- 75 años de derecho internacional humanitario y los horrores de la guerra sin fin

Los horrores de la Segunda Guerra Mundial sacudieron al mundo: incluso en tiempos de guerra, debe aplicarse un mínimo de humanidad, concluyeron los gobiernos. El 12 de agosto de 1949, adoptaron las Cuatro Convenciones de Ginebra, pilares del derecho humanitario internacional. Pero especialmente las violaciones cada vez más frecuentes hacen titulares hoy, desde el ataque de Rusia a Ucrania hasta la guerra contra el terrorismo de Israel en la Franja de Gaza, la lucha por el poder en Sudán y muchos otros.

"¿Ha fallado el intento de mantener la humanidad incluso en tiempos de guerra?", pregunta el historiador Johannes Piepenbrink en la revista "Aus Politik und Zeitgeschichte" de la Agencia Federal para la Educación Cívica en Bonn. El jurista Pierre Thielbörger de la Universidad de Bochum dice que no. Después de todo, las sanciones económicas o los procesos ante la Corte Penal Internacional son posibles en respuesta a las violaciones, y muchos gobiernos consideran cuidadosamente su comportamiento, dijo a la Agencia Alemana de Prensa.

Orígenes

Las Convenciones de Ginebra se remontan al suizo Henry Dunant. En 1859, quedó tan impactado por el sufrimiento de los soldados heridos en el campo de batalla de Solferino en Italia que propuso sociedades de ayuda neutrales para cuidar a los soldados heridos. Esto llevó al establecimiento del movimiento de la Cruz Roja en 1863. Además, los representantes gubernamentales acordaron en 1864 la primera Convención de Ginebra sobre la protección de los heridos y la neutralidad del personal médico.

Esta base del derecho humanitario internacional se amplió en una conferencia diplomática con casi 20 estados en 1949. Hoy, 196 países han ratificado las Convenciones de Ginebra.

Qué protegen las convenciones

Las cuatro convenciones determinan el tratamiento de los heridos y enfermos en tierra y en el mar, el trato humano a los prisioneros de guerra y la protección de los civiles en la guerra, en su propio país o en territorios ocupados. Más tarde se añadieron protocolos adicionales, incluyendo la aplicación del derecho humanitario internacional en conflictos internos. "Las reglas de las Convenciones de Ginebra y los protocolos adicionales de 1977 son ahora en gran medida parte del derecho internacional consuetudinario y se aplican a todos los estados y a todas las partes en los conflictos", especifica el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza.

Violaciones

Cuando Rusia lanza misiles contra edificios residenciales en Ucrania, cuando Israel derriba edificios en la Franja de Gaza para desbaratar una célula terrorista, cuando las partes en conflicto en Sudán sitian ciudades y condenan a cientos de miles a morir de hambre: estas son violaciones de las Convenciones de Ginebra.

Los Estados Unidos también intentaron eludir las convenciones: etiquetaron a los presuntos cerebros de los ataques terroristas de 2001 que capturaron como "combatientes ilegales" (luchadores ilegales) que no estaban protegidos. Los expertos legales rechazaron esto. De manera similar, la organización terrorista Hamas viola las convenciones cuando lanza misiles desde mezquitas contra Israel o utiliza a civiles como escudos humanos.

¿Están perdiendo importancia las convenciones?

Aunque las Convenciones de Ginebra no incluyen sanciones, se citan con frecuencia para castigar las violaciones, dice el experto en derecho Thielbörger. Por ejemplo, las sanciones de la UE contra Rusia se justificaron por las violaciones del derecho humanitario internacional en Ucrania, al igual que las investigaciones del Tribunal Penal Internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin, así como políticos israelíes y oficiales de Hamas. "El derecho penal internacional ayuda así a hacer cumplir el derecho humanitario internacional", dijo a dpa.

Además, los representantes de los gobiernos, considerando el derecho humanitario de las naciones, modificaron declaraciones y acciones, por ejemplo en cuanto a las entregas de armas a Israel. "Esto se debe en parte a la preocupación de que estas armas podrían utilizarse en la Franja de Gaza para violar el derecho humanitario de las naciones. Thus, the humanitarian law of nations also directly influences national foreign policy in this case."

Problema: actores no estatales

En 1949, los firmantes de las Convenciones de Ginebra asumieron que solo los actores estatales estaban involucrados en los conflictos armados. Sin embargo, cada vez más, otros grupos armados están participando en los conflictos. Inicialmente, estos eran movimientos de liberación que luchaban contra los poderes coloniales, pero hoy incluyen grupos como Hamas en la Franja de Gaza, la milicia de Hezbolá en Líbano o los hutíes en Yemen. Desde los Protocolos Adicionales de 1977, el derecho humanitario de las naciones se aplica a ellos también. Thielbörger también se refiere al derecho consuetudinario internacional, reglas que existen incluso sin un tratado y exigen un mínimo de humanidad. "Este derecho consuetudinario es particularly important in international law and develops continuously, without all states having to sign a new treaty, which is often difficult and time-consuming," he says.

What can be done to promote compliance?

"Los estados y las partes en conflicto deben dar ahora el ejemplo", exige Laurent Gisel, abogado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). "Elevar el cumplimiento de las leyes de la guerra a una prioridad política es indispensable para garantizar que estas leyes sigan protegiendo a la humanidad durante los tiempos de conflicto."

