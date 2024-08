- A la presentadora de RTL Lola Weippert le diagnostican un tumor situado en el área de su pecho.

La personalidad de la televisión reality Lola Weippert ("Isla de la Tentación") ha descubierto un bulto en su pecho. La joven de 28 años reveló este hallazgo tras una exploración en una publicación en su cuenta de Instagram. "En este momento, la esperanza es que sea un crecimiento no canceroso: Probably still be a benign tumor," dijo. Sin embargo, ya que el tumor ha crecido, ahora será derivada a la Charité. "Luego, se drenará y espero resultados positivos."

Esta operación se realiza mediante una biopsia por punción

Frecuentemente, es solo la extracción y examen de una muestra de tejido lo que finalmente determina si una alteración en el pecho es benigna o maligna. En un proceso llamado biopsia por punción, se extrae una pequeña cantidad de tejido del lunar utilizando una aguja hueca, generalmente con anestesia local. Muchas alteraciones en el pecho son benignas y no aumentan el riesgo de cáncer de mama.

La influencer instó a sus más de 700,000 seguidores a programar citas regulares: "Hazlo por ti, hazlo por tu cuerpo." En conversaciones con sus amigos, se sorprendió al descubrir que numerosas personas no habían visto a un ginecólogo en años.

