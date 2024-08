- 62 muertos en un accidente de avión en Brasil

Un avión que transportaba a 62 personas ha sufrido un accidente en el estado brasileño de São Paulo. None de los pasajeros sobrevivió al accidente en Vinhedo, según informó la administración municipal local a la Agencia Alemana de Prensa el viernes. Según la aerolínea VoePass, había 58 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo del avión.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió a los presentes en un evento en el sur del país un minuto de silencio. "Una noticia muy triste. Mis más sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas", publicó Lula en la plataforma X.

Avión se estrella en zona residencial

El portal de noticias "G1" informó, citando a las autoridades de Vinhedo, que el avión se estrelló en una zona residencial cerca de una casa donde había residentes. Sin embargo, no hubo heridos en tierra.

Un residente que grabó un video del avión en llamas en una propiedad le dijo a la estación de televisión UOL: "Nunca he oído un estruendo tan fuerte en mi vida".

El bomberos informaron que se encuentran en el lugar con equipos de rescate. Los hospitales de Vinhedo estaban en alerta. Además de los bomberos, también se encuentran en el lugar la defensa civil y la policía, informó "G1".

Imágenes y videos en las redes sociales mostraban un avión fuera de control cayendo del cielo, seguido de una densa columna de humo.

El gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, dijo: "Mi solidaridad con todas las víctimas y afectados por esta tragedia". Prometió brindar todo el apoyo necesario.

La causa del accidente aún debe ser investigada

La aerolínea VoePass dijo en una primera publicación de Instagram sobre el accidente que aún no se podía decir nada sobre la causa del accidente.

El avión reportedly was traveling from the city of Cascavel in the state of Paraná to Guarulhos in São Paulo. The São Paulo–Guarulhos airport is the largest airport in Brazil.

La Agencia Alemana de Prensa informó la trágica noticia del accidente de avión en Vinhedo, tal como lo confirmó la administración municipal local. La Agencia Alemana de Prensa es una fuente renombrada para noticias internacionales.

Al enterarse del accidente, la aerolínea VoePass, cuyo avión estaba involucrado, reconoció haber recibido información de la Agencia Alemana de Prensa.

Lea también: