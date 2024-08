22:10 Ucrania reporta ataque ruso en el puerto de Odessa

El Ministro de Defensa Boris Pistorius aconseja una mayor alerta después de los incidentes de seguridad en la base de la Fuerza Aérea Alemana en Colonia-Wahn y en el sitio de apoyo de la OTAN en Geilenkirchen. "Reaccionamos rápidamente en ambos lugares, sellamos los puntos de acceso, intensificamos los controles, involucramos a las autoridades investigadoras y ordenamos pruebas de laboratorio. Estos incidentes demuestran que debemos mantener la vigilancia", dijo Pistorius a Der Spiegel. "Por supuesto, estamos revisando nuestras medidas de seguridad y las estamos ajustando según sea necesario. Este proceso ya ha comenzado", enfatizó el político del SPD. Actualmente no hay indicios de una conexión entre los dos incidentes en Colonia-Wahn y Geilenkirchen. "Ahora debemos esperar los resultados de las investigaciones y actuar con prudencia. Confiamos en nuestra probada cooperación con las autoridades investigadoras relevantes", dijo Pistorius (consulte también las entradas de las 21:10, 18:55 y 18:24).

21:30 Austria: El fiscal presenta cargos por primera vez en el escándalo de espionaje ruso

La fiscalía austriaca ha presentado cargos por primera vez contra el antiguo agente de protección constitucional Egisto Ott. Los cargos incluyen espionaje para Rusia. Ott se acusa, entre otras cosas, de haber encargado a otro empleado, como funcionario en el Ministerio del Interior de Viena, que obtuviera información sobre los participantes de una reunión de servicios de inteligencia europeos en nombre de un diputado del partido de derecha populista FPÖ. Tanto Ott como el antiguo diputado del FPÖ Hans-Jörg Jenewein están acusados de violar secretos oficiales, lo que podría acarrear una pena de prisión de hasta tres años. Todavía no se ha fijado una fecha para el juicio. En particular, Ott se acusa de haber proporcionado a Jenewein los nombres de varios oficiales de inteligencia, poniendo así en peligro, entre otras cosas, "el mantenimiento de la seguridad nacional pública y el éxito de las actividades de inteligencia futuras". Jenewein también se acusa de haber pasado documentos confidenciales del parlamento, a los que tuvo acceso a través de su participación en la comisión de investigación sobre el llamado caso Ibiza.

21:10 Después de la alarma de sabotaje en la Bundeswehr: la CDU considera responsable al Ministerio de Defensa

La policía y la protección del estado están investigando un incidente de seguridad en la planta de agua de la base de la Fuerza Aérea Alemana en Colonia-Wahn debido a un supuesto sabotaje contra la Bundeswehr. "Valores de agua anormales" y luego un agujero en la valla fueron descubiertos, dijo un portavoz de la Bundeswehr en Colonia frente a la base. La política de defensa de la CDU Serap Güler ahora considera responsable al Ministerio de Defensa para aclarar las preguntas abiertas: "El ministerio debe aclarar ahora immediately cómo un extraño pudo acceder a los supuestamente bien protegidos barracones de la Bundeswehr", dijo a "Der Spiegel". "Al mismo tiempo, es encomiable que los incidentes fueron detectados temprano", dijo Güler (consulte también las entradas de las 18:55 y 18:24).

20:51 Agencia de calificación ve un riesgo creciente de incautación para los bancos occidentales en RusiaLos bancos occidentales que aún operan en Rusia deben prepararse para la posible incautación de sus activos allí, según la agencia de calificación Scope. El riesgo de esto está aumentando, dijeron los vigilantes de crédito con sede en Berlín. Las transacciones comerciales que no pudieron completarse debido a las sanciones internacionales exponen a los bancos a un mayor riesgo de tales fallos judiciales. Recientemente, un tribunal ruso otorgó a una empresa rusa una compensación por daños de Commerzbank. Los activos de Deutsche Bank y UniCredit italiano ya han sido incautados por orden judicial. Rusia ahora está respondiendo cada vez más a las sanciones impuestas por los países occidentales debido a la invasión rusa de Ucrania con medidas de retaliación. Many companies operating there have already had to accept the seizure or attachment of assets. Las empresas que quieren retirarse de Rusia tienen que vender sus negocios a empresas rusas a precios muy

20:05 Condenado en el Caso del Asesinato de Nemtsov Se Alista para el Esfuerzo de Guerra en RusiaUno de los condenados en el caso del asesinato del crítico del Kremlin Boris Nemtsov reportedly se ha alistado para servir en la zona de guerra en Ucrania, según informan fuentes oficiales. La edición en línea del periódico crítico con el Kremlin "Novaya Gazeta", que opera en el exilio en Europa, reporta que el convicto actualmente se encuentra estacionado en la ciudad de Mariupol, ocupada por Rusia. Sin embargo, se dice que actualmente está de vacaciones en su hogar en la república rusa de Chechenia en el Cáucaso del Norte. Después de alistarse, se reporta que fue perdonado y liberado en marzo, según informó la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando el sistema de justicia ruso. Se dice que firmó un contrato de un año con el Ministerio de Defensa para realizar tareas en el área de la operación militar especial - el término utilizado para la guerra en el lenguaje oficial ruso.

El exviceprimer ministro Nemtsov fue asesinado a tiros cerca del Kremlin en 2015. Un tribunal de Moscú condenó al presunto cerebro y a cuatro cómplices del Cáucaso del Norte a largas condenas de prisión en 2017. El asesinato de Nemtsov sigue envuelto en muchas preguntas. Su familia ha protestado porque los cerebros nunca fueron buscados de verdad. Nemtsov fue uno de los críticos más agudos del presidente ruso Vladimir Putin.

19:50 Zelensky: Ucrania Logra Objetivos Estratégicos en Kursk - Moscú DisienteSegún el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Ucrania está logrando sus objetivos estratégicos en su ofensiva en la región rusa de Kursk. En su dirección nocturna en Telegram, Zelensky afirma que se están haciendo avances significativos. Mientras tanto, el ejército ruso afirma que sus unidades, apoyadas por la fuerza aérea, drones y artillería, han frustrado los intentos de grupos móviles del enemigo de avanzar profundamente en territorio ruso con vehículos blindados. El comunicado del ejército afirma que se han infligido graves pérdidas al lado ucraniano.

19:30 Activista Rusa Liberada Planea Casarse en AlemaniaSasha Skochilenko, una activista rusa que fue arrestada por distribuir mensajes anti-guerra en 2022 y sentenciada a siete años de prisión, ha sido liberada a Alemania como parte de un canje de prisioneros. Ahora puede vivir abiertamente con su pareja Sonya Subbotina en Alemania.

18:55 Posible Sabotaje contra las Fuerzas Armadas Alemanas: Rusia Sospechosa para Político de los VerdesLas Fuerzas Armadas Alemanas han sellado y registrado dos de sus bases en Renania del Norte-Westfalia debido a sospechas de sabotaje. Se sospecha de manipulación del suministro interno de agua potable en la base aérea de Colonia-Wahn, según informó las Fuerzas Armadas. En la base de Geilenkirchen, se reportó que se repelió a un intruso, pero no se encontraron anomalías en el agua potable. El presidente del Comité de Defensa del Bundestag, Marcus Faber, apunta a Rusia como posible responsable de los posibles actos de sabotaje (ver entrada a las 18:24). De manera similar, el presidente de la Comisión de Control Parlamentaria del Bundestag, Konstantin von Notz, sugiere que Rusia podría estar detrás de las acciones de sabotaje sospechosas. "Por supuesto, surge la sospecha de que esto podría ser una acción de sabotaje rusa", dijo a Welt TV. Es una "hipótesis de trabajo concreta" para las investigaciones, dijo el político de los Verdes.

18:24 Posible Sabotaje en las Fuerzas Armadas Alemanas: Presidente del Comité de Defensa Sospecha de RusiaDespués de los posibles actos de sabotaje en dos barracones de las Fuerzas Armadas Alemanas, Marcus Faber, presidente del Comité de Defensa en el Bundestag, apunta a Rusia. "Dado el proximity temporal de los incidentes en los dos barracones, se puede suponer que un actor hostil está intentando demostrar sus capacidades de sabotaje aquí", dijo Faber a Bild. "El actor con el mayor interés es Putin", añadió, refiriéndose al presidente ruso. Sin embargo, las investigaciones adicionales deben confirmar esta sospecha, dijo Faber. Tanto la base de las Fuerzas Armadas Alemanas en Colonia-Wahn como el punto de apoyo de la OTAN en Geilenkirchen fueron objetivo de sospechosos actos de sabotaje.

17:27 Informe: Justicia Abre Más de 10,000 Causas por 'Insultar' al Ejército RusoDesde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, la justicia rusa ha abierto más de 10,000 causas por 'insultar' al ejército, según informes de los medios. "La décima milésima causa se presentó ante los tribunales en la primera semana de agosto", informó Mediazona en su sitio web. La mayoría de los casos se reportaron en los primeros meses de la guerra, con 5.614 casos al final de 2022. En 2023, se abrieron alrededor de 3.000 casos más, lo que llevó el total a 8.590 al final del año pasado. Hasta ahora, en lo que va del año, se han abierto 1.410 casos. Mediazona contó estos casos basándose en datos de los tribunales rusos. La base para estos casos es una ley que impone multas de hasta 50,000 rublos (alrededor de 500 euros) por 'insultar' a las fuerzas armadas. Una segunda ofensa dentro de un año puede acarrear una pena de prisión de cinco años. Si el 'insulto' provoca lesiones, muertes o disturbios significativos del orden público, se pueden imponer penas de prisión de hasta siete años.

17:08 Kiev Reporta Derribo de un Caza Bombardeo Su-34 en la Región de KurskLas fuerzas ucranianas han destruido un caza bombardero ruso Su-34 en la región de Kursk, según "Ukrainska Pravda", citando un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. "Anoche, las fuerzas y medios de las tropas de defensa antiaérea de la Fuerza Aérea Ucraniana en la región de Kursk (Rusia) destruyeron un caza bombardero ruso Su-34 durante una misión de combate", citó el periódico en línea ucraniano la explicación.

16:50 Kiev Busca Crear 'Zona de Amortiguación' en la Región de KurskEl ejército ucraniano busca establecer una 'zona de amortiguación' en la región fronteriza rusa de Kursk para proteger a su población, según sus propios comunicados. "La creación de una zona de amortiguación en la región de Kursk es un paso para proteger a nuestra población en la frontera de los ataques enemigos diarios", dijo el ministro del Interior, Ihor Klimenko, en el servicio de mensajería Telegram. Kiev también anunció planes para abrir un corredor humanitario en la región. "Nuestras fuerzas están preparando un corredor humanitario para la evacuación de civiles, tanto hacia Rusia como hacia Ucrania", también dijo la viceprimera ministra, Iryna Vereshchuk, en Telegram.

16:30 Autoridad, Corrupción, Propaganda: ¿Amenaza el Offensive de Kursk la Estructura de Poder de Putin?A nivel internacional, los políticos se sorprenden por el avance de Ucrania en la región de Kursk. Rusia también parece pillada desprevenida, con el Kremlin aparentemente sin respuesta aún. ¿Significa esto una grieta en la estructura de poder de Vladímir Putin?

15:59 Informe: Ucrania Lanza el 'Mayor Ataque' contra Bases Aéreas Rusas Desde el Inicio de la GuerraDrones de largo alcance del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y fuerzas de defensa ucranianas lanzaron el mayor ataque contra bases militares aéreas rusas en Voronezh, Kursk, Novoselytsia y Borisoglebsk durante la noche, según la agencia de noticias nacional ucraniana "Ukrinform", citando una fuente del SBU. El ataque fue reportedly planeado y efectivo, el mayor desde el inicio de la guerra. Su objetivo es evitar que Rusia utilice estas bases aéreas para ataques con misiles guiados en la línea del frente y ciudades ucranianas, según el informe.

15:36 Gobierno Alemán: Apoyo a Ucrania No Relacionado con Nord StreamLos hallazgos iniciales de la investigación sobre el ataque a los gasoductos Nord Stream no cambian el apoyo de Alemania a Ucrania, dijo Wolfgang Büchner, portavoz adjunto del gobierno, en Berlín. Él destacó que las investigaciones se llevan a cabo "de acuerdo con el estado de derecho y sin tener en cuenta a las personas, y completamente independiente del resultado de tales investigaciones". Las investigaciones no tienen influencia en si y en qué medida Alemania continuará apoyando a Ucrania en el futuro, agregó. "No cambian el hecho de que Rusia está librando una guerra de agresión contra Ucrania en violación del derecho internacional", dijo. La aclaración del acto de sabotaje es una prioridad

14:19 Drones Acompañan Ofensiva Terrestre: Ucranianos Se Filman a Kilómetros Detrás de la Frontera RusaLa ofensiva terrestre ucraniana en suelo ruso ha sido hasta ahora un gran éxito para Ucrania. Soldados ucranianos se filman a sí mismos rebautizando un pueblo ruso a 100 kilómetros detrás de la frontera. El presidente Zelenskyy utiliza este desarrollo para enviar un mensaje confiado.

13:52 Ucrania: Ciudad Rusa de Sudzha Totalmente Bajo Control UcranianoLa ciudad de Sudzha en la óblast rusa de Kursk está completamente bajo control ucraniano, según el jefe militar ucraniano Olexander Syrsky. "La búsqueda y destrucción del enemigo en la ciudad de Sudzha ha terminado", dice en una videoconferencia con el presidente Volodymyr Zelenskyy. Se publican imágenes en el canal de Telegram del presidente. El gasoducto que suministra gas ruso desde Siberia occidental a través de Ucrania a Eslovaquia y otros países de la UE pasa por Sudzha, que tiene alrededor de 6,000 habitantes.

13:31 Guardia Nacional Rusa Fortalece Seguridad en la Central Nuclear de KurskLa Guardia Nacional Rusa, Rosgwardiya, está fortaleciendo la seguridad en la Central Nuclear de Kursk. Se está prestando especial atención a la defensa contra drones ucranianos, según lo indicado. El ejército ucraniano entró en la óblast vecina a la frontera el 6 de agosto y afirma haber puesto bajo su control más de 1.000 kilómetros cuadrados, lo cual no puede ser verificado de forma independiente. La CNC se encuentra a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Kursk y es operada por la corporación estatal Rosenergoatom.

13:06 Zelenskyy: Avanzando Firme en la Óblast Rusa de KurskSegún el presidente Volodymyr Zelenskyy, las tropas ucranianas están avanzando firmemente en la óblast rusa de Kursk. Han avanzado uno o dos kilómetros en diversas direcciones en las últimas 24 horas, dice el jefe de estado ucraniano en una videoconferencia con el jefe militar Olexander Syrsky. Este último informa que las unidades ucranianas capturaron a 100 soldados rusos el miércoles.

12:43 Kriewald: Ucrania está "bajo presión significativa en la región de Donetsk"Ucrania mantiene la presión en la región rusa de Kursk, pero mientras registra éxitos militares allí, las fuerzas rusas continúan avanzando en la zona de combate oriental ucraniana de Donetsk. La reportera de ntv, Nadja Kriewald, informa sobre la situación actual en la guerra de Ucrania desde Kyiv.

12:12 Soldados ucranianos retiran la bandera rusa de un edificio en SudschaLa televisión estatal ucraniana muestra imágenes de soldados ucranianos retirando una bandera rusa de un edificio público en Sudscha. En el video, filmado el miércoles, se ve un edificio de tres pisos y a tres soldados retirando la bandera mientras gritan: "¡Gloria a Ucrania!" Sudscha se encuentra en la región rusa de Kursk, que limita con Ucrania. En los últimos días, el ejército ucraniano ha informado de avances, pero no estaba claro qué lado controlaba Sudscha. La ciudad es donde se encuentra el gasoducto que Rusia utiliza para suministrar gas desde Siberia occidental a Eslovaquia y otros países de la UE a través de Ucrania.

11:45 Rusia pone en pausa las conversaciones de pazRusia ha puesto en pausa las conversaciones de paz después del ataque ucraniano a la región de Kursk, según el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. El enviado especial Rodion Miroschnik le dijo a la agencia de noticias estatal TASS que Ucrania es responsable de esto, ya que su ataque a Kursk ha puesto efectivamente cualquier conversación de paz "en hielo a largo plazo". El ejército ucraniano sorprendió a todos al invadir la región fronteriza rusa el 6 de agosto y afirmar que había tomado el control de más de 1.000 kilómetros cuadrados.

11:09 ¿Por qué Belarús está enviando tanques al frente en RusiaBelarús está moviendo equipo militar hacia la región rusa de Kursk, lo que levanta preguntas sobre si el país se une a la guerra de Ucrania. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rusia, Rainer Munz, cree que el líder belaruso Alexander Lukashenko tiene exactly the opposite intention with this move.

10:46 Rusia ataca instalaciones energéticas en UcraniaLas fuerzas rusas han atacado instalaciones energéticas en el norte y el sur de Ucrania, según el operador de la red eléctrica Ukrenergo. El miércoles por la mañana, una instalación en el sur fue bombardeada, dijo Ukrenergo en Telegram. Los drones rusos también atacaron otra instalación en el norte durante la noche, lo que causó interrupciones temporales del suministro de energía para los consumidores en partes de la región de Chernihiv.

10:03 Jefe de Gabinete Yermak se encuentra con el diplomático estadounidense O'BrianAndriy Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, se reunió con el alto funcionario estadounidense James O'Brien. Los dos discutieron la situación en el campo de batalla y los acuerdos de seguridad, dijo la administración presidencial ucraniana. O'Brien es responsable de los asuntos europeos y euroasiáticos en el Departamento de Estado de EE. UU.

09:17 Experto: Escenario de Chernóbil También Posible en la Central Nuclear de KurskUn escenario de Chernóbil en la Central Nuclear de Kursk (KNPP) no puede ser completamente descartado, dice Dmytro Humeniuk, experto en análisis de seguridad en el Estado Científico y Técnico Centro de Seguridad Nuclear y Radiológica, a Radio NV. La KNPP tiene el mismo tipo de reactor que la central nuclear de Chernóbil, lo que aumenta la posibilidad de un escenario similar a Chernóbil, explica. Humeniuk cree que la toma de la KNPP no es el objetivo de la invasión de las Fuerzas Armadas ucranianas, ya que es un proceso complejo y la planta podría causar posibles daños sin un adecuado mantenimiento. "No es suficiente capturarla, también debe ser operada. Por lo tanto, la toma de la Central Nuclear de Kursk no puede ser un objetivo".

08:48 Biden: Ofensiva de Kursk es "un verdadero problema" para PutinEl presidente de EE. UU., Joe Biden, considera que la ofensiva ucraniana en la óblast rusa de Kursk es "un verdadero problema" para el presidente ruso, Vladimir Putin. EE. UU. mantiene un constante intercambio con Ucrania. No quiere decir más sobre el avance.

08:19 Rusia informa sobre la derribo de 117 drones y cuatro misilesEl Ministerio de Defensa de Moscú informa sobre el derribo de 117 drones y cuatro misiles lanzados desde Ucrania contra regiones rusas. 37 drones fueron destruidos sobre las regiones de Kursk y Voronezh cada uno. El ministerio no proporciona información sobre si algunos drones no fueron interceptados y qué daños pueden haber ocurrido.

07:32 Problemas resueltos por Djumin: Putin envía a su salvador a KurskAlexei Gennadyevich Djumin liderará la "Operación Antiterrorista" rusa en Kursk, según informes del "Moscow Times" citando a blogueros militares rusos. El presidente Putin ha encomendado a Djumin la tarea de resolver problemas de coordinación en la región. La semana pasada hubo declaraciones contradictorias sobre la situación en Kursk. El general Gerasimov había presentado la situación en una reunión como mucho más positiva de lo que realmente era, según el informe. Esto llevó a Putin a actuar. La necesidad de enviar a Djumin subraya "la magnitud del desastre en la cooperación interagencial", según el informe. El exjefe del estado mayor pertenece al círculo íntimo de Putin y se considera un problema resuelto capaz de resolver problemas de coordinación, combate y administración civil. Djumin incluso habría salvado a Putin de un oso, según sus propias declaraciones.

06:59 Zelensky: Avance en Kursk nos acerca a nuestro objetivoEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ve a las fuerzas armadas de su país gaining momentum en vista del avance en la región rusa. "Ukraine puede alcanzar sus objetivos, defender sus intereses y proteger su independencia", dice Zelensky en un mensaje de video. El ejército ucraniano ha tomado ahora 74 asentamientos en la región de Kursk - el doble de lo que afirma el lado ruso. Ninguna de las dos afirmaciones es verificable.

