5 ideas clave de la discusión en solitario de Kamala Harris con '60 Minutes'

La candidata presidencial demócrata se encuentra en una amplia campaña mediática, que también la posiciona ante interlocutores y audiencias más simpáticos. Su charla en el podcast "Call Her Daddy" de Alex Cooper se emitió el domingo. Luego, el martes aparecerá en "The View", hablará con Howard Stern y será invitada en "The Late Show with Stephen Colbert" de CBS. Finalmente, está programada para un town hall en Univision el jueves.

Dado que no hay debates programados entre Harris y el ex presidente Trump, esta serie de entrevistas podría ofrecer algunos de los momentos más cautivadores y noticiosos en las últimas cuatro semanas antes del Día de las Elecciones.

A continuación, cinco puntos clave de su conferencia de "60 Minutes":

Harris destaca la necesidad de que el Congreso aborde los problemas de seguridad en la frontera

Al ser cuestionada sobre las políticas migratorias de la administración de Biden y la necesidad de medidas más fuertes, Harris mantuvo que "hay soluciones disponibles" sin confirmar si se necesitaban acciones anteriores.

Desde el principio, la administración de Biden luchó con aumentos récord de migrantes en la frontera sur, exacerbados por la pandemia del coronavirus. En respuesta, las autoridades estadounidenses idearon diversas estrategias para abordar el flujo.

Al preguntarle por qué no se tomaron medidas anteriores, Harris señaló el proyecto de ley de inmigración presentado al Congreso al comienzo de 2021 y criticó a los republicanos por bloquear un proyecto de ley bipartidista sobre la frontera después de que Trump les instara a rechazar la medida.

El corresponsal de CBS, Bill Whitaker, preguntó: "Pero hubo un aumento sin precedentes de inmigrantes indocumentados cruzando la frontera durante los primeros tres años de su administración. ¡Hasta cuadruplicó el último año de la administración anterior! ¿Fue un error aflojar las políticas migratorias tanto como lo hicieron?"

Harris respondió con una declaración sobre un problema de larga data y enfatizó la necesidad de intervención del Congreso en lugar de:

"Necesitamos que el Congreso actúe para solucionar realmente el problema".

Falta de reunión bilateral con Putin

Al responder preguntas sobre una reunión bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin para negociar un acuerdo para el conflicto de Ucrania, Harris reiteró: "Ukraine debe tener voz en el futuro de Ucrania".

Harris se opuso a reuniones bilaterales individuales, afirmando que "no se logrará el éxito sin la participación de Ucrania y la Carta de la ONU en lo que ese éxito será".

Además, se negó a expresar su postura sobre la ampliación de la OTAN, stating that she would address the issue as needed.

Harris pointed out that, had Trump been in office, "Putin would be sitting in Kyiv right now," referring to the Ukrainian capital.

"He talks about ending it on day one. You know what that is? It's surrender," she concluded.

Harris held a session with Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the White House last month, reaffirming her unwavering support for the country.

"My support to the people of Ukraine is unwavering," Harris asserted. "I've stood with Ukraine – I will continue to stand with Ukraine, and I will actively work to ensure Ukraine prevails in this war, to be safe, secure and prosperous".

Muestra la alianza Harris-Cheney

La alianza Harris-Cheney fue evidente durante la conferencia, ya que colaboraron en Ripon, Wisconsin - supuestamente el lugar de nacimiento del Partido Republicano.

Cheney, quien fue destituida en una primaria debido a su papel en la investigación de la Cámara sobre el asalto de los partidarios de Trump al Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, respaldó a Harris y habló en un mitin en un estado clave la semana pasada.

"I can only imagine saying, 'Our Constitution is under threat, and it's crucial for the parties to come together and support Vice President Harris because she'll defend the rule of law.' I know I would have done so," Cheney declared.

When asked if she had imagined collaborating with Cheney four years ago, Harris responded favorably.

"That would be great," Harris said, accompanied by laughter from both women.

"She's quite diplomatic," Cheney joked.

Walz habla de recibir consejos de Harris para elegir las palabras con más cuidado

La conferencia presentó al compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, quien admitió haber sido cuestionado por sus declaraciones anteriores después de convertirse en la candidata a la vicepresidencia. Él reconoció afirmaciones falsas sobre su historial militar y haber sido testigo de la revuelta en la Plaza de Tiananmen en Hong Kong.

Sin embargo, insistió en que esos errores fueron salidas emocionales o errores en la narración, contrastándolos con las exageraciones de Donald Trump.

Sin embargo, Walz reveló que Harris lo había instado a usar un lenguaje más cuidadoso:

"Ella dijo: 'Tim, debes ser un poco más cuidadoso con lo que dices, sea lo que sea'".

Harris critica la decisión de Trump de retirarse de la entrevista de '60 Minutes'

En cuanto a la decisión de Trump de cancelar la entrevista de "60 Minutes", Harris criticó su elección, argumentando que le falta el coraje de enfrentar preguntas difíciles.

Trump canceló su entrevista programada con "60 Minutes" después de haber acordado y programado en su estate de Mar-a-Lago, como reveló el corresponsal de CBS Scott Pelley durante la emisión del popular magazine el lunes por la noche.

En octubre de 2020, Trump se reunió con la reportera de "60 Minutes" Lesley Stahl, pero abruptamente terminó la sesión debido a sus objeciones a sus preguntas. Trump expresó su deseo de una disculpa por esa entrevista antes de considerar otra, según declaraciones hechas en Wisconsin la semana pasada.

Recientemente, Trump ha interactuado principalmente con entrevistadores favorables, como Fox News, demostrando un patrón de elegir plataformas amigables.

Durante una entrevista en Fox News, Kamala Harris sugirió que si Trump no ofrece a los espectadores un diálogo sustancial e informativo, deberían ver sus mítines en su lugar.

"Si no va a proporcionar a su audiencia un intercambio significativo y reflexivo de preguntas y respuestas, entonces vean sus mítines", dijo Harris a Whitaker.

Escuchará discusiones centradas en él y sus quejas personales. Lo que no escuchará son opiniones personales sobre cómo planea unir la nación y encontrar un terreno común. Es por eso que, en mis más profundas convicciones, creo firmemente que el pueblo estadounidense anhela avanzar", explicó.

CNN’s Aaron Pellish contribuyó a esta información.

