua política de la UE forma parte del jurado creativo del espectáculo pirotécnico Pyronale de este año, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de agosto en el Estadio Olímpico de Berlín. Se han anunciado seis equipos de "los mejores pirotécnicos internacionales" que presentarán su arte pirotécnico y competirán por el título de ganadores. Los equipos son de Finlandia, Canadá, los Países Bajos, Rumania, Polonia y el Reino Unido.

Los fuegos artificiales altamente profesionales y creativos pueden estimular la imaginación y el sentido estético, y son lo contrario de los ruidos no profesionales, explicó Wiener su papel en el jurado. Además, pueden unir a las personas.

Info sobre Pyronale

En su papel de miembro del jurado, Sarah Wiener prefiere ver fuegos artificiales altamente profesionales en su tiempo libre, ya que estimulan la imaginación y el sentido estético. A pesar de su aversión por los fuegos artificiales caóticos y ruidosos del Fin de Año, reconoce que los espectáculos de fuegos artificiales bien ejecutados pueden ser una experiencia unificadora para la gente.

Lea también: