5 cosas que hay que saber para el 20 de diciembre: Trump, Israel, demanda en la frontera, Covid-19, Inteligencia artificial

Esto es lo que necesita saber para ponerse al día.

Recibe "5 cosas" en tu bandeja de entrada

- Si su día no empieza hasta que está al día de los últimos titulares, permítanos presentarle su nueva solución favorita para las mañanas. Suscríbase aquí al boletín "5 cosas".

1. Trump

La Corte Suprema de Colorado hizo historia el martes con una decisión sin precedentes que eliminó al ex presidente Donald Trump de la boleta electoral del estado para 2024. El tribunal dictaminó que Trump no es un candidato presidencial elegible porque la "prohibición de insurrección" de la Enmienda 14 cubre su conducta durante los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021. La 14ª Enmienda establece que los funcionarios que juran apoyar la Constitución están inhabilitados para ocupar cargos en el futuro si "participaron en una insurrección". Pero la redacción de la enmienda es vaga, no menciona explícitamente a la presidencia y sólo se ha aplicado dos veces desde 1919. La campaña de Trump dijo que "presentará rápidamente una apelación".

2. Israel

El Consejo de Seguridad de la ONU votará hoy una resolución sobre Gaza, según las fuentes, mientras los diplomáticos trabajan para ultimar un lenguaje que obtenga el "sí" -o al menos la abstención- de Estados Unidos. El gobierno de Biden ha rechazado los llamamientos a un alto el fuego, afirmando que no lograría la paz. Al parecer, el proyecto de resolución incluía originalmente un llamamiento al "cese de las hostilidades" para permitir la entrada en Gaza de la ayuda que tanto se necesita. Los diplomáticos confiaban en que el cambio de redacción a "suspensión de las hostilidades" podría obtener el apoyo estadounidense. Si Estados Unidos permite que se apruebe la resolución, supondría una importante señal para Israel -incluso por parte de su principal aliado- de la creciente protesta internacional por la crisis humanitaria en la región.

3. Demanda fronteriza

Una nueva ley que convierte en delito estatal entrar ilegalmente en Texas es "increíblemente extrema", dijo la Casa Blanca el martes, un día después de que el gobernador Greg Abbott la promulgara. Muchos demócratas creen que la ley es inconstitucional y grupos de derechos civiles presentaron el martes una demanda contra el estado de Texas impugnando la legislación. La demanda se produce en medio de una oleada de inmigrantes en la frontera sur que ha presionado a las autoridades locales, estatales y federales para que tomen medidas enérgicas contra los cruces ilegales. Mientras tanto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría, Mitch McConnell, emitieron una declaración conjunta el martes reconociendo que los senadores no llegarán a un acuerdo sobre inmigración esta semana, empujando las negociaciones sobre el paquete de seguridad nacional más amplio con ayuda para Ucrania e Israel a principios del próximo año.

4. Covid-19

Los CDC advierten de que la subvariante JN.1 del coronavirus es ahora la variante de "más rápido crecimiento" en Estados Unidos. Está causando alrededor del 20% de las nuevas infecciones por Covid-19 en el país y es dominante en el noreste, donde se estima que es la causa de alrededor de un tercio de los nuevos casos. Los rastreadores de variantes afirman que esperan que JN.1 se convierta en la principal variante de coronavirus en todo el mundo en cuestión de semanas. La Organización Mundial de la Salud la calificó el martes de variante de interés por su "rápida propagación", pero señaló que el riesgo adicional para la salud pública sigue siendo bajo. El JN.1, que ha sufrido una fuerte mutación, también parece estar recibiendo ayuda de los viajes de vacaciones y de la disminución de la inmunidad de anteriores vacunas Covid, afirman los expertos sanitarios.

5. Inteligencia artificial

OpenAI, la empresa que está detrás del chatbot viral ChatGPT, dio a conocer nuevos planes para prevenir los peores escenarios que pudieran surgir de la potente tecnología de inteligencia artificial que está desarrollando. El nuevo marco describe cómo está trabajando la empresa para rastrear, evaluar y protegerse contra los "riesgos catastróficos " de los modelos de IA de vanguardia. Estos riesgos van desde que los sistemas de IA se utilicen para causar una perturbación masiva de la ciberseguridad hasta que ayuden a crear armas biológicas, químicas o nucleares. Esto se produce después de que cientos de los principales científicos e investigadores de IA firmaran una carta a principios de este año en la que afirmaban que mitigar el "riesgo de extinción de la IA" debería ser una prioridad mundial junto a otros riesgos "como las pandemias y la guerra nuclear."

DESAYUNO

Elbote de la Powerball sube a 572 millones de dólares antes del sorteo de hoy¡Algunosjugadores de lotería mantienen la esperanza de un milagro navideño! Más información sobre el próximo sorteo.

Los árboles de Navidad sehan vuelto mucho menos reales en las últimasdécadasLos árboles de Navidadde imitaciónse han convertido en la elección popular de los estadounidenses, según una nueva encuesta... ¿porque limpiar las agujas de pino? ¡Abeto!

Elnuevo retrato del telescopioWebbmuestra las misteriosas características de UranoLosanillos y lunas del planeta brillan en esta nueva imagen captada por el telescopio espacial James Webb.

Por qué las películas de superhéroes han tenido un rendimiento colectivamente bajo este añoLa secuela de "Aquaman" protagonizada por Jason Momoa intentará romper la tendencia de 2023 de decepción en taquilla para las películas de superhéroes.

La controvertida red social Parler regresará en 2024Laplataforma conservadora Parler era ampliamente conocida como escenario de discursos de odio y desinformación antes de su cierre en abril. Ahora, la compañía está planeando un regreso a pesar de haber sido expulsada de las principales tiendas de aplicaciones.

TIEMPO DE PREGUNTAS

En 2023 ocurrieron muchas cosas, desde guerras a incendios forestales y tiroteos masivos. Pero no todos los titulares fueron malos. Tuvimos grandes momentos en la música, el cine y los deportes para proporcionar un poco de frivolidad y distracción muy necesaria. Contesta el cuestionario de CNN "Year in Review " para averiguar si has prestado atención a las noticias de este año.

EL NÚMERO DE HOY

13,3Es la cantidad de barriles de petróleo que Estados Unidos producirá cada día durante el cuarto trimestre de este año. A ese ritmo, Estados Unidos está en camino de producir más petróleo que ningún otro país en la historia.

LA CITA DE HOY

"Es un privilegio tan raro poder contribuir a la historia de nuestro estado de una manera tan especial como ésta".

- Elartista Andrew Prekker, diciendo que se sentía "surrealista" que su obra de arte fuera elegida como la nueva bandera del estado de Minnesota. A principios de este año, la Comisión para el Rediseño de los Emblemas del Estado pidió a los residentes de Minnesota que presentaran nuevos diseños de la bandera, después de que el original suscitara críticas por su representación de los nativos americanos.

EL TIEMPO HOY

Consulta tu previsión local aquí>>>

Y POR ÚLTIMO...

Bienvenidos a la encantadora BariViajemos virtualmente a la ciudad portuaria italiana de Bari, donde las abuelas hacen pasta en la calle. Vea el vídeo aquí.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com