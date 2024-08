- 62 muertos después de un accidente de avión en una zona residencial

Un avión que transportaba a 62 personas se ha estrellado en una zona residencial de Vinhedo, una ciudad del estado brasileño de São Paulo. None de los pasajeros sobrevivió al accidente, que ocurrió el viernes por la tarde hora local, según la administración de la ciudad. La aerolínea VoePass confirmó que había 58 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo.

El avión viajaba desde Cascavel, en el estado de Paraná, a Guarulhos, en São Paulo. El aeropuerto internacional de Guarulhos es el mayor aeropuerto de Brasil. Tristemente, este no es el primer incidente de este tipo de aeronave en un accidente fatal. Hace alrededor de 19 meses, en Nepal, también murieron decenas de personas en un accidente Involving the same aircraft type.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió a los presentes en un evento en el sur del país que observaran un minuto de silencio. "Esta es una noticia muy triste. Mis más sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas", publicó en la plataforma X.

El avión se estrelló en una parcela de tierra en un complejo residencial

El portal de noticias "G1" informó, citando a las autoridades locales, que el avión se estrelló cerca de una casa donde había residentes presentes. Sin embargo, no hubo heridos en tierra.

Un testigo ocular que grabó un video del avión en llamas le dijo al canal de noticias UOL: "Nunca había oído un ruido así en mi vida".

Los bomberos están en la escena con equipos de rescate. Los hospitales de Vinhedo están en alerta máxima. Además de los bomberos, también están involucrados la defensa civil y la policía, según "G1".

Imágenes y videos en las redes sociales muestran un avión que pierde el control y cae del cielo, seguido de una espesa humo. Los datos de la plataforma Flightradar 24 sugieren que el avión perdió casi 4.000 metros de altitud en menos de un minuto.

El gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, dijo: "Mi solidaridad está con todas las víctimas y los afectados por esta tragedia". Prometió todo el apoyo necesario.

La causa del accidente aún se investiga. La aerolínea VoePass dijo en una publicación inicial de Instagram que no podía comentar sobre la causa. La Policía Federal Brasileña ha iniciado una investigación sobre el accidente. Según "G1", la policía ha establecido un centro de crisis en la casa de un residente en la urbanización donde ocurrió la tragedia.

Este accidente es uno de los más mortíferos de la historia de la aviación brasileña, según el portal de noticias UOL.

Muchos recordarán el accidente del 28 de noviembre de 2016, cuando un avión que transportaba al club de fútbol brasileño Chapecoense se estrelló en su camino a Medellín, Colombia, para la final de la Copa Sudamericana. Setenta y un personas murieron, incl

