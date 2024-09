¿A Alemania le espera convertirse en una nación de osos?

Durante un tiempo, se creyó que Alemania había erradicado al oso pardo. Sin embargo, ahora se informan de más individuos que lo temen, un miedo infundado, como revela nuestra fuente.

En una conferencia de prensa a finales de mayo de 2006, Edmund Stoiber, antiguo Ministro-Presidente de Baviera, comentó: "Estamos agradecidos de tener un oso bien comportado en Baviera". Este oso vivía en el bosque y, ocasionalmente, mataba unas pocas ovejas al año. Sin embargo, Stoiber diferenció a este oso del problemático. Era evidente que este oso era el problemático.

Este oso era un oso pardo, notorio por haber logrado llegar a Alemania. Se creía que los osos pardos habían sido exterminados en Alemania desde el siglo XIX. Los cazadores habían abatido al "último oso pardo alemán" en 1835, en los Alpes bávaros cerca de Ruhpolding. Sin embargo, en 1835, se avistó otro oso en Baviera. Los locales lo apodaron Bruno, mientras que los expertos lo llamaban JJ1.

La primavera de 2006 fue fría en Baviera, con nieve en muchas partes hasta principios de junio. Luego, se produjo un cambio meteorológico inesperado que transformó el paisaje en un verano de cuento de hadas, envuelto en una sombra solitaria: la muerte del oso pardo Bruno.

¿Por qué Bruno se trasladó a Baviera?

Las razones del traslado de Bruno eran inciertas. Anteriormente, había llevado una vida tranquila en el Trentino italiano. Bruno y su madre Jurka vivían cerca de un hotel, donde el propietario los tentaba con comida y se habían convertido en una atracción para los huéspedes.

Sin embargo, Bruno desapareció eventualmente. Reapareció el 20 de mayo de 2006 en los Montes Ammer, donde fue detectado en un prado cerca de Garmisch-Partenkirchen. Inicialmente, no estaba claro si las ovejas muertas habían sido asesinadas por un perro o un oso.

Al día siguiente, los cazadores descubrieron más ovejas destrozadas y una "huella", una pista definitiva. Esto se registró como la pista del oso pardo Bruno.

Durante años, los osos habían vivido en gran número en Eslovenia. En 1999, algunos de ellos fueron liberados en el norte de Italia. Ahora deambulaban por los Alpes. Los humanos los veían rara vez. Si un oso percibía la presencia humana, reconocía el peligro y huía o se escondía.

Pero Bruno era diferente. No tenía miedo de los humanos. Como resultado, en la noche del 22 de mayo de 2006, irrumpió en un asentamiento cerca de Garmisch, destruyó un gallinero y mató a varias gallinas. Quedó claro que Bruno se había convertido en el oso problemático. "La única solución es eliminarlo", declaró rápidamente el Ministro-Presidente Stoiber en su conferencia de prensa. Los expertos predijeron que, como otros osos, Bruno no podría ser alejado.

Dejar que Bruno viva

El Ministro del Medio Ambiente de Baviera, Werner Schnappauf del CSU, ordenó que Bruno fuera abatido. Sin embargo, el público exigió: Bruno debe vivir. Apoyado por numerosos amantes de los animales y organizaciones de protección animal, el gobierno cedió, contratando a un grupo de cazadores finlandeses para capturar a Bruno con vida. Pero el oso parecía anticipar el peligro y se ocultaba. La cacería duró dos semanas antes de que los finlandeses se marcharan con las manos vacías.

De repente, Bruno reapareció. Se bañó en un estanque y fue observado por ciclistas de montaña que estaban a quince metros de distancia, pasando junto a él. Se acercó a los excursionistas que casi podrían tocarlo. El 24 de junio de 2006, se tomó la decisión final en el Ministerio del Medio Ambiente de Baviera de eliminar violentamente al oso pardo. Un grupo de cazadores subió a la Kümpflalm en los Alpes bávaros, donde Bruno había aparecido por última vez. Los cazadores se posicionaron, y Bruno apareció repentinamente por la mañana del 26 de junio de 2006. Los cazadores actuaron rápidamente, disparando al oso. Bruno fue alcanzado por dos balas.

Los amantes de los animales aún hacen peregrinaciones a la Alm, que se encuentra a una altura de más de 1800 metros y lleva una notabilidad no deseada. También visitan el museo "Hombre y Naturaleza" en Múnich, donde Bruno está preservado en su forma disecada.

Los defensores del oso

"En caso de comportamientos disruptivos repetidos, un disparo podría ser la alternativa más humana", dice Christopher Schmidt de ntv.de. Schmidt representa la Fundación para Osos - Protección de Animales Salvajes y Especies, que proporciona información sobre todos los temas relacionados con los osos en su sitio web. "Lo peor para un oso salvaje es estar confinado". Si todas las "medidas adversas" fallan y el oso persiste en sus comportamientos anormales, debe ser retirado de la naturaleza, y en el mejor interés del animal, un disparo sería preferible, propone el experto. "Esta decisión debe ser cuidadosamente considerada y debe ser el resultado de una gestión animal profesional".

Medidas adversas - así es como los protectores de animales se refieren a los intentos de molestar a un oso hasta que se canse de su terreno de caza preferido. Por lo tanto, los cazadores en Baviera intentaron initially ahuyentar al oso pardo Bruno con balas de goma.

Los osos pardos pueden crecer hasta una altura de un metro y medio en los hombros. Aunque puedan parecer un poco torpes, no lo son en absoluto. De hecho, son muy ágiles, corriendo sobre grandes y pesadas patas con largas garras. Tienen el mejor sentido del olfato de todos los mamíferos. Los osos pardos no son marrones en todas partes del mundo. Los osos norteamericanos tienen un pelaje grisáceo, mientras que en otros lugares son negros o rubios. La WWF estima que hay aproximadamente medio millón de osos pardos en todo el mundo.

Osos enfrentan amenazas importantes, principalmente de los seres humanos. Ahí es donde entra en escena la Fundación del Oso, según Chris Schmidt: "Rescatamos animales salvajes de situaciones peligrosas, les proporcionamos alojamiento adecuado y trabajamos para preservar sus hábitats naturales y poblaciones salvajes". Además de coordinar operaciones de rescate y campañas a nivel europeo, la fundación dirige dos santuarios de vida silvestre, como el Parque Alternativo del Oso de Worbis y el Parque Alternativo del Lobo y el Oso del Bosque Negro. También encontró un nuevo hogar para la madre de Bruno.

Schmidt cree que los osos pardos aún no se establecerán en Alemania, pero podrían sentirse como en casa principalmente en el sur y este de Alemania, especialmente en los Alpes, los bosques de Baviera y Turingia, y los Montes Metálicos. Porque los osos pardos aman los bosques, especialmente en las regiones alpinas.

Los osos pueden cruzar vastas territorios sin límites. Por lo tanto, un oso de Italia, Eslovaquia o Eslovenia podría aparecer en Alemania. "Las grandes áreas forestales poco pobladas atraen a los osos", dice Schmidt.

Los osos prefieren evitar a los seres humanos

"Los osos rara vez se pierden, tienen habilidades de navegación notables, sus viajes no son aleatorios", explica el experto en osos. En consecuencia, no representan un gran riesgo para los seres humanos. "A menos que estés en las áreas fronterizas de los Alpes, es poco probable que te encuentres con un oso en este momento", dice Schmidt, excepto por osos problemáticos como Bruno. Pero no es culpa del oso; los seres humanos son más a menudo el problema. Los osos suelen evitar a los seres humanos. Pero si los seres humanos intentan acercarse por alimentarlos regularmente, los osos pierden su miedo y los seres humanos pueden convertirse en un objetivo.

En las áreas protegidas de la Fundación del Oso, esto no puede suceder, dice Schmidt: "En nuestros proyectos de protección animal, ayudamos a animales rescatados a redescubrir su lado salvaje ofreciendo amplias instalaciones al aire libre naturales como el Bosque del Oso. Los visitantes pueden observar a osos, lobos y lincues tal como son. También promovemos la concienciación sobre el maltrato animal aquí. Puedes aprender sobre el sufrimiento que los seres humanos infligen a los animales y cómo combatirlo", dice Schmidt.

La Fuerza de Defensa del Oso

Pero hay otra cara de la historia. Por ejemplo, Indar Baier-Mueller, consejera del distrito de Allgäu. El año pasado, un oso pasó por su distrito. Ahora lidera la "Iniciativa del Oso Pardo". En una carta al Ministro del Medio Ambiente de Baviera, Thorsten Glauber de los Electores Libres, solicita un "preparado armado para osos pardos". Esto debería incluir "armas y municiones para la disuasión y eliminación de osos pardos".

Hecho es: un oso pardo agresivo puede infligir graves daños al ganado de los agricultores. Sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente de Múnich rechazó su solicitud con un "no". "Actualmente no hay evidencia de un oso en Baviera", dijo un portavoz.

Pero si un excursionista se encuentra inesperadamente con un oso pardo, Schmidt ofrece consejos: "Mantener la calma es lo primero. En ningún caso debes intentar huir o ahuyentar al oso. El animal probablemente tenga tanto miedo como tú".

La necesidad de organizaciones de protección animal es crucial, especialmente en la preservación de los hábitats naturales de los osos y la conservación de las poblaciones salvajes. Por ejemplo, la Fundación del Oso trabaja incansablemente para rescatar animales salvajes de situaciones perjudiciales y proporcionarles condiciones de vida adecuadas.

Alemania puede no ser un hábitat ideal para osos pardos en la actualidad, pero las áreas forestales poco pobladas en los Alpes, los bosques de Baviera y Turingia y los Montes Metálicos podrían atraerlos debido a su preferencia por grandes territorios forestales.

Lea también: