1. Confrontación política

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el expresidente Donald Trump se enfrentaron ferozmente en su primer debate presidencial el martes en Filadelfia. Ambos candidatos lucharon por el apoyo de los votantes con menos de dos meses para el Día de las Elecciones. Harris pareció tener la ventaja con tácticas que enfurecieron a Trump y lo provocaron a reaccionar en su contra. Harris afirmó que los líderes mundiales se burlaban de Trump y lo acusaban de menospreciar a las personas. Trump perdió el control con frecuencia y difundió una plétora de falsedades, como la extraña acusación de que los inmigrantes en Ohio están consumiendo las mascotas de las personas. También repitió las afirmaciones de fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020. Según una encuesta de CNN entre los espectadores del debate realizada por SSRS, los votantes registrados pensaron que Harris superó a Trump.

2. Desastres naturales

Francine se ha intensificado a un huracán de categoría 1 antes de su llegada a Louisiana hoy. Los impactos más dañinos se esperan esta semana a lo largo de la costa sur de Louisiana y en el área de Nueva Orleans. Las autoridades advirtieron sobre inundaciones, vientos poderosos y una marejada ciclónica potencialmente mortal que podría causar daños significativos y cortes de energía generalizados. Mientras tanto, las temperaturas más cálidas debido al cambio climático inducido por el ser humano están alimentando incendios forestales intensos en todo EE. UU. Las partes del sur de California fueron gravemente afectadas por tres incendios importantes el martes, lo que obligó a evacuaciones y probó las capacidades de los bomberos. Otros incendios en Idaho y Nevada también están causando preocupación, ya que las llamas y el calor récord amenazan con la destrucción de hogares y negocios.

3. Situación de rehenes

Un funcionario israelí ha propuesto ofrecer un pasaje seguro a Hamas líder Yahya Sinwar una vez que se liberen todos los rehenes restantes, 101, que están siendo retenidos en la territories palestinas. Sinwar, uno de los figuras más influyentes de Hamas, se acusa de haber orquestado la masacre del 7 de octubre en Israel, en la que los milicianos mataron a más de 1.200 personas en Israel y tomaron como rehenes a más de 250 personas. También está entre los líderes de Hamas que están siendo investigados por los fiscales de EE. UU. por el ataque mortal. Un funcionario israelí sugirió que la liberación de Sinwar, junto con la desmilitarización y la desradicalización de Gaza, podría ayudar a traer la paz a Gaza y poner fin al conflicto. CNN se comunicó con Hamas para obtener comentarios sobre la propuesta.

4. Inestabilidad política

Los legisladores mexicanos suspendieron el debate sobre una controvertida reforma judicial después de que los manifestantes irrumpieron en el edificio del Senado y perturbó los procedimientos. La votación sobre la reforma constitucional —bajo la cual los mexicanos elegirían a los jueces por votación popular— finalmente se aprobó en el Senado, superando un obstáculo significativo. Las imágenes de las protestas mostraron a los manifestantes intentando entrar en la cámara mientras ondeaban la bandera mexicana desde la galería del Senado. Los cambios constitucionales propuestos han provocado protestas generalizadas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido crítico durante mucho tiempo con su país Tribunal Supremo, que ha bloqueado algunas de sus propuestas políticas.

5. Preocupaciones sobre la salud

La FDA ha anunciado que examinará el posible daño causado por metales pesados en los productos de higiene. La acción de la FDA sigue a un pequeño estudio publicado en julio que encontró arsénico y plomo en tampones orgánicos y no orgánicos. Aunque los niveles de ambos metales eran bajos, la EPA indica que no hay nivel seguro de exposición al plomo. Los tampones orgánicos contenían mayores niveles de arsénico, mientras que los tampones no orgánicos tenían mayores niveles de plomo, según el estudio. Si los estudios futuros determinan que los metales pesados o los químicos perjudiciales están filtrando de los productos menstruales al cuerpo, podría ser una preocupación significativa para la salud, advirtieron los expertos médicos.

RESESIÓN MATUTINA

Cuatro civiles rompen récords de viajes espacialesLa misión Polaris Dawn de SpaceX hizo historia el martes. La parte más arriesgada de la misión aún está por venir esta semana cuando la tripulación intente una caminata espacial sin precedentes.

Campbell Soup Company presenta un nuevo nombre

Después de 155 años, la compañía Campbell Soup Company está lanzando una reimagen. Las etiquetas rojas y blancas icónicas seguirán allí, pero el nombre de la compañía cambiará ligeramente.

Glenn Lowry se retirará como director del Museo de Arte Moderno de Nueva York

Glenn Lowry, el director más antiguo del MoMA de Nueva York, renunciará en septiembre de 2025. Su decisión probablemente se tomó después de una cuidadosa consideración, dado su largo mandato en el cargo.

Medallas olímpicas robadas del coche de un remero australiano

La policía arrestó a un hombre por el presunto robo de cuatro medallas olímpicas —tres de oro y una de plata— que pertenecían al remero australiano Drew Ginn. Sin embargo, las medallas aún están desaparecidas.

La droga para perder peso muestra promesa para los niños con obesidad

Los médicos dicen que es difícil para cualquiera con obesidad perder peso, independientemente de la edad. Un nuevo estudio encontró que la droga liraglutide puede ayudar a los niños con un índice de masa corporal alto.

EL NÚMERO DE HOY

2

Esa es la cantidad de aviones de Delta Air Lines que colisionaron mientras se preparaban para el despegue en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el martes. Afortunadamente, no hubo heridos entre los pasajeros, pero uno de los aviones tuvo dañada su sección de cola.

LA CITA DEL DÍA

He profundizado en los datos y he elegido mi bando. Tu exploración de datos es completamente tuya, y la decisión es enteramente tuya.

— Taylor Swift, revelando el martes su apoyo a Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Esta popular cantante ha estado respaldando abiertamente las políticas y candidatos demócratas, frequentemente motivando a sus fans a votar y abogando por temas como los derechos de las mujeres, la salud reproductiva y los derechos LGBTQ+.

EL TIEMPO DE HOY

Apple presenta una 'función de audición de alta calidad'<<> Mira cómo los últimos AirPods de Apple pueden funcionar como tapones para los oídos y audífonos al mismo tiempo.

