5 Perspectivas Cruciales para el 4 de octubre: Disputa marítima, Concurso Electoral, Impacto de Helene, Actualizaciones del Medio Oriente, Epidemia de Gripe Aviar

Aquí está lo que necesitas saber para estar al día con la escena diaria y avanzar en tu día.

1. Disputa laboral en el puerto

Los trabajadores portuarios en huelga reanudarán sus trabajos hoy después de alcanzar un acuerdo preliminar entre la Asociación Internacional de Estibadores y los negociadores el jueves. Los 50,000 miembros del sindicato que trabajan en puertos desde Maine hasta Texas habían estado en huelga desde el martes debido a disputas salariales y el temor a pérdidas de empleo debido a la automatización aumentada. El presidente de EE. UU., Joe Biden, elogió el acuerdo salarial provisional. "Felicito a los trabajadores del muelle de la ILA, que han ganado un contrato sólido después de haber dado tanto para mantener nuestros puertos operativos durante la pandemia", dijo. La administración de Biden estaba motivada para evitar daños económicos de una huelga prolongada, ya que podría haber llevado a escasez de ciertas importaciones de EE. UU. y amplificar la insatisfacción del público con la economía antes de las elecciones.

2. Carrera política

La exrepresentante republicana Liz Cheney hizo campaña junto a la vicepresidenta Kamala Harris en el estado competitivo de Wisconsin el jueves. Cheney criticó las acciones del expresidente Donald Trump del 6 de enero de 2021 y afirmó que cualquiera que muestre tal comportamiento nunca debería volver a ser confiado con el poder. Su objetivo era persuadir a los votantes indecisos. Las últimas encuestas de CNN en el estado indican un empate entre Harris y Trump, con la carrera presidencial nacional remainiendo cerca también. Mientras tanto, Trump visitó Michigan el jueves y expresó críticas a la respuesta de la administración Biden-Harris a la Huracán Helene, falsamente alegando que Harris había malgastado fondos de FEMA.

3. Secuelas de Helene

Al menos 213 personas han perdido la vida desde que el Huracán Helene azotó el Suroeste hace más de una semana. La búsqueda de personas desaparecidas se vuelve cada vez más desesperada a medida que las autoridades informan que cientos están desaparecidos y los equipos de rescate luchan con cortes de servicio celular y carreteras dañadas. La gente reporta caminar durante horas para chequear a seres queridos desaparecidos y pasar horas buscando en las orillas de los ríos inundados a aquellos que fueron arrastrados con sus hogares. En el condado de Buncombe, Carolina del Norte, donde se encuentra Asheville, más de 200 personas fueron reportadas como desaparecidas el jueves y se han confirmado 72 muertes hasta ahora, según el sheriff del condado. El Huracán Helene se ha convertido en el huracán más mortífero en golpear la costa este de EE. UU. desde el Huracán Katrina en 2005, y los oficiales temen que la cifra de muertos siga aumentando.

4. Oriente Medio

El ejército israelí prometió continuar targeting sitios de Hezbolá en Beirut y el sur del Líbano después de nuevos ataques aéreos en la capital libanesa durante la noche. Las tensiones han estado aumentando a medida que los países del Oriente Medio se preparan para la respuesta de Israel al ataque con misiles balísticos de Irán Earlier this week. Los analistas advierten que las tensiones crecientes en múltiples frentes podrían llevar la región al borde antes del primer aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel. Los oficiales israelíes también han ordenado evacuaciones para más pueblos en el sur del Líbano, lo que indica una expansión de sus operaciones terrestres. Casi un millón de personas han sido desplazadas debido a la escalada de Israel con Hezbolá.

5. Gripe aviar

Dos trabajadores agrícolas de California dieron positivo para la gripe aviar el jueves, según el CDC. Este es el primer caso reportado del virus en humanos en California. Ambos trabajadores agrícolas estaban empleados en diferentes granjas lecheras en el Valle Central de California, donde se sabía que el ganado y las aves llevaban la influenza aviar H5N1. Las autoridades de salud mantienen que el riesgo para la población sigue siendo bajo, pero están monitoreando de cerca el virus ya que cada infección humana tiene el potencial de alterar el virus, haciéndolo mejor adaptado a los humanos. Se han informado nueve casos adicionales de gripe aviar en EE. UU. desde marzo, y la mayoría de ellos han estado relacionados con brotes actuales de aves y ganado lechero.

LECTURAS DIARIAS INDISPENSABLES

Costco comienza a vender barras de platino a $1,089Costco está ampliando su línea de metales preciosos. Pero si los clientes no están interesados en el platino y la plata, podría potencialmente empañar el reciente crecimiento de la empresa en la industria del oro.

Eminem se convertirá en abueloEminem está a punto de adquirir un nuevo título: Abuelo! El rapero reveló la noticia a través de un nuevo video musical que su hija Hailie Jade, de 28 años, está esperando su primer hijo.

El cubo de Rubik más pequeño del mundo es una maravilla en miniaturaEl fabricante de juguetes japonés MegaHouse ha presentado un cubo de Rubik en miniatura, tan pequeño que es posible que necesites pinzas para resolverlo.

Clark nombrado Rookie del Año de la WNBA en votación unánimeCaitlin Clark recibió casi unánimemente el reconocimiento como Rookie del Año de la WNBA 2024 después de una temporada impresionante que superó las expectativas después de su carrera estelar en la Universidad de Iowa.

CEO de Starbucks violó las leyes laborales, confirma la CDCEl CEO interino de Starbucks, Howard Schultz, fue encontrado violando las leyes laborales federales al decirle a un barista que dejara la empresa si no estaba contento con sus condiciones de trabajo. Haz clic aquí para obtener más detalles.

El número de personas evacuadas de un avión Boeing operado por Ryanair que sucedió un incendio en la pista de un aeropuerto en Italia fue de 184. Afortunadamente, no se informaron víctimas en el incidente en el Aeropuerto de Brindisi. Sin embargo, este incidente, tras el segundo problema de seguridad involucrando un avión de Ryanair esta semana, ha provocado preocupaciones entre los legisladores italianos.

"Tengo fe en el sistema, no tengo miedo a la verdad, y no soy la persona que me han presentado."

— El famoso artista de música country Garth Brooks, quien hizo una declaración el jueves en respuesta a las acusaciones de agresión sexual y battery presentadas en una demanda presentada por una estilista que trabajó anteriormente para él.

Y POR ÚLTIMO ...

¿Qué depara para Red Lobster? La cadena de restaurantes de mariscos Red Lobster tiene un nuevo CEO, que acaba de cumplir 35 años. Mire este video para descubrir su plan para la empresa y lo que puede haber contribuido al fin de la promoción de camarones ilimitados.

