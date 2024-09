4:08 am: ruptura del dique del embalse: evacuación inmediata necesaria

En el pequeño pueblo de Paczkow, ubicado en el suroeste de Polonia, el alcalde proclama una evacuación urgente de los distritos de menor altitud debido a una rotura de presa en un cercano embalse en el Glatzer Neisse, afluente del Oder. "No hay garantía de que el daño no se agrave aún más", advierte Artur Rolka en una publicación en redes sociales. Pide a los evacuados que informen y solicita a los residentes no afectados por las inundaciones que se desplacen a ubicaciones seguras de la ciudad. La decisión de evacuación obligatoria siguió a una petición voluntaria que no fue escuchada, según informó la televisión polaca.

15:54: Habeck aboga por una acción climática intensificadaEl Vicecanciller Robert Habeck aboga por intensificar la energía y la protección del medio ambiente en respuesta a la alarma por inundaciones en varios países europeos. "Es necesario expandir rápidamente las renovables, transformar la energía y producir de manera amigable con el clima", comparte con Funke Mediengruppe. "Inundaciones más frecuentes, incidentes como el valle del Ahr, este año en Baviera - representan las consecuencias de la crisis climática", dice Habeck. "Nuestros esfuerzos para combatir la crisis climática son cruciales". Sin embargo, los eventos climáticos extremos actuales son actualmente imposibles de prevenir. También anima a tomar medidas proactivas como diques robustos, sistemas de almacenamiento y ampliar el espacio de los ríos para una mejor protección.

15:36: Se eleva la cifra de muertos por inundacionesLa cifra de muertos por las inundaciones en varios países europeos ha ascendido a al menos 15, con Austria (3 muertos), República Checa (1 muerto), Polonia (5 muertos) y Rumania (6 muertos) entre los más afectados.

15:21: Polonia declara estado de emergencia en algunas regionesPolonia impone un estado de emergencia para las áreas afectadas por inundaciones. El gobierno en Varsovia aprueba el decreto durante una reunión de emergencia, afectando a las provincias de Baja Silesia, Silesia y Opole durante 30 días. El estado de emergencia concede a las autoridades mayor autoridad para hacer cumplir las órdenes, con suspensión temporal de libertades y derechos civiles, incluyendo la capacidad de ordenar evacuaciones de ubicaciones específicas, áreas o instalaciones. También se extienden restricciones a las personas que se encuentren en ciertas áreas prohibidas.

14:59: Expertos explican las causas de las lluvias extremasPaisajes inundados, carreteras inundadas, diques saturados y sistemas de retención sobrepasados: una de las peores inundaciones en décadas ha dejado un impacto devastador en varios países europeos, incluyendo Austria, Polonia, República Checa y Rumania. Pero, ¿por qué se están volviendo más frecuentes los eventos de lluvia extrema y los riesgos de inundación? ntv consulta con el experto en agua Georg Johann para explorar.

14:34: Ferrocarriles Federales Austríacos extienden la advertencia de viaje hasta el juevesDebido a las condiciones meteorológicas severas en gran parte de Austria, Ferrocarriles Federales Austríacos (ÖBB) ha prolongado la advertencia de viaje urgente emitida el 13 de septiembre hasta el 19 de septiembre. "Instamos fuertemente a los viajeros a posponer los viajes no esenciales durante este período", explica ÖBB en su sitio web. Las reservas existentes seguirán siendo válidas hasta el 22 de septiembre.

14:19: Se eleva la cifra de muertos por inundaciones en EuropaLa cifra de muertos por inundaciones en Austria, Polonia, Rumania y la República Checa ha ascendido a al menos once. Se han reportado dos fallecidos adicionales en Austria, según la policía. En la República Checa, una persona ahogada en el río Krasovka en la región de Moravia-Silesia, según informó el presidente de la policía Martin Vondrasek en la radio pública. La cifra de fallecidos en los cuatro países ha ascendido a once; las autoridades checas también informan de al menos siete personas desaparecidas.

14:04: Gobierno federal ofrece ayuda a europeos afectados por inundacionesEl gobierno federal alemán está extendiendo la ayuda a las personas afectadas por las inundaciones en varios países europeos. "Las personas afectadas en nuestros países europeos vecinos, nuestros socios, y las personas afectadas aquí deben saber: Estamos monitoreando de cerca la situación y estamos listos para ayudar", afirmó la portavoz adjunta del gobierno Christiane Hoffmann en Berlín. "Las imágenes que vemos, junto con las noticias de fallecidos y personas desaparecidas, son horrorosas. En nombre del gobierno federal, ofrecemos nuestras condolencias y simpatías a todas las personas afectadas".

13:43: Orbán pospone los compromisos exterioresEl primer ministro húngaro Viktor Orbán ha pospuesto todos sus "compromisos externos" en respuesta a las inundaciones en su país. " Debido a las condiciones meteorológicas extremas y las inundaciones

12:33: Récord de Lluvias: 4.500 Mililitros por Metro Cuadrado en un Pueblo ChecoLa lluvia incesante de la depresión "Anett" en la República Checa cerca de la frontera con Polonia ha establecido un nuevo récord: desde el viernes, Serec ha registrado 4.500 mililitros de lluvia por metro cuadrado. Esto respalda las afirmaciones del experto en clima Oliver Scheel de que esta es la mayor cantidad de lluvia registrada en tiempos recientes, según ntv.de. En contraste, Alemania's Ruhpolding/Berchtesgadener Land ha registrado 3.200 mililitros en cuatro días, la región de Austria's St. Pölten ha recibido 3.640 mililitros, y Lilienfeld ha registrado 3.690 mililitros, mientras que Viena midió 2.790 mililitros antes de que sus estaciones de medición fallaran. Polonia's Katowice registró la mayor cantidad de lluvia, con 2.000 mililitros.

12:25: Rumania: Seis Muertos en la Región de los Cárpatos debido a InundacionesLa lluvia intensa y las inundaciones han causado al menos seis muertes en la región de los Cárpatos de Rumania. Los distritos más afectados incluyen Galati, Vaslui y Iași en la parte oriental del país. Alrededor de 300 personas necesitaron ser rescatadas y se estima que 6.000 casas de campo sufrieron daños. Los fallecidos fueron principalmente personas mayores, como dos mujeres de 96 y 86 años. El nivel de alerta de inundación más alto remains en vigor hasta el mediodía. Los pueblos remotos fueron los más afectados, con los residentes subiendo a los techos para evitar ser arrastrados. Se desplegaron aproximadamente 600 bomberos en el lugar.

11:59: Las Inundaciones Continúan en Sajonia: Se Espera que el Río Elba Llegue a su Nivel Máximo MañanaEl río Elba en Sajonia sigue inundándose y los niveles de agua siguen aumentando. Según el centro de inundaciones del estado, el nivel de agua en Dresde es de 5,62 metros a la mañana del lunes. El domingo por la noche se impuso el segundo nivel de alerta de inundación y se espera que se supere el umbral de nivel de alarma tres, de 6 metros, temprano el martes por la mañana. El río Elba en Dresde podría seguir aumentando hasta el miércoles por la noche, alcanzando su punto máximo. En Schönau, cerca de la frontera con Chequia, el nivel de alarma tres ya está en vigor, con un nivel de agua del río Elba de 6,13 metros. El río Neisse en Görlitz también remains en el tercer nivel de alarma más alto, pero el centro de inundaciones espera una disminución de los niveles de agua. El concepto de un punto máximo de inundación se conoce como el pico.

11:33: Austria: Dos Víctimas Más por InundacionesEn Austria, dos personas más han perdido la vida a causa de las inundaciones, según la policía. Un hombre de 70 años y un hombre de 80 años murieron en sus hogares en comunidades de Baja Austria, ambos víctimas de las inundaciones en sus hogares. El domingo, un bombero murió mientras atendía un caso de inundación en un sótano. Se han implementado medidas de emergencia en el este de Austria debido a la lluvia continua. Se han evacuado un total de 1.800 estructuras y se han producido numerosos cierres de carreteras debido a las inundaciones.

11:01: Breslau Declara Emergencia de Inundación

Como resultado de intensas tormentas e inundaciones en el suroeste de Polonia, Breslau (Wrocław) en Baja Silesia se está preparando para una ola de inundación entrante. El alcalde Jacek Sutryk ha declarado una emergencia de inundación para la ciudad en el río Oder. Las medidas planeadas para contenerla incluyen monitoreo las 24 horas de los diques, control y protección de las vías fluviales y cierre de los cruces de diques, según el video de Facebook de Sutryk. Se espera que la ola de inundación alcance Breslau el miércoles. Los pronósticos anteriores que sugerían que Breslau evitaría inundaciones graves han sido revisados, según el alcalde. Si bien la inundación no se espera que alcance la intensidad de la inundación del Oder de 1997, que inundó un tercio de la ciudad, Sutryk enfatizó que la infraestructura actual está en mucho mejor condición, con nuevos diques, depósitos de retención y polders. Espera que la inundación no penetre en la ciudad.

