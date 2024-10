21:44: Un dron ruso identificado en territorio rumano de la OTAN

Rumania, un aliado de la OTAN, descubre restos de un drone ruso en su territorio. El Ministerio de Defensa revela que fragmentos de un vehículo aéreo no tripulado ruso fueron encontrados cerca del Canal Litcov, cerca de la frontera con Ucrania. Estas découvertes están siendo investigadas. Una semana antes, tuvo lugar un incidente con un drone ruso. El drone podría haber ingresado brevemente en el espacio aéreo rumano, según el ministerio. Se cree que el drone participó en un ataque contra la ciudad ucraniana de Izmail, situada en el Danubio, donde Rumania se encuentra en la orilla opuesta.

21:10 Smith: Si Trump fuera presidente, Putin no habría escalado el conflictoEl exprimer ministro británico Boris Smith cree que Rusia no atacó Ucrania mientras Donald Trump era presidente de EE. UU. debido a la impredecibilidad de Trump. Según las declaraciones de Smith al "Telegraph", Rusia no habría iniciado hostilidades si Trump estuviera al mando. "Desde la perspectiva del Kremlin, había una preocupación genuina de que Trump interpretaría un ataque a una nación europea como una amenaza directa a América y al orden mundial, lo que provocaría una reacción dura". Según el "Telegraph", Smith cree que la impredecibilidad de Trump sola habría convencido al presidente ruso Vladimir Putin de abstenerse de hacer la guerra contra una nación soberana.**

20:03 El alcalde: Los rusos avanzan hacia PokrovskLas fuerzas rusas parecen estar avanzando hacia Pokrovsk, según informó el alcalde Serhii Dobriak en la televisión ucraniana. Anteriormente se había sugerido que estaban a menos de diez kilómetros de distancia. Dobriak proporciona información sobre los bombardeos, incluyendo dos que golpearon el centro de la ciudad en las últimas 24 horas. Él menciona que alrededor del 80% de la infraestructura crítica de la ciudad ha sido dañada o destruida. Dobriak enfatiza que el enemigo ha dejado la ciudad sin electricidad, agua y gas, effectively incapacitándola para el invierno próximo. Él revela que más de 13,000 habitantes remain en Pokrovsk, incluyendo casi 100 niños que se negaron a evacuarse. Antes del conflicto, la ciudad tenía una población de 60,000 habitantes.**

19:30 Zelensky reconoce y premia a las tropas que luchan en KurskEl presidente ucraniano Zelensky visita a los soldados en la región fronteriza de Sumy que participan en la ofensiva en la región rusa de Kursk. Un video muestra a Zelensky acompañando al comandante en jefe del ejército, Oleksandr Syrsky, en un búnker subterráneo mientras entrega premios al personal. "En un conflicto prolongado, la motivación no es solo sobre inspirar a tus tropas. Es esencial motivar a la comunidad global y demostrar que los ucranianos pueden superar a la oposición", le dice Zelensky a los soldados. Sus contribuciones a Kursk han fortalecido significativamente la moral dentro de la comunidad internacional que apoya a Ucrania, según Zelensky. La operación en Kursk lleva casi dos meses. Actualizaciones recientes sobre el conflicto en la región oriental ucraniana de Donetsk indican un progreso adicional por parte de las fuerzas rusas. Las tropas rusas Recently han hecho avances significativos, con el ejército ucraniano Recently retirándose de Vuhledar.**

18:53 Incidente con Baerbock afecta el acceso periodístico rusoUn incidente con un periodista de televisión estatal rusa durante una conferencia de prensa de la canciller alemana Annalena Baerbock durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York ha llevado a restricciones en el acceso del periodista. "Las acciones del periodista en cuestión violaron las pautas de acceso a los medios", explica el departamento de acreditación de la ONU. Como resultado, el estado de acceso del periodista se ha reducido, lo que significa que ahora tiene que pasar por un punto de control de seguridad cada vez que visita las instalaciones y enfrenta restricciones de acceso en la sede de la ONU. El periodista se acercó a Baerbock en el terreno de la ONU y le hizo una pregunta mientras se dirigía a un evento de medios. Baerbock solicitó que el reportero se una a otros representantes de los medios para permitir que el evento de prensa continúe. En respuesta, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, exige la reversión de la decisión. Él afirma que el reportero no acosó a Baerbock ni se comportó inapropiadamente y describe un altercado con un miembro de la delegación alemana durante el incidente como un "agresión" contra el ruso.**

18:11 Putin está abierto al diálogo con BidenEl Kremlin indica su disposición a discutir entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de EE. UU. Joe Biden. La agencia de noticias estatal rusa TASS informes que Biden había mencionado previamente la posibilidad de conversar con Putin en presencia de otros líderes mundiales durante la cumbre del G20 en noviembre en Brasil. Sin embargo, duda que Putin asistirá. TASS cita al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dice: "No ha habido intercambios o condiciones para una discusión sobre este asunto entre Moscú y Washington". Peskov agrega: "El presidente ha mantenido consistentemente una openness a

16:42 Médico Encargado de Panel Acusado de Acumular Fortuna a través de FraudeLa jefa de un panel médico en Ucrania es sospechosa de haber acumulado varios millones de euros al emitir certificados falsos de incapacidad para hombres. Durante registros en su apartamento y lugar de trabajo en la ciudad de Chmelnyzkyi, la policía incautó más de cinco millones de euros en efectivo, equivalentes a más de dos millones de euros en cuentas bancarias extranjeras, según la Oficina de Investigación del Estado. Se cree que la mujer también adquirió numerosas propiedades y vehículos de lujo. Durante los registros, los investigadores descubrieron listas de hombres que habían obtenido certificados falsos de enfermedad. La mujer de 64 años podría enfrentar hasta 12 años de prisión, según informes de los medios. Al mismo tiempo, la fiscalía en la región oriental ucraniana de Járkov arrestó a 13 médicos que supuestamente emitieron certificados falsos de incapacidad a más de 400 hombres por alrededor de 2.200 euros cada uno. Lee más aquí.

16:12 Ucrania Afirma Ataque a Depósito de Petróleo RusoUcrania afirma que atacó un depósito de petróleo en el distrito ruso de Vorónezh utilizando drones. "La defensa aérea del enemigo estaba activa pero infructuosa", según fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). El depósito, que contenía 20 tanques, fue atacado por la noche por drones, con informes de un gran incendio. El gobernador de Vorónezh afirmó que un drone ucraniano impactó en un tanque vacío en un depósito de petróleo, lo que causó un incendio menor que fue apagado. Sin embargo, los servicios de emergencia rusos informaron de un incendio que cubría un área de 2.000 metros cuadrados en un almacén de la región de Vorónezh.

16:00 Gobernador de Jersón Informa de Víctima CivilEl gobernador de la región de Jersón informó sobre una víctima civil. Una mujer de 75 años resultó fatalmente herida cuando el ejército ruso atacó Jersón con un drone a media tarde.

15:49 Wagenknecht y Wadephul Elogen a Políticos del Este por Contribución a UcraniaMientras que la petición conjunta de Ucrania por los ministros-presidentes de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer y Dietmar Woidke, y el presidente de la CDU de Turingia, Mario Voigt, ha sido principalmente criticada, elogios vienen de la jefa de BSW, Sahra Wagenknecht. "Una contribución inteligente y diferenciada" fue su petición conjunta, dijo a la "Frankfurter Allgemeine Zeitung". También viene apoyo del portavoz de política exterior de la CDU, Johann Wadephul: "La propuesta es responsable porque se apega a nuestros principios fundamentales: la violación del derecho internacional por Rusia, nuestra firme anclaje en la UE y la OTAN, y una resolución solo de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas". Con el artículo invitado, "se ha trazado una línea roja". "Si se cruza, no habrá cooperación con el BSW". Wadephul entiende el llamamiento como "un intento serio de tender un puente para posibles negociaciones de coalición mientras se mantienen sus propios principios". El hecho de que los tres políticos principales de la CDU y el SPD hayan hecho esto juntos es "una señal fuerte". Lee más aquí.

15:30 Crítica a la Petición de Políticos del Este para Ostpolitik: "Se venden valores por retención de poder"

El líder de la CDU, Friedrich Merz, critica la demanda de los políticos principales del Este para más esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. "Ucrania lucha por su misma existencia. Debemos seguir apoyándola en nuestro propio interés. Las conversaciones de paz solo ocurrirán si ambas partes están listas", dijo Merz al "Süddeutsche Zeitung". También viene crítica de Michael Roth, presidente del Comité de Asuntos Exteriores en el Bundestag. "Si la carta de los tres designados ministros pretendía ser un ablandamiento para posibles negociaciones de coalición con el BSW, aconsejo gran cautela", dijo el político del SPD, refiriéndose a la alianza de Sahra Wagenknecht y las últimas elecciones estatales. La diputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann dijo al "Rheinische Post": "Siente como si los valores liberales de nuestro país se estuvieran vendiendo por un poco de retención de poder y campaña electoral". Los jefes de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer de la CDU y Dietmar Woidke del SPD, así como el líder de la CDU de Turingia, Mario Voigt, habían llamado a un alto el fuego en Ucrania y habían instado al gobierno federal a llevar a Rusia a la mesa de negociaciones en un artículo invitado en la "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Los activistas de los derechos de los animales habían especulado que una ballena beluga encontrada muerta en Noruega probablemente había sido disparada, pero un examen post mortem reveló una historia diferente. Los veterinarios descubrieron que la causa de la muerte fue una infección bacteriana,possibly resulting from an injury in the whale's mouth. La policía, haciendo referencia al informe de autopsia, sugirió que esto podría ser la fuente de la infección bacteriana. El Instituto Veterinario Noruego y los técnicos forenses de la policía examinaron la ballena y no encontraron heridas de bala ni fragmentos de metal, en su lugar encontraron heridas superficiales en la piel de la ballena que no eran relacionadas con disparos.

La ballena, primero avistada en Noruega en 2019, llevaba un arnés con una cámara adjunta, marcado "Equipo de San Petersburgo". Esto suscitó sospechas, con algunos creyendo que la ballena era una ballena espía rusa. Otros hipotetizaron que podría ser una ballena de terapia. Finalmente, la ballena fue descubierta muerta en un fiordo noruego hacia finales de agosto de 2024. Dos organizaciones de bienestar animal presentaron una denuncia, afirmando que las lesiones sufridas por la ballena sugerían que había sido disparada.

14:33 Ataques con Drones Repetidos: Kyiv Informe DañosKyiv informa de daños a causa de ataques con drones repetidos.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, drones rusos atacaron Ucrania la noche anterior, objetivo: infraestructura crítica. La Fuerza Aérea afirma haber derribado nueve de dieciocho drones y haber inutilizado siete mediante contramedidas electrónicas. El destino de los tres drones restantes sigue sin clarificar por la Fuerza Aérea. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó daños en un edificio residencial en la capital; el incendio fue rápidamente sofocado. En la región sureña de Kherson, los gobernadores informaron impactos en infraestructura importante, instalaciones de suministro y 35 hogares privados en múltiples ataques durante el último día. Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas.

14:04 Kremlin: "Kyiv sigue jugando con fuego"El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a Reuters: "Kyiv sigue jugando con fuego, y naturally, llamaremos la atención de los representantes de la IAEA sobre esto". Se refirió a la Organización Internacional de Energía Atómica, el perro guardián nuclear de la ONU, en relación con el reciente informe de una intrusión de drones cerca de la central nuclear de Kursk. Se informó un incendio a varias millas de distancia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhiy Tykhyi, había negado previamente la presencia de armamento ucraniano cerca de la central nuclear.

13:46 Francia envía 12 obuses Caesar a UcraniaEl ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, anunció en la plataforma X que se había firmado un contrato para la entrega de doce obuses Caesar, financiados por Ucrania. Caesar es un sistema de artillería autopropulsado capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 55 kilómetros. Lecornu declaró: "Aumentar la capacidad de producción de nuestra industria de defensa ayuda a apoyar a Ucrania", ya que Francia había suministrado obuses Caesar a Ucrania en varias ocasiones anteriores.

13:11 Ucrania: ataque incendiario a la sede del FSB en NovosibirskSe llevó a cabo un ataque incendiario a la sede del servicio de seguridad interior ruso FSB en Novosibirsk el 3 de octubre. Un video del servicio de inteligencia militar ucraniano muestra a un hombre que enciende el fuego y queda atrapado en las llamas él mismo. Los medios rusos confirmaron el incendio.

12:34 Rusia: empleado de la central nuclear asesinado en un atentado con coche bombaUn gerente de la central nuclear rusa ocupada de Zaporizhzhia murió en un atentado con coche bomba. El servicio de inteligencia ucraniano publicó un video que muestra la explosión del coche y afirmó que el "jefe de seguridad" de la central nuclear, Andriy Korotky, había sido asesinado. Korotky era un "criminal de guerra", según el servicio de inteligencia, ya que había "colaborado voluntariamente con los ocupantes rusos". Había denunciado a empleados proucranianos en la central nuclear. La dirección afín a Rusia de la central nuclear confirmó la muerte de Korotky y calificó el ataque de "terrorista", culpando a Kyiv. El director de la central nuclear, Yuri Chernichuk, lo describió como un "ataque temerario" que "debe ser castigado". Las investigaciones rusas revelaron que un dispositivo explosivo había sido colocado bajo el coche de Korotky en su entrada, que explotó cuando él se marchó.

12:02 Münz: Putin quiere demostrar "que la guerra merece la pena"Rainer Münz sugirió que el ejército ruso aumentaría la presión en la región después de capturar la ciudad de Vuhledar en el este de Ucrania, al mismo tiempo que explicaba por qué Putin nombra a veteranos de guerra en puestos oficiales.

11:00 Ucrania: rusos inician asalto a la región de Kirowohrad con dronesLos agresores rusos han lanzado ataques con drones en la región de Kirowohrad en el centro de Ucrania, según anunció el jefe de la administración militar regional, Andriy Raykovych, a través de su canal de Telegram. Un edificio de un complejo empresarial en Holovaniwsk sufrió daños en el ataque con drones, lo que resultó en una lesión a una persona.

10:27 UNIQA se asocia con Renaissance Life para salir del mercado rusoLa compañía de seguros austríaca UNIQA ha finalizado la venta de su filial rusa a Renaissance Life. Los términos financieros del acuerdo no se han revelado. UNIQA había declarado su intención de vender la joint venture de seguros con Raiffeisen Bank International (RBI) a Renaissance Life hace más de un año. "Ahora que la transacción está completa, oficialmente nos estamos retirando del mercado ruso", dice el miembro de la junta de UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Dos incendios en depósitos de combustible rusosSe han producido incendios en dos depósitos de combustible rusos durante la noche. En la región de Voronezh (consulte la entrada 05:10), el gobernador Alexander Gusev atribuye el incendio a un ataque con drone ucraniano, citando que los restos de un drone de combate interceptado cayeron sobre un tanque vacío y lo encendieron, según su publicación en Telegram. Se difundieron clips de video del supuesto ataque con drone en las redes sociales, pero no se pudo determinar la magnitud exacta del incendio. En un pueblo cerca de Perm en los Montes Urales, también hay un incendio en un tanque en un área de 10,000 metros cuadrados. Los servicios de emergencia rusos lo han confirmado. Aunque los drones ucranianos ahora tienen un alcance mayor, los servicios de emergencia no mencionaron un ataque con drone. El pueblo está a unos 1700 kilómetros de Ucrania. Más detalles disponibles aquí.

