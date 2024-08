5 cosas que hay que saber para el 14 de agosto: vigilancia de tormentas, carrera 2024, protestas en el campus, incursión en Ucrania, investigación del cáncer

Aquí hay más cosas que necesitas saber para Poner al Día y Continuar con Tu Día.

Obtén 5 Cosas en tu bandeja de entrada

Tu día es ajetreado. 5 Cosas es tu tienda única para las últimas noticias, además de otras historias y videos que la gente está haciendo clic. Regístrate aquí para el boletín de noticias 5 Cosas.

1. Alerta de tormenta

La tormenta tropical Ernesto se acerca peligrosamente a convertirse en un huracán hoy mientras esquiva Puerto Rico y otras partes del Caribe. Aunque el centro de la tormenta no pasará directamente sobre Puerto Rico, en cambio se desvía hacia el noreste, Ernesto aún se encuentra en posición de verter entre 8 a 10 pulgadas de lluvia sobre la isla, lo que probablemente desencadene inundaciones repentinas y aludes de lodo peligrosos, según el Centro Nacional de Huracanes. Los residentes también han sido advertidos de que se preparen para cortes de energía generalizados ya que la red eléctrica frágil y anticuada de la isla aún se está reparando después de haber sido devastada por el huracán María en 2017. Algunas líneas de cruceros también han cambiado algunos de los itinerarios de sus barcos o fechas de puerto para evitar vientos fuertes y mares agitados.

2. Carrera de 2024

El expresidente Donald Trump continúa describiendo la elevación de la vicepresidenta Kamala Harris a la cima de la boleta demócrata como "inconstitucional" y acusándola de participar en un "golpe de estado". No hay ningún esfuerzo serio en curso para desafiar el estatus de Harris como candidata demócrata, pero algunos de los críticos de Trump advierten que podría estar allanando el camino para cuestionar el resultado de las elecciones de 2024 si pierde por segunda vez. El Comité Nacional Demócrata lo hizo oficial la semana pasada: Harris y el gobernador de Minnesota Tim Walz son los candidatos del partido para la presidencia y la vicepresidencia, respectivamente. Los delegados realizaron un recuento virtual antes de la convención, con Harris recibiendo el 99% de los votos de quienes participaron. Los republicanos han reconocido que después de la votación del CDN ya no hay ningún camino para desafiar la ubicación de Harris en las boletas.

3. Protestas en el campus

Un juez federal dictaminó el martes que la Universidad de California, Los Ángeles, no puede permitir que los manifestantes pro-palestinos bloqueen a los estudiantes judíos del acceso a las clases y otras partes del campus. Esto marca la primera vez que un juez de EE. UU. dictamina en contra de una universidad sobre las manifestaciones contra la guerra Israel-Hamas en los campus universitarios anteriormente este año. En una demanda presentada en junio, tres estudiantes judíos de UCLA alegaron que experimentaron discriminación en el campus durante las protestas debido a su fe y que la escuela no garantizó el acceso al campus para todos los estudiantes judíos. UCLA argumentó que no tiene responsabilidad legal en el asunto, pero el juez dictaminó que la universidad no puede proporcionar clases y acceso a los edificios del campus si los estudiantes judíos son bloqueados de ellos.

4. Incursión en Ucrania

La región rusa de Belgorod declaró una emergencia hoy después de nuevos ataques por parte de las fuerzas ucranianas, con Kyiv afirmado el control de cientos de millas cuadradas de territorio ruso después de su rara incursión transfronteriza. Decenas de miles de rusos han sido obligados a huir de sus hogares esta semana como resultado del avance de las tropas ucranianas en la región. Las autoridades regionales ahora están apelando al gobierno ruso para que declare una emergencia federal. La incursión —la primera vez que las tropas extranjeras ingresan al territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial— es un gran bochorno para el Kremlin. El presidente ruso Vladímir Putin juró "patear al enemigo fuera" de Rusia, pero su ejército maltrecho aún no ha detenido el avance ucraniano.

5. Investigación del cáncer

El presidente Joe Biden hizo un anuncio importante sobre la financiación del cáncer el martes en su primer viaje oficial desde que se retiró de la carrera de 2024. El programa "Cancer Moon Shot", fundado cuando Biden era vicepresidente y fortalecido con miles de millones de dólares en nueva financiación desde 2022, tiene como objetivo proporcionar investigación de vanguardia para reducir a la mitad el número de muertes por cáncer en las próximas décadas. Biden destacó $150 millones en nuevos premios de investigación para ocho organizaciones, incluyendo $23 millones para la Universidad Tulane —el telón de fondo para el anuncio—. Esto ocurre mientras la Casa Blanca trabaja para distribuir tanto financiamiento como sea posible bajo los programas actuales, con incertidumbre en el horizonte en noviembre. El tema del viaje también fue personal para el presidente: Su hijo mayor Beau Biden murió a los 46 años en 2015 después de luchar contra el cáncer cerebral.

ESTO ACABA DE SUCEDER

El primer ministro de Tailandia es removido del cargo en una sorpresiva decisión judicialEl primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, ha sido removido del cargo después de que un tribunal dictaminó que violó la Constitución —una decisión impactante que sumerge al reino en aún más incertidumbre política.

BROWSE DE DESAYUNO

El arte callejero animal ha aparecido por toda LondresBanksy vuelve a aparecer. Los trabajadores del Zoológico de Londres descubrieron el martes una exhibición que sugería que los animales estaban siendo liberados.

Jimmy Kimmel explica por qué no será el anfitrión de los próximos ÓscarEl presentador de un late-night show ha compartido por qué recientemente rechazó una solicitud para que él sea el anfitrión de los Premios de la Academia el próximo año por quinta vez.

'Veep' star Julia Louis-Dreyfus to host panel at DNCLa actriz Julia Louis-Dreyfus será la anfitriona de un panel durante la Convención Nacional Demócrata con la Asociación de Gobernadores Demócratas para poner un enfoque en las gobernadoras de los Estados Unidos.

Por qué convertir ciudades en 'esponjas' podría ayudar a combatir las inundacionesDurante más de una década, Kongjian Yu ha diseñado ciudades 'esponja' basadas en la naturaleza destinadas a absorber agua de lluvia antes de liberarla de vuelta al medio ambiente.

Enriquece tu vida, protege tu cerebroSentir que tu vida carece de propósito puede ponerte en riesgo de impairment cognitivo en la vejez, según un nuevo estudio. Lee por qué es importante continuar tu crecimiento personal en la vejez.

EL NÚMERO DE HOY

$1.2 millonesEsa es la cantidad de dinero que se ha recaudado para organizaciones benéficas del Reino Unido en una serie de subastas que vendieron algunas de las primeras versiones de los billetes de King Charles III que salieron de las prensas. Los nuevos billetes de £5, £10, £20 y £50 con la imagen del rey Carlos entraron en circulación en el Reino Unido en junio, marcando la primera vez que el Banco de Inglaterra cambia al monarca en sus billetes. La reina Isabel II, que falleció en septiembre de 2022, fue el primer monarca en aparecer en los billetes de esterlina en 1960.

LA CITA DEL DÍA

"Todos los señales preliminares apuntan a un evento de formación de hielo."

— Peter Goelz, ex director gerente de la NTSB, sugiriendo que el accidente aéreo catastrófico de la semana pasada en Brasil probablemente fue causado por la acumulación de hielo en el avión. La formación de hielo en vuelo puede "distorsionar el flujo de aire sobre el ala", según los documentos de la Administración Federal de Aviación, lo que puede hacer que el avión "se incline o se pitch de manera incontrolable". Los investigadores aún trabajan para determinar qué causó que el avión descendiera rápidamente cerca de São Paulo el viernes, matando a todas las 62 personas a bordo.

EL TIEMPO DE HOY

Consulta tu pronóstico local aquí>>>

Y PARA TERMINAR ...

Cómo evitar que tus compras se echen a perderComer una dieta rica en frutas y verduras es importante para la salud a largo plazo, pero algunos compradores evitan comprar muchas frescas de una sola vez porque son vulnerables a la spoilage. Mira este video para aprender a almacenar tus compras correctamente para que duren más tiempo.

Después de registrarte para la newsletter 5 Things, recibirás las últimas noticias y más directamente en tu bandeja de entrada, lo que te ayudará a estar actualizado y facilitará nuestro día. Los residentes de Puerto Rico se preparan para cortes de energía generalizados a medida que el Huracán Ernesto se acerca, con la frágil red eléctrica aún en necesidad de reparación después del Huracán María en 2017.

Lea también: