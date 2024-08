A la luz del escenario actual, ¿es el pago de impuestos obligatorio en este momento?

**Es comúnmente malentendido que las personas que optan por presentar una declaración de impuestos por su propia cuenta están obligadas a hacerlo año tras año. Pero ¿es esto cierto? Profundizamos en el tema con las perspectivas de un experto.

Los individuos que no están legalmente obligados a presentar una declaración de impuestos tienen la libertad de hacerlo voluntariamente, especialmente si esperan un reembolso. Sin embargo, ¿se sostiene la teoría de que la presentación voluntaria de impuestos te obliga a seguir haciéndolo en el futuro?

En contra de la creencia popular, la Asociación de Contribuyentes Alemanes (BdSt) desmiente esta equivocación. Cada año, la oficina de impuestos pertinente vuelve a evaluar los datos presentados para determinar si la presentación es obligatoria. Si no es así, la obligación sigue siendo voluntaria en los años siguientes. El BdSt asegura que las oficinas de impuestos no exigirán la presentación si no hay una obligación legislativa.

Por ejemplo, una persona puede optar por presentar en años con gastos deducibles sustanciales pero no en otros. Puede ser ventajoso presentar voluntariamente si tienes gastos deducibles altos, como costos publicitarios o cargas extraordinarias. También puedes reclamar costos por servicios de mano de obra o servicios del hogar, como los proporcionados por un limpiador de chimeneas, pintor o servicio de limpieza.

Revocación de la Declaración Voluntaria

Ten en cuenta que, si surge un pago de impuestos no deseado, puedes retirar tu declaración de impuestos voluntaria, lo que anula el pago. Puedes presentar una declaración de impuestos voluntaria retrospectivamente durante un máximo de cuatro años. Hasta el 31 de diciembre de 2024, las oficinas de impuestos aún aceptarán declaraciones desde tan atrás como 2020.

Sin embargo, ten en cuenta que si recibes ingresos adicionales a tu salario, como ingresos por alquiler o ingresos de una empresa secundaria, estás obligado a presentar, no solo voluntariamente. Se aplica la misma regla si recibes beneficios por desempleo, trabajo a tiempo parcial o licencia por maternidad que superen los 410 euros al año. Esto se aplica a todos los tipos de beneficios por desempleo, trabajo a tiempo parcial y licencia por maternidad. Los jubilados también están obligados a presentar si su ingreso gravable supera la asignación básica. Este límite es de 11.604 euros en 2024 y fue de 10.908 euros en 2023.

La Asociación de Contribuyentes Alemanes desafía el malentendido de que la presentación voluntaria de impuestos lleva a una obligación anual. Cada año, la Oficina del Inspector de Impuestos vuelve a evaluar la información para determinar si la presentación es obligatoria.

Si un individuo presenta voluntariamente en un año con gastos deducibles sustanciales, puede reclamar costos relacionados con servicios de mano de obra o servicios del hogar, como los proporcionados por un limpiador de chimeneas, pintor o servicio de limpieza.

Lea también: