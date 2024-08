Recibe 5 Cosas Directamente en Tu Buzón

5 hechos principales para el 26 de agosto: Campaña electoral, Desarrollo de Oriente Medio, Deslizamiento de tierra en Alaska, Inundaciones en el Gran Cañón, Recall de productos de jugo de manzana

1. Elecciones Presidenciales

Con las elecciones presidenciales acercándose rápidamente, la Vicepresidenta Kamala Harris y el ex Presidente Donald Trump se centran en los estados clave y se preparan para su próximo debate. Harris busca mantener su impulso después de la Convención Nacional Demócrata mientras recorre el estado clave de Georgia esta semana. Mientras tanto, Trump hará campaña en Wisconsin y Michigan, buscando recuperar el protagonismo. Varios estados clave, incluidos estos, influirán significativamente en quién obtendrá los 270 votos electorales necesarios para ganar las elecciones de noviembre. El muy esperado debate presidencial del 10 de septiembre será el próximo gran evento en el calendario, potencialmente moldeando la carrera.

2. Oriente Medio

Este fin de semana, el ejército israelí lanzó "ataques preventivos" contra Hezbolá en Líbano, después de que el grupo miliciano respaldado por Irán lanzara ataques en respuesta a la matanza de un comandante senior. Este último round de ataques, que parecen ser los más serios entre Israel y Hezbolá hasta la fecha, tuvo lugar apenas horas antes de que las conversaciones de paz reanudaran en la capital egipcia, El Cairo. La mediación intenta forjar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. Por separado, se han distribuido vacunas contra la polio a más de 1,2 millones de personas en la Franja de Gaza, a medida que el Ministerio de Salud de Palestina en Ramala se prepara para una campaña de vacunación a gran escala para ayudar a prevenir la propagación del virus altamente contagioso en el enclave asediado.

3. Alud en Alaska

Un alud catastrófico en el sur de Alaska el domingo dejó a una persona muerta y a varias otras heridas. Se ha ordenado a los residentes de la ciudad costera de Ketchikan que evacuen, ya que las autoridades advierten sobre la posibilidad de otro alud en la zona. El derrumbe de árboles, postes de luz y tierra devastó una fila de casas en la ladera. Según las autoridades, todos los residentes han sido contabilizados. El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, ha declarado un estado de emergencia para Ketchikan, indicando que "todas las agencias estatales están dirigidas a proporcionar toda la asistencia necesaria". Ketchikan, hogar de unos 14,000 residentes, se encuentra a lo largo del famoso Paso Interior — una ruta acuática escénica celebrada por sus paisajes impresionantes, fiordos y glaciares.

4. Inundaciones en el Gran Cañón

Las recientes inundaciones repentinas en el Parque Nacional del Gran Cañón han requerido el rescate de más de 100 personas desde el pasado jueves. Desafortunadamente, un excursionista falleció a causa de las inundaciones provocadas por las tormentas de monzón. Las condiciones extremas obligaron a la Guardia Nacional de Arizona a desplegar un helicóptero UH-60 Blackhawk para evacuar a numerosos turistas y miembros tribales de un cañón local de la Tribu Havasupai dentro del parque el sábado, como se muestra en el video del Arizona National Guard. Una pareja de Carolina del Norte describió su excursión en la Reserva India Havasupai, diciendo que fueron obligados a construir cadenas humanas y navegar por maleza y cactus peligrosos durante horas hasta que llegaron a un lugar seguro.

5. Recuerdo de jugo de manzana

Walmart ha retirado casi 10,000 cajas de jugo de manzana vendidas en tiendas de todo el país, así como en Puerto Rico y el Distrito de Columbia, debido a niveles potencialmente peligrosos de arsénico. El retiro abarca la marca Great Value de jugo de manzana vendida en 25 estados. Un portavoz de Walmart reconoció: "Hemos retirado este producto de nuestras tiendas afectadas y estamos colaborando con el productor para investigar". El fabricante con sede en Florida, Refresco Beverages US, ha retirado voluntariamente el jugo contaminado después de descubrir niveles de arsénico que superaban los estándares de la industria. El contenido de las botellas contaminadas de jugo puede causar enfermedad, aunque las autoridades argumentan que los niveles son lo suficientemente bajos como para evitar consecuencias graves para la salud.

