21:41 EE.UU.: Los aplazamientos de ayuda a Ucrania se deben a complicaciones logísticas

Retrasos en la Ayuda Militar Estadounidense a Ucrania por "Logística Intrincada"

Según funcionarios estadounidenses, los retrasos en la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania se deben a "logística intrincada". Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, declaró en Kyiv, Ucrania, "Esto no es un problema de voluntad política. Es un problema de logística intrincada y desafiante para entregar este material al frente". Sullivan hizo estas declaraciones en la conferencia Yalta European Strategy (YES), a la que asistió virtualmente. Dado los desafíos enfrentados por Ucrania, Sullivan reconoció que EE. UU. necesita "hacer más y ser mejor". El presidente Joe Biden está comprometido a utilizar su tiempo restante en el cargo para "poner a Ucrania en la mejor posición posible para ganar", declaró Sullivan. Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York a finales de septiembre.

20:57 Scholz: Busca Justicia para los Saboteadores del Gasoducto en Alemania

El canciller alemán Olaf Scholz calificó la sabotaje del gasoducto Nord Stream como "un acto de terrorismo". Busca a los responsables para que sean juzgados en Alemania. Al dirigirse a un diálogo ciudadano como diputado del SPD en Prenzlau, Brandenburg, Scholz dijo: "He tomado una decisión deliberada, que es instruir a todas las autoridades de seguridad y a la Oficina del Fiscal Federal para investigar sin excepción. No se ocultará nada". Agregó: "Buscamos a los responsables, si podemos arrestarlos, para llevarlos a un tribunal en Alemania". Scholz también descartó como "una afirmación gigante y falsa" la acusación de que el gobierno alemán había renunciado al gas natural ruso. Insistió en que fue Rusia quien detuvo los suministros de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. El aumento posterior de los precios, los topes de precios y la búsqueda de fuentes de gas alternativas han costado a Alemania "más de 100 mil millones de euros". Las explosiones en el gasoducto solo ocurrieron después de que Rusia ya había cesado los suministros a Europa occidental a través del mar Báltico. En agosto, la Oficina del Fiscal Federal emitió una orden de arresto contra un ciudadano ucraniano en relación con el acto de sabotaje.

20:24 G7 Condena los Cohetes Iraníes Suministrados a Rusia

Los informes sobre Irán suministrando cohetes a Rusia han llevado a las potencias económicas democráticas del G7 a condenar enérgicamente la entrega de armas. A pesar de múltiples solicitudes internacionales para detener estas entregas, Teherán persists en armar a Moscú, lo que agrava aún más el respaldo militar de Irán al conflicto de Rusia contra Ucrania, según una declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, EE. UU. y el representante de la UE. Rusia está utilizando armas iraníes para matar a civiles ucranianos y atacar la infraestructura vital. Recientemente, el Reino Unido y EE. UU. informaron que Rusia había recibido misiles balísticos de Irán, lo que Teherán negó. La declaración del presidencia del G7 en Italia indica: "Irán debe detener inmediatamente todo el apoyo a la guerra ilegal e injustificada de Rusia contra Ucrania y dejar de suministrar misiles balísticos, drones y tecnología asociada, que representan una amenaza directa para el pueblo ucraniano y la seguridad europea e internacional". La declaración continúa: "Permanece determinados a hacer responsable a Irán por su apoyo inaceptable a la guerra ilegal de Rusia en Ucrania, que socava la seguridad mundial". Alemania, Francia y el Reino Unido ya han impuesto nuevas sanciones a Irán, y la UE está considerando penalidades más severas.

19:41 Jefe del Kremlin Putin Declara Apoyo a la Libertad de Expresión

A pesar de que sus críticos encarcelados encuentran esto divertido: el presidente ruso Vladimir Putin destaca la importancia de la libertad de expresión e información. "En un momento en que el proceso complejo de multipolaridad se está desarrollando, es particularmente importante proteger los principios de fiabilidad de la información", dice en un mensaje en video a los participantes de la cumbre de medios de los países BRICS en Moscú, que marca el 120 aniversario de la agencia de noticias estatal TASS. "La verdadera libertad de expresión, que representa diversas opiniones, fomenta la búsqueda de compromisos y soluciones comunes a los problemas del mundo", continúa Putin. Agrega que los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la construcción de un orden mundial justo, ofreciendo a la gente "una imagen objetiva e imparcial del mundo". Sin embargo, la libertad de expresión y los medios no existen en el régimen autoritario de Rusia. Los medios no afiliados al gobierno han sido prohibidos y cerrados, y los oponentes del gobierno son perseguidos por el sistema judicial. TASS, fundada en 1904, es ahora la mayor agencia de noticias de Rusia y se considera la voz del gobierno.

19:20 Scholz Reafirma No a la Entrega de Misiles de Crucero Taurus

El canciller Olaf Scholz ha reiterado su oposición a entregar armas de precisión de largo alcance a Ucrania en el futuro, independientemente de las decisiones de los países aliados. En un diálogo ciudadano en la ciudad de Brandenburg de Prenzlau, reafirmó su negativa a entregar misiles de crucero Taurus con un alcance que va desde Ucrania hasta Moscú (alrededor de 500 kilómetros), citando el "riesgo significativo de escalada" que esto supondría. "He dicho no a eso. Y eso, por supuesto, también se aplica a otras armas que podrían llegar tan lejos", dijo Scholz. "Eso sigue siendo así. Even if other countries make different decisions". (See also entry from 17:24.) El arma más poderosa que Alemania ha suministrado a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, que puede alcanzar objetivos a 84 kilómetros de distancia.

18:29 Stoltenberg: NATO Podría Haber Ofrecido Más Armas para Prevenir la Invasión Rusa en UcraniaEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, menciona en una entrevista con "FAZ" que la OTAN podría haber proporcionado más armas a Ucrania para repeler una invasión rusa. "Ahora estamos supplying military equipment for a war; we could've supplied military equipment to avoid the war," dice Stoltenberg. Considera el día en que comenzó el conflicto como el más oscuro de su mandato de diez años. Stoltenberg renunciará y entregará el cargo al antiguo primer ministro neerlandés Mark Rutte el 1 de octubre, poniendo fin a su mandato.

17:50 Scholz Espera una Decisión Clara sobre la Propiedad de la Refinería PCK para Final de AñoEl canciller alemán Olaf Scholz espera un acuerdo sobre la propiedad futura de la refinería PCK en Schwedt para finales de año. "Estamos esperando claridad para finales de año," dijo Scholz durante un diálogo ciudadano en la ciudad de Prenzlau, Brandenburg. Habló sobre presionar a Rosneft, el copropietario ruso, para que venda su participación, y mencionó las discusiones en curso. "Sabemos con quién están hablando y de qué," dijo Scholz, refiriéndose a posibles inversiones cataríes. Además, Kazajistán ahora está supplying oil a Schwedt a través de un oleoducto ruso, reemplazando el petróleo ruso posterior al ataque a Ucrania. Scholz extendió initially la tutela de las acciones de Rosneft por otros seis meses, anticipando las negociaciones. La expropiación de la participación rusa se considera legalmente complicada.

17:24 Scholz: No Habrá Armas de Largo Alcance contra Objetivos Profundos en RusiaEl canciller Olaf Scholz reiteró que las armas proporcionadas por Alemania no pueden ser utilizadas para ataques a objetivos profundos en Rusia. "Eso persiste," dijo Scholz durante un diálogo ciudadano en Prenzlau. "Me mantendré en esta postura, incluso si otros países toman decisiones diferentes," remarked, refiriéndose a la postura de EE. UU.

16:57 Hofreiter Advierte sobre Miles de Refugiados Adicionales de UcraniaDado el aumento de los controles fronterizos en Alemania, el presidente del Comité de Asuntos Europeos del Bundestag, Anton Hofreiter, aboga por un enfoque colaborativo con Polonia, entre otros. "Si no mantenemos un apoyo dedicado a Ucrania, deberíamos esperar miles de refugiados adicionales debido a la agresión rusa en los próximos años," dijo Hofreiter a "Tagesspiegel," citando la crítica del primer ministro polaco Donald Tusk a los controles fronterizos reforzados. Hofreiter aboga por una solución de política migratoria europea. Advierte contra controles fronterizos unilaterales por cada estado miembro, ya que significaría la desintegración gradual de la UE. Hofreiter espera una coordinación cercana entre Scholz y Tusk en el futuro.

16:32 Inteligencia Británica Muestra Puentes Destruidos en la Región de KurskLa inteligencia británica revela imágenes de puentes sobre el río Seim, destruidos por el ejército ucraniano durante operaciones en la región de Kursk. "Ucrania obstaculiza los suministros rusos en la región de Kursk al llevar a cabo una serie de ataques en los que se dañaron carreteras y puentes flotantes sobre el río Seym," escribió el Ministerio de Defensa británico en su sitio X. Las imágenes se obtuvieron a mediados de agosto y a finales de agosto. Ucrania inició su ataque en la región rusa de Kursk el 6 de agosto, avanzando varios kilómetros en territorio ruso.

16:05 Heridos Reportados en el Ataque Ucraniano a la Región de BelgorodAl menos cinco personas resultaron heridas en un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod, según informes oficiales. El gobernador Vyacheslav Gladkov anunció que varios proyectiles impactaron en un tramo de carretera que conecta Belgorod y Shebekino, dejando a cuatro personas heridas y dañando varios vehículos. Una mujer resultó herida en el pueblo cercano de Vosnesenkovka cuando un dron impactó una casa particular. Hasta el momento, los informes remain unverified. Russia frequently targets civilian centers in neighboring Ukraine. Among the most frequently attacked cities is Kharkiv, located about 30 kilometers from the border. La artillería ucraniana y los drones suelen atacar regiones en la zona rusa de Belgorod al otro lado de la frontera. Desde el verano, Rusia ha lanzado una ofensiva contra Kharkiv, con el objetivo de establecer una zona de amortiguamiento. Sin embargo, los ataques rusos remain a few kilometers behind the border.

15:44 Acceso Exclusivo: Tren Médico Equipado Trata a Ucranianos FeridosVarios hospitales ucranianos han sufrido daños, el personal médico trabaja día y noche. Para agilizar el tratamiento de los heridos, se utiliza un tren especializado, entre otras cosas. Un equipo de CNN tuvo acceso a este tren.

15:26 Estrella de Hollywood Michael Douglas Visita a Niños en KyivEl actor estadounidense Michael Douglas visitó el área para niños "Tierra de Hierro" en la Estación Central de Kyiv el viernes. El operador estatal de ferrocarriles ucraniano Ukrzaliznytsia informó esto en Facebook. Según el posteo, Douglas conversó con los pasajeros y inspected the children's area. Antes de la visita, Douglas se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su esposa Olena en su capacidad de embajador de la ONU, acompañado de su hijo Dylan.

14:49 Kyiv busca permiso para ataques de largo alcance: "Parece que Biden no cambiará de opinión"El coronel retirado Ralph Thiele anticipa que el tema de los ataques ucranianos de largo alcance a Rusia reavivará el debate sobre las entregas de Taurus. El analista militar predice que EE. UU. se mantendrá en su postura.

13:58 Zelensky valida la liberación de otros 103 POWsUkraine confirma un intercambio de prisioneros con Rusia. Otros 103 individuos han sido liberados de la cautividad rusa y han regresado a Ucrania, según los posts del presidente Zelensky. Entre ellos hay soldados, guardias nacionales, guardias fronterizos y personal de ley y orden. Son defensores de las regiones de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kharkiv, así como de las ciudades de Mariupol y la planta de Azovstal.

13:38 EE. UU. aprueba la venta de avanzados cazas a RumaniaLa administración de EE. UU. ha respaldado el acuerdo de $1 mil millones para exportar 32 avanzados cazas F-35 a Rumania, un aliado de la OTAN que comparte frontera con Ucrania. La embajadora de EE. UU. en Bucarest, Kathleen Kavalec, comenta: "Rumania serve como un aliado vital en la alianza de la OTAN, defendiendo consistentemente la seguridad y estabilidad en la región del Mar Negro y más allá". Con la adquisición de estos aviones de combate furtivos y multipropósito de Lockheed Martin, Rumania logrará "capacidades de defensa aérea sin igual", según el comunicado de Kavalec. La primera entrega está programada para 2031. El costo estimado del acuerdo oscila entre $6.8 mil millones y $7.2 mil millones.

13:02 Rusia revela el intercambio de más de 200 POWs con UcraniaRusia y Ucrania han completado el intercambio de más de 200 POWs, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Cada lado ha liberado a 103 individuos, según el anuncio del Ministerio en Telegram. Los soldados rusos están recibiendo apoyo psicológico y médico en Bielorrusia, según el comunicado del Ministerio. Los soldados rusos capturados proceden de Kursk, donde fueron capturados tras el avance de las tropas ucranianas en la región rusa en agosto. El lado ucraniano aún no ha respondido a los comentarios de Rusia sobre el intercambio. El viernes, el presidente Zelensky anunció la entrega de 49 POWs de Rusia. No está claro si estos individuos formaban parte del intercambio ahora anunciado por Rusia.

12:50 Rusia declara la captura de otro pueblo en el este de UcraniaEn el este de Ucrania, el ejército ruso ha alegado haber tomado otro asentamiento. "El pueblo de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano) ha sido tomado", cita el Ministerio de Defensa de Moscú. El pequeño pueblo se encuentra cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk, que enfrenta amenazas debido al avance ruso. Las tropas rusas han hecho rápidos avances en la región de Donetsk en las últimas semanas. El presidente ruso Vladimir Putin recently reiterated that the primary objective of the Russian military is the capture of the industrially vital Donbass region, comprising Donetsk.

12:21 "Mancha enorme como lava" - Medvedev advierte la destrucción de KyivEl expresidente ruso Dmitri Medvedev amenaza con la destrucción total de Kyiv. Rusia tiene motivos para usar armas nucleares debido a la invasión de Ucrania en la región rusa de Kursk, aunque aún no lo ha hecho. En respuesta al uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance occidentales, Rusia podría convertir Kyiv en "una mancha enorme como lava" utilizando avanzada tecnología no nuclear rusa, según Medvedev. El antiguo presidente del Consejo de Seguridad de Rusia suele emplear un lenguaje contundente contra el Oeste y Ucrania.

11:50 Sharma: "Luchas intensas en Kurakhove"Los combates cerca de Kurakhove, una ciudad en el este de Ucrania, han alcanzado su punto máximo. El uso de armas de largo alcance europeas ha causado frustración entre la población. La reportera de ntv Kavita Sharma transmite desde Dnipro.

11:12 Ataques con drones causan daños en la región del mar Negro de OdessaSe están revelando detalles sobre el ataque con drones que tuvo lugar durante la noche en la región del mar Negro de Odessa. Ucrania afirma que Rusia lanzó un total de 76 drones de combate. De ellos, 72 drones fueron derribados. La fuerza aérea ucraniana no revela detalles sobre las consecuencias del ataque. El gobernador de la región de Odessa informa daños considerables. En un distrito suburbano de la capital regional de Odessa, varios edificios fueron dañados por los restos de los drones. En el distrito de Ismajil, a través del cual Ucrania envía parte de su grano, se golpearon estructuras de almacén. En Kyiv, varios restos cayeron, según los informes de las autoridades. Una empresa municipal resultó afectada, pero no se declaró ningún incendio en el edificio.

10:31 Stoltenberg revela la artimaña rusa: Mapas incorrectos de territorio de la OTANEl antiguo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, habla sobre los últimos intentos diplomáticos antes del conflicto ucraniano de 2022. En enero, tuvo lugar la última reunión del Consejo OTAN-Rusia, que presidió Stoltenberg. Rusia exigió que la OTAN retirara todas sus tropas de su región oriental, una propuesta inaceptable para ellos. A pesar de todo, intentaron dialogar con los rusos de nuevo. Los viceministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Rusia afirmaron que no había planes de guerra y que su país estaba amenazado por Ucrania, explica Stoltenberg. "Presentaron mapas que supuestamente mostraban cómo Rusia estaba rodeada por la OTAN. Sorprendentemente, estos mapas mostraban territorio de la OTAN de manera incorrecta, como si Dinamarca no fuera parte de la OTAN", agregó, sin estar seguro si se debía a una mala preparación o a una intención. Al reflexionar sobre ello, Stoltenberg lamenta no haber proporcionado antes un mayor apoyo militar a Ucrania. "Si Ucrania hubiera sido más fuerte militarmente, el umbral de invasión para Rusia habría sido más alto. Si habría sido lo suficientemente alto, sigue siendo incierto".

09:28 Kim Jong Un se compromete a fortalecer la cooperacion con Moscú después de conversaciones con Shoigu Los medios estatales informan del compromiso del líder norcoreano Kim Jong Un de profundizar la cooperacion con Rusia después de Maintenance discussions with Russian Security Council Chief Sergei Shoigu in North Korea. The meeting discussed "deepening strategic dialogue between the two countries and strengthening cooperation to protect their respective security interests," along with regional and international topics. Ukraine, the US, and South Korea accuse North Korea of supplying Russia with weapons and missiles for the Ukrainian war, which Pyongyang denies as "baseless."

08:59 Starmer y Biden revisarán el uso de armas de alcance extendido para Ucrania en la Asamblea General de la ONU Habrá una reevaluación de si Ucrania debería utilizar armas occidentales de alcance extendido contra objetivos en Rusia, mencionó el primer ministro británico Starmer después de una reunión con el presidente de EE. UU. Biden. They postponed a decision on this matter. Starmer and Biden will examine this issue at the UN General Assembly in New York next week, involving a larger group of individuals, Starmer stated. BBC reports that Biden is open to permitting Ukraine to utilize British and French rockets equipped with US technology but not US-made rockets.

08:23 Selenskyj responde al presunto plan de Trump: los mensajes de la campaña electoral no son realistas El candidato republicano a la presidencia de EE. UU. Donald Trump afirmó reiteradamente que podría poner fin al conflicto de Ucrania en un día, sin presentar un plan. When asked about his interpretation of Trump's statement, Ukrainian President Volodymyr Selenskyj said, "Today, I can't comprehend it due to the absence of detailed information." Selenskyj noted that there is an ongoing US election campaign. "Campaign messages are campaign messages," he added, further commenting that some messages might not be realistic. However, Selenskyj also conceded that he spoke to Trump two months ago, who had pledged support for Ukraine.

07:27 ISW destaca la escasez de personal ruso para una contraofensiva a gran escala en Kursk ISW, un think tank con sede en Washington, informes que mientras Rusia continúa con contraataques en la región de Kursk, no se ha visto una operación sustancial para expulsar completamente a los ucranianos. Las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos mal entrenados y mal equipados, junto con pequeños sectores del ejército ruso estándar, para lograr sus objetivos. ISW evalúa que "una contraofensiva rusa para recuperar el territorio anteriormente ocupado por las fuerzas ucranianas en la oblast de Kursk probablemente necesitará una mayor concentración de personal y material que lo que ya se ha desplegado en esta región—sobre todo si la mayoría de las unidades actualmente en su lugar carecen de experiencia de combate."

06:49 Ucrania bajo ataque de drones Shahed Según informes militares ucranianos, Rusia ha estado carrying out nighttime attacks on Ukraine using Shahed drones. Russian troops released multiple groups of assault drones, which triggered air raid alerts across the nation, including the Odessa region. The navy claimed to have shot down nine drones near Odessa, with no injuries reported so far. Explosions were heard in the Odessa city center.

06:13 Mützenich aboga por un grupo de contacto internacional para una iniciativa de paz en la guerra de Ucrania El líder del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, aboga por un grupo de contacto internacional para una iniciativa de paz en la guerra de Ucrania. "Dado mi perspectiva, creo que ahora es el momento adecuado para que los aliados occidentales establezcan un grupo de contacto que inicie una iniciativa de paz," dijo Mützenich al "Rheinische Post." Tanto el canciller alemán como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acordaron que ahora es un momento oportuno para intensificar los esfuerzos por negociaciones de paz, con la participación de Rusia en la próxima cumbre de paz. Preguntado sobre los posibles miembros de un grupo de contacto, Mützenich mencionó países como China, India, Turquía y Brasil como posibles participantes. "Considering the growing conviction that the Russian attack war can become a burden in these countries, the work of a contact group could potentially yield promising results and play a significant role in mediation."

05:41 UE considera métodos alternativos para prolongar las sanciones contra Rusia

Según información de diplomáticos, la Comisión Europea está considerando tres posibles enfoques para prorrogar las sanciones contra Rusia en el futuro. These options were presented to European diplomats during a meeting on Friday, a few sources mentioned. The rationale behind this discussion stems from the frozen funds of the Russian central bank, which have been instrumental in securing a 50 billion dollar loan from G7 countries to Ukraine. These funds have been frozen following Russia's invasion of Ukraine.

03:40 Escombros de drones impactan estructuras urbanas de Kyiv

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, comunicó a través del servicio de mensajería Telegram sobre el incidente de escombros de drones que cayeron en un edificio municipal en el distrito de Obolon, situado al norte del centro de la ciudad. La escena está siendo manejada por los servicios de emergencia, agregó Klitschko. Earlier, the mayor had disclosed that air defense systems were operational in the city center.

here.

01:35 Kim Jong Un promete colaboración más cercana con Shoigu

El líder norcoreano Kim Jong Un ha expresado su compromiso de profundizar la cooperación con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA, los dos líderes Maintenance an in-depth conversation during Shoigu's visit to Pyongyang, culminating in an agreement to strengthen cooperation on safeguarding mutual security interests. Shoigu, who was Russian Defense Minister until May, had initiated a closer relationship between North Korea and Russia last July through a trip to Pyongyang.

23:36 Zelensky compartirá "estrategia de victoria" con Biden en septiembreEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha programado una reunión con el presidente de EE. UU., Joe Biden, para septiembre, expresando su intención de compartir una "estrategia de victoria". Durante una aparición en Kyiv, el presidente explicó que sería un conjunto interconectado de decisiones diseñadas para equipar al país con recursos suficientes para guiar la guerra hacia la paz. "Las guerras pueden ser concluidas de diversas maneras: ya sea obligando a las fuerzas de ocupación a retirarse o mediante la diplomacia", elucidó Zelensky. Esto aseguraría la verdadera autonomía de Ucrania. Sin embargo, Kyiv depende de la asistencia de EE. UU. para mantener una posición fuerte.

22:59 El asalto ruso se centra en el surLa lucha continúa en el este del país, según el ejército ucraniano. El Estado Mayor en Kyiv informó de 115 enfrentamientos en su actualización vespertina. "Los enfrentamientos más intensos tuvieron lugar cerca de Kurachove, con el enemigo también activo en la dirección de Lyman y Pokrovsk", informó. Kurachove es un pequeño pueblo al sur de Pokrovsk. Pokrovsk había sido percibido anteriormente como el objetivo principal del avance de las tropas rusas. Sin embargo, los rusos solo han obtenido limitadas ganancias territoriales en esta región. En cambio, han ampliado su frente de ataque para capturar la ciudad minera de Hirnyk, situada cerca de Kurachove.

22:18 Zelensky: Avance en Kursk trae alivio deseadoEl avance de Ucrania en la óblast rusa de Kursk está produciendo los resultados deseados, según el presidente Volodymyr Zelensky. En la región de Charkiv, el enemigo ha sido repelido, y en Donetsk, el avance ruso ha disminuido, dijo. Rusia aún no ha logrado ninguna victoria significativa en su contraofensiva en Kursk. Los expertos habían expresado anteriormente dudas sobre el despliegue de mayores unidades militares rusas desde Donetsk y otras áreas a Kursk. Rusia afirma haber recapturado 10 de los 100 pueblos ocupados.

21:46 "Occidente teme" - Palabras contundentes de Zelensky sobre los aliadosEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó al Occidente de poseer "miedo" al discutir la ayuda a Ucrania en la interceptación de misiles rusos. "Si los aliados colaboran para derribar misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué aún no hay una decisión similar para derribar misiles rusos y Shaheds en el cielo sobre Ucrania?", preguntó Zelensky en una conferencia en Kyiv. "Ni siquiera se atreven a decir: 'Estamos trabajando en ello'. Y esto es así incluso cuando los misiles y los drones se dirigen hacia el territorio de nuestros vecinos", concluyó el presidente ucraniano. Esto es "embarrassing for the democratic world".

here.

here.21:30 Rusia despliega más de 8000 drones iraníesSegún el gobierno ucraniano, Rusia ha lanzado 8060 drones Shahed iraníes contra Ucrania desde el inicio de la guerra. No hay declaraciones oficiales de Irán o Rusia en este momento. Ucrania acusó inicialmente al gobierno iraní de suministrar drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

20:43 Retraso en armas de largo alcance para Ucrania: EE. UU. Elude interrogatoriosEn Washington, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de EE. UU., Joe Biden, se reunirán para discutir. El público está ansioso por saber si habrá algún anuncio sobre la aprobación de armas de largo alcance para Ucrania. Según informes del periódico británico "The Guardian", Ucrania ha recibido el visto bueno para utilizar misiles Storm-Shadow por parte del Reino Unido. Sin embargo, se ha indicado que ninguna de las partes abordará este tema durante la reunión de hoy. Según John Kirby, portavoz del Departamento de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, "No esperen un anuncio hoy sobre el despliegue de armas de largo alcance dentro de Rusia -absolutamente no de EE. UU.". Simplemente menciona que aún están deliberando "los tipos de capacidades que se darán a Ucrania" junto con el Reino Unido, Francia y otros aliados. Además, evita dar una respuesta definitiva cuando se enfrenta a posibles cambios en la política de EE. UU. "No entraré en una discusión especulativa sobre lo que podemos o no decir en un momento posterior".

Puedes revisar todos los eventos anteriores here.

Lea también: