- 75 años de Adidas: Cómo tres correas se convirtieron en un icono

Cuando el showman estadounidense Noah Lyles corrió hacia el oro olímpico el 4 de agosto en París, convirtiéndose en el hombre más rápido del mundo, las celebraciones también resonaron en un pequeño pueblo cerca de Núremberg. Por primera vez desde 1996, un atleta que usaba zapatillas con tres rayas había ganado la final de los 100 metros en los Juegos Olímpicos. Y esto sucedió justo en el año en que el gigante del deporte de Franken está celebrando su 75º aniversario.

El 18 de agosto de 1949, el legendario fundador Adolf "Adi" Dassler registró su "Adolf Dassler Sportschuhfabrik" en el registro mercantil - solo unos meses después de que su hermano Rudolf ("Puma"), con quien se había separado en una disputa amarga, hiciera lo mismo. Juntos, habían fundado su fábrica de zapatos conjunta en 1924 - si hubiera continuado, habría cumplido 100 años este año.

Ya en 1928, Lina Radke ganó el oro olímpico en zapatillas Dassler sobre 800 metros en Ámsterdam. Muchos más siguieron. En Herzogenaurach, están convencidos de que solo la competencia en el mismo lugar hizo posible el éxito de los dos grandes jugadores.

Adidas despegó como un cohete. Hoy, la empresa emplea a 59,000 personas en los cinco continentes y generó más de 21.000 millones de euros en ventas el año pasado. Muchos casualidades ayudaron. Que las tres rayas laterales que el trained panadero y luego zapatero Dassler dio a sus zapatos para la estabilización del pie lateral se convertirían más tarde en un símbolo de marca icónico, probablemente no lo pudo prever.

Pero también fue la tenacidad y el esmero del empresario de posguerra Dassler lo que hizo grande a Adidas. Cuando el equipo de fútbol nacional logró el legendario "Milagro de Berna" en 1954, Dassler estaba sentado en la cabina, revisando la ajustabilidad de los nuevos tacos de tornillo que ayudaron a Helmut Rahn y compañía a la victoria final sobre los favoritos Hungría en el "tiempo de Fritz-Walter".

Como ningún otro fabricante, Adidas ha logrado crear productos que han moldeado el espíritu de enteras generaciones. Freddie Mercury llevaba zapatos de lucha con tres rayas en el legendario concierto de Band Aid en Londres. Madonna actuó con botas Adidas. Zapatillas como la "Handball Spezial" o la "Stan Smith" renacida retro traspasaron las fronteras de sus deportes destinados.

Smith, que fue el número uno del tenis en la década de 1970 y aún era personalmente conocido por el fundador de la empresa Adi Dassler, solo es conocido por las generaciones actuales a través de la zapatilla deportiva que lleva su nombre. Su libro se titula "Some People Think I am a Shoe" ("Algunas personas piensan que soy un zapato"). Hoy, son modelos de zapatillas como "Samba" o "Gazelle" los que influyen en la moda más allá del deporte.

La dirección actual, liderada por el CEO Bjørn Gulden, que fue reclutado de un competidor Puma, se beneficia del aparentemente inagotable archivo de Adidas. Sin embargo, los problemas del negocio diario se han vuelto mucho más complejos en el contexto de la globalización y el crecimiento mundial, como lo fueron en el tiempo del fundador de la empresa Dassler. Recent difficulties include wrong decisions during the Corona pandemic, fluctuating markets, for example in China, or problems with questionable brand ambassadors like rapper Kanye West.

In 2023, Adidas reported a loss for the first time since 1992. In the 1980s, the company was even on the brink of ruin. The founder's widow Käthe Dassler and her son Horst had died in quick succession, and the company was in foreign hands, not always good ones. It was only when the Frenchman Robert Louis-Dreyfus took the company public in 1995 that it began to rise steadily again.

Lastly, even the German Football Association proved to be a disappointment. Despite the national team setting up their Euro base in Herzogenaurach and players like Manuel Neuer celebrating the anniversary with thousands of Adidas employees in June, the DFB succumbed to the allure of US dollars and signed with industry leader Nike as their new supplier, bringing an end to a decades-long partnership.

CEO Gulden, dubbed the "Bolzplatz-CEO" by the "Manager Magazin" for his often casual yet respected style in the sports world, aims to change the strategy of his predecessor Kasper Rorsted based on such experiences. Instead of focusing more on popular sports like football, running, or basketball, the former football pro plans to give more attention to lesser-known sports, including new Olympic trend sports like breaking or BMX.

At the recent Paris Games, Adidas equipped ten Olympic teams, a number they aim to increase in the future. They have signed a contract with the German Olympic Sports Federation until 2032 and have also committed to the German Hockey Federation for the long term.

