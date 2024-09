21:17: Incidente de UAV ruso y fuego de cañón: Cuatro personas resultan heridas en Nikopol

17:22) Cuatro individuos resultaron heridos en Nikopol, Óblast de Dnipropetrovsk, debido al bombardeo ruso. El ejército ruso atacó la región con vehículos aéreos no tripulados y artillería. Según informó Ukrinform, el jefe del Consejo Militar Regional de Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, compartió esta información a través de Telegram. "Los adversarios bombardearon Nikopol con cañones de campaña y atacaron con drones suicidas. En total, cuatro personas resultaron heridas en el área central del distrito. En informes anteriores se mencionaron dos víctimas, pero posteriormente se registraron dos mujeres más, de 38 y 43 años", afirmó Lysak.

20:45 Adiós al Legado Ruso: Ucrania Considera Cambiar los Nombres de sus Monedas MenoresUcrania busca distanciarse aún más de Rusia al cambiar los nombres de sus monedas más pequeñas. En lugar de "Kopiyka", ahora se llamarán "Shah", reveló el banco central en Kyiv. Después de examinar la historia de la moneda ucraniana, el jefe del banco central, Andrij Pyshnyj, afirmó que el nombre "Kopiyka" es un símbolo de la ocupación de Moscú. El término "Kopeyka" también se utiliza en Rusia para la unidad monetaria más pequeña, pero debido al débil rublo y su bajo valor, las Kopeks tienen poca importancia en Rusia. El Banco Nacional ya ha preparado propuestas para los cambios legislativos necesarios. No se han hecho planes para cambiar las monedas que ya circulan; coexistirán.

20:23 Analista Militar Gressel sobre los Combates en Donetsk: Pokrovsk es la "Última Posición Fortificada Mayor" de UcraniaAunque el progreso en Kursk ha disminuido, las fuerzas rusas se han vuelto más activas alrededor de Pokrovsk. La ciudad ucraniana es crucial porque se encuentra en la "última posición fortificada mayor y establecida", según el analista militar Gustav Gressel. Por lo tanto, el margen de error de Ucrania está disminuyendo gradualmente.

19:50 Informe: Aliados de Ucrania Predicen Pronta Entrega de Misiles Iraníes a RusiaLos aliados de Ucrania predicen que Irán entregará misiles balísticos a Rusia en breve, informaron fuentes a Bloomberg. Este movimiento podría desencadenar una respuesta inmediata de los aliados de Ucrania, afirmaron. Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, el régimen iraní ya ha proporcionado a Rusia numerosos drones. La entrega prevista de misiles balísticos sería un preocupante desarrollo en el conflicto, según el periódico, citando a varias fuentes no identificadas. No proporcionaron un calendario o detalles sobre la escala de las entregas, pero un funcionario afirmó que podrían comenzar en cuestión de días. Los misiles balísticos viajan generalmente más rápido que los misiles crucero o los drones y pueden llevar cargas más grandes.

19:24 Zelenskyy: Tropas Rusas No Hacen Progreso en Pokrovsk Durante Dos DíasSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, las fuerzas rusas en la óblast de Donetsk no han hecho ningún progreso durante dos días. La situación en Pokrovsk en el frente este es "difícil", afirmó Zelenskyy, citando al Comandante en Jefe Oleksandr Syrskyi, según informó el Independiente de Kyiv. Hubo enfrentamientos intensos alrededor de Pokrovsk durante meses, ya que también es un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas. Las fuerzas rusas habían avanzado recientemente de manera rápida (ver entrada a las 17:22).

19:03 Director de la IAEA Visitará Kyiv y la Planta Nuclear de Zaporizhzhia OcupadaEl Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, visitará Kyiv nuevamente mañana. También visitará la central nuclear de Zaporizhzhia, anunció la OIEA en Viena. La central nuclear, que Rusia ha controlado desde su invasión hace casi dos años y medio, ha sido objetivo de ataques y actos de sabotaje en varias ocasiones. Moscú y Kyiv se culpan mutuamente por estos incidentes. En mediados de agosto, los inspectores observaron que la situación había empeorado. Se produjo una explosión cerca de la zona de seguridad, que los expertos de la OIEA en el lugar estimaron que fue causada por un drone con una carga explosiva.

18:31 Aparece Video que Parece Mostrar el Uso de un Drone LanzallamasDurante el conflicto de Ucrania, ha habido muchas especulaciones sobre el uso de diversas armas, incluyendo drones lanzallamas. Ahora, ha surgido un video que parece mostrar el uso de un dispositivo de este tipo, incinerando posiciones militares de las fuerzas rusas y gran parte de un bosque.

18:09 Primer Ministro Holandés Revela un Paquete de Ayuda Masivo para UcraniaEl recién nombrado primer ministro holandés, Dick Schoof, reveló un paquete de ayuda masivo para Ucrania. Durante una visita espontánea a la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia, en el sureste, se reunió con el presidente Volodymyr Zelenskyy. El nuevo paquete asciende a más de 200 millones de euros. Esta es la primera visita de Schoof a Ucrania desde que asumió el cargo en principios de julio, reemplazando a Mark Rutte, quien será el próximo secretario general de la OTAN en octubre. "Sin exagerar, los Países Bajos han ayudado a Ucrania a prevenir miles de vidas. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Estamos juntos en la búsqueda de una paz justa y duradera", dijo Zelenskyy.

17:47 Control Federal del Gobierno sobre la Refinería PCK de Schwedt ProrrogadaLa refinería de petróleo PCK de Schwedt en Alemania seguirá bajo administración federal por el momento. Según informó la agencia de noticias alemana, el gobierno alemán tiene la intención de prorrogar la tutela federal de las majority shares de Rosneft en la refinería, que de lo contrario expiraría el 10 de septiembre. La tutela federal ha estado en vigor desde septiembre de 2022, como resultado de la decisión de Alemania de dejar de importar petróleo ruso en respuesta al ataque de Rusia a Ucrania. En febrero de 2023, la refinería cambió a diferentes fuentes de suministro. Además de Schwedt, otras dos instalaciones también están afectadas. Rosneft posee casi el 54% de las acciones de la refinería PCK en el nordeste de Brandeburgo.

17:22 Rusia Registra el Mayor Avance Territorial en Ucrania Desde Octubre de 2022 - 15 Kilómetros Cuadrados DiariosEl ejército ruso registró avances significativos en el territorio en agosto, según estimaciones del think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW). Rusia conquistó 477 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano el mes pasado, lo que representa el mayor avance desde octubre de 2022, equivalente a más de 15 kilómetros cuadrados diarios en agosto. La mayoría de las ganancias se registraron en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Según informes de la noche anterior, las fuerzas rusas estaban a solo 7 kilómetros de Pokrovsk, una ciudad estratégicamente importante como centro logístico.

16:56 Putin Viaja a Mongolia para su Primera Visita Desde la Orden de Detención de la CPIEl presidente ruso Vladimir Putin ha viajado a Mongolia para una visita. El martes, se reunirá con el presidente mongol Uchnaagiin Khürelsük. Participarán en una ceremonia para conmemorar la victoria de las tropas soviéticas y mongolas sobre el ejército japonés en 1939. Esta es la primera visita de Putin a un país miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que se emitió una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, hace casi 18 meses. Ucrania ha instado a Mongolia a detener a Putin y enviarlo a La Haya a juicio. Un portavoz del Kremlin declaró la semana pasada que el Kremlin no está preocupado por la detención de Putin en Mongolia.

16:40 Funcionario Militar Ruso Acusado de Corrupción - Se Inician Investigaciones Contra Generales del EjércitoSe han iniciado investigaciones por corrupción contra otro alto mando del ejército ruso. El Comité de Investigación de Rusia anunció en Telegram que el general Valery Mumindzhanov está bajo sospecha de haber aceptado un soborno en gran escala. El delito es castigado con hasta 15 años de prisión en Rusia. Mumindzhanov serves como deputy commander of the Leningrad military district for logistics and previously worked in the defense ministry. La investigación alega que aceptó más de 20 millones de rublos (alrededor de 202,000 euros) en sobornos en relación con la firma de contratos de suministro de uniformes. Desde abril, al menos diez militares, incluidos generales y personal de alto nivel del ministerio de defensa de Moscú, han sido objetivo de las agencias de ley y orden de Rusia por corrupción o fraude. Algunos expertos sugieren que se está produciendo una purga.

16:25 Zelensky sobre la Operación de Kursk: "Procediendo Según lo Planificado"El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que la operación en la región rusa de Kursk está siguiendo su curso previsto. Habló durante una visita a Zaporizhzhia, según informó un corresponsal de la agencia de noticias del estado ucraniano Ukrinform. "La operación de Kursk está logrando sus objetivos y avanzando según lo planeado", dijo Zelensky. Además, indicó que la operación de Kursk también podría afectar la intensidad de los ataques en Pokrovsk y Torez. Sin embargo, Zelensky señaló que la situación en estas áreas sigue siendo desafiante. Expresó que las brigadas más preparadas del ejército ruso han sido concentradas en estas líneas del frente.

14:10 Zelensky: Misil ruso arrasa mezquita en KyivUna mezquita y un centro cultural islámico adyacente sufrieron daños significativos debido a un ataque con misil ruso en Kyiv durante la noche (ver entradas 05:39, 06:20 y 09:29). En una publicación en la plataforma X, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó: "Rusia desconoce los valores espirituales o humanos, no respeta ninguna religión o creencia. Continúa su campaña destructiva contra el pueblo ucraniano, con el objetivo de demoler todas nuestras comunidades y hasta lugares de culto sagrados". El muftí jefe de la comunidad local, Vadym Dashevski, informó a la agencia de noticias Reuters que la mezquita fue objetivo de un "ataque cobarde".

13:39 Imágenes muestran ataque con drones en las cercanías de MoscúUcrania lanza un ataque con drones de gran envergadura contra objetivos en las cercanías de Moscú, con una explosión registrada en una refinería situada a 16 kilómetros del Kremlin. También se atacan dos plantas de energía más. Según informes rusos, se interceptaron más de 150 drones ucranianos.

12:58 Polonia dispuesto a derribar drones que se aproximan desde Ucrania a su espacio aéreoEl ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, cree que Polonia tiene la obligación de derribar drones rusos y otros objetos aéreos que se aproximan desde Ucrania antes de que entren en el espacio aéreo polaco. El político liberal conservador expresó esta opinión al periódico británico "Financial Times" (FT), afirmando que se trata de un acto legítimo de autodefensa, ya que la probabilidad de que alguien resulte herido por escombros es significativa una vez que entran en el espacio aéreo polaco. La postura de Sikorski contradice la posición oficial de la OTAN, que considera que el riesgo de escalar la guerra mediante un enfrentamiento directo con las fuerzas rusas es demasiado alto. La OTAN también ha rechazado la idea de derribar drones y misiles rusos sobre Ucrania, así como la solicitud de Kiev de establecer una zona de exclusión aérea sobre el país.

12:12 Munz: Reacciones en Rusia a los éxitos electorales de AfD y AfDLos resultados de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia están siendo discutidos en Rusia. El corresponsal de ntv Rainer Munz informa sobre las reacciones a las victorias electorales de AfD y AfD, y describe cómo Moscú maneja lo que podría ser el mayor ataque con drones jamás registrado en la capital rusa.

11:40 Putin elogia la velocidad de las conquistas rusasEl presidente ruso Vladimir Putin ha elogiado la velocidad de sus tropas en la captura de nuevos territorios en Ucrania vecina. Lo expresó a agencias de noticias rusas, stating que el contraataque de Ucrania en la región de Kursk no había detenido el avance de las tropas rusas en el Donbass. "No estamos hablando de avanzar 200 o 300 metros", dijo Putin. "Estamos hablando de varios kilómetros cuadrados. Este ritmo de la ofensiva en el Donbass es algo que no hemos visto en mucho tiempo". Putin hizo una parada en la república siberiana de Tuva de camino a Mongolia para participar en una clase de la recién introducida asignatura "Conversaciones sobre lo Importante", que tiene como objetivo acercar a los niños a la línea política del Kremlin.

11:07 Ucrania intercepta 22 misiles y 20 dronesLa fuerza aérea ucraniana informes que ha interceptado 22 de 35 misiles y destruido 20 de 23 drones de ataque rusos. Se interceptaron nueve misiles balísticos y 13 misiles crucero sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv y Zaporizhzhia.

10:36 Imágenes revelan ataque con misil ruso en KharkivRusia ha estado bombardeando Kharkiv con ataques de misiles durante días. Según informes ucranianos, al menos diez misiles fueron lanzados contra la ciudad el domingo, impactando en un centro comercial y de entretenimiento y dejando varios heridos.

10:01 Número de heridos aumenta después del ataque con misil ruso en SumyEl número de heridos ha aumentado después de un ataque con misil ruso en la ciudad de Sumy en el noreste de Ucrania. Las últimas estadísticas del Ministerio del Interior ucraniano informan de 18 personas heridas, incluyendo seis menores. El ministerio compartió esta información a través de Telegram. Antes (ver entrada 03:34), la administración de la ciudad de Sumy informó que al menos 13 civiles, incluyendo cuatro menores, resultaron heridos en el ataque. El ataque con misil ruso golpeó un centro de rehabilitación social y psicológica de niños y un orfanato en Sumy. La situación de seguridad en la región de Sumy ha empeorado aún más con el inicio de la incursión transfronteriza en la región rusa vecina de Kursk el 6 de agosto. La ciudad de Sumy, con una población de más de 250,000 personas, está ubicada a unos 350 kilómetros al este de Kyiv.

09:29 Ucrania: Dos personas resultan heridas después del ataque aéreo ruso en KyivRusia ha vuelto a atacar la capital ucraniana Kyiv con misiles (ver entradas 05:39 y 06:20). Al menos dos personas resultaron heridas por escombros de misiles derribados, informan las autoridades locales. También se han provocado incendios y se han dañado edificios e infraestructuras. Se declaró una alerta aérea a nivel nacional que duró casi dos horas, desde la noche hasta la mañana temprana.

Según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), la mayoría de los rusos continúa apoyando las acciones militares de su país en Ucrania, incluso después de que las tropas ucranianas cruzaron la frontera rusa en la región de Kursk. El apoyo a las operaciones militares rusas en Ucrania entre los rusos alcanzó alrededor del 78% en agosto, según encuestas realizadas por la agencia de sondeos independiente Centro Levada. Esto representa un aumento en comparación con el 75% en julio y el 77% en junio. Los analistas del ISW interpretan esto como una señal de que la población rusa no está cansada de la guerra, lo que da al Kremlin flexibilidad en su estrategia de llevar a cabo una guerra de desgaste prolongada contra Ucrania.

El Estado Mayor Ucraniano Reporta Pérdidas Militares Rusas

El Estado Mayor Ucraniano ha publicado nuevas cifras sobre las pérdidas militares rusas en Ucrania. Desde el 24 de febrero de 2022, Ucrania informes que Rusia ha perdido alrededor de 617,600 soldados en Ucrania, con una pérdida diaria de 1,300. Además, se han destruido nueve tanques, diez sistemas de artillería, un sistema de cohetes de artillería medianos y 30 drones, según el informe de Kiev. En general, Rusia ha perdido un total de 8,601 tanques, 17,646 sistemas de artillería y 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y un submarino, según las cifras ucranianas. Las estimaciones occidentales sitúan las pérdidas en un nivel inferior, pero se consideran valores mínimos.

Rescate en Járkov: Hombre Sacado con Vida de los Escombros Después de un Bombardeo Ruso

Equipos de rescate lograron sacar con vida a un hombre de los escombros de un centro de eventos derrumbado en la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, después de un bombardeo ruso. El hombre reportedly se encontraba "bien" poco después del rescate. Según las autoridades, más de 40 personas, incluidas cinco niñas, resultaron heridas en los ataques con cohetes rusos en Járkov. Varios cohetes impactaron en un centro comercial y un centro de eventos en la ciudad oriental el domingo por la tarde.

Bombardeos Rusos en Kiev: Explosiones y Incendios

Rusia lanzó una serie de ataques con drones, más de diez misiles de crucero y decenas de misiles balísticos contra Kiev el domingo, lo que provocó explosiones y incendios en múltiples ubicaciones, según la fuerza aérea ucraniana. Los ataques afectaron tanto a la capital Kiev como posiblemente a otras ciudades. Muchos residentes huyeron a refugios antiaéreos. Al menos una persona resultó herida por escombros caídos en el distrito de Shevchenkivskyi. El jefe de la administración militar de Kiev, Serhiy Popko, también informó incendios.

Violencia en Kiev: Otro Ataque con Cohetes Rusos

Ucrania informó otro ataque con cohetes rusos contra la capital Kiev el lunes. Las unidades de defensa aérea están repeliendo el ataque, mientras que los testigos en Kiev informaron varias explosiones fuertes. El número exacto de cohetes y los posibles daños aún no se conocen.

Rusia: Gasoducto a China en Pista

El presidente ruso Vladimir Putin anunció que los preparativos para la construcción de un nuevo gasoducto ruso a través de Mongolia hasta China están avanzando según lo planeado. El gasoducto, conocido como "Fuerza de Siberia 2", se espera que transporte 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural desde la región rusa de Yamal hasta China a través de Mongolia cada año.

Ataque Ruso a un Orfanato en Sumy: 13 Personas Heridas

Las tropas rusas aparentemente atacaron un centro de rehabilitación social y psicológica de niños y un orfanato en Sumy con cohetes, según Ukrainska Pravda. Trece personas resultaron heridas, incluidas dos niñas. El edificio se encuentra en una zona residencial, informó la administración militar local.

Encuesta en Polonia: Apoyo a la Derribo de Drones Espías Rusos

Una encuesta del periódico polaco "Rzeczpospolita" muestra que casi el 60% de los polacos cree que la militar polaca debería derribar drones rusos que entren en el espacio aéreo polaco durante los ataques aéreos en Ucrania. La encuesta se refiere a un objeto volador no identificado que sobrevoló Polonia durante más de 30 minutos antes de desaparecer el 26 de agosto.

Accidente Ruso en Belgorod: Una Muerta y Tres Heridas

El gobernador de la región rusa de Belgorod informó que una persona murió por fuego ucraniano en el pueblo de Shagarovka cerca de la frontera. Tres personas resultaron heridas en ataques al pueblo de Shebekino. Al menos otro pueblo fue reportado como bombardeado por los ucranianos.

Guerra Electrónica Rusa: 158 Drones Interceptados

Rusia afirma haber repelido "masivos" ataques con drones ucranianos contra la capital Moscú y 14

21:06: La compañía eléctrica ucraniana anuncia cortes de energíaLa compañía eléctrica ucraniana, Ukrenergo, ha anunciado que habrá varios cortes de energía el lunes debido a los considerables ataques rusos a la red eléctrica del país. Ukrenergo ha asegurado que la infraestructura crítica no será afectada, pero ha advertido de posibles cambios en la magnitud de las restricciones.

El ataque a Ucrania ha provocado un aumento significativo del gasto militar de varios países occidentales, con el objetivo de apoyar a Ucrania y disuadir la agresión rusa.

En respuesta al 'ataque a Ucrania', varias organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y la Unión Europea, han impuesto sanciones a Rusia con el objetivo de reducir su capacidad y influencia militares.

