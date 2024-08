Recibe 5 Piezas en tu bandeja de entrada

1. Excursión de SpaceX

SpaceX está a punto de emprender un viaje de cinco días en órbita con un grupo de astronautas privados que se dirigen hacia los cinturones de radiación de la Tierra. Nadie ha aventurado tan lejos en el espacio o cruzado el entorno de radiación desde el programa Apollo de NASA. El equipo de cuatro miembros en la misión Polaris Dawn también se está preparando para una peligrosa caminata espacial, utilizando trajes de Actividad Extravehicular (EVA) que SpaceX desarrolló en solo 2 1/2 años. Si tiene éxito, la caminata espacial, que podría tener lugar el viernes, marcará la primera vez que astronautas no gubernamentales (o civiles) realizan tal actividad. La osada expedición está programada para despegar desde el Centro Espacial Kennedy de NASA en Florida entre las 3:38 a.m. y las 7:09 a.m. ET el miércoles —un retraso de 24 horas en relación con el objetivo de lanzamiento anterior de la empresa debido a una fuga de helio.

2. Discusión presidencial

El expresidente Donald Trump está sembrando dudas sobre su debate del 10 de septiembre en ABC contra la vicepresidenta Kamala Harris. El equipo de Trump desea que los micrófonos estén mutados durante todo el debate, excepto para el candidato whose turn it is to speak, como fue el caso en el primer debate con el presidente Joe Biden. Sin embargo, la campaña de Harris está pidiendo que ABC y otras redes mantengan los micrófonos encendidos. Los analistas creen que la campaña de Harris quiere dar a Trump la oportunidad de lanzar interrupciones insultantes que podrían molestar o alejar a algunos de sus posibles votantes. El ex presidente el lunes contradijo la postura de su equipo, stating he would be fine with losing the mute button.

3. Tragedia en el campus

Un estudiante de la Universidad Rice en Houston fue encontrado muerto en su habitación del dormitorio el lunes en lo que parece un asesinato-suicidio, lo que resultó en un bloqueo del campus durante el primer día de clases. El cuerpo de una estudiante de tercer año fue descubierto por la policía de la universidad después de que un familiar preocupado solicitó una revisión de bienestar y los oficiales vieron que había faltado a clase. El presunto tirador, un hombre que no parecía estar afiliado a la universidad, también fue encontrado muerto en la habitación por una herida de bala autoinfligida, dijeron las autoridades. Según una nota del sospechoso encontrada en la escena, las autoridades sospechan que la pareja había estado en una relación romántica problemática. La universidad levantó el bloqueo el lunes por la noche y dijo que llevará a cabo una investigación exhaustiva. (Nota del editor: Si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, contacta la Línea de Prevención del Suicidio Nacional al 988.)

4. Conflicto en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que los esfuerzos de rescate continúan en los sitios afectados por una ráfaga de ataques rusos esta semana. “Responderemos a Rusia por esto y por todos los demás ataques. Los crímenes contra la humanidad no son tolerables”, dijo Zelensky, prometiendo represalias. Rusia dirigió alrededor de 200 misiles y drones contra la infraestructura energética y las comunidades de todo Ucrania durante la noche del domingo al lunes, lo que marca el mayor ataque aéreo desde que comenzó la guerra, dijo Kyiv. Ucrania había estado preparándose para un ataque significativo de Rusia durante semanas en respuesta a la invasión de la región fronteriza de Kursk —la primera invasión extranjera de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial.

5. Colapso de cueva de hielo

Un turista estadounidense murió en Islandia debido al colapso de una cueva de hielo. Un grupo de 23 turistas de varios países estaban explorando una cueva en el glaciar Breiðamerkurjökull cuando ocurrió el incidente el domingo, según la radiodifusora pública de Islandia, RUV. Más de 200 respuesta participantes en las operaciones de rescate y grandes cantidades de hielo fueron rotas y movidas, principalmente a mano, según las autoridades locales. Las cuevas de hielo son una atracción turística popular en Islandia, con operadores de turismo que ofrecen a los visitantes la oportunidad de “explorar el interior de los glaciares” y ver el hermoso color azul y los “patrones impresionantes” en el hielo, según la Agencia de Noticias Asociada.

