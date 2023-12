5 cosas que debes saber para el 29 de diciembre: Trump, Gaza, Ucrania, las olas de California, SpaceX

1. Trump

El máximo responsable electoral de Maine ha eliminado al expresidente Donald Trump de la papeleta de las primarias del estado para 2024 basándose en la "prohibición de insurrección" de la 14ª Enmienda. La decisión convierte a Maine en el segundo estado en descalificar a Trump de su cargo, después de que el Tribunal Supremo de Colorado emitiera su propio fallo sorprendente que lo eliminó de la boleta electoral a principios de este mes. El equipo de Trump dijo que tiene la intención de presentar una apelación. El hecho supone una victoria para los críticos de Trump, que creen que su papel en los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021 violó la 14ª Enmienda. Ratificada tras la Guerra Civil, la 14ª Enmienda dice que los funcionarios estadounidenses que "participen" en una insurrección no pueden ocupar cargos en el futuro. La mayoría de los juristas creen que el Tribunal Supremo de EE UU se pronunciará sobre la cuestión para todo el país en los próximos meses.

2. Gaza

Las Naciones Unidas declararon que alrededor de 150.000 personas del centro de Gaza no tienen "adónde ir" después de que las fuerzas israelíes advirtieran a los residentes de que debían marcharse urgentemente. Esto se produce mientras el ejército israelí amplía sus operaciones en el sur de Gaza y combate a Hamás con francotiradores y fuego de tanques en la zona de Khan Younis. Mientras tanto, en un raro reconocimiento de culpa, el ejército israelí dijo que lamentaba haber causado "daños involuntarios" a civiles como consecuencia de los ataques aéreos en el centro de Gaza el 24 de diciembre. Alrededor de 70 personas murieron en los ataques, según el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás. El número de personas muertas en Gaza desde el 7 de octubre ha superado las 21.300, y casi 60.000 han resultado heridas, según el Ministerio de Sanidad.

3. Ucrania

Rusia ha lanzado su mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el comienzo de su invasión a gran escala, según ha informado el ejército ucraniano. La ola de ataques comenzó durante la noche y afectó a todo el país, con explosiones en la capital, Kiev, la ciudad central de Dnipro, la ciudad oriental de Kharkiv, el puerto sudoriental de Odesa y la ciudad occidental de Lviv, lejos de la línea del frente. Al menos 12 personas murieron y docenas más resultaron heridas, según las autoridades ucranianas. El asalto masivo durante la noche se produce pocos días después de que Ucrania golpeara un buque de desembarco de la Armada rusa en Crimea, causando graves daños a la embarcación en otro golpe a la flota del Mar Negro de Moscú.

4. Olas en California

Una poderosa tormenta en alta mar está impulsando olas altísimas en la costa de California, provocando inundaciones y advertencias de marejadas dañinas después de que varias personas resultaran heridas por una ola a lo largo de Ventura Beach el jueves. Al menos una ola de gran tamaño se estrelló contra una barrera y golpeó los coches mientras los conductores trataban de alejarse a toda velocidad. Casi 20 personas fueron arrastradas brevemente en el incidente y ocho personas fueron trasladadas al hospital, dijeron las autoridades de Ventura. Gran parte de la costa oeste está bajo advertencias de inundaciones y alertas de alto surf hasta el fin de semana debido a la probabilidad de aguas altas y peligrosas corrientes de resaca.

5. SpaceX

El cohete Falcon Heavy de SpaceX despegó el jueves de Florida transportando una misteriosa nave espacial para el ejército estadounidense. El avión espacial X-37B, sin tripulación, se adentrará potencialmente en las profundidades del cosmos, donde está previsto que lleve a cabo investigaciones de vanguardia. Entre los estudios a bordo de esta misión se encuentra un experimento de la NASA cuyo objetivo es encontrar formas de sustentar a los astronautas en futuras misiones al espacio profundo, incluida la manera de cultivar alimentos en entornos hostiles y sin suelo. Esto podría ser crucial para los astronautas en misiones largas a la Luna o más allá, lugares donde es difícil suministrar alimentos frescos.

