5 cosas que hay que saber para el 9 de agosto: Debate presidencial, trato de rehenes, Corte Suprema, tasas hipotecarias, turismo de Maui

1. Debate presidencial

El ex presidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris están programados para debatir en ABC el 10 de septiembre. Hablando en su resort Mar-a-Lago en Florida el jueves, Trump dijo que estaba “ansioso” por debatir con Harris y que había acordado fechas venideras con Fox News, ABC y NBC. Harris confirmó su participación en el enfrentamiento del 10 de septiembre y dijo que estaría “contenta” de discutir debates adicionales después de que se encuentren en el escenario el próximo mes. Trump había dicho anteriormente que no debatiría con Harris si ella no aceptaba asistir a un debate propuesto de Fox News. Los detalles sobre la ubicación, las reglas y los moderadores se determinarán en las semanas venideras.

2. Acuerdo de rehenes

Mediadores de EE. UU., Catar y Egipto dijeron el jueves que podrían presentar lo que llamaron una “propuesta final de puente” la próxima semana, instando a Israel y Hamas a llegar a un acuerdo sobre un ** alto el fuego y un acuerdo de rehenes en Gaza. Los tres países han liderado los esfuerzos para llegar a un acuerdo, pero las conversaciones se estancaron después de la muerte de un líder político de Hamas en una explosión en Irán la semana pasada. Actualmente hay 115 rehenes en total, vivos y muertos, retenidos en Gaza**, según las autoridades israelíes. De ese número, 111 rehenes fueron tomados durante el ataque liderado por Hamas del 7 de octubre en Israel, que mató a más de 1.200 personas. La ofensiva militar de Israel en el enclave ha matado a casi 40.000 palestinos y desplazado a casi 2 millones, según el Ministerio de Salud de Gaza y las Naciones Unidas.

3. Corte Suprema

La decisión de la Corte Suprema de 2022 de revocar Roe v. Wade sigue siendo impopular entre una amplia mayoría de estadounidenses, según una nueva encuesta de la Escuela de Leyes de Marquette. Dos tercios de los estadounidenses se oponen a la decisión de la Corte sobre el aborto, según los datos, mientras que los derechos reproductivos siguen siendo un tema clave para muchos demócratas y republicanos a medida que se acerca la elección de noviembre. En la bombshell decisión de la Corte Suprema en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, cinco jueces conservadores votaron para revocar Roe, el precedente de 1973 que estableció un derecho constitucional al procedimiento. La decisión de 2022 devolvió la cuestión del aborto a los estados, de los cuales la mitad ha prohibido o restringido severamente el acceso.

4. Tasas hipotecarias

Las tasas hipotecarias han caído a su nivel más bajo en más de un año con la expectativa de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés el próximo mes. Esto es buenas noticias para los compradores de casas potenciales en el mercado inmobiliario notoriamente inaccesible de Estados Unidos. La hipoteca fija de 30 años promedio esta semana alcanzó el 6,47%, en comparación con el promedio de la semana pasada del 6,73%. Esto marca el nivel más bajo desde mayo de 2023, pero los precios de las casas siguen siendo un gran obstáculo para muchos estadounidenses, especialmente en las grandes áreas metropolitanas. Chicago, Phoenix, Washington y Anaheim, California, se unen a Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Boston como ciudades donde el valor total de las casas supera los $1 billón, según un informe publicado el jueves por Redfin.

5. Turismo en Maui

Un año después de que los incendios arrasaran Lahaina, Maui, los oficiales de la isla instan a los visitantes a regresar y ser parte de la recuperación mientras los residentes y los negocios siguen luchando económicamente. Hawái ha intensificado los esfuerzos para reconstruir después de que el incendio rápido matara a al menos 100 personas y destruyera más de 2.200 estructuras en agosto de 2023. Semanas después del incendio, se pidió a los turistas que regresaran a la isla, pero fue una venta suave porque miles de residentes desplazados aún vivían en habitaciones de hotel. La Autoridad de Turismo de Hawái ahora ha comenzado a enfatizar nuevamente la importancia de dar la bienvenida y animar a los visitantes como parte del esfuerzo de recuperación más amplio. Los oficiales instan a los visitantes a apoyar a las tiendas locales y alojarse en hoteles de Maui que empleen a locales en lugar de Airbnb o alquileres vacacionales debido a la crisis de vivienda en curso.

Los nuevos pandas gigantes del Zoológico de San Diego hacen su debut público¡Demasiado adorables para bear! CNN obtuvo una experiencia de visualización anticipada de los primeros pandas gigantes en debutar en EE. UU. en más de 20 años. Mira el video aquí.

El equipo de baloncesto masculino de EE. UU. avanza a la final olímpica de oroEl equipo de EE. UU., liderado por LeBron James y Steph Curry, defeated Serbia 95-91 el jueves. Ahora se enfrentarán a Francia en la final del oro el sábado.

La campeona olímpica Sydney McLaughlin-Levrone bate el récord del mundo y hace historiaLa estrella de 25 años ganó la medalla de oro en los 100 metros con vallas femeninos en un tiempo récord del mundo de 50,37 segundos.

El agua con bicarbonato de sodio es la nueva tendencia de saludAlgunos dicen que el agua con bicarbonato de sodio ayuda a mejorar el rendimiento del ejercicio, la acidez, el nivel de energía y más. Aquí hay una opinión experta.

Un pote de monedas de oro descubierto en la excavación de una ciudad griega antiguaLa excavación de una ciudad griega antigua en Turquía descubrió un tesoro de monedas de oro de hace unos 2.500 años. Mira la foto aquí.

18China lanzó al menos 18 satélites de internet a la órbita baja de la Tierra esta semana en un esfuerzo por competir con SpaceX y su sistema Starlink. El objetivo a largo plazo de China es crear una megaconstelación de 14,000 satélites que brinden cobertura de internet de banda ancha desde el espacio.

"No más excusas ... Quiero ver resultados."

— El gobernador de California, Gavin Newsom, criticando a algunas jurisdicciones locales por no hacer lo suficiente para reducir la homelessness a pesar de los "recursos sin precedentes" que ha proporcionado el estado. El gobernador emitió un decreto ejecutivo en julio que ordena a las agencias estatales comenzar a desmantelar los campamentos de personas sin hogar en propiedades estatales. El jueves, Newsom dijo que redirigirá el dinero de las jurisdicciones de California que no muestren resultados para principios del próximo año.

Mujer programa a ChatGPT para que sea su 'novio'. Mira lo que pasóOpenAI, la empresa detrás del chatbot de IA viral ChatGPT, dijo el jueves que está preocupada de que los usuarios puedan volverse emocionalmente dependientes de su nuevo modo de voz realista. Mira este video para ver cómo algunas personas están desarrollando relaciones románticas con chatbots de IA, lo que preocupa a los expertos en relaciones.