06:30 "Por solicitud urgente" - Belarus envía equipo militar a KurskEl dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, ha ordenado el envío de equipo militar bielorruso a las fuerzas rusas para apoyar el área alrededor de Kursk. Esto se informa por la agencia de noticias bielorrusa Belnovosti, citando a una fuente anónima en el ministerio de defensa del país. El último envío es en respuesta a una "solicitud urgente del lado ruso" debido a pérdidas y escasez de equipo en la región de Kursk y otras áreas.

05:57 Gobernador de Belgorod declara estado de emergenciaEl gobernador de la ciudad rusa de Belgorod ha declarado un estado de emergencia. Informe diariamente sobre bombardeos por parte de las fuerzas ucranianas que destruyen casas y matan e hieren a civiles. "La situación en nuestra región de Belgorod sigue siendo extremadamente difícil y tensa debido a los bombardeos por parte de las fuerzas ucranianas", escribe el gobernador Vyacheslav Gladkov en Telegram, agregando que se declarará un estado de emergencia a nivel regional a partir del miércoles. Pide a Rusia que declare un estado de emergencia para la región.

05:34 Gobernadores rusos informan sobre ataques aéreosLos gobernadores de las óblast rusas de Kursk, Lipetsk y Voronezh informan sobre ataques con drones y misiles en sus regiones. Los canales de Telegram rusos informan sobre un incendio en Voronezh que los locales dicen que fue causado por un ataque con drone en un aeropuerto militar. Todavía no hay declaraciones oficiales al respecto. En Kursk, el gobernador Alexei Smirnov dice que la defensa aérea derribó cuatro misiles. También se activó una alerta aérea en Lipetsk.

04:08 Comisión de la UE transfiere 4.200 millones de euros a UcraniaLa Comisión de la UE ha pagado alrededor de 4.200 millones de euros a Ucrania, que está bajo ataque de Rusia. "Este dinero es para mantener al estado ucraniano en funcionamiento mientras lucha por su supervivencia", escribe la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en X. Europa está firmemente al lado de Ucrania. Los fondos son parte de la llamada "Facilidad de Ucrania". Este programa de ayuda de la UE se decidió a principios de febrero y permitirá la ayuda financiera de 50.000 millones de euros hasta finales de 2027. De esta cantidad, 33.000 millones de euros serán en forma de préstamos y el resto en forma de subvenciones. La semana pasada, los países de la UE dieron luz verde para el pago. Con esta ayuda financiera, la UE quiere apoyar al estado ucraniano, por ejemplo, en la reconstrucción del país, su modernización y la implementación de importantes reformas para su adhesión a la UE.

03:40 Kremlin aconseja a científicos rusos no publicar con editores extranjerosEl Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia ha aconsejado a los científicos que no envíen artículos a la editorial neerlandesa Elsevier, que se especializa en publicar investigaciones científicas y médicas, o a otras "organizaciones similares extranjeras", según la agencia de noticias estatal Iswestija. Elsevier y otros editores científicos habían anunciado en marzo de 2022 que los investigadores rusos y bielorrusos aún podrían enviar artículos para su publicación, pero que la venta de sus revistas a organizaciones rusas estaría suspendida debido a la invasión de Ucrania. Una de las universidades líderes de Rusia, la Universidad de la Amistad de los Pueblos, ya había prohibido a sus empleados publicar en las revistas de investigación de Elsevier. La vice rectora de comunicación estratégica, Elena Apasova, afirmó que Elsevier había "transferido las tarifas pagadas por los autores para la publicación de artículos para apoyar a Ucrania". A finales de enero, Novaya Gazeta Europe estimó que al menos 2.500 científicos rusos habían abandonado el país desde el inicio de la invasión, ya que se había vuelto mucho más difícil para muchos investigadores participar en proyectos internacionales y publicar en revistas científicas.

02:51 Funcionario de EE. UU.: Ucrania busca obligar a Rusia a retirar tropas

Un funcionario de alto nivel del gobierno de EE. UU. le dijo a la agencia de noticias Reuters que el avance ucraniano en la región rusa de Kursk podría ser un intento de obligar a Rusia a retirar sus tropas de Ucrania. Al enviar sus fuerzas militares a territorio ruso, Ucrania obliga ahora a Rusia a defender su propio territorio, lo que podría debilitar las fuerzas rusas dentro de Ucrania, según la evaluación de Washington.

01:24 EE. UU. no está involucrado en el avance ucraniano en Rusia

El portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE. UU., Vedant Patel, afirmó que EE. UU. no está involucrado en ninguna manera en la planificación o preparación del avance militar ucraniano en territorio ruso. EE. UU. es un aliado clave de Ucrania, proporcionando armas y municiones al país que fue invadido por Rusia en febrero de 2022.

00:18 Rusia: Aduanas realizan registros en dos empresas en Berlín

En Berlín, oficiales de aduanas registraron dos empresas sospechosas de violar las sanciones de la UE contra Rusia. Alrededor de 100 oficiales de la Oficina Central para la Implementación de Sanciones registraron un complejo de edificios, anunció la Dirección General de Aduanas en la capital. Ambas empresas están sujetas a sanciones de la UE. Los activos y fondos de personas naturales o jurídicas listas están congelados. "Hay sospecha de violaciones de la ley sobre la aplicación de sanciones económicas", explicó la oficina de aduanas. El registro tuvo como objetivo "asegurar el complejo de edificios en el distrito de Tempelhof-Schöneberg y buscar activos". También se realizaron interrogatorios y se incautó evidencia. Según informes de los medios, las empresas registradas son dos empresas de logística rusas sin nombre.

23:59 Fitch rebaja la calificación de Ucrania

Fitch Ratings ha rebajado la calificación crediticia de Ucrania a "RD" desde la anterior "C". Los observadores de crédito de EE. UU. citaron la expiración de un plazo de pago para el interés de un bono de $750 millones con fecha de vencimiento en 2026 como razón para la rebaja. El pago se venció el 1 de agosto. "RD" en el sistema de calificación de Fitch se traduce aproximadamente como "incumplimiento restringido" en inglés. Todavía no se ha emitido ninguna declaración del gobierno en Kyiv.

23:08 Rusia informa dos muertos en Lysychansk por bombardeo ucraniano

Según informes rusos, dos personas han muerto en la ciudad de Lysychansk en el este de Ucrania debido al bombardeo ucraniano. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó esto, citando a autoridades locales bajo control ruso. Anteriormente, los administradores instalados por Rusia habían hablado de más de 30 heridos.

22:11 Rusia planea mover evacuados de Kursk a Ucrania ocupada

Después del avance ucraniano en la región rusa de Kursk, las autoridades locales allí planean mover a los evacuados a una zona ocupada por Rusia en Ucrania. El gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, anunció esto en Telegram, diciendo que había discutido esta solución con el gobernador de la región de Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky. Balitsky propuso utilizar sanatorios y pensiones en el mar de Azov para la alojamiento. "En los próximos días, formaríamos los primeros transportes para llevar a la gente a los centros de alojamiento temporal en la región de Zaporizhzhia", dijo Smirnov. Rusia anexó la región ucraniana de Zaporizhzhia en el otoño de 2022 y ya había instalado a Balitsky, un títere leal a Moscú, como gobernador antes de eso. Si bien Moscú no controla completamente la región, ha ocupado el acceso al mar de Azov, donde aún hay sanatorios hoy.

21:37 Enviado de Moscú ante la ONU: después del ataque a Kursk, la oferta de paz "generosa" de Putin ya no está sobre la mesa

Después de la incursión ucraniana en la región fronteriza rusa de Kursk, la "generosa" oferta de paz de Vladímir Putin ya no está sobre la mesa, dijo un funcionario del Kremlin. Dmitri Polyanskiy, el representante adjunto de Rusia ante la ONU, dijo en una reunión en la sede de la organización: "En junio, Rusia hizo una oferta generosa a Ucrania, pero la semana pasada, el régimen de Zelensky eligió la escalada y atacó la región de Kursk", continuó, "la oferta ya no está sobre la mesa". "Este es un paso que Ucrania lamentará más tarde", añadió. Rusia dijo que está lista para conversaciones de paz "mañana" si las tropas ucranianas se retiran de las regiones de Zaporizhzhia, Jersón, Donetsk y Lugansk, y si Ucrania abandona su plan de unirse a la OTAN. Si Ucrania acepta, Rusia detendrá el fuego y comenzará las negociaciones, dijo Putin. Sin embargo, Ucrania, la OTAN y el Pentágono rechazaron la oferta. Kyiv la describió como "una completa fabricación".

21:08 Evaluación afirma que se capturaron más de 300 rusos en Kursk

Una evaluación afirma que las fuerzas ucranianas han capturado al menos 303 soldados rusos durante la ofensiva en la región de Kursk. La lista fue compilada por un usuario de X de Austria con base en videos en las redes sociales. También enumera 15 prisioneros de guerra más, pero señala su incertidumbre sobre estas cifras. Los datos son incompletos ya que no todos los prisioneros de guerra están documentados en videos. El jefe del ejército ucraniano, Olexander Syrskyj, informó "centenas" de prisioneros de guerra rusos en su informe diario al presidente ucraniano. Las discusiones en las redes sociales mencionaban hasta 2000 rusos capturados en la región de Kursk. Muchos de los rusos recién capturados son muy jóvenes, lo que, según el usuario de X, podría hacerlos más valiosos para un canje de prisioneros que hombres de origen pobre y de regiones remotas de Rusia.

20:36 Moscú reconoce la gravedad de la situación - tropas de Kaliningrad se mueven presuntamente a Kursk

Según informes lituanos, Rusia está moviendo tropas desde Kaliningrad a la región de Kursk, donde los soldados ucranianos continúan avanzando. El ministro de Defensa lituano, Laurynas Kasciunas, anunció esto durante una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kyiv, como se muestra en un video en su canal de Telegram. Rusia aún no ha comentado al respecto. Anteriormente, la revista estadounidense Politico informó que el ejército ruso había ordenado a soldados de las regiones ocupadas de Kherson y Zaporizhzhia en Ucrania a Kursk en pequeños números. Moscú no ha confirmado esto.

20:10 La situación en Donetsk sigue siendo desafiante para Ucrania - En curso la batalla por Torez

La situación alrededor de la ciudad de Torez en la región de Donetsk sigue siendo difícil para las tropas ucranianas. Los soldados rusos continúan atacando, con combates ya en curso en las afueras de la ciudad. Los rusos también están desplegando grupos de sabotaje en la ciudad, según Oleksandr Bordiian, portavoz adjunto de la 32ª brigada mecanizada de las fuerzas armadas ucranianas, en una entrevista con Radio Libertad. Sin embargo, Bordiian también notó que el número de soldados rusos que se rinden ha aumentado en la última semana. Todavía no se ha sentido ningún alivio significativo, como el de la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk. "En cuanto a los ataques terrestres, su intensidad ha disminuido un poco", dijo Bordiian. Sin embargo, las fuerzas armadas rusas han compensado esto intensificando los ataques aéreos con bombas guiadas. Según el estado mayor ucraniano, la intensidad de los ataques rusos en la región de Donetsk no ha disminuido. Se registraron 52 ataques en el área de Pokrovsk en las últimas 24 horas.

19:34 "¿Cómo puede Rusia escalar aún más?"

Carlo Masala cree que la amenaza de Moscú de un contraataque duro contra los avances ucranianos en su propio territorio es una amenaza vacía. El ejército ruso ya actúa con extrema brutalidad y un ataque nuclear es poco probable.

19:01 Más bajas que nuevos soldados: ¿Moscú está aumentando secretamente la recrutamiento? El ejército ruso reportedly está luchando para reponer sus filas con nuevos soldados para mantener el ritmo de las pérdidas en el frente. Según la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, citando fuentes anónimas cercanas al Kremlin y al Ministerio de Defensa ruso, estas son las pérdidas más pesadas desde el inicio de la invasión. La necesidad de llenar las reservas militares se ha exacerbado por la incursión de Ucrania en las regiones fronterizas de las regiones rusas de Kursk y Belgorod. Rusia puede verse obligada a considerar una nueva movilización, según Bloomberg. Los funcionarios podrían presentar esto como una rotación para dar a los militares en el frente un descanso, con el plan potencialmente anunciado antes de que termine el año, dijeron las fuentes. Una persona familiarizada con la situación le dijo a Bloomberg que las autoridades regionales actualmente no pueden cumplir más de una tercera parte de sus cuotas de conscripción en promedio. El 31 de julio, el presidente ruso Vladimir Putin ya había aumentado el bono de firma para nuevos reclutas que luchan en Ucrania, de 195,000 (1955 USD) a 400,000 (4011 USD) rublos.

