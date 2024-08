21:53 Zelensky acusa a Rusia de haber incendiado la planta nuclear de Saporizhskaya

21:38 Incendio en el sistema de enfriamiento de la central nuclear de Zaporiyia

Según informes rusos, se ha declarado un incendio en el sistema de enfriamiento de la central nuclear de Zaporiyia, en Enerhodar, sudeste de Ucrania. El gobernador ruso nombrado en la región, Yevgeny Balitsky, afirma que un ataque ucraniano en las inmediaciones de la planta precedió al incidente. Sin embargo, asegura que no hay peligro ya que todos los bloques de la central nuclear están apagados y los niveles de radiación son normales.

21:11 Zelensky: Cada ataque con misiles individuales de la región fronteriza rusa merece "respuesta proporcional"

En su discurso en video, el presidente Volodymyr Zelensky dice que cada ataque con misiles lanzado desde las regiones fronterizas rusas merece una "respuesta proporcional". Las fuerzas rusas lanzaron más de 50 drones y cuatro misiles contra Ucrania durante la noche. Un ataque con misiles en la óblast de Kyiv mató a un padre y a su hijo de cuatro años. "Los rusos los lanzaron desde la región de Voronezh", dice Zelensky, refiriéndose a los misiles balísticos. "Registramos todos los lugares desde los que el ejército ruso está atacando, incluyendo la región de Belgorod, la región de Kursk y otras regiones. ... Registramos cada impacto de misil, y cada uno de estos ataques merece una respuesta proporcional".

20:17 Rusia describe la ofensiva ucraniana en Kursk como "bárbara"

El Ministerio de Defensa ruso describe la ofensiva ucraniana en la región de Kursk como "bárbara" y afirma que es militarmente inútil. Ucrania ha ocupado varias docenas de kilómetros cuadrados de territorio ruso sin reclamarlo. Sin embargo, Rusia controla más de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano internacionalmente reconocido. Se sospecha que la ofensiva tiene como objetivo alejar a las unidades de élite rusas de las líneas del frente ucraniano.

19:29 Comandante de las Fuerzas Armadas alemanas: Alemania debe estar preparada para la guerra con Rusia en cinco años

Michael Gissing, comandante del mando regional de Hamburgo de las Fuerzas Armadas alemanas, dice en una entrevista con "Welt" que Alemania debe estar preparada para un conflicto militar a gran escala con Rusia en cinco años. Después de la invasión rusa de Ucrania, Alemania ha aumentado su presupuesto militar y ha impulsado la expansión de su industria de defensa. "En Alemania, todavía estamos lejos de percibir una amenaza exterior, a diferencia, por ejemplo, de la gente en los estados bálticos o Polonia", dijo Gissing. "Pero mi reloj interno como soldado me dice que debemos ser resistentes como sociedad en cinco años para soportar una amenaza militar del extranjero".

18:55 Ministro de Finanzas: Retrasos en la ayuda de EE. UU. contribuyen al déficit presupuestario de Ucrania

Los retrasos en la ayuda militar de EE. UU. han contribuido al rápido aumento del déficit presupuestario de Ucrania este año, según dijo el ministro de Finanzas ucraniano, Serhiy Marchenko, en una entrevista con el Financial Times. Otros funcionarios gubernamentales han estimado el déficit en casi un cuarto del PIB del país, o 43.500 millones de dólares, equivalente a alrededor de 40 millones de euros. La admisión del ministro de la difícil situación con el gasto militar llega cuando las tropas rusas continúan avanzando en la línea del frente en el Donbass. Los soldados ucranianos en el terreno informan de escasez de personal, municiones y equipo militar, lo que hace cada vez más difícil la defensa de las ciudades mantenidas por Ucrania. Marchenko dijo que el desembolso de la ayuda militar de EE. UU. está "procediendo lentamente", más de tres meses después de que el Congreso aprobara la ayuda militar directa a Ucrania por valor de 27.000 millones de dólares, incluyendo 13.800 millones de dólares para la adquisición de armas modernas y otros 13.800 millones de dólares para la adquisición de sistemas de defensa de EE. UU.

18:21 Gobernador informa de cuatro heridos en ataque a ciudad rusa

Durante la noche, las fuerzas ucranianas supuestamente atacaron no solo la región rusa de Kursk, sino también las regiones circundantes de Voronezh y Belgorod con drones y cohetes (ver entrada 08:07). Según el gobernador Vyacheslav Gladkov, un ataque a una ciudad en Belgorod dejó a cuatro personas heridas, incluyendo a tres hombres con heridas de esquirla que fueron trasladados a un hospital en Shebekino. Su estado es estable. El ataque también dañó un edificio residencial, una parada de autobús y un autobús, dijo Gladkov.

17:38 Rusos intentan romper las defensas ucranianas 26 veces cerca de Pokrovsk

Por separado del combate alrededor del empuje ucraniano en territorio ruso cerca de Kursk, las tropas rusas continuaron sus ataques en el este de Ucrania. Los principales áreas de combate fueron alrededor de Torez y Pokrovsk, según el Estado Mayor ucraniano en Kyiv. El combate más intenso se registró cerca de Pokrovsk en las afueras del Donbass. Las unidades rusas hicieron 26 intentos desde la mañana para romper las defensas ucranianas, todos los cuales fueron repelidos. No es posible confirmar de forma independiente estos informes. Cerca de Torez, las tropas rusas volvieron a intentar avanzar hacia el asentamiento de Niu York (Nueva York), lo que también fue repelido. Además, la ciudad de Torez fue objetivo de ataques aéreos rusos.

17:10 Reunión entre Abbas y Putin anunciada para el lunes en MoscúEl presidente palestino Mahmoud Abbas visitará Moscú del 12 al 14 de agosto y se espera que se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin el 13 de agosto. Así lo informó el embajador palestino en Rusia, Abdel Hafiz Nofal, a la agencia de noticias rusa TASS. "El presidente llegará por la noche del 12 de agosto. Se espera que se reúna con el presidente Putin el martes, y antes de eso, Mahmoud Abbas depositará flores en la Tumba del Soldado Desconocido en Moscú. El presidente partirá el 14 de agosto. Por supuesto, también habrá una reunión con los embajadores árabes", destacó Nofal. Según el diplomático, el conflicto palestino-israelí será el tema principal de las conversaciones. "La situación en Gaza. Discutirán el papel de Rusia y qué se puede hacer. Tenemos una situación muy difícil y Rusia es un país cercano a nosotros. Necesitamos consultar", dijo Nofal.

16:36 Identificación completa de cuerpos: tres niñas entre los muertos en el ataque ruso a un supermercadoEn la mañana, la oficina del fiscal completó la identificación de las personas fallecidas en un ataque con misiles rusos en Kostjantyniwka en la región de Donetsk. Ahora se sabe que entre los muertos hay tres niños. Son tres niñas de 9, 11 y 16 años. El viernes, Rusia lanzó un ataque con misiles contra un centro comercial en el centro de Kostjantyniwka, lo que resultó en 14 muertos y 44 heridos. El ataque afectó especialmente al supermercado Eko-Market y una oficina de correos. El sábado ya se habían identificado los cuerpos de dos niños.

15:54 Vehículos blindados ucranianos con triángulos blancos avistados en ruta a KurskDecenas de vehículos blindados ucranianos han cruzado la región oriental ucraniana de Sumy, que limita con la región rusa de Kursk. Reporteros de AFP vieron símbolos en forma de triángulo blanco en los vehículos, aparentemente como señal de que forman parte del avance del ejército ucraniano hacia Kursk. Después de la incursión de las tropas ucranianas, los combates continúan en la región rusa de Kursk. Los combates llevan seis días seguidos hoy, domingo. El Ministerio de Defensa en Moscú informes que interceptaron 35 drones sobre Kursk y las regiones de Voronezh, Belgorod, Bryansk y Oryol durante la noche.

15:21 Kiev no registra tropas y equipos adicionales belarusianos en la fronteraUcrania no ha visto ninguna tropa adicional de Belarus en la frontera, a pesar de que Minsk afirma estar reforzando la frontera, dice el portavoz del servicio de guardafronteras, Andrii Demtschenko. Su declaración llega un día después de que el dictador belaruso Alexander Lukashenko ordenara el refuerzo de tropas en las áreas fronterizas con Ucrania. El viernes, varios drones procedentes de Ucrania fueron derribados sobre Belarus. Lukashenko ordenó el refuerzo de la presencia militar en las direcciones de Gomel y Mozyr y el despliegue de sistemas como los complejos de misiles balísticos de alcance medio Polonez e Iskander allí. En el lado ucraniano, esta área limita con las regiones de Kiew, Shytomyr y Chernihiv. "La situación en la frontera está completamente bajo control. No estamos registrando ningún movimiento de equipo o personal cerca de nuestra frontera", dice Demtschenko.

14:43 Experto en la ofensiva de Kursk: "El ataque sorpresa beneficia a Kiev"El experto en defensa y seguridad Michael Clarke le dice a la broadcaster estadounidense Sky que Ucrania ha lanzado un "ataque completamente sorprendente" contra Rusia en la región de Kursk esta semana. Según Clarke, todo indica que Ucrania "está ganando esta batalla tanto como pueda". "Han iniciado no solo un ataque sorpresa, sino un ataque de completa sorpresa. Han sorprendido a los rusos y a los respaldadores occidentales", dice. "El valor sorpresa de este ataque sorpresa beneficia a Kiev". La incursión en territorio ruso tiene al menos 35 millas de largo y unos 15 millas de profundidad. Clarke estima que hay unos tres o cuatro brigadas ucranianas en Rusia, que son "tropas élite de alto nivel". No se dieron detalles sobre los objetivos de Ucrania. Pero Clarke dice que Kiev probablemente espera atraer buenas unidades del ejército ruso y aliviar la presión en las líneas del frente ucraniano en otros lugares. Hay indicios de que Moscú está retirando sus mejores unidades del sur de Ucrania, incluidas las áreas de Chassiv Yar y Pokrovsk. "Russia will do everything necessary to eliminate this breach", dice Clark. "Putin cannot let this pass".

14:04 Kiev: Incursión en territorio ruso busca 'desestabilizar' a RusiaUna incursión de tropas ucranianas en la región rusa de Kursk busca "desestabilizar" a Rusia, según Kiev. "Estamos a la ofensiva", dice un funcionario de seguridad ucraniano a la agencia de noticias AFP. "Miles" de soldados ucranianos están involucrados. "El objetivo es dispersar las posiciones enemigas, infligir pérdidas máximas y desestabilizar la situación en Rusia", dice él.

13:37 Rusia anuncia una respuesta dura a los ataques en la región fronteriza de KurskDespués de nuevos ataques ucranianos en la región rusa de Kursk, Moscú ha anunciado una respuesta dura. "Una dura reacción de las fuerzas armadas rusas no tardará en llegar", dice la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, en el servicio de mensajería Telegram. Anuncia que se responsabilizará a quienes están detrás y son responsables de los "crímenes" en Kursk.

13:05 Bielorrusia: Se reportan imágenes de transporte de tanques hacia la frontera con UcraniaEl Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha publicado imágenes en las redes sociales que muestran varios tanques siendo cargados en un tren. En el mensaje anterior, se indica que se están poniendo en alerta a las unidades. El refuerzo de tropas en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania es una respuesta a la presunta incursión de drones de combate ucranianos en el espacio aéreo bielorruso.

12:48 Ucrania: Derribados 53 drones rusosUcrania afirma haber derribado 53 de 57 drones en el último ataque ruso. Los drones fueron derribados en various partes del país, según informa la fuerza aérea de la capital ucraniana, Kiev. También se utilizaron cuatro misiles norcoreanos, según informó.

12:20 Rusia: Drone Lancet destruye tanque ucraniano en KurskEl Ministerio de Defensa de Rusia afirma haber destruido un tanque ucraniano en la región de Kursk utilizando un drone Lancet. El ministerio publicó un video en Telegram que supuestamente muestra la destrucción del tanque ucraniano.

11:53 Zelensky: Rusia utiliza misil norcoreano contra Kiev

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresa sus condolencias a la familia y allegados de las víctimas en un mensaje publicado en la plataforma X después del ataque aéreo ruso mortal en Kiev. Un hombre de 35 años y su hijo de 4 años murieron, y tres personas, incluyendo un niño de 12 años, resultaron heridas. En el mensaje de X, Zelensky escribe: "La información preliminar sugiere que los rusos utilizaron un misil norcoreano en este ataque, otro acto deliberado de terrorismo contra Ucrania". Los expertos en pirotecnia trabajan para determinar los datos exactos del misil.

11:31 Kriewald: "Lukashenko es sabio al mantenerse callado"

La reportera de ntv, Nadja Kriewald, explica que Putin ha intentado involucrar a Bielorrusia en la guerra activa desde hace años y no espera que ocurra pronto.

10:41 Ucrania quiere destruir la infraestructura militar rusa

Después de un nuevo ataque aéreo ruso mortal cerca de Kiev, Ucrania quiere destruir permanentemente la infraestructura militar rusa para detener el asesinato de civiles. El jefe de la oficina presidencial, Andrij Jermak, dice en Kiev que es necesario privar a Rusia de su capacidad de matar. Publica un video en su canal de Telegram que muestra a las fuerzas de despliegue en un campo de escombros. "Es necesario destruir su infraestructura militar porque el enemigo no acepta otros argumentos", dice Jermak sobre la guerra rusa. Ucrania espera una pronta aprobación de los aliados occidentales para utilizar misiles de gran alcance incluso contra el territorio ruso.

10:22 Ministerio de Emergencias entrega ayuda a la región fronteriza de Kursk

El Ministerio de Emergencias de Rusia entrega ayuda humanitaria a la región disputada de Kursk. El ministerio informa que se han enviado convoyes de tiendas de campaña, mantas, generadores móviles, artículos de higiene, alimentos y agua para beber a la región. En cooperación con las autoridades, la ayuda se distribuirá a las personas. Más de 76,000 personas han tenido que abandonar sus hogares en la región debido a los conflictos continuos entre las fuerzas rusas y ucranianas.

09:47 Ucrania: Kramatorsk bajo fuego ruso de nuevo

Por segundo día consecutivo, se informa que las fuerzas rusas han bombardeado la ciudad ucraniana de Kramatorsk en la región de Donetsk. El gobernador ucraniano de Donetsk, Wadym Filaschkin, escribe en Telegram. Se informan daños a instalaciones de infraestructura. Cuatro personas resultaron heridas. Kramatorsk es el centro administrativo de las partes ucranianas controladas de la región de Donetsk. Las partes orientales de la región están controladas por el ejército ruso.

08:59 Ucrania Publica Cifras de Pérdidas RusasEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas rusas en Ucrania. Según los datos, Rusia ha perdido alrededor de 590,920 soldados en su guerra contra Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. En las últimas 24 horas, la cifra de bajas fue de 1,220. Según un informe de Kiev, seis tanques, 58 sistemas de artillería y 27 drones fueron destruidos en el día anterior de combates. En total, Rusia ha perdido 8,447 tanques, 16,663 sistemas de artillería, 366 aviones, 328 helicópteros, 13,399 drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio de la invasión a gran escala, según Ucrania. Las estimaciones occidentales sitúan las pérdidas en una cifra inferior, pero también son probable

07:32 Servicio de Rescate: Dos Muertos después del ataque ruso en la región de KyivUn ataque con misiles rusos (ver entrada 00:27) ha causado la muerte de un hombre de 35 años y su hijo de 4 en un suburbio de la capital ucraniana Kyiv, según el servicio de emergencia del estado. Tres personas más resultaron gravemente heridas. Los escombros de los misiles cayeron sobre viviendas particulares en Brovary, al este de Kyiv, por la noche, informaron los rescatistas en Telegram. El padre y el hijo quedaron atrapados bajo los escombros de un edificio.

07:04 Rusia: Avión de combate ruso Su-25 supuestamente ataca a las fuerzas ucranianas en la región rusa de KurskUn avión de combate ruso Su-25 es reportado haber atacado y golpeado a las fuerzas ucranianas en la zona fronteriza de la región rusa de Kursk, según el ministerio de defensa ruso en Telegram. El ministerio de defensa ruso dijo que el ataque se llevó a cabo con misiles aire-aire no guiados. El ministerio de defensa ruso también dijo que la tripulación realizó una maniobra de defensa aérea, activó cartuchos de calor y regresó a la base aérea después de la misión. Un video que muestra la misión del avión de combate se publicó en el canal de Telegram del ministerio de defensa. El Su-25 es un avión de ataque al suelo desarrollado en la Unión Soviética y se utiliza para proporcionar apoyo aéreo a las tropas terrestres rusas en el conflicto de Ucrania.

06:24 ISW: Kremlin minimiza la incursión ucraniana en la región de KurskEl Kremlin ha decidido probablemente declarar una operación antiterrorista en lugar de ley marcial para minimizar la incursión ucraniana en la región de Kursk, con el objetivo de evitar el pánico o una reacción en casa, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en su última evaluación. Los analistas sugieren que esto indica la falta de voluntad del Kremlin para recurrir a medidas más drásticas.

05:38 Iglesia ortodoxa con vínculos con Moscú será prohibidaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy sugirió en su discurso en video del sábado por la noche que el gobierno planea fortalecer "nuestra independencia espiritual ucraniana", sugiriendo que prohibirá la rama de la Iglesia ortodoxa ligada a Moscú. Desde la invasión rusa, el número de seguidores de la iglesia independiente ha crecido, mientras que la minoría de la iglesia ligada a Moscú mantiene su influencia. El gobierno ucraniano acusa a esta de apoyar la invasión y Attemptar envenenar la opinión pública.

03:50 ISW: Ucranianos mantienen posiciones y avanzanImágenes geolocalizadas y reportes rusos de ayer indican que las fuerzas ucranianas han mantenido en gran medida sus posiciones previamente informadas en la región de Kursk y han realizado algunos avances, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

01:51 Rusia: Heridos por misil ucraniano en la ciudad de KurskAl menos 13 personas, incluyendo a dos gravemente heridas, resultaron lesionadas por escombros de un misil derribado en la ciudad rusa de Kursk, según el gobernador interino de la región fronteriza.

00:27 Explosiones en la capital ucraniana KyivSe escucharon varias explosiones en la capital ucraniana Kyiv. Según periodistas de AFP, las explosiones se escucharon en el centro de la ciudad y el este. La fuerza aérea ucraniana informó que dos misiles rusos fueron dirigidos hacia la capital, mientras que la administración militar de Kyiv reportó la activación de sistemas de defensa aérea en el servicio en línea Telegram.

00:11 Ucrania espera "con el aliento contenido" las decisiones de EE. UU., Reino Unido y FranciaUkraine puede esperar la entrega de más armas de largo alcance para sostener su defensa contra la agresión rusa. En su discurso en video de la noche, el presidente Zelenskyy dijo: "También estamos esperando con el aliento contenido las decisiones de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia regarding capabilities de largo alcance - decisiones que nos acercarán a una paz justa". Durante mucho tiempo, Ucrania había estado tratando de persuadir a Alemania para que suministrara misiles de largo alcance Taurus, pero el canciller alemán Olaf Scholz rechazó la solicitud.

22:17 Ucrania sospecha de 28 funcionarios de malversación de fondos del presupuesto de defensa

La Oficina del Procurador General de Ucrania, en colaboración con la Oficina de Investigación del Estado, la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania, llevó a cabo una operación especial para desentrañar a los organizadores y participantes en los esquemas criminales que involucran la malversación de fondos asignados para la defensa de Ucrania. La Oficina del Procurador General informó esto. Según el informe, el daño total al estado asciende a más de 1.500 millones de Hryvnia, aproximadamente 33 millones de Euros. La investigación reveló que empleados del Ministerio de Defensa, unidades militares, empresas conjuntas, administraciones militares regionales, consejos municipales y directores de empresas en muchas regiones de Ucrania estuvieron involucrados en la malversación. Como resultado de la investigación, se sospecha de 28 personas, incluyendo nueve miembros de grupos criminales organizados.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por el conflicto en Ucrania, instando a un cese inmediato de las hostilidades y el respeto al derecho internacional.

En respuesta a la incursión de tropas ucranianas en territorio ruso cerca de Kursk, la Unión Europea reiteró su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, mientras instaba a la contención y el diálogo para resolver la crisis.