09:30 Julia Navalnaya Cree que las negociaciones con Putin son innecesariasJulia Navalnaya ha expresado su opinión sobre el diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin, considerándolo innecesario. "Las negociaciones con él (...) no son necesarias. (...) Debemos luchar contra él hasta que reine la justicia", afirmó Navalnaya, viuda del crítico del Kremlin Alexey Navalny, ante el Consejo Constitucional francés. "El Oeste no comprende que Putin no espera a que alguien dialogue con él. (...) No le importa", añadió. Insistió en que "es fundamental no retirarse y no amedrentarse ante este régimen". En julio, fue incluida en la lista de "terroristas y extremistas" de Rusia. Justo antes, un tribunal ruso había emitido una orden de arresto en su contra por su presunta participación en una organización extremista. Supuestamente había eludido las investigaciones preliminares, lo que la colocó en la lista de buscados.

08:58 Estado Mayor Ucraniano Revela Pérdidas de Tropas RusasEl Estado Mayor Ucraniano ha revelado las últimas cifras de bajas rusas en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. Según sus datos, Rusia ha sufrido aproximadamente 657,940 bajas en Ucrania, con 1,230 más en las últimas 24 horas. Las autoridades ucranianas afirman que también se han destruido 15 tanques, 59 sistemas de artillería y 101 drones durante este período. Desde el inicio del ataque a gran escala, Ucrania asegura que Rusia ha sufrido 8,908 pérdidas de tanques, 18,965 pérdidas de sistemas de artillería, 368 pérdidas de aviones, 328 pérdidas de helicópteros, 16,494 pérdidas de drones, 28 pérdidas de barcos y 1 pérdida de submarino. Saber más aquí.

08:09 Departamento Ucraniano Confirma 82 Ataques Rusos en la Región de SumyLa región de Sumy, en el noreste de Ucrania, ha sido objetivo de 82 ataques rusos en las últimas 24 horas, según reveló la administración militar regional en su canal de Telegram. Ocho civiles resultaron heridos como consecuencia de estos ataques. Se informa que las fuerzas rusas utilizaron morteros, artillería, lanzacohetes, bombas guiadas y drones en sus ataques. Más de diez comunidades en Sumy fueron afectadas por estos ataques, incluyendo: Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velyka Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman y Seredyna-Buda. La región de Sumy limita con las regiones rusas de Bryansk, Kursk y Belgorod.

06:52 ISW: Capacidades Rusas Agotadas para la Ofensiva en el Este de UcraniaEl ejército ruso ya no cuenta con suficientes efectivos y equipos para mantener las operaciones ofensivas escaladas de manera sostenida, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). La ofensiva rusa del verano había sido planeada estratégicamente por su liderazgo militar durante varios meses. Sin embargo, los soldados y recursos acumulados con ese propósito podrían haber sido muy mermados debido a los intensos combates de los últimos meses, según el ISW. Según las autoridades ucranianas y el ISW, la ofensiva rusa en el este de Ucrania probablemente alcance su punto máximo en los próximos meses, o incluso semanas.

06:12 Zelensky: "Las Líneas del Frente Necesitan Refuerzo"El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Kyiv, solo dos días después de su inauguración, como "significativa". Zelensky enfatiza en su discurso en video nocturno que "ahora se trata de traducir esta prioridad en acciones". Los acuerdos clave con los socios de defensa de Ucrania deben implementarse completamente, urge Zelensky, citando promesas incumplidas o parcialmente cumplidas en el pasado. "Las líneas del frente necesitan refuerzo", subraya Zelensky. También solicita la aprobación de los socios para el uso de armas de largo alcance contra objetivos militares situados en territorio ruso. "Todo el mundo en la alianza es consciente de la necesidad", dice el presidente. La defensa aérea es otra preocupación importante.

05:35 Ucrania Busca Inversión Extranjera para la Industria de DefensaEl Ministerio de Defensa de Ucrania busca inversores extranjeros para apoyar su sector de defensa. Se llevó a cabo una exposición de armas en secreto para posibles inversores internacionales, informó la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. El subministro Dmytro Klimenkov exhibitió una variedad de armas ucranianas, incluyendo un sistema de misiles antitanque, artillería autopropulsada, drones no tripulados y vehículos para la limpieza de minas. "Tenemos avances únicos que han sido probados en combate y refinados por los desarrolladores a estándares impresionantes", afirmó Klimenkov. El Ministerio de Defensa de Ucrania ya ha invertido 4 mil millones de dólares (3.6 mil millones de euros) en su industria de defensa y busca atraer financiación adicional de socios internacionales.

05:10 Moscú: Drón Derribado, Tanque de Petróleo ArdeEn Voronezh, Rusia, cerca de la frontera, los oficiales de defensa aérea habrían derribado varios drones ucranianos durante la noche, según se informó. Uno de los drones cayó en las instalaciones de un depósito de petróleo, según anunció el gobernador Alexander Gusev a través de Telegram. Esto habría provocado que un tanque de petróleo se incendiara, lo que supuestamente no habría causado víctimas. Estas afirmaciones remain

22:22 El conflicto de Rusia con Ucrania también está afectando el turismo en Letonia, según informó hoy el periódico letón "Diena". No solo los empresarios del sector de la hospitalidad y la Oficina Central de Estadística atribuyen la guerra como un obstáculo para la recuperación del turismo posterior a la COVID-19, sino que los potenciales turistas de varios países perciben los Países Bálticos como una región insegura cerca de los conflictos militares.

21:40 Suiza planea ofrecer 1.500 millones de francos suizos (1.540 millones de euros) para apoyar proyectos de reconstrucción en Ucrania durante cuatro años, informó el embajador de Suiza en Ucrania y Moldavia, Felix Baumann. Un billón de estos fondos se destinará a las regiones autónomas de Ucrania, la eliminación de minas y asistencia humanitaria. La cantidad restante se destinará a programas de reconstrucción que involucran al sector privado suizo, según el Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania. "Estamos demostrando mediante nuestras acciones cuánto queremos ayudar", aseguró Baumann durante una reunión con el ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba destacó la construcción de apartamentos para los más de 4.5 millones de personas desplazadas en el interior de Ucrania como una prioridad en la cooperación con Suiza.

20:39 Ucrania ha recibido un sistema de defensa aérea Patriot de Romania, confirmó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rumanía, Constantin Spinu, a Radio Libre Europa. "Agradezco a cada nación que nos ayuda en la defensa aérea. Estoy especialmente agradecido con Rumanía por donar sus Patriots. Juntos, podemos lograr una mayor efectividad - podemos poner fin a la agresión rusa destruyendo cooperativamente los drones Shahed y misiles", dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy en su discurso de la noche del miércoles. Después de una inicial vacilación, Bucarest decidió en junio ofrecer uno de sus Patriots. El gobierno rumano emitió la orden de entrega el mes pasado.

19:57 Según la publicación empresarial Forbes, la empresa rusa de capital abierto Public Joint Stock Company Gazprom registró una pérdida anual récord de 5.500 millones de euros en 2023, lo que marca el primer caso de este tipo en un cuarto de siglo. El Complejo Químico y de Gas de Amur, una joint venture entre el holding ruso Sibur y la empresa china Sinopec, ocupa el segundo lugar en la lista de 2023 de Forbes sobre las empresas rusas más deficitarias. También forman parte del top cinco de empresas rusas con mayores pérdidas financieras Ozon (408 millones de euros de pérdida neta), la Corporación Unida de Aviación (326 millones de euros de pérdida neta), que está bajo el paraguas de Rostec, y la plataforma de redes sociales VK (326 millones de euros de pérdida neta).

Recuerda revisar todos los antecedentes para estar informado.

Frase 1: Dado los actuales tensiones entre Rusia y los aliados de la OTAN como Rumanía, un analista militar podría argumentar que el estilo de liderazgo impredecible de Trump podría haber disuadido a Putin de escalar el conflicto en Ucrania, como se observó durante su presidencia.

Frase 2: En medio de las investigaciones en curso sobre el dron ruso descubierto en Rumanía, el ejército podría considerar fortalecer la vigilancia y las estrategias de defensa de las fronteras para prevenir cualquier posible brecha, teniendo en cuenta la proximidad geográfica de Rumanía a Ucrania y el conflicto en aumento.

Lea también: