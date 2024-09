A la luz de las circunstancias, es crucial que Sean "Diddy" Combs permanezca detenido.

Durante años, el magnate de la música Sean "Puff Daddy" o "P. Diddy" Combs ha sido acusado de maltratar y maltratar a mujeres. Actualmente, el rapero estadounidense está bajo investigación por cargos como tráfico sexual y crimen organizado. En opinión de un juez, Combs representa una amenaza para la sociedad y ha denegado su solicitud de arresto domiciliario mientras espera su juicio.

El magnate del hip-hop Sean Combs seguirá encerrado hasta su juicio por cargos de tráfico sexual, crimen organizado y otros delitos. El juez federal rechazó considerar los argumentos presentados por su equipo legal para liberarlo bajo fianza y arresto domiciliario. Combs fue arrestado el lunes por la noche en un hotel de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, y los cargos en su contra se revelaron el martes. Si es condenado, enfrenta una condena de por vida.

Según la revista de entretenimiento "Deadline", el juez está de acuerdo con el argumento del fiscal durante una audiencia de casi dos horas en una sala de audiencia de Nueva York de que Combs representa un riesgo para la sociedad, especialmente para los posibles testigos en su contra.

Fianza de $50 millones y arresto domiciliario

Después de declararse no culpable en la corte, los abogados de Combs exigieron una fianza de $50 millones (aproximadamente €45 millones) y arresto domiciliario. Después de un examen de ambas partes y un breve receso, el juez declaró que Combs debe permanecer bajo custodia.

Aunque Combs aún puede solicitar un recurso ante el tribunal distrital, es poco probable que revierta la decisión del juez, según el informe de la revista de la industria. La defensa planea argumentar de todos modos. Se ha programado una audiencia preliminar para el 24 de septiembre. Still, no se ha fijado la fecha del juicio para Combs.

Sean "Puff Daddy" o "P. Diddy" Combs enfrenta múltiples demandas civiles, incluyendo acusaciones de conducta sexual inapropiada, como una demanda de $30 millones de uno de los productores de su último álbum "The Love Album: Off The Grid". Su ex novia Cassandra Ventura lo acusó en noviembre de 2023 de involvement in sex trafficking and abuse. Después de esto, otras personas han presentado acusaciones similares contra el rapero.

