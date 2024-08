5 puntos vitales para el 21 de agosto: Comité Nacional Demócrata, manifestaciones de Chicago, RFK Jr., acontecimientos en Ucrania, y el hundimiento de un superyat.

1. DNC

El ex presidente Barack Obama, la ex primera dama Michelle Obama y el segundo caballero Doug Emhoff fueron los principales oradores el martes en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Los Obama presentaron un llamado emocional a los votantes estadounidenses y juraron continuar sus esfuerzos para apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris en las últimas 11 semanas de su campaña presidencial. Emhoff utilizó su discurso para presentar un lado personal de Harris, a quien describió como el ancla de su familia. Aunque Harris faltó a la segunda noche de la DNC para campaña en Milwaukee, simbólicamente aceptó la nominación presidencial del partido después de que los delegados en la convención realizaron un recuento ceremonial. La alineación para hoy incluye al compañero de fórmula de Harris, Tim Walz, el ex presidente Bill Clinton y la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

2. Protestas en Chicago

Esta semana se están llevando a cabo grandes protestas fuera de la Convención Nacional Demócrata, incluidas encuentros con la policía en las calles de Chicago. El martes se instalaron cercas de seguridad adicionales en la zona, un día después de que un grupo de manifestantes pro palestinos, que protestaban contra el apoyo de EE. UU. a Israel en su guerra contra Hamas, rompiera una barrera cerca del Centro Unido. Las protestas del martes también vieron algunos momentos tensos fuera del consulado israelí en Chicago, donde los manifestantes y la policía con cascos comenzaron a empujarse y a forcejear, según observó un equipo de CNN. Centenas de oficiales han tomado las calles, despejando la calzada y las aceras. No está claro cuántas detenciones se realizaron el martes, pero varias personas parecían haber sido detenidas por la policía.

3. RFK Jr.

El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. está considerando dejar la carrera de 2024 y respaldar al ex presidente Donald Trump, dijo su compañero de fórmula Nicole Shanahan en una entrevista el martes. Ella enmarcó la decisión como un esfuerzo para reducir "el riesgo" de que la vicepresidenta Kamala Harris se convierta en presidenta, argumentando que Kennedy atrae más votos de Trump que de Harris. Cuando se le preguntó sobre el papel que Kennedy podría desempeñar en una administración futura de Trump, Shanahan especuló que su compañero de fórmula podría estar abierto a desempeñar un papel como secretario de Salud y Servicios Humanos. Trump dijo el martes que estaría "seguro" abierto a que Kennedy desempeñara un papel en su administración. Esto ocurre mientras que nuevos informes también muestran que Kennedy enfrenta recursos de campaña disminuidos y casi $3.5 millones en deudas pendientes.

4. Ucrania

Las autoridades rusas acusaron hoy a Ucrania de lanzar "uno de los mayores intentos" de atacar Moscú con drones. Rusia dijo que sus sistemas de defensa habían dañado 45 drones ucranianos durante la noche -incluidos 11 sobre Moscú, dos sobre la región fronteriza de Belgorod y dos en Kursk. Desde que comenzó la incursión ucraniana hace casi dos semanas, sus fuerzas han avanzado hacia Kursk y destruido puentes clave en un esfuerzo por paralizar las capacidades logísticas de Moscú y entorpecer las rutas de suministro. Por separado, las autoridades rusas han instado a las personas en las regiones fronterizas a dejar de usar aplicaciones de citas y limitar el uso de las redes sociales para evitar que las fuerzas ucranianas recopilen inteligencia a medida que avanzan.

5. Superyate hundido

Las autoridades italianas continuaron su búsqueda hoy de seis personas desaparecidas después de que un tornado hundiera un yate de lujo el lunes frente a la costa de Sicilia. Quince pasajeros fueron rescatados del barco poco después de que se volcara, según la Guardia Costiera de Italia. Más tarde se recuperó un cuerpo del casco del barco hundido, llamado "Bayesian". Dos estadounidenses y cuatro británicos están entre los desaparecidos -incluido el magnate británico de la tecnología Mike Lynch, Jonathan Bloomer, presidente de Morgan Stanley International, y Chris Morvillo, un abogado prominent

