1. Elección de VP

La vicepresidenta Kamala Harris y su recién anunciado compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, realizaron su primera concentración conjunta en Filadelfia el martes. En un discurso de alto voltaje, Walz se presentó como un hombre del Medio Oeste, un maestro de escuela secundaria convertido en legislador de distrito oscilante que ha impulsado políticas clave del Partido Demócrata desde que fue elegido para el cargo más alto de su estado en 2018. Harris expuso su visión para el país y enumeró las credenciales de Walz, diciendo que "estará listo desde el primer día". Walz también criticó al ex presidente Donald Trump y desafió a su compañero de fórmula, el senador JD Vance, a un debate, diciendo que "no puedo esperar". Harris y Walz realizarán a continuación una gira de cinco días por estados clave mientras buscan hacer nuevos llamamientos a los votantes potenciales.

2. Oriente Medio

Varios países, incluidos EE. UU., el Reino Unido y Francia, han instado a sus ciudadanos a abandonar ciertas partes del Oriente Medio a medida que las tensiones en la región se intensifican y se teme una guerra a gran escala. Los líderes mundiales y las autoridades están en alerta máxima después de que Irán jurara venganza contra Israel, a quien culpa del asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en la capital Tehran. Multiple sources told CNN that the US expects an attack against Israel in the coming days. The US is simultaneously pressing partners to push Iran not to carry out a strike — or coordinated strikes with its proxy groups. Meanwhile, Hamas has named Yahya Sinwar, one of the arquitectos del ataque terrorista del 7 de octubre, como el nuevo jefe de su bureau político. El movimiento planteó preguntas inmediatas sobre los próximos pasos para la negociación de un alto el fuego y la liberación de rehenes con Israel.

3. Tormenta tropical Debby

La tormenta tropical Debby, que azotó el sureste de EE. UU. el lunes como un huracán, ahora está de vuelta en el Atlántico, donde recuperará su fuerza. Debby ya ha convertido las carreteras en ríos y las casas en pantanos en partes de Florida, Georgia y Carolina del Sur. La tormenta se pronostica que realizará un segundo aterrizaje el jueves en algún lugar entre Charleston y Myrtle Beach, Carolina del Sur. Mientras tanto, Debby se espera que empape el noreste hoy con varias rondas de lluvia. Esto ha aumentado el riesgo de inundaciones para partes de Pensilvania, Nueva York, el sur de Nueva Inglaterra, Maryland, Delaware y todo Nueva Jersey.

4. Colapso del hotel

Dos personas han muerto y otras siguen atrapadas bajo los escombros después de que un hotel se derrumbara en un pueblo en el corazón de la región vinatera de Mosel, en el oeste de Alemania. Había 14 personas en el edificio en Kröv en el momento del derrumbe, dijo un portavoz del departamento de bomberos a CNN hoy. El hotel sigue parcialmente en pie, pero las operaciones de rescate están resultando difíciles porque el edificio se mueve alrededor de 0,16 pulgadas por hora, dijeron las autoridades locales. Alrededor de 250 bomberos, paramédicos, policía y trabajadores de socorro técnicos, incluidos equipos especiales, perros de rescate y unidades de drones, estaban en el sitio esta mañana. La policía dijo que la causa del derrumbe aún no se conoce.

5. Prohibición de herbicida

La EPA ha emitido una suspensión de emergencia del herbicida común DCPA, también conocido como Dacthal, citando riesgos para los niños nonatos. Es la primera vez que la agencia utiliza su autoridad de suspensión de emergencia en 40 años. Dacthal se aplica comúnmente a pastos, césped artificial, cultivos, incluidos arándanos, algodón y frijoles de campo, y vegetales como brócoli, coles de Bruselas, coles de Bruselas y cebollas, dijo la EPA. En un comunicado de prensa del martes, la agencia advirtió que algunas personas embarazadas que manejan productos de DCPA podrían estar expuestas a niveles que son hasta 20 veces más altos de lo que la EPA considera seguro para los bebés nonatos, lo que podría causar "problemas de salud irreversibles de por vida".

Nuestros equipos han estado trabajando incansablemente, junto con la policía, para procesar a las personas lo antes posible y garantizar que se haga justicia. — El servicio de fiscales del Reino Unido, declarando el martes que alrededor de 100 personas han sido procesadas por su participación en los disturbios violentos que azotan las ciudades británicas. Las autoridades locales temen más brotes de violencia antiinmigrante esta semana, lo que deja al gobierno del Reino Unido luchando por controlar los peores desórdenes en más de una década.

Cómo utilizar de forma segura un generador Correr un generador después de una tormenta o un corte de energía puede ser mortal a menos que tome algunas precauciones. Mire este video corto para aprender a mantenerse a usted y a su familia a salvo.

