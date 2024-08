3 decanos de Columbia renunciaron después de ser removidos a principios de este verano por mensajes de texto antisemitas muy preocupantes

Los decanos, Susan Chang-Kim, Cristen Kromm y Matthew Patashnick, fueron destituidos del poder en julio después de sus acciones durante un debate panel del 31 de mayo sobre la vida judía en un evento de exalumnos. Sin embargo, los decanos no fueron despedidos.

Columbia ha sido noticia en los últimos meses por su manejo de las protestas en el campus sobre la guerra Israel-Hamas. Los líderes universitarios han sido criticados por demostrar que están tomando medidas para combatir el antisemitismo en el campus y proteger a los estudiantes y al personal judíos.

En una carta a la comunidad universitaria del mes pasado, la presidenta de Columbia, Minouche Shafik, dijo que los "administradores sénior de Columbia College participaron en intercambios de mensajes de texto muy preocupantes" y se comprometió a hacerlos responsables.

"El incidente reveló comportamientos y sentimientos que no solo fueron poco profesionales, sino que también, preocupantemente, tocaron temas antisemitas ancestrales", dijo Shafik en la carta. "Weather intended as such or not, these sentiments are unacceptable and deeply upsetting, conveying a lack of seriousness about the concerns and the experiences of members of our Jewish community that is antithetical to our University’s values and the standards we must uphold in our community".

Un cuarto funcionario involucrado en los mensajes de texto, Josef Sorett, el decano de Columbia College, permaneció en su cargo después de disculparse públicamente por sus acciones. Los otros decanos no se disculparon públicamente.

CNN se comunicó con los decanos para obtener comentarios cuando fueron puestos en licencia, pero no recibió respuesta.

En la carta, la presidenta de Columbia, Minouche Shafik, mencionó que las acciones de "nosotros", refiriéndose a los administradores sénior, fueron poco profesionales y tocaron temas antisemitas. Después del incidente, solo Josef Sorett, uno de los decanos, se disculpó públicamente por sus acciones, mientras que los demás no lo hicieron.

Lea también: