5 puntos cruciales para el 7 de octubre: Desarrollo en Oriente Medio, impacto del huracán Milton, concurso electoral, pánico de las aerolíneas, acciones del Papa Francisco

Aquí hay más cosas que debes saber para Poner al Día y Continuar con Tu Día.

Recibe 5 Cosas en tu bandeja de entrada

Tu día está repleto. 5 Cosas es tu fuente principal para las últimas noticias, junto con otras historias y videos populares. Regístrate aquí para el boletín de noticias 5 Cosas.

1. Oriente Medio

Un día de recordación emotivo ha comenzado en Israel para conmemorar el primer aniversario de los ataques de Hamas del 7 de octubre. Miles se reunieron en una vigilia en Tel Aviv, mientras que cientos de familiares y amigos convergieron en el lugar del festival de música Nova en el sur de Israel para rendir homenaje a quienes perdieron la vida y fueron capturados ese fatídico día. Muchos en los memoriales derramaron lágrimas y ofrecieron consuelo unos a otros mientras recordaban los últimos momentos de sus seres queridos. Los ataques de Hamas resultaron en la muerte de 1,200 personas y dejaron a otros en manos del grupo militante. Los ataques también desencadenaron disturbios políticos a medio mundo de distancia en EE. UU. La guerra subsiguiente de Israel en Gaza reclamó la vida de más de 41,000 personas y precipitó una crisis humanitaria, encendiendo un conflicto regional más amplio.

2. Huracán Milton

Los residentes de Florida se están preparando para otra gran tormenta. Milton se espera que azote la costa del Golfo de Florida como un huracán de categoría 3 peligroso y potencialmente mortal el miércoles con velocidades de viento de 120 mph. Se espera que golpee entre Cedar Key y Naples, lo que incluye el área de Tampa. La tormenta se espera que se intensifique aún más debido a la baja cizalladura del viento y las excepcionalmente cálidas temperaturas de la superficie del mar. Áreas del estado podrían ver más de 15 pulgadas de lluvia, según el Centro Nacional de Huracanes. Las áreas aún se están recuperando de los efectos de Helene, que hizo tierra en la Bahía de Florida como un huracán de categoría 4 y reclamó la vida de al menos 232 personas en el Sudeste.

3. Carrera presidencial

La vicepresidenta Kamala Harris y el ex presidente Donald Trump están intensificando su campaña y apariciones en los medios de comunicación a medida que se acerca el Día de las Elecciones, ahora a solo un mes de distancia. Trump instó a sus seguidores el domingo que podría ser la "última elección" si los demócratas siguen en el poder. El multimillonario Elon Musk también hizo afirmaciones similares en el mitin de Trump en Pensilvania el sábado. Harris llamó la atención con una entrevista en el programa "Call Her Daddy" que se publicó el domingo, donde descartó la crítica republicana por no tener hijos biológicos. "Ya no es la década de 1950", dijo en la entrevista. La candidata presidencial demócrata también atacó a Trump por su postura sobre los derechos del aborto y por presentarse como el "protector" de las mujeres.

4. Asunto de Frontier Airlines

Se detectó humo debajo de un vuelo de Frontier Airlines cuando aterrizó con fuerza en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas el sábado. El vuelo 1326 se acercaba a la pista cuando se informó humo en la cabina y los pilotos declararon una emergencia. El avión luego experimentó un aterrizaje duro con neumáticos reventados, según las autoridades del aeropuerto. Los bomberos acudieron al lugar y todos los 190 pasajeros y siete miembros de la tripulación fueron evacuados con seguridad al aeropuerto. La Junta de Seguridad en el Transporte Nacional y Frontier Airlines están investigando el incidente.

