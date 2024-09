5 puntos esenciales para el 9 de septiembre: debate presidencial, incendios forestales, tiroteo en Kentucky, discursos del Papa Francisco, las "horas iluminadas" de Apple

Aquí está lo que necesitas saber para Mantenerse Actualizado y Continuar con Tu Día

Recibe 5 Cosas en tu buzón

Tu día es ajetreado. 5 Cosas es tu tienda única para las últimas noticias, junto con otras historias y videos con los que la gente está interactuando. Regístrate aquí para el boletín de noticias 5 Cosas.

1. Debate presidencial

La vicepresidenta Kamala Harris y el ex presidente Donald Trump se preparan para su primer —y possibly último— debate presidencial, mientras Trump lanza amenazas de procesamiento y "sentencias de prisión a largo plazo" para los oficiales electorales y operadores políticos, a quienes sugiere que podrían hacer trampa en las elecciones de 2024, si gana la presidencia de nuevo en noviembre. Las amenazas de procesamiento de Trump —parte de sus repetidos intentos infundados de socavar la integridad de las elecciones de 2024— llegan cuando la votación anticipada está a punto de comenzar en varios estados. El debate tendrá lugar el martes en el National Constitution Center en Philadelphia, marcando el primer encuentro cara a cara entre Harris y Trump, quienes están en una carrera cerrada.

2. Incendios forestales

Los incendios forestales en California y Nevada han provocado la evacuación obligatoria de miles de hogares mientras los pronosticadores advierten sobre récords de calor en el Oeste para los próximos días. En California, el incendio Line ha consumido más de 20,000 acres después de comenzar en la base de las montañas San Bernardino el jueves. El incendio ha cuadruplicado su tamaño desde la mañana del sábado y más de 1,800 bomberos luchan contra el incendio forestal, que aún no ha sido contenido del todo, según Cal Fire. Y en Nevada, el incendio Davis —un incendio peligroso impulsado por el viento al sur de Reno— ha quemado unos 6,500 acres y sigue sin estar contenido del todo a última hora del domingo.

3. Tiroteos en Kentucky

Se han cancelado las clases en los colegios de varias partes del centro de Kentucky hoy, y se ha aconsejado a los residentes que estén alerta mientras continúa la búsqueda de un sospechoso acusado de disparar junto a la Interestatal 75 en su tercer día. Joseph Couch, de 32 años, ha logrado eludir la captura desde la tarde del sábado, cuando las autoridades dijeron que disparó un AR-15 desde un saliente rocoso en el lado de la interestatal a unos nueve kilómetros al norte de London, Kentucky, alcanzando 12 coches y dejando heridos a cinco personas. Aunque el móvil sigue sin estar claro, el ataque pareció ser un "acto aleatorio" de violencia, dijo el deputy sheriff Gilbert Acciardo, según la agencia de noticias Associated Press.

4. Papa Francisco

El papa Francisco ha llegado a la pequeña nación de Asia sudoriental de Timor Oriental antes hoy para la penúltima parada de un viaje por Asia y el Pacífico Sur para el pontífice de 87 años. Timor Oriental es uno de los países más jóvenes del mundo y tiene fuertes lazos con la Iglesia católica, que jugó un papel significativo en su lucha por la independencia de Indonesia. El país de solo 1,3 millones de personas es el segundo país más católico del mundo, con el 97% de la población que se identifica como católica —el porcentaje más alto fuera del Vaticano. Pero el problema del abuso sexual clerical también ensombrece esta parte de la visita del papa, ya que han surgido acusaciones de mal conducta involucrando a clergy de alto perfil de Timor Oriental en los últimos años. Hace dos años, el Vaticano admitió que había disciplinado en secreto al obispo y premio Nobel de la Paz Carlos Ximenes Belo por supuestos abusos sexuales.

5. "Hora de brillar" de Apple

Apple está a punto de presentar su primera línea de iPhones con inteligencia artificial generativa —que permite a los usuarios crear texto e imágenes— durante su evento anual de productos más tarde hoy. El lanzamiento inminente se ha anunciado con el lema críptico de "it's glow time", y la empresa mantiene un hermetismo sobre lo que significa. Apple ya ha insinuado algunas de las cosas que las nuevas funciones de IA serán capaces de hacer, como permitir conversaciones más naturales con Siri, ayudar a redactar correos electrónicos, facilitar la búsqueda de momentos específicos en los álbumes de fotos y incorporar la información personal de los usuarios en sus respuestas. Apple también puede anunciar actualizaciones del Apple Watch y los AirPods durante el evento de las 13:00 ET.

NAVEGACIÓN MATUTINA

Tenista victorioso El número 1 del mundo de tenis, Jannik Sinner, ganó el campeonato del US Open el domingo, derrotando al estadounidense Taylor Fritz en sets

$240 millonesEsa es la cantidad astronómica que el quarterback estrella de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, ingresará como parte de una extensión de contrato histórica de cuatro años, según su representante. Esto sitúa al Prescott de 31 años en la cima de la tabla salarial de la NFL, convirtiéndose en el primer jugador en ganar $60 millones anuales. Los Cowboys comenzaron su temporada con una victoria contra los Cleveland Browns el domingo.

CITA DIARIA

"Nunca habría abierto mi relación y matrimonio. Siento que era un desastre a punto de suceder."

Taylor Frankie Paul, estrella conocida de "Las vidas secretas de las esposas mormonas", que debutó en Hulu la semana pasada. La serie profundiza en las vidas de miembros actuales y formeros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lidiando con controversias como el consumo excesivo de alcohol, embarazos no planeados, espectáculos de striptease masculinos y el intercambio de parejas.

PREVISIÓN DEL TIEMPO

Consulta tu pronóstico local aquí>>>

Y PARA EL TOQUE FINAL...

** Niño de 12 años recibe mensajes destinados a jugador de la NFLUn niño de Arizona terminó compartiendo el mismo número de teléfono que anteriormente usaba Ricky Pearsall de los San Francisco 49ers. Ahora, está ansioso por transmitir algunos mensajes al novato de la NFL, quien Recently suffered an injury during a shooting incident. Watch the video here**.

Lea también: