5 estrategias científicas para cumplir tus propósitos de Año Nuevo

A algunas personas les encanta la tradición de fijarse un objetivo cada 1 de enero. Otros sostienen que es una pérdida de tiempo, ya que la mayoría de los propósitos fracasan a mediados de marzo. Pero, en realidad, subirse al carro de los propósitos de Año Nuevo tiene su lógica, a pesar de las sombrías cifras.

Mis colaboradores y yo hemos demostrado que en los nuevos comienzos -fechas como el día de Año Nuevo, tu cumpleaños e incluso los lunes- estás más motivado para abordar tus objetivos porque sientes que puedes pasar página de los fracasos pasados. Quizá el año pasado te propusiste dejar de fumar, ponerte en forma o empezar a acostarte a una hora razonable y no lo conseguiste. Un nuevo comienzo como el de Año Nuevo te permite relegar esos pasos en falso a un capítulo del pasado y decirte a ti mismo: "Ése era el antiguo yo, pero el nuevo yo será diferente".

Puede sonar delirante, pero es bastante práctico poder dejar atrás los fracasos e intentarlo de nuevo. Al fin y al cabo, no puedes conseguir nada si no lo intentas, y muchos objetivos que merecen la pena pueden ser difíciles de alcanzar a la primera.

Si quieres aumentar tus posibilidades de cumplir tu propósito de Año Nuevo 2023, los científicos del comportamiento han descubierto una serie de técnicas que pueden ayudarte. Estas tácticas son más útiles si ha elegido un objetivo concreto y de tamaño reducido. Eso significa que querrá evitar objetivos vagos como "haré más ejercicio" y, en su lugar, establecer objetivos específicos como "haré ejercicio cuatro veces a la semana".

Aquí tienes mis cinco consejos científicos favoritos para cumplir tus propósitos, extraídos de mi libro "How to Change: Laciencia de llegar de donde estás a donde quieres estar".

Imprime o guarda este PDF para ayudarte a fijar tus objetivos.

1. Elabore un plan basado en señales

Del mismo modo que las señales indican a las estrellas de Broadway cuándo deben subir al escenario, las investigaciones han demostrado que añadir una señal a su plan le ayuda a recordar cuándo debe actuar. Asegúrese de detallar cuándo y dónde actuará.

Si tu propósito de Año Nuevo es meditar cinco días a la semana, un plan del tipo "meditaré entre semana" sería demasiado vago. En cambio, un plan basado en pistas como "meditaré en la oficina los días laborables durante la pausa para comer" sería más adecuado.

Trazar cuándo y dónde cumplirás tu propósito te refresca la memoria cuando es oportuno y te hace sentir culpable si no lo cumples. (Poner el plan en el calendario y establecer un recordatorio digital tampoco estaría de más). Una planificación detallada también puede ayudarte a anticiparte a los obstáculos y a esquivarlos; por ejemplo, si planeas meditar durante la comida, te asegurarás de rechazar un almuerzo de trabajo.

2. Considera una cláusula de penalización

Puede sonar siniestro, pero asegurarte de que sufrirás algún tipo de penalización si no cumples tu propósito de Año Nuevo puede hacer maravillas.

Una forma sencilla de hacerlo es informar a algunas personas de tu objetivo, de modo que te sientas avergonzado si más tarde descubren que no lo has cumplido. (Si se lo cuentas a todos tus seguidores en las redes sociales, la apuesta será aún mayor).

Sin embargo, una penalización mayor que la vergüenza es poner dinero en metálico sobre la mesa, y hay pruebas excelentes de que las penalizaciones en metálico autoimpuestas motivan el éxito. Puedes apostar con un amigo a que cumplirás tu propósito de Año Nuevo o pagarás. También puede ayudarte la tecnología. Sitios web como StickK.com y Beeminder.com te invitan a apostar dinero que tendrás que ceder a una organización benéfica si no consigues un objetivo. Sólo tienes que nombrar un árbitro y fijar las apuestas.

La lógica de por qué esto funciona es sencilla. Los incentivos cambian nuestras decisiones, y las penalizaciones son aún más motivadoras que las recompensas. Estamos acostumbrados a ser multados por nuestros errores por personas ajenas (gobiernos, planes de salud, asociaciones de vecinos), pero esta vez te multas a ti mismo por tu mal comportamiento.

3. Hazlo divertido

La mayoría de nosotros buscamos la eficacia cuando se trata de alcanzar nuestros objetivos. Si quieres ponerte en forma, imaginas que un entrenamiento agotador será justo lo que necesitas para progresar rápidamente. Si quieres aprobar una asignatura, supones que la clave está en largas sesiones de estudio sin distracciones. Pero la investigación ha demostrado que centrarse en la eficiencia puede dejarte tirado porque descuidas una parte aún más importante de la ecuación: si disfrutas con el acto de perseguir un objetivo.

Si no te divierte hacer ejercicio o estudiar, es poco probable que sigas haciéndolo. Pero si disfrutas con tus entrenamientos o sesiones de estudio, las investigaciones han demostrado que persistirás más tiempo. Y al final, eso es lo que más suele importar a la hora de cumplir un propósito.

Una forma de hacer que perseguir un objetivo que normalmente parece una tarea sea más divertido es combinarlo con un placer culpable. Yo lo llamo "agrupación de tentaciones". Considera la posibilidad de permitirte ver tu programa de televisión favorito sólo en el gimnasio para que empieces a tener ganas de entrenar. O permítete tomar un café moca con leche sólo durante las sesiones de estudio, así tendrás un gancho para ir a la biblioteca. Mis propias investigaciones demuestran que agrupar las tentaciones puede ser útil cuando, de otro modo, abandonarías tu propósito de Año Nuevo.

4. Tenga en cuenta las emergencias

Si se desvía de sus propósitos de Año Nuevo, su instinto puede llevarle a declararse fracasado y tirar la toalla. Los investigadores lo llaman el "efecto Qué demonios". Esto es lo que parece: Planeabas acostarte pronto todas las noches, pero no pudiste resistirte a quedarte despierto hasta tarde un viernes para ver un episodio extra de "Succession". Después de eso, tus planes de acostarte temprano se fueron por la ventana porque "Qué demonios", ya habías fracasado.

Afortunadamente, hay una forma de evitar este destino. Si te fijas objetivos difíciles (como acostarte a las 10 de la noche todas las noches), pero te das uno o dos permisos semanales para salir de la cárcel, obtendrás mejores resultados que si te fijas objetivos fáciles o difíciles sin margen de maniobra. Tu objetivo más ambicioso te mantiene motivado, y la posibilidad de declarar una "emergencia" (en lugar de decir "qué demonios") hace que sigas adelante después de un paso en falso.

5. Pide ayuda a tus amigos

¿Por qué no pedir ayuda a tus amigos?

Pasartiempo con personas de alto rendimiento puede mejorar tu propio rendimiento. Si tu propósito de Año Nuevo es correr una maratón o escribir un libro, lo mejor es que empieces a juntarte con amigos que hayan llegado a la meta (literal o figuradamente) y puedan enseñarte cómo se hace. El mero hecho de pasar tiempo con ellos te ayudará a mejorar un poco, porque te sentirás inclinado a seguir sus pautas de comportamiento. Pero mis investigaciones y los estudios realizados por otros demuestran que si preguntas explícitamente a amigos de éxito cómo han conseguido un objetivo común y pones en práctica esas tácticas tú mismo, ganarás aún más terreno.

Por extraño que parezca, hay pruebas de que entrenar a amigos con objetivos compartidos también puede mejorar tu tasa de éxito. Cuando tienes que dar consejos a otra persona sobre cómo conseguirlo, aumenta tu confianza en ti mismo (¿por qué te escucharían si no tuvieras algo que ofrecer?). También te obliga a ser introspectivo sobre lo que funciona de un modo que de otro modo no podrías. Y, por supuesto, te sentirás hipócrita si no sigues tus propias palabras de sabiduría.

Felizmente, perseguir tus propósitos de Año Nuevo con amigos también es más divertido, y esa es otra clave del éxito.

6. Una cosa más

Supongamos que ya ha pasado el día de Año Nuevo cuando estás leyendo este artículo y crees que ya has fracasado. La ciencia dice que no. Puedes empezar de nuevo el lunes que viene, el mes que viene o el día de tu cumpleaños. O elige cualquier día para volver a empezar y sigue estos cinco pasos para establecer otro buen hábito.

