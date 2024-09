5 puntos cruciales para entender para el 13 de septiembre: Reanudar los debates presidenciales, Boeing Workstop, Sector inmobiliario, Actualizaciones de Ucrania, Ruta del tifón Yagi

Aquí hay más cosas que debes saber para Poner al Día y Continuar con Tu Día.

1. No Más Debates para Trump

El ex presidente Donald Trump declaró que no participará en un tercer debate presidencial contra la vicepresidenta Kamala Harris. Trump expresó esto a través de una publicación en Truth Social, refiriéndose a sus debates con el presidente Joe Biden y Harris. Él dijo que no necesita una repetición porque ganó el debate reciente, aunque todas las principales encuestas científicas revelaron que Harris salió victoriosa, según la verificación de hechos de CNN. Harris expresó su deseo de otro encuentro durante un mitin en Charlotte, argumentando que "esta elección y lo que está en juego es demasiado importante para que los votantes se lo pierdan".

2. Huelga en Boeing

Aproximadamente 33,000 miembros del sindicato de Boeing rechazaron una oferta de contrato de cuatro años de la empresa de construcción de aviones. Los miembros del sindicato iniciaron una huelga hoy, protestando contra las condiciones del contrato anterior. La huelga en curso afectará la producción de aviones en una de las principales corporaciones manufactureras de Estados Unidos y exportadoras clave, lo que impactará la economía de EE. UU. Esta huelga no afectará el viaje de los consumidores, pero podría prolongar las entregas de aviones prometidos a las aerolíneas, lo que podría causar una escasez de la principal fuente de ingresos de Boeing. Boeing está dispuesto a regresar a las negociaciones para llegar a un nuevo acuerdo.

3. Penas en la Vivienda Asequible

Las tasas de hipoteca cayeron esta semana a un nuevo mínimo desde febrero de 2023, lo que proporciona algo de alivio para los compradores de casas en un mercado inmobiliario difícil. La hipoteca fija de 30 años estándar promedió el 6,20 % en la semana que terminó el 12 de septiembre, según Freddie Mac. A pesar de los costos de préstamo reducidos, el mercado inmobiliario de EE. UU. sigue siendo inaccesible para muchos buscadores de casa, especialmente aquellos con ingresos bajos. Además, muchos arrendatarios también luchan contra la asequibilidad, especialmente en áreas urbanas como Nueva York, Los Ángeles y el área metropolitana de Miami, lo que demuestra un problema preocupante en la asequibilidad de la vivienda.

4. Advertencia Rusa a la OTAN

El presidente ruso Vladímir Putin ha advertido a los líderes de la OTAN que permitir que Ucrania utilice misiles occidentales de mayor alcance para atacar dentro de Rusia se considerará un acto de guerra. En palabras de Putin, "Esto significará que los países de la OTAN —Estados Unidos y los países europeos— están en guerra con Rusia. Y si es así, entonces, teniendo en cuenta el cambio en la naturaleza del conflicto, implementaremos respuestas apropiadas a las amenazas que enfrentaremos". La declaración de Putin llega en un momento en que el presidente Joe Biden y los aliados de la OTAN parecen más abiertos a la posibilidad de permitir que las fuerzas ucranianas utilicen sistemas de armas occidentales de largo alcance contra objetivos rusos.

5. Destrucción del Tifón Yagi

El tifón Yagi, la tormenta más potente de Asia de este año, ha causado daños significativos y víctimas en el sur de China y el sudeste asiático desde su llegada a tierra la semana pasada. Más de 200 personas han muerto en Vietnam después de la estela del tifón, y decenas más siguen desaparecidas debido a inundaciones repentinas y aludes, según los medios estatales del jueves. Yagi ha dejado un rastro de devastación después de días de lluvias intensas y vientos superiores a 90 mph, lo que ha provocado que los ríos se desborden peligrosamente. Las lluvias también han dañado fábricas en los centros industriales de Vietnam.

Janet Jackson reveló otro malfuncionamiento de ropa frente a la reina Isabel.

McDonald's continuará ofreciendo su oferta de comida de $5 hasta diciembre.

Las fases de Venus, la Aurora Australis y la Estación Espacial Internacional son los ganadores de las categorías del concurso Astrónomo Fotógrafo del Año.

El mariscal de campo Tua Tagovailoa fue diagnosticado con una contusión durante el partido de los Miami Dolphins contra los Buffalo Bills el jueves por la noche.

Harvey Weinstein fue acusado de nuevos delitos sexuales por un gran jurado de Manhattan.

67 es el número de incendios forestales actualmente activos en los EE. UU., con 9 en California y 2 en Nevada, según el Centro de Información de Incendios Forestales Interagencial de EE. UU. El incendio Line en el condado de San Bernardino, California, está ardiendo tan intensamente que está generando su propio sistema meteorológico.

CITA DEL DÍA

"De vuelta en casa, tenemos muchas tareas pendientes, pero desde aquí, seguro parece el paraíso."

El multimillonario Jared Isaacman, expresando sus pensamientos sobre la Tierra después de completar con éxito la primera caminata espacial comercial liderada por una tripulación no gubernamental. Después de completar esta osada misión de SpaceX, la tripulación de cuatro miembros continuará trabajando en su lista de experimentos durante un par de días más. Es posible que regresen a casa este fin de semana.

PREVISIÓN DEL TIEMPO DEL DÍA

Y POR ÚLTIMO ...

Un residente de Arizona logró extraer un punto Lego de su nariz después de una larga lucha pegajosa de 30 años. Aquí está la historia de cómo se desarrolló esta situación peculiar.