5. Papa Francisco

El Papa Francisco ha anunciado a 21 nuevos cardenales, ampliando la piscina de posibles candidatos para elegir a su sucesor. Los cardenales solo están por debajo del papa en la jerarquía de la Iglesia Católica, ocupan roles senior en el Vaticano y actúan como principales consejeros del papa. La mayoría de los nuevos cardenales desempeñarán un papel en la elección del próximo papa. Francisco, de 87 años, hizo el anuncio sorpresivo después de comentar sobre el conflicto en aumento en el Oriente Medio. Entre los nuevos cardenales se encuentra el arzobispo de Teherán Dominique Mathieu, un misionero belga, con la decisión de Francisco de nombrar un cardenal de Irán probable parte de sus esfuerzos para promover el diálogo con el Islam y la paz en el Oriente Medio. Francisco también seleccionó a un obispo ucraniano, Mykola Bychok, quien a los 44 años se convertirá en el cardenal más joven. Sus selecciones también incluyen obispos de Indonesia, Argelia, Japón e Ivory Coast.

BREAKFAST BROWSE

Una vista previa del mejor rascacielos del mundoUn rascacielos de Singapur ha sido coronado como el "mejor rascacielos nuevo del mundo", con una piscina en forma de laguna y una serie de terrazas que se elevan en el cielo.

Ellen DeGeneres salió del armario hace casi 30 años. La televisión nunca ha sido lo mismoSin este momento clave en 1997, series icónicas como "Will & Grace", "Modern Family" y "Orange Is the New Black" possibly nunca habrían llegado a nuestras pantallas.

La gente no puede tener suficiente de Moo Deng, el hipopótamo bebéMolly Swindall, de Nueva York, se enamoró del pequeño hipopótamo enano Moo Deng en línea, así que voló desde Nueva York a Tailandia para conocerlo en persona. Descubre por qué el pequeño hipopótamo está causando tanto revuelo.

New York Liberty elimina a Las Vegas Aces para avanzar a las Finales de la WNBAEl New York Liberty puso fin a la búsqueda de Las Vegas Aces de un hito tres veces consecutivas, asegurando una victoria de 76-62 en el Juego 4 de su serie semifinal el domingo.

Madonna rinde homenaje a su hermano Christopher CicconeLa leyenda del pop Madonna está de luto por la pérdida de su hermano menor. "Nunca habrá nadie como él", dijo en un tributo emotivo.

$1.1 mil millones. Ese es el monto gastado por las campañas de Kamala Harris y Donald Trump en publicidad desde finales de julio hasta finales de septiembre. Esta cantidad combinada en siete estados clave, que incluyen Pensilvania, Míchigan, Georgia, Wisconsin, Arizona, Carolina del Norte y Nevada, representa aproximadamente $930 millones del total.

INSPIRACIÓN DIARIA

"Compartir la cancha con tu hijo, creo que es una de las cosas más satisfactorias que un padre podría soñar o desear."

Check your local forecast here>>>

– LeBron James, expresando sus sentimientos después de jugar junto a su hijo Bronny James durante el partido de pretemporada de los Los Angeles Lakers contra los Phoenix Suns el domingo. Esta ocasión histórica convirtió a LeBron, de 39 años, y a Bronny, de 20, en el primer dúo padre/hijo en unirse a un equipo de la NBA.

PREVISIÓN DEL TIEMPO DE HOY

Consulta tu pronóstico local aquí>>>

PARA CONCLUIR ...

Detalles sobre el Premio NobelVictor Ambros y Gary Ruvkun fueron honrados con el Premio Nobel de Medicina hoy por su descubrimiento pionero de microRNA y su función en la regulación génica post-transcripcional. Aprende más sobre este galardón prestigioso viendo este video.

Después de suscribirte a la newsletter 5 Things, puedes estar informado y ponerte al día con las últimas noticias, incluso si estás ocupado con otras tareas. Este servicio es especialmente útil para personas como nosotros que tenemos agendas ocupadas.

Mientras tanto, los disturbios políticos provocados por los ataques de Hamás en Israel también afectaron a EE. UU., afectando a varios sectores.

Learn more about this prestigious accolade by watching this video.

[Este es el texto original para contexto.]

Lea también: