21:12 Críticas a la guerra: Rusia debería enfrentar encarcelamiento después de encuestas en la calle

A causa de las críticas por el ataque de Rusia a Ucrania en una encuesta callejera, un residente ruso en Moscú ha sido condenado a cinco años de prisión por trabajos forzados. Según informes de la agencia de noticias estatal rusa TASS, el acusado de 38 años admitió su culpa por "desacreditar el ejército" a finales de abril. Inicialmente fue sentenciado a cinco años de trabajos forzados pero permaneció en libertad. Sin embargo, la fiscalía apeló y solicitó un castigo más severo. El tribunal de Moscú ha dictaminado ahora que Yuri Kochov, de 38 años, debe cumplir cinco años en un campo de trabajos forzados. Según informes de TASS, fue arrestado y sacado de la sala del tribunal.

20:23 Ucrania: se informa que depósitos de municiones rusas cerca de Mariupol han sido destruidosEl ejército ucraniano afirma haber destruido varios depósitos de municiones pertenecientes a las fuerzas rusas en los territorios ucranianos ocupados. Según el anuncio del mando naval en Kiev, la inteligencia descubrió los depósitos cerca de la ciudad portuaria de Mariupol, que fueron atacados y destruidos con cohetes. Se informes que toneladas de municiones fueron destruidas en el proceso. Sin embargo, estas afirmaciones no pueden ser verificadas de manera independiente.**

19:36 Italia entregará un avanzado sistema de defensa aérea a Ucrania en septiembreItalia entregará un segundo sistema de misiles antiaéreos SAMP/T a Ucrania este mes, anunció el ministro de Defensa Guido Crosetto en Roma. El sistema es capaz de rastrear numerosos objetivos simultáneamente e interceptar diez. Es el único sistema producido en Europa que puede interceptar misiles balísticos.**

19:02 Informe: 38,000 soldados rusos participan en la contraofensiva en KurskSegún un informe, Rusia está utilizando alrededor de 38,000 soldados en su contraofensiva en la región fronteriza de Kursk. El "Financial Times" reporta esto, citando a un oficial de inteligencia ucraniano de alto rango. Algunos de los soldados han sido retirados de la parte sur de Ucrania para esta operación. Hasta ahora, los contraataques "no son aún a gran escala". Según la fuente, Rusia debe desplegar más de sus brigadas curtidas en batalla para lograr un mayor éxito. Recientemente, el presidente ucraniano Selenskyj había hablado de la necesidad de 100,000 soldados rusos para repeler completamente la contraofensiva ucraniana en Kursk.**

18:22 Se informa que ucranianos interceptan a refugiados que intentan huir a Moldavia en el río frontera DniesterDespués de más de dos años de guerra, el ejército ucraniano necesita urgentemente nuevos reclutas. Sin embargo, muchos hombres están intentando eludir el servicio militar huyendo a países vecinos como Moldavia. Se informa que son interceptados en el río frontera Dniester.**

17:44 El misterio de los aviones rusos cubiertos de neumáticos puede haber sido resueltoA finales del verano de 2023, las fuerzas armadas rusas comenzaron a cubrir algunos de sus aviones militares con neumáticos de coche. La razón de esto había remainede unclear durante mucho tiempo. Ahora, un miembro de alto rango del ejército de los Estados Unidos puede haber proporcionado la respuesta a este misterio. Según Shuyler Moore, Director Técnico del Mando Central de los Estados Unidos, la medida está destinada a confundir los modelos de visión por computadora de los misiles. "Si ponemos neumáticos en las alas, muchos modelos de visión por computadora tienen dificultades para reconocer que es un avión", dijo Moore en una ronda de discusión del think tank estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Anteriormente, se había especulado que los neumáticos podrían proporcionar una protección adicional contra drones kamikaze.**

16:56 Se informa que las fuerzas rusas han hecho explotar una mina de carbón ucraniana en WuhledarLas fuerzas rusas están avanzando en la ciudad minera ucraniana de Wuhledar, donde supuestamente han destruido una de las mayores minas de carbón del país. Videos muestran la explosión y el posterior derrumbe de la torre sobre el pozo principal de la mina. Se cree que más de 150 millones de toneladas de carbón están almacenadas en la veta.**

16:19 El ministro de Defensa alemán ve el aumento del gasto en defensa como un "desafío"Después de la creación de un fondo especial de 100 mil millones de euros, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius ve la necesidad de

14:39 Baerbock Advierte: Si Ucrania Caen, Moldova TambiénSegún la Canciller Federal de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ayudar a Ucrania es crucial para la supervivencia de su vecino, la República de Moldova. Ella hizo esta declaración durante una reunión de la Plataforma de Cooperación de Moldova en la capital Chisinau. Baerbock destacó que cualquier acción para apoyar a Ucrania también ayuda a estabilizar la situación en Moldova. Las preocupaciones entre los locales giran en torno a la idea de que si Ucrania cae, Moldova podría seguir su ejemplo.

13:56 Ucrania: 97 Rescatistas Muertos Desde la Invasión RusaDesde la invasión a gran escala de Rusia, 97 rescatistas del servicio de rescate del estado ucraniano han perdido la vida. Ellos compartieron esta información con el sitio de noticias Ukrinform durante una entrevista. Como resultado, se estima que 395 rescatistas han resultado heridos en el desempeño de sus funciones. Hoy, Ucrania conmemora su "Día de los Salvadores".

13:44 Periódico de EE. UU.: Rusia y Ucrania Perdieron Más de un Millón de SoldadosSegún las investigaciones realizadas por el periódico de EE. UU. "Wall Street Journal", ambas partes han sufrido pérdidas significativas en el ataque de Rusia a Ucrania. Se alega que las tropas ucranianas han sufrido aproximadamente 80,000 bajas y 400,000 heridos, mientras que el periódico se refiere a una estimación confidencial de Ucrania para ello. Las agencias de inteligencia occidentales estiman que Rusia ha perdido aproximadamente 600,000 soldados - 200,000 de los cuales han muerto y otros 400,000 han resultado heridos. Ni Kiev ni Moscú han revelado oficialmente sus propias pérdidas.

13:21 Munz: Rusia Recluta Soldados para Fortalecer el Ejército más Allá de la Guerra de UcraniaSegún el corresponsal de ntv Rainer Munz, Rusia ha ampliado su ejército al reclutar otros 1.5 millones de soldados mediante decreto. Este movimiento indica algo más que solo el conflicto de Ucrania.

12:55 Kremlin Justifica el Ampliamiento del Ejército por las Amenazas en las FronterasEl Kremlin ha explicado sus planes para ampliar su ejército y convertirse en la segunda fuerza militar más grande del mundo debido a las amenazas que se intensifican en sus fronteras. "Estas amenazas surgen de la periferia de nuestras fronteras", explicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, durante una llamada de prensa con periodistas. Él afirmó que las tensiones en sus fronteras occidentales y la inestabilidad en sus fronteras orientales son factores contribuyentes, por lo que se necesitan respuestas apropiadas. El presidente Vladimir Putin ha ordenado que el tamaño regular del ejército ruso se incremente en 180,000 soldados, lo que lo convertirá en la segunda fuerza militar más grande del mundo después de China.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: Dos Tercios se Oponen a la Entrega de Misiles de Largo Alcance a KyivEl gobierno ucraniano tiene la intención de atacar la logística militar rusa al atacar aeropuertos militares, centros de comando e infraestructura. En la última encuesta RTL/ntv Trendbarometer, el 64 por ciento de los encuestados se opone a la entrega de armas occidentales que podrían afectar áreas profundas dentro de Rusia. El 28 por ciento de los encuestados sigue apoyando estas armas. Solo existe una base de apoyo entre los seguidores de los Verdes (53 por ciento) y el FDP (58 por ciento). La oposición es más alta entre los seguidores del SPD (61 por ciento) y la CDU/CSU (61 por ciento). Los seguidores de la AfD (0 por ciento) y los seguidores de la BSW (4 por ciento) son los menos apoyados, y la rejection is significantly more pronounced in the east (83 percent) than the west (61 percent).

11:49 Routt Sospechoso de Querer Matar a Putin y Kim Jong-Un en 2022Ryan Wesley Routt, sospechoso del intento de asesinato de Donald Trump, supuestamente expresó su deseo de eliminar tanto a Vladimir Putin como a Kim Jong-Un en 2022, según el "Wall Street Journal". La fuente de esta afirmación es una enfermera, Chelsea Walsh, que trabajó en Ucrania en ese momento y conoció a Routt en varias ocasiones. Walsh lo describió como el "americano más peligroso" que conoció durante su tiempo en Kyiv. También se dice que él había intentado unirse a las brigadas voluntarias ucranianas y luchar junto a sus fuerzas.

11:18 Documental "Russen im Krieg" se Estrena en el Festival de Cine de Toronto Después de un Retraso

A pesar de las amenazas anteriores, el controvertido documental "Russen im Krieg" se mostrará ahora en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Inicialmente, los organizadores decidieron no presentar la película en el festival debido a los peligros significativos. La directora rusa-canadiense Anastasia Trofimova pasó varios meses entre las tropas rusas en la parte delantera de Ucrania. El embajador ucraniano en Canadá expresó sus preocupaciones, argumentando que el festival está facilitando la propaganda rusa al presentar la película.

10:51 Embajador Ruso Esceptico Sobre las Conversaciones de Paz

El embajador ruso en Berlín, Sergey Nechaev, expresó dudas sobre las posibles negociaciones para resolver el conflicto en Ucrania. En una entrevista con Deutschlandfunk, Nechaev enfatizó la necesidad de un plan de paz antes de que Rusia pueda analizar su alineación con sus puntos de vista. Nechaev hizo estos comentarios en respuesta a las declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz, quien expresó su deseo de acelerar los esfuerzos hacia una resolución pacífica. "Definitivamente habrá otra conferencia de paz", dijo Scholz, confirmando su apoyo a la posición de Ucrania sobre la participación de Rusia.

La empresa de energía ucraniana, Naftogaz, está fortaleciendo sus colaboraciones con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) para garantizar el suministro de energía. Los expertos alertan que los numerosos ataques con drones rusos a la infraestructura vital podrían causar un invierno severo para los ucranianos, marcado por cortes de energía generalizados, fallas en la calefacción y escasez de agua. El PNUD ayudará a Ucrania a mitigar las interrupciones del suministro a la población, incl

09:28 Ucrania: Ejecución de un Prisonero de Guerra por las Fuerzas Rusas

El comisionado de derechos humanos del parlamento ucraniano confirma que las fuerzas rusas han ejecutado a un prisionero de guerra ucraniano desarmado, con las manos atadas con cinta adhesiva. La barbarie y sed de violencia de los rusos es abrumadora, concluye un experto ucraniano. Hoy, una fotografía del soldado caído, con la inscripción "Por Kursk" en la espada utilizada para la ejecución, ha circulado en las redes sociales. Los fotógrafos ucranianos Konstantin y Vlada Liberova difunden imágenes de soldados ucranianos que han logrado escapar de la cautiverio ruso.

09:02 Comentarios del Comandante Checheno sobre la Ofensiva de Kursk

Cuando Kiev lanzó una invasión en la región fronteriza de Kursk a principios de agosto, la dirección militar rusa permaneció en silencio. Sin embargo, el comandante checheno Apti Alaudinow irradiaba optimismo en su canal de Telegram, expresando tranquilidad, disfrute de palomitas de maíz y expectación para ver a las tropas ucranianas aniquilar al enemigo en el primer día de avance. Desde entonces, Alaudinow ha surgido como el comentarista principal de la ofensiva de Kursk, con los medios rusos difundiendo sus declaraciones. Tale visibilidad mediática presume la aprobación de las más altas esferas, coinciden los especialistas consultados por la agencia de noticias AFP. Al igual que el líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece disfrutar de una libertad de speech sin precedentes. Algunos incluso lo vislumbran como un posible sucesor del presuntamente enfermo Kadyrov.

08:42 Alemania Otorga 100 Millones de Euros en Ayuda Invernal a Ucrania

Alemania concede a Ucrania otros 100 millones de euros en ayuda invernal, anunció la canciller federal Annalena Baerbock durante su visita a la República de Moldavia en Chisinau. "Está claro que el otoño se acerca y el invierno está a la vuelta de la esquina", dijo Baerbock antes de reunirse en la Plataforma de Cooperación de Moldavia en la capital de la antigua república soviética. Rusia planea otra "guerra de invierno", con el objetivo de hacer la vida cotidiana lo más difícil posible para la gente en Ucrania.

08:01 Ucrania: Rusia Ataca Instalaciones Energéticas en Sumy desde el Aire

Ucrania documenta otro ataque significativo con drones desde Rusia. La defensa aérea neutraliza 34 de 51 drones rusos durante la noche, informa la fuerza aérea. Los ataques con drones fueron activos en cinco regiones. Según las autoridades locales, las instalaciones energéticas en la región nororiental de Sumy también fueron objetivo. Un total de 16 drones rusos fueron interceptados allí, y la infraestructura crítica, incluidas las sistemas de suministro de agua y los hospitales, se cambió a sistemas de energía de emergencia. Los equipos de reparación actualmente están trabajando.

07:37 Ucrania: Rusia Sufre 1020 Pérdidas desde Ayer

Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia ha sufrido 1020 bajas, incluidas muertes e injuries, desde ayer. Esto se suma al total de pérdidas rusas desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, que asciende a 635,880. En las últimas 24 horas, seis sistemas de artillería y dos tanques fueron dañados o destruidos, junto con seis vehículos blindados y 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Ucrania Ataca Aeropuerto Militar Ruso

Durante la noche, el aeropuerto militar ruso en Engels, región de Saratov, fue atacado por drones de ataque ucranianos, informó el sitio de noticias ucraniano "Kyiv Post", con grabaciones de audio de detonaciones. Según el informe, bombarderos estratégicos equipados con misiles están estacionados en la base aérea y se utilizan en ataques contra ciudades ucranianas.

06:35 Secretario General de la OTAN da la Bienvenida al Debate sobre Armas de Largo Alcance

El secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, da la bienvenida al debate internacional de los últimos días sobre la posibilidad de permitir que Ucrania dispare armas de largo alcance occidentales en territorio ruso. "La decisión recae en cada aliado, pero es crucial que colaboremos estrechamente en estos asuntos, como lo hacemos", dijo Stoltenberg a la broadcaster británica LBC. Ucrania ha solicitado continuamente esta autorización a sus aliados para atacar centros de comando, aeródromos y infraestructura rusos. En cuanto al miedo a una escalada del conflicto, Stoltenberg dijo: "Sin embargo, aún mantengo que el mayor riesgo para nosotros es que Putin triunfa en Ucrania".

06:13 Facebook y WhatsApp Prohíben la Propaganda Rusa de la Cadena RT

Meta, la empresa matriz de Facebook, está prohibiendo la difusión de la propaganda estatal rusa a través de medios como el canal de televisión RT en todo el mundo. RT (anteriormente Russia Today) y las organizaciones asociadas estarán prohibidas en las plataformas de Meta, incluidas Facebook, Instagram y WhatsApp. RT ya ha sido bloqueado en la UE desde la primavera de 2022, debido a las campañas de desinformación relacionadas con la invasión rusa de Ucrania. Para obtener más detalles:

01:53 Lukashenko Concede el Perdón a 37 Presos en Bielorrusia

El líder bielorruso Alexander Lukashenko ha concedido el perdón a 37 individuos. La Oficina Presidencial de Minsk revela que son personas que fueron encontradas culpables de "radicalismo" - una etiqueta que se utiliza habitualmente en Bielorrusia para targeting a los críticos del gobierno. Entre los indultados hay seis mujeres y varios individuos con problemas de salud. No se revelan detalles específicos sobre las identidades de los 37 individuos a los que se les ha concedido el perdón. En los últimos dos meses, Bielorrusia ha perdonado habitualmente a los presos que protestaron contra el régimen. En agosto, Lukashenko concedió el perdón a 30 presos políticos, seguido de otros 30 en septiembre. En cada uno de estos casos, el presidente reiteró que los presos habían demostrado arrepentimiento y habían pedido perdón.

11:49 Informe de la ONU: los derechos humanos en Rusia empeoranLa situación de los derechos humanos en Rusia está deteriorándose, según un informe de la ONU. "Ahora existe un sistema sistemático, respaldado por el Estado, de violaciones de los derechos humanos", señala el informe. La búlgaro Mariana Katzarova, nombrada como la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Rusia en 2023, presentó este informe. El sistema, según sugiere el informe, busca reprimir la sociedad civil y la oposición política. Los críticos de la disputa de Rusia con Ucrania y los disidentes están sufriendo una persecución más dura. Katzarova estima que al menos 1.372 personas están sirviendo actualmente condenas por razones políticas. Entre ellas se encuentran activistas de derechos humanos, periodistas y críticos de la guerra, que han sido falsamente acusados y condenados a largas condenas de prisión. Son sometidos a tortura mientras están detenidos. Los presos políticos están encerrados en celdas de aislamiento, mientras que otros son enviados a clínicas de salud mental. El número real puede ser más alto, reveló un miembro del equipo.

21:44 Suecia puede liderar la presencia planeada de la OTAN en FinlandiaLa OTAN está considerando establecer una presencia militar en el norte de Finlandia, con Suecia que podría asumir un papel de liderazgo. Esto implicaría un arreglo multinacional de la OTAN, conocido como Fuerzas Terrestres Avanzadas (FTA), similar a los que hay en otros países de la OTAN que limitan con Rusia. El ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y su homólogo finlandés, Antti Häkkänen, anunciaron esto en una rueda de prensa en Estocolmo. Jonson expresó su orgullo por haber sido seleccionado por Finlandia para servir como la "nación enmarcada" para esta presencia. Afirmó que esta presencia fortalecería la seguridad de toda la alianza de la OTAN.