10:35: Gobernador sobre la Situación de Inundación: "Permanece Crítica"

A pesar de un breve descanso en las lluvias torrenciales durante la noche, la situación de inundación en el este de Austria remains precaria. "No ha terminado, remains crítica, remains dramática", dice la gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner. Se esperan aproximadamente 80 mililitros de lluvia por metro cuadrado en la región el lunes. Un mayor preocupación son las presas, con las autoridades advirtiendo sobre un alto riesgo de rotura de presas. Las actividades normales de la vida están severamente perturbadas, con más de 200 carreteras cerradas, aproximadamente 1.800 edificios evacuados y muchos estudiantes y niños de guardería staying home, dice Mikl-Leitner. Alrededor de 3.500 hogares actualmente lack electricity. La magnitud de los daños still es incalculable. "Se asistirá a las víctimas de las inundaciones", dice Mikl-Leitner. En los últimos días, han caído régionalmente hasta 3.700 mililitros de lluvia por metro cuadrado en Baja Austria - varias veces la cantidad mensual típica.

09:49 Pérdida de Vidas en Inundaciones Checas: Una Fatalidad Confirmada y Siete Desaparecidos

Europa Central ha sufrido su primera fatalidad confirmada debido a las inundaciones en curso en la República Checa. Las autoridades también han informado sobre al menos siete personas desaparecidas. Un residente se ahogó en el río Krasovka en el distrito de Bruntál, Moravia-Silesia, según el presidente de la Policía Martin Vondrasek en la radio pública. Un vehículo con tres personas fue arrastrado por las aguas en las montañas Hrubý Jeseník cerca de Jeseník, sin rastro del vehículo. Otras personas fueron arrastradas por diferentes cuerpos de agua, incluyendo el río Otava. También se reporta la desaparición de un residente de un hogar de ancianos en la frontera con Polonia. El primer ministro checo Petr Fiala lo describió como una "inundación centenario" - una inundación que estadísticamente ocurre una vez en un siglo en la misma área. Previamente se informaron fatalidades relacionadas con inundaciones en otros países europeos (actualización a las 06:40): un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumania.

09:17 Incidente en Görlitz: Mujer Cae al Neiße y es Rescatada

Una mujer resbaló y cayó al río Neiße mientras monitoreaba el nivel de agua en Görlitz. Los informes iniciales de la policía sugieren que la mujer resbaló cerca del Parkhotel Merkur y fue arrastrada río abajo por unos 700 metros antes de poder salir cerca de la presa del molino de Vierraden. Fue trasladada al hospital para recibir tratamiento por hipotermia.

09:00 THW se Prepara para Inundaciones en las Regiones Orientales de Alemania

La Agencia Federal de Auxilio Técnico (THW) se está preparando para posibles inundaciones en las regiones orientales de Alemania. El director del THW, Fritz-Helge Voss, señaló en el "Magacín Matutino" de ZDF que se podrían desplegar más fuerzas en los ríos Elba y Oder si fuera necesario. Voss aconseja a la población afectada que prepare un pequeño kit de emergencia. Indicó que Alemania aún no ha experimentado las condiciones meteorológicas severas que se esperan, pero se prevé que los ríos Elba, Neiße y Oder inunden esta semana. Durante el fin de semana, el THW tuvo aproximadamente 140 personal en Baviera y Sajonia, incluyendo en el puente Carolabridge derrumbado de Dresden.

08:43 Reunión de Crisis en Polonia: Se Declara Estado de Desastre en Regiones del Suroeste

El primer ministro polaco Donald Tusk convocó una reunión del gabinete el lunes para discutir los graves daños causados por las inundaciones en el suroeste de Polonia. Se está considerando la declaración de un estado de desastre, lo que requiere la aprobación del gabinete. Las lluvias persistentes en el suroeste de Polonia, cerca de la frontera con la República Checa, han provocado inundaciones que afectaron especialmente la ciudad de Nysa en la región de Opole durante la noche. El Glatzer Neiße, un afluente del Oder, inundó la sala de emergencias del hospital cercano, según informó la agencia de noticias PAP. Un total de 33 pacientes, incluyendo niños y mujeres embarazadas, fueron evacuados en barcos.

08:15 Amenaza de Inundaciones en Baviera: Se Espera Más Lluvia y Aumento de Niveles de Agua

La situación de inundaciones en Baviera sigue siendo crítica en algunas áreas, con más lluvia en el horizonte. La policía informó que la situación en las áreas afectadas no ha mejorado significativamente durante la noche. No hay alivio a la vista: el Servicio de Noticias de Inundaciones (HND) prevé aumentos adicionales en los niveles de agua debido al inicio lluvioso de la semana. Algunos aumentos esperados en los niveles de agua incluyen el Danubio en Passau, la Vils en Vilshofen y el Isar en Múnich. Se espera que la situación mejore gradualmente a partir del miércoles. Hasta el martes, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) espera lluvias continuas desde los Alpes hasta la meseta.

07:32 Sin Alivio a la Vista para las Áreas Inundadas de República Checa

Las áreas inundadas de República Checa no esperan ningún alivio. La onda de inundación del río March (Morava) llegó a Litovel, a unos 200 kilómetros al este de Praga, donde enteras calles quedaron sumergidas según informes de la agencia de noticias CTK. Las autoridades de la ciudad afectada con alrededor de 10,000 habitantes instaron al público a no obstaculizar los servicios de emergencia. "Esperamos aumentos adicionales en el nivel de agua del río en las próximas horas", advirtió el alcalde en las redes sociales.

07:03 Rotura de Presa Provoca Terribles Inundaciones en Polonia

Después de que una presa se rompió en Polonia, los residentes están en vilo mientras esperan que las aguas de la inundación se muevan hacia la región del Glatzer Neiße. Videos grabados por testigos muestran el poder crudo de las aguas que avanzan.

06:40 Desastres por Inundaciones en Europa: Pérdida de Vidas en Polonia y RumaníaPolonia y la República Checa aún se recuperan de los daños causados por una inundación centennial, mientras que Baja Austria enfrenta una situación crítica debido a las lluvias intensas. Lamentablemente, Numerous lives have been claimed across various EU countries due to the floods: A firefighter passed away in Austria, an individual in Poland, and six people in Romania.

06:12 Evacuaciones Necesarias por Inundaciones en la República ChecaLas peores tormentas en años causaron inundaciones en ciudades enteras como Jeseník en los Altvatergebirge y Krnov, situada en la frontera con Polonia. Durante el fin de semana, los servicios de emergencia tuvieron que utilizar barcos y helicópteros para rescatar a cientos de personas en Jeseník. Después de la retirada del agua, hubo un mayor riesgo de aludes en varios lugares.

05:49 Pasajeros de Crucero Atrapados en VienaLa inundación sin precedentes en el Danubio debido a las lluvias intensas ha dejado a los pasajeros de un crucero fluvial suizo varados en Viena. Alrededor de 100 pasajeros y unos 40 miembros de la tripulación del "Thurgau Prestige" siguen sin poder abandonar el barco encallado, según informó la emisora suiza SRF citando a Thurgau Travel. Los pasajeros no pueden desembarcar porque la pasarela hasta el muelle está sumergida. Según los informes de los medios, varios otros barcos de crucero también están atascados en Viena. Thurgau Travel indica que las autoridades locales decidirán cuándo y si los pasajeros pueden abandonar el barco. Según los comentarios de los pasajeros compartidos por SRF, les han informado de que tendrán que quedarse en el barco al menos hasta el martes. En un principio, el "Thurgau Prestige" estaba previsto que navegara desde Linz a Budapest y vuelta, pero ahora está atascado en Viena.

"El fenómeno meteorológico 'Anett', conocido internacionalmente como 'Boris', ha traído lluvias incesantes e inundaciones a Polonia, República Checa, Austria y Rumanía. Al menos ocho vidas se han perdido hasta ahora."

El vicecanciller Robert Habeck destaca las condiciones meteorológicas extremas en Europa, incluidas la reciente rotura de una presa en Polonia, como razones para la necesidad urgente de fortalecer la energía y la protección ambiental. Después de la rotura de la presa en Polonia, los oficiales advierten sobre la posibilidad de más daños debido a eventos meteorológicos extremos, como inundaciones, que se han vuelto más frecuentes en los últimos tiempos.

Lea también: