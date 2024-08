23:24 ciudadano estadounidense detenido en Rusia

22:10 Ucrania Reporta Ataque Ruso en Puerto de OdesaUn tribunal de distrito de Moscú ha sentenciado a un ciudadano estadounidense a 15 días de prisión por conducta desordenada. El tribunal ordenó al estadounidense que pasara 15 días en detención administrativa por "pequeño hooliganismo". Sin embargo, la autoridad investigativa principal del país había anunciado anteriormente que había iniciado un caso criminal contra el ciudadano estadounidense por violencia contra las autoridades, lo que carries una pena máxima de cinco años de prisión, según la agencia de noticias rusa TASS. TASS informes que el hombre se negó a proporcionar su información personal en un hotel y se volvió agresivo, y más tarde golpeó a un oficial de policía cuando fue llevado a una estación de policía. El gobierno de EE. UU. ha sido cauteloso sobre el incidente. "Estamos al tanto de estos informes del arresto de otro ciudadano estadounidense en Rusia", dice Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., a los periodistas. "Estamos trabajando para obtener toda la información posible para aclarar la situación consular y verificar si es posible la asistencia consular".

22:10 Ucrania Reporta Ataque Ruso en Puerto de OdesaEl ejército ruso reportedly está atacando la infraestructura portuaria de Odesa, según las autoridades ucranianas. Al menos dos personas resultaron heridas en el ataque a la instalación del Mar Negro, informaron las autoridades regionales. Los dos casos conocidos involucran a un trabajador del puerto y un conductor de transporte de granos, según la Oficina del Fiscal General. El gobernador de la región, Oleh Kiper, agregó que Rusia utilizó un misil balístico en el ataque. Rusia aún no ha comentado sobre el incidente.

21:50 Pistorius Advierte sobre Mayor Vigilancia Después de Alertas de Sabotaje en las Fuerzas Armadas AlemanasEl ministro de Defensa Boris Pistorius ha llamado a la mayor vigilancia después de los incidentes de seguridad en la base aérea de la Fuerza Aérea de Colonia-Wahn y el sitio de apoyo de la OTAN en Geilenkirchen. "Hemos reaccionado rápidamente en ambas ubicaciones, sellado los puntos de acceso, fortalecido los controles, involucrado a las autoridades investigadoras y ordenado pruebas de laboratorio. Estos incidentes muestran que debemos mantener la vigilancia", dijo Pistorius a Spiegel. "Por supuesto, también estamos revisando nuestras medidas de seguridad y ajustándolas en consecuencia. Esto ya ha sido comisionado", enfatizó el político del SPD. Actualmente no hay indicaciones concretas de una conexión entre los dos eventos en Colonia-Wahn y Geilenkirchen. "Ahora es importante esperar los resultados de la investigación adicional y actuar con calma. Confiamos en la probada cooperación con las autoridades investigadoras competentes", dijo Pistorius (consulte también las entradas de las 21:10, 18:55 y 18:24 horas).

21:30 Austria: Fiscalía Presentó Primeros Cargos en Escándalo de Espionaje Involucrando a RusiaLa fiscalía austriaca ha presentado cargos por primera vez contra el antiguo agente de protección constitucional Egisto Ott. Esto incluye acusaciones de espionaje para Rusia. Según la acusación, Ott se acusa, entre otras cosas, de ordenar a otro empleado, como servidor público en el Ministerio del Interior de Viena, que obtenga información sobre los participantes de una reunión de servicios de inteligencia europeos en nombre de un miembro del partido de derecha populista FPÖ. Tanto Ott como el antiguo miembro del FPÖ Hans-Jörg Jenewein están acusados de violar secretos oficiales. Ambos enfrentan hasta tres años de prisión. Todavía no se ha fijado una fecha para el juicio. En particular, Ott se acusa de proporcionar a Jenewein los nombres de varios oficiales de inteligencia, lo que pone en peligro, entre otras cosas, el mantenimiento de la seguridad nacional pública y el éxito de las actividades de inteligencia futuras. Jenewein también se acusa de filtrar documentos confidenciales del parlamento, a los que tuvo acceso a través de su participación en la comisión investigadora del llamado asunto Ibiza.

21:10 Después del Alert de Seguridad en las Fuerzas Armadas Alemanas: la CDU Ve al Ministerio de Defensa ResponsableLa policía y la protección del estado están investigando un incidente de seguridad en la planta de agua de la base de la Fuerza Aérea de Colonia-Wahn debido a la sospecha de sabotaje contra las Fuerzas Armadas Alemanas. "Valores de agua anormales" y luego un agujero en la cerca fueron descubiertos, dijo un portavoz de las Fuerzas Armadas Alemanas fuera de la base en Colonia. La política de defensa de la CDU Serap Güler ahora ve al Ministerio de Defensa responsable de aclarar las preguntas abiertas: "El ministerio debe aclarar ahora inmediatamente cómo un extraño pudo acceder a las supuestamente bien guardadas bases de las Fuerzas Armadas Alemanas", dijo a "Der Spiegel". "Al mismo tiempo, es encomiable que las Fuerzas Armadas Alemanas pudieron detectar los incidentes temprano", dijo Güler (consulte también las entradas de las 18:55 y 18:24).

20:51 Agencia de Calificación Ve un Riesgo Aumentado de Incautación de Activos de Bancos Occidentales en RusiaLos bancos occidentales que aún operan en Rusia deben prepararse para una posible incautación de sus activos allí, según la agencia de calificación con sede en Berlín Scope. El riesgo de que esto ocurra está aumentando, dijo la agencia. Las transacciones comerciales que no se pueden completar debido a las sanciones internacionales exponen a los bancos a un mayor riesgo de tales decisiones judiciales. Recientemente, un tribunal ruso otorgó activos de Commerzbank a una empresa rusa como compensación. Los activos de Deutsche Bank y UniCredit de Italia ya han sido incautados por orden judicial. Rusia está respondiendo cada vez más a las sanciones occidentales, impuestas debido a su invasión de Ucrania, con medidas de retaliación. Many companies operating there have already had their assets seized or frozen. Companies that want to withdraw from Russia have to sell their businesses at significant discounts to Russian companies. El Banco Central Europeo (BCE) ha estado ejerciendo presión sobre los bancos que aún operan en Rusia para reducir su exposición allí. It has, among other things, urged institutions with significant exposure to accelerate risk reduction and demanded clear plans for shrinking their businesses in Russia and exiting the Russian market.

20:29 Zelensky: Adherimos a la Ley HumanitariaLas tropas ucranianas están estrictamente cumpliendo con las convenciones internacionales y la ley humanitaria a medida que avanzan en la región rusa de Kursk, según el presidente Volodymyr Zelensky. Esto se discutió en una reunión de la dirección ucraniana, informó Zelensky en Twitter. Se ha preparado ayuda humanitaria para la población civil en los territorios ocupados, y se permitirá el acceso a representantes de organizaciones internacionales. El énfasis en cumplir la ley humanitaria es una respuesta a las atrocidades cometidas por las tropas rusas durante su avance en Kyiv hace casi dos años y medio. En el suburbio de Kyiv de Bucha, se mató indiscriminadamente a numerosos civiles antes de que el ejército ruso tuviera que retirarse del área. Según la agencia de noticias ucraniana Unian, se decidió en la reunión del gobierno permitir el acceso a las organizaciones internacionales en los territorios ocupados en el oeste de Rusia. Estas incluyen el Comité Internacional de la Cruz Roja, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que brindan ayuda humanitaria.

20:05 Condenado en el Caso del Asesinato de Nemtsov Se Une a la Guerra de RusiaUno de los condenados en el caso del asesinato del crítico del Kremlin Boris Nemtsov se ha alistado para servir en la zona de guerra en Ucrania, según informaciones oficiales. El periódico en el exilio y crítico del Kremlin "Novaya Gazeta" informó que el convictivo actualmente se encuentra estacionado en la ciudad ocupada por Rusia de Mariupol. Actualmente está de vacaciones en su casa en la república rusa de Chechenia en el Cáucaso del Norte. Después de alistarse, fue perdonado y liberado en marzo, informó la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando el sistema de justicia ruso. Firmó un contrato de un año con el Ministerio de Defensa para realizar tareas en la zona de la operación militar especial - como se refiere oficialmente a la guerra en Rusia.

19:50 Selenskyj: Logros Estratégicos Alcanzados en Kursk - Moscú DisienteSegún el presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania ha alcanzado sus objetivos estratégicos en su avance en la región rusa de Kursk. En su dirección nocturna en Telegram, Zelensky afirma que han hecho buen progreso. Mientras tanto, el ejército ruso afirma que sus unidades, apoyadas por la fuerza aérea, drones y artillería, han frustrado los intentos de grupos móviles enemigos de avanzar profundamente en territorio ruso utilizando vehículos blindados. El comunicado del ejército afirma además que se han infligido pérdidas significativas en el lado ucraniano.

19:30 Después del Intercambio de Prisioneros: Mujer Rusa Liberada Planea Casarse en AlemaniaSasha Skochilenko, arrestada en Rusia en 2022 por distribuir mensajes anti-guerra, es inicialmente condenada a siete años de prisión. Sin embargo, la activista es liberada a Alemania como parte de un intercambio de prisioneros, donde puede vivir abiertamente con su pareja, Sonya Subbotina.

18:55 Sospecha de Sabotaje contra las Fuerzas Armadas Alemana: Político de los Verdes También Sospecha de RusiaLas Fuerzas Armadas alemanas acordonan y registran dos de sus sitios en Renania del Norte-Westfalia debido a sospechas de sabotaje. En la base aérea de Colonia-Wahn, hay sospechas de manipulación del sistema de agua potable interno de los barracones, como se anunció por las Fuerzas Armadas. En la base de Geilenkirchen, se repelió a un intruso, pero las pruebas posteriores del agua no revelaron nada insólito. El presidente del Comité de Defensa del Bundestag, Marcus Faber, sospecha de Rusia en los posibles casos de sabotaje (ver entrada a las 18:24). De manera similar, Konstantin von Notz, presidente del Comité de Control Parlamentario del Bundestag, le dice a Welt TV que es "obviamente sospechoso" que estos podrían ser acciones de sabotaje rusas, lo que es una "hipótesis de trabajo concreta" para las investigaciones.

18:24 Posibles Casos de Sabotaje en las Fuerzas Armadas Alemanas: Presidente del Comité de Defensa Sospecha de RusiaDespués de los posibles casos de sabotaje en dos barracones de las Fuerzas Armadas alemanas, Marcus Faber, presidente del Comité de Defensa del Bundestag, apunta el dedo a Rusia. "Dado el proximity temporal de los incidentes en los dos barracones, se puede sospechar que un actor enemigo quiere demostrar sus capacidades de sabotaje aquí", le dice Faber al periódico Bild. "El actor con el mayor interés en esto es Putin", agrega, refiriéndose al presidente ruso. Sin embargo, Faber señala que las investigaciones adicionales deben confirmar esta sospecha. Tanto la base de las Fuerzas Armadas de Colonia-Wahn como la base de la OTAN en Geilenkirchen fueron objetivos de actividades sospechosas de sabotaje.

18:00 Exposición de Armas: Rusia Busca Nuevos Socios de Más de 120 PaísesFila tras fila de tanques, aviones de combate y armas de fuego están expuestos en la región de Moscú: En una feria internacional de armas, el Ministerio de Defensa está firmando nuevos acuerdos de armas con socios extranjeros, valorados en unos cinco mil millones de euros.

17:40 Polonia Acusa a Hombre Liberado de Espionaje Después del Intercambio de PrisionerosUn nacional ruso-español, conocido como Pavel R. o Pablo G., está siendo acusado de espionaje en Polonia. Fue arrestado en la ciudad polaca de Przemysl cerca de la frontera con Ucrania el 28 de febrero de 2022, solo unos días después de la invasión de Rusia a Ucrania. Fingiendo ser un periodista freelance de España, escribió reportajes para medios españoles. Estuvo detenido en Polonia hasta que fue parte de un intercambio de prisioneros con Rusia el 1 de agosto. Según los fiscales, R. es sospechoso de ser un agente del GRU. Se le acusa de un delito relacionado con el espionaje, castigado con tres a quince años de prisión. No está claro si el juicio se celebrará en su ausencia. No se proporcionaron más detalles por parte de las autoridades.

17:27: Información: Más de 10,000 casos por 'insultar' al ejército rusoDesde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, los tribunales rusos han abierto más de 10,000 casos por 'insultar' al ejército, según informes de los medios. "El décimo milésimo caso llegó a los tribunales en la primera semana de agosto", escribe el portal de noticias independiente ruso Mediazona en su sitio web. La mayoría de los casos se reportaron en los primeros meses de la guerra, con 5614 casos a finales de 2022 y otros 2994 en 2023, lo que suma un total de 8590 al final del año pasado. Hasta ahora, en lo que va de este año se han abierto 1410 casos. Mediazona contó estos casos basándose en datos de los tribunales rusos. La ley castiga con multas de hasta 50,000 rublos (alrededor de 500 euros) el 'insulto' a las fuerzas armadas. Una segunda ofensa en el plazo de un año puede acarrear una pena de prisión de cinco años. Si el 'insulto' provoca lesiones, muertes o graves perturbaciones del orden público, se pueden imponer penas de prisión de hasta siete años.

17:08: Kiev reporta derribo de cazabombardero ruso Su-34 en la región de KurskLas fuerzas ucranianas han destruido un cazabombardero ruso Su-34 en la región de Kursk, según el periódico en línea ucraniano "Ukrainska Pravda", citando un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. "Anoche, las fuerzas de misiles y artillería aérea de la Fuerza Aérea ucraniana destruyeron un cazabombardero ruso Su-34 en la región de Kursk (Rusia) durante una misión de combate", explica el periódico.

16:50: Kiev creará una 'zona de amortiguación' en la región de Kursk

El ejército ucraniano busca establecer una 'zona de amortiguación' en la región fronteriza rusa de Kursk para proteger a su población, según sus propias declaraciones. "Establecer una zona de amortiguación en la región de Kursk es un paso para proteger a nuestra población en la frontera del fuego enemigo diario", dijo el ministro del Interior Ihor Klimenko en el servicio de mensajería Telegram. Kiev también anunció planes para crear un corredor humanitario en la región. "Nuestras fuerzas se están preparando para abrir un corredor humanitario para la evacuación de civiles, tanto hacia Rusia como hacia Ucrania", también dijo la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk en Telegram.

16:30: Autoridad, Corrupción, Propaganda: ¿La ofensiva de Kursk amenaza el aparato de poder de Putin?

A nivel internacional, los políticos se sorprenden por el avance de Ucrania en la región de Kursk. Rusia también parece pillar por sorpresa, con el Kremlin sin respuesta inmediata. ¿Significa esto una grieta en la estructura de poder de Vladimir Putin?

15:59: Información: Ucrania lanza el 'mayor ataque' a bases aéreas rusas desde el inicio de la guerra

Drones de largo alcance del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y fuerzas de defensa ucranianas llevaron a cabo el mayor ataque a bases militares aéreas rusas en Voronezh, Kursk, Sebastopol y Borisoglebsk durante la noche, informó la agencia de noticias nacional ucraniana "Ukrinform", citando a una fuente del SBU. El ataque fue planeado y efectivo, el mayor desde el inicio de la guerra. Su objetivo es evitar que Rusia utilice estas bases aéreas para ataques con misiles en la línea del frente y ciudades ucranianas.

15:36: Gobierno alemán: Apoyo a Ucrania independiente del Nord Stream

Los hallazgos preliminares de la investigación del ataque a los gasoductos Nord Stream no cambian el apoyo de Alemania a Ucrania, dijo Wolfgang Büchner, portavoz adjunto del gobierno, en respuesta a las preguntas de los periodistas en Berlín. "Las investigaciones se llevan a cabo de acuerdo con la ley y sin tener en cuenta a las personas, y son completamente independientes de los resultados que puedan obtener", dijo. Las investigaciones no tienen influencia en si y en qué medida Alemania continuará apoyando a Ucrania en el futuro, ya que no cambian el hecho de que Rusia está llevando a cabo una guerra de agresión contra Ucrania que es contraria al derecho internacional. La aclaración del acto de sabotaje es una prioridad para el gobierno federal, dijo Büchner. No quiso valorar si las autoridades polacas están cooperando adecuadamente en este sentido.

15:10: La ofensiva de Kursk avanza: "El avance no acerca a Ucrania a la paz"

La ofensiva ucraniana en la región de Kursk sorprende a Putin y su país. Miles están siendo evacuados y Rusia también parece no haber encontrado aún la respuesta militar adecuada. El experto en seguridad Gerhard Mangott no ve ninguna ventaja militar decisiva para Ucrania, todo lo contrario.

14:50: Rusia extiende la prohibición de exportación de petróleo

Rusia ha extendido su actual prohibición de exportación de petróleo. La medida busca estabilizar los precios internos de los combustibles, que Recently have surged again, according to the Russian government in Moscow. The ban will be in effect from September 1 until the end of the year. It is due to a "period of sustained seasonal demand and planned repairs in oil refineries," it was stated further. Russia first introduced such a measure in the fall of 2023 in response to rising fuel prices. The ban was later lifted in November. At the beginning of the year, Moscow announced a six-month oil export ban starting March 1, which was then lifted between mid-May and late July, citing "saturation of the domestic market." The ban has since been reinstated and is now being extended beyond August.

14:19: Drones acompañan la ofensiva terrestre: ucranianos se filman muy atrás de la frontera rusa

La ofensiva terrestre ucraniana en territorio ruso ha sido hasta ahora un gran éxito para Ucrania. Soldados ucranianos se han filmado rebautizando un pueblo ruso a 100 kilómetros detrás de la frontera. El presidente Volodymyr Zelenskyy utiliza este desarrollo para enviar un mensaje confiado.

13:52 Ucrania: Ciudad de Sudja Bajo Control Total de Ucrania

La ciudad de Sudja en la región rusa de Kursk está bajo control total de Ucrania, según el jefe militar ucraniano Oleksandr Syrskyi. "La búsqueda y destrucción del enemigo en la ciudad de Sudja ha finalizado", dice en una videoconferencia con el presidente Volodymyr Zelenskyy. Se publican imágenes en el canal de Telegram del presidente. Sudja es donde se encuentra el gasoducto que suministra gas ruso desde Siberia occidental a Eslovaquia y otros países de la UE. Sudja tiene alrededor de 6,000 habitantes.

13:31 Guardia Nacional Rusa Fortalece Seguridad en la Central Nuclear de Kursk

La Guardia Nacional Rusa, Rosgvardiya, ha fortalecido la seguridad en la Central Nuclear de Kursk en la región de Kursk. Se está prestando particular atención a contrarrestar los drones ucranianos, según lo indicado. El ejército ucraniano ingresó a la región adyacente a la frontera el 6 de agosto y afirma haber puesto bajo su control más de 1.000 kilómetros cuadrados. Esto no puede ser verificado de manera independiente. La CNBC está ubicada a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Kursk y es operada por la corporación estatal Rosenergoatom.

13:06 Zelenskyy: Tropas Ucranianas Continúan Avanzando en la Oblast de Kursk

Las tropas ucranianas continúan avanzando en la Oblast de Kursk, según el presidente Volodymyr Zelenskyy. Han avanzado uno o dos kilómetros en diversas direcciones en las últimas 24 horas, dice el líder ucraniano en una videoconferencia con el jefe militar Oleksandr Syrskyi. Este último informa que las unidades ucranianas capturaron a 100 soldados rusos el miércoles.

12:43 Kriewald: Ucrania bajo Presión en la Región de Donetsk

Ucrania mantiene la presión en la Oblast de Kursk pero enfrenta avances de las fuerzas rusas en la zona de combate oriental de Ucrania en Donetsk. La reportera de ntv, Nadja Kriewald, informa sobre la situación actual en la guerra de Ucrania desde Kiev.

12:12 Soldados Ucranianos Retiran la Bandera Rusa de un Edificio en Sudja

El televisor estatal ucraniano muestra imágenes de soldados ucranianos retirando una bandera rusa de un edificio público en Sudja. En el video del miércoles, se ve un edificio de tres pisos y a tres soldados retirando la bandera mientras gritan "Gloria a Ucrania". Sudja se encuentra en la Oblast de Kursk, que limita con Ucrania. En los últimos días, el ejército ucraniano ha informado avances, pero no estaba claro qué lado controlaba Sudja. La ciudad es donde se encuentra el gasoducto que Rusia utiliza para suministrar gas desde Siberia occidental a Eslovaquia y otros países de la UE.

11:45 Rusia Pone en Pausa las Conversaciones de Paz

Rusia ha puesto en pausa las conversaciones de paz después del ataque ucraniano a la Oblast de Kursk, según el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. El representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Rodion Miroshnik, le dijo a la agencia de noticias estatal TASS que el ataque ucraniano a Kursk "ha puesto en pausa cualquier conversación de paz a largo plazo". El ejército ucraniano ingresó sorpresivamente a la región fronteriza rusa el 6 de agosto y afirmó haber tomado el control de más de 1.000 kilómetros cuadrados.

11:09 ¿Por qué Belarús Envia Tanques al Frente en Rusia

Belarús está enviando equipo militar a la región rusa de Kursk, pero esto no necesariamente significa que el país está ingresando a la guerra de Ucrania, según el corresponsal de ntv Rusia, Rainer Munz. Munz cree que el objetivo del presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, es el contrario.

10:46 Rusia Ataca Instalaciones de Energía en Ucrania

Las fuerzas rusas han atacado instalaciones de energía en el norte y sur de Ucrania, según el operador de la red de energía Ukrenergo. El miércoles por la mañana, una instalación en el sur fue bombardeada, dijo Ukrenergo en Telegram. Los drones rusos también atacaron otra instalación en el norte durante la noche, lo que causó cortes temporales de energía para los consumidores en partes de la región de Chernihiv.

10:03 Jefe de Gabinete Yermak Se Reune con Diplomático de EE. UU. O'Brian

Andriy Yermak, Jefe de Gabinete del Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, se reunió con el alto funcionario estadounidense James O'Brien. Discutieron la situación en el campo de batalla y los acuerdos de seguridad, dijo la administración presidencial ucraniana. O'Brien es responsable de los asuntos europeos y euroasiáticos en el Departamento de Estado de EE. UU.

09:17 Experto: Escenario tipo Chernóbil Posible en la Central Nuclear de Kursk

No se puede descartar completamente un escenario tipo Chernóbil en la Central Nuclear de Kursk, dice Dmytro Humeniuk, experto en análisis de seguridad nuclear en el Centro Científico y Tecnológico del Estado para Seguridad Nuclear y Radiológica. La CNBC tiene el mismo tipo de reactor que la Central Nuclear de Chernóbil, lo que aumenta la posibilidad de un escenario similar, explicó. Humeniuk cree que tomar el control de la CNBC no es el objetivo de la incursión del ejército ucraniano, ya que operar la planta sin el mantenimiento adecuado podría causar daños. "No es suficiente capturarla, también hay que operarla. Por lo tanto, capturar la CNBC no puede ser un objetivo".

08:19 Rusia informa sobre la derriba de 117 drones y cuatro misiles El Ministerio de Defensa de Rusia informa sobre la derriba de 117 drones y cuatro misiles lanzados desde Ucrania hacia regiones rusas. Treinta y siete drones fueron destruidos sobre las regiones de Kursk y Vorónezh, cada una. El ministerio no proporcionó información sobre si algunos drones no fueron interceptados y qué daños podrían haber ocurrido.

07:32 El problem-solver Djumin: Putin envía a su salvavidas a Kursk Alexei Gennadyevich Dumin está a cargo de la "operación antiterrorista" de Rusia en Kursk, según el Moscow Times, citando a blogueros militares rusos. El presidente Putin encargó a Dumin resolver los problemas de coordinación en la región. La semana pasada hubo informes contradictorios sobre la situación en Kursk. El general Gerasimov había pintado un cuadro más positivo que la realidad, según el informe, lo que llevó a Putin a actuar. La necesidad de llevar a Dumin subraya "la escala del desastre en la cooperación interagencial", según el informe. El antiguo jefe del Estado Mayor es parte del círculo íntimo de Putin y es conocido por su habilidad para resolver problemas relacionados con la coordinación, el combate y la administración civil. Dumin una vez afirmó haber salvado a Putin de un oso.

06:59 Zelensky: Avance en Kursk nos acerca a nuestro objetivo El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ve a las fuerzas militares de su país gaining momentum en light of their advance in the Russian region. "Ukraine puede lograr sus objetivos, defender sus intereses y proteger su independencia", dijo Zelensky en un discurso en video. El ejército ucraniano ha tomado 74 asentamientos en la región de Kursk - el doble de lo que Rusia afirma. Ambos cifras son no verificadas.

06:30 "Por solicitud urgente" - Bielorrusia envía equipo militar a Kursk El dictador bielorruso Alexander Lukashenko ha ordenado el envío de equipo militar bielorruso a las fuerzas rusas para apoyar las operaciones en la región de Kursk, según Belnovosti, citando a una fuente no identificada en el Ministerio de Defensa del país. El último envío es en respuesta a una "solicitud urgente del lado ruso" debido a las pérdidas y la falta de equipo en la región de Kursk y otras áreas.

05:57 Gobernador de Belgorod declara estado de emergencia El gobernador de la ciudad rusa de Belgorod ha declarado un estado de emergencia. Informe diariamente bombardeado por las fuerzas ucranianas que destruyen hogares y matan e hieren a civiles. "La situación en nuestra región de Belgorod sigue siendo extremadamente difícil y tensa debido al bombardeo de las fuerzas ucranianas", escribió el gobernador Vyacheslav Gladkov en Telegram, agregando que se declarará un estado de emergencia a nivel regional a partir del miércoles. Pidió a Rusia que declare un estado de emergencia para la región.

05:34 Gobernadores rusos informan ataques aéreos

Los gobernadores de las regiones rusas de Kursk, Lipetsk y Vorónezh informan ataques con drones y misiles en sus áreas. Los canales de Telegram rusos informan un incendio en Vorónezh, supuestamente causado por un ataque con drones en un aeropuerto militar, aunque la confirmación oficial está pendiente. En Kursk, el gobernador Alexey Smirnov afirma que la defensa aérea derribó cuatro misiles. También se han activado alertas de ataque aéreo en Lipetsk.

04:08 Comisión Europea transfiere 4.2 mil millones de euros a Ucrania

La Comisión Europea ha pagado alrededor de 4.2 mil millones de euros a Ucrania, que está bajo ataque de Rusia. Según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen en X, el dinero es "para mantener al estado ucraniano en funcionamiento mientras lucha por su supervivencia". Europa está firmemente con Ucrania. Estos fondos son parte de la llamada "Facilidad de Ucrania", un programa de ayuda de la UE decidido a principios de febrero, que permite la asistencia financiera de 50 mil millones de euros para finales de 2027, con 33 mil millones de euros como préstamos y el resto como subvenciones. La semana pasada, los países de la UE dieron luz verde para el desembolso. La UE tiene como objetivo apoyar al estado ucraniano en la reconstrucción del país, su modernización y la implementación de reformas clave para su adhesión a la UE.

03:40 Kremlin aconseja a científicos rusos no publicar con editores extranjeros

El Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia ha aconsejado a los científicos no enviar artículos a la editorial neerlandesa Elsevier, especializada en investigación científica y médica, o a otras "organizaciones extranjeras similares", según la agencia de noticias estatal Iswestija. En marzo de 2022, Elsevier y otros editores científicos anunciaron que mientras los investigadores rusos y bielorrusos aún podrían enviar artículos para su publicación, la venta de sus revistas a organizaciones rusas estaría suspendida debido a la invasión de Ucrania. La Universidad de la Amistad de los Pueblos, una de las principales universidades de Rusia, ya había prohibido a sus empleados publicar en las revistas de investigación de Elsevier. La vicerrectora de comunicación estratégica, Elena Apasova, afirmó que Elsevier había "transferido las tarifas pagadas por los autores para la publicación de artículos en apoyo de Ucrania". A finales de enero, Novaya Gazeta Europe estimó que al menos 2.500 científicos rusos habían abandonado el país desde el inicio de la invasión, ya que para muchos investigadores se había vuelto mucho más difícil participar en proyectos internacionales y publicar en revistas científicas.

02:51 Funcionario estadounidense: Ucrania busca obligar a Rusia a retirar tropas

Un funcionario de alto rango del gobierno de EE. UU. Le dijo a Reuters que el avance ucraniano en la región rusa de Kursk podría ser un intento de obligar a Rusia a retirar sus tropas de Ucrania. Al penetrar en el territorio ruso, Ucrania obliga a Rusia a defender su propio suelo, lo que podría debilitar potencialmente las fuerzas rusas dentro de Ucrania, según la evaluación de Washington.

01:24 EE. UU.: No involucrada en el avance ucraniano en territorio rusoEl Departamento de Estado de EE. UU. ha declarado que EE. UU. no está de ninguna manera involucrado en la planificación o preparación del avance de las tropas ucranianas en territorio ruso. Así lo ha afirmado el portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE. UU., Vedant Patel, a la prensa. EE. UU. es un aliado clave de Ucrania y ha estado proporcionando al país, que fue invadido por Rusia en febrero de 2022, armas y municiones.

00:18 Rusia: Aduanas de Berlín registra dos empresas por violar sanciones de la UEEn Berlín, funcionarios aduaneros realizaron registros en dos empresas sospechosas de violar las sanciones de la UE contra Rusia. Alrededor de 100 efectivos de la Oficina Central de Aplicación de Aduanas llevaron a cabo el registro en un complejo de edificios, según la Administración General de Aduanas de la capital. Ambas empresas están sujetas a sanciones de la UE, con fondos y activos de personas naturales o jurídicas listas congelados. "Hay sospechas de violaciones de la ley sobre la aplicación de sanciones económicas", explicó la oficina de aduanas. El registro pretendía "incautar y registrar el complejo de edificios en el distrito de Tempelhof-Schöneberg en busca de activos". También se realizaron interrogatorios y se incautó evidence. Según informes de los medios, las empresas registradas son dos empresas de logística rusas sin nombre.

23:59 Fitch rebaja la calificación de UcraniaLa agencia de calificación Fitch ha rebajado la solvencia crediticia de Ucrania a "RD" desde la anterior "C". Los raters de crédito de EE. UU. justificaron el movimiento debido a la expiración de un plazo de pago para el interés de un bono de $750 millones con fecha de vencimiento en 2026. El pago se debía el 1 de agosto. "RD" en el sistema de calificación de Fitch se traduce aproximadamente como "incumplimiento restringido". Todavía no se ha emitido ninguna declaración del gobierno en Kiev.

23:08 Rusia informe dos muertos por ataque ucraniano en LysychanskSegún informes rusos, dos personas han muerto en la ciudad de Lysychansk en el este de Ucrania debido a un ataque ucraniano. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó esto, citando a autoridades locales bajo control ruso. Anteriormente, representantes instalados por Rusia habían hablado de más de 30 heridos.

22:11 Rusia estaría moviendo civiles evacuados de Kursk a Ucrania ocupadaDespués del avance de Ucrania en la región rusa de Kursk, las autoridades locales estarían planeando mover a los refugiados a una región ucraniana ocupada por Rusia. El gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, anunció esto en Telegram, diciendo que había discutido esta solución con el gobernador de la región ucraniana de Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky. Balitsky propuso utilizar sanatorios y hogares de jubilados en el mar de Azov para alojar a los evacuados. "En los próximos días, formaríamos el primer transporte para llevar a la gente a la alojamiento temporal en la región de Zaporizhzhia", dijo Smirnov. Rusia annexó la región ucraniana de Zaporizhzhia en el otoño de 2022 y ya había instalado a Balitsky, un títere leal a Moscú, como gobernador antes de eso. Si bien Moscú no controla completamente la región, ha ocupado áreas clave, incluidas las que dan acceso al mar de Azov, donde aún hay sanatorios.

21:37 Enviado de Moscú ante la ONU: Después del ataque a Kursk, Putin retira la "generosa" oferta de paz

La "generosa" oferta de paz de Vladímir Putin ya no está sobre la mesa después del ataque de Ucrania a la región fronteriza rusa de Kursk, dice un funcionario del Kremlin. Dmitri Poljanskij, el enviado adjunto de Rusia ante la ONU, dice en una reunión en la sede de la organización: "En junio, Rusia hizo una generosa oferta a Ucrania, pero la semana pasada, el régimen de Zelensky eligió la escalada y atacó la región de Kursk", continúa Poljanskij, "la oferta ya no está sobre la mesa". "Este es un paso que Ucrania lamentará más tarde", añade. Rusia dice que está lista para conversaciones de paz "mañana" si las tropas ucranianas se retiran de las regiones de Saporischschja, Cherson, Donetsk y Luhansk, y si Ucrania abandona su plan de unirse a la OTAN. Si Ucrania acepta, Rusia detendrá el fuego y comenzará las negociaciones, dijo Putin. Sin embargo, Ucrania, la OTAN y el Pentágono rechazaron la oferta. Kiev la describió como "un completo engaño".

21:08 Evaluación afirma que más de 300 rusos fueron capturados en Kursk

Una evaluación afirma que las fuerzas ucranianas capturaron al menos 303 soldados rusos durante la ofensiva en la región de Kursk. La lista fue creada por un usuario austriaco de X basándose en videos en las redes sociales. Él enumera a otros 15 prisioneros de guerra, pero señala su incertidumbre sobre la exactitud de sus datos. Los datos son incompletos ya que no todos los prisioneros de guerra están documentados en videos. El jefe del ejército ucraniano, Olexander Syrskyj, informa "centenares" de prisioneros de guerra rusos en su informe diario al presidente ucraniano. Los informes en las redes sociales sugieren hasta 2000 rusos capturados en la región de Kursk. Muchos de los rusos recién capturados son muy jóvenes, lo que, según el usuario de X, podría hacerlos más valiosos para un canje de prisioneros que hombres de origen pobre y de regiones remotas de Rusia.

20:36 Moscú reconoce la gravedad de la situación - Tropas de Kaliningrad desplegadas a Kursk

Según informes lituanos, Rusia está desplegando tropas desde Kaliningrado a la región de Kursk, donde soldados ucranianos afirman estar haciendo avances adicionales. El ministro de Defensa lituano, Laurynas Kasciunas, anuncia esto en una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kyiv, como se muestra en un video en el canal de Telegram de Zelensky. Rusia aún no ha comentado al respecto. Anteriormente, la revista estadounidense Politico informó que el ejército ruso había ordenado a un pequeño número de soldados de las regiones ocupadas de Cherson y Saporischschja en Ucrania a Kursk. No hay confirmación de Moscú al respecto.

20:10 En Donetsk, el avance ruso continúa - La batalla por Toretsk ya ha comenzadoLa situación alrededor de la ciudad de Toretsk en la región de Donetsk sigue siendo desafiante para las tropas ucranianas. Los soldados rusos continúan atacando, con combates ya en curso en las afueras de la ciudad. Según Oleksandr Bordiian, subportavoz de la 32.ª brigada mecánizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, hablando con Radio Libertad, las fuerzas rusas también están desplegando grupos de sabotaje dentro de la ciudad. Sin embargo, Bordiian también señaló que el número de soldados rusos que se rinden ha aumentado en la última semana. Todavía no hay alivio significativo, como el de la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk. "En cuanto a los ataques terrestres, su intensidad ha disminuido un poco", dijo Bordiian. Sin embargo, las fuerzas rusas están compensando con ataques aumentados usando bombas guiadas desde el aire. Según el Estado Mayor ucraniano, la intensidad de los ataques rusos en la región de Donetsk no ha disminuido. Hubo 52 ataques en las últimas 24 horas solo en el área alrededor de la ciudad importante de Pokrovsk.

19:34 "¿Cómo puede Rusia escalar aún más?"Carlo Masala ve la amenaza de Moscú de un contragolpe duro contra los avances ucranianos en su propio territorio como una amenaza vacía. Él cree que el ejército ruso ya está actuando con la máxima brutalidad, lo que hace poco probable un ataque nuclear.

19:01 Más bajas que nuevos soldados: ¿Moscú planea una oleada de reclutamiento secreta?El ejército ruso reportedly no está recibiendo suficientes nuevos soldados para mantener el ritmo de las pérdidas en el frente. Según la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, citando fuentes anónimas cercanas al Kremlin y el Ministerio de Defensa ruso, estas son las pérdidas más pesadas desde el inicio de la invasión. La necesidad de reabastecer las reservas militares se ha vuelto más urgente debido a la incursión de Ucrania en las regiones fronterizas de las regiones rusas de Kursk y Belgorod. Bloomberg reporta que Rusia podría verse obligada a considerar una nueva movilización. Los oficiales podrían presentar esto como rotación para dar un descanso al ejército en el frente, con el anuncio posible para finales de este año. Una persona familiarizada con la situación le dijo a Bloomberg que las autoridades regionales actualmente no pueden cumplir más de una tercera parte de sus cuotas de reclutamiento. El 31 de julio, el presidente ruso Vladimir Putin ya había aumentado la bonificación de firma para nuevos reclutas que luchan en Ucrania, de 195,000 (1,955 euros) a 400,000 (4,011 euros) rublos.

