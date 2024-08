21:10 Después de la alarma de sabotaje en la Bundeswehr: la CDU ve al Ministerio de Defensa en el deber

18:24 La Policía y la Protección del Estado están investigando un incidente de seguridad en la planta de agua del Aeropuerto de la Fuerza Aérea de Colonia-Wahn debido a la sospecha de sabotaje contra las Fuerzas Armadas Alemanas. "Valores de agua anormales" y luego un agujero en la valla fueron detectados, dijo un portavoz de las Fuerzas Armadas Alemanas en Colonia frente a la base. La política de defensa de la CDU Serap Güler ahora ve al Ministerio de Defensa responsable de aclarar las preguntas abiertas: "El ministerio debe aclarar ahora inmediatamente cómo un extraño pudo acceder a las supuestamente bien protegidas bases militares", dijo a Spiegel. "Al mismo tiempo, es encomiable que los incidentes se hayan detectado temprano", dijo Güler (ver también entradas de 18:55 y 18:24).

20:51 Agencia de calificación ve aumentar el riesgo de incautación de activos para bancos occidentales en RusiaLos bancos occidentales que aún operan en Rusia deben prepararse para la posibilidad de incautación de activos allí, según la agencia de calificación Scope. El riesgo de esto está aumentando, dijeron los perros guardianes de crédito con sede en Berlín. Las transacciones comerciales que no se pueden completar debido a las sanciones internacionales exponen a los bancos a un mayor riesgo de tales fallos judiciales. Recientemente, un tribunal ruso otorgó activos de Commerzbank a una empresa rusa como compensación. Los activos de Deutsche Bank y UniCredit italiano ya han sido incautados allí por orden judicial. Rusia está respondiendo cada vez más a las sanciones impuestas por los países occidentales debido a la invasión rusa de Ucrania con medidas de retaliación. Many companies operating there have already had to accept the seizure or attachment of assets. Companies that want to withdraw from Russia have to sell their businesses to companies rusas a descuentos significativos. El Banco Central Europeo (BCE) ha estado ejerciendo presión sobre los bancos que aún operan en Rusia durante algún tiempo para que reduzcan sus compromisos allí. Ha instado, entre otras cosas, a las instituciones con importantes compromisos allí a acelerar la reducción de riesgos y ha exigido planes claros para la reducción del negocio en Rusia y para una salida del mercado ruso.

20:29 Zelensky: Adherimos a la ley humanitariaLas tropas ucranianas que avanzan en la región rusa de Kursk están adheriéndose estrictamente a las convenciones internacionales y la ley humanitaria, según el presidente Volodymyr Zelensky. Esto se discutió en una reunión de la dirección ucraniana, informó Zelensky en Twitter. Se ha preparado ayuda humanitaria para la población civil en las áreas ocupadas y se permitirá el acceso a representantes de organizaciones internacionales. El énfasis en adherirse a la ley humanitaria se refiere a las atrocidades cometidas por las tropas rusas durante su avance en Kyiv hace casi dos años y medio.Numerosos civiles fueron asesinados indiscriminadamente en el suburbio de Kyiv de Bucha antes de que el ejército ruso tuviera que retirarse de esa área. Según informes de la agencia ucraniana Unian, se decidió en la reunión del gobierno permitir el acceso a las organizaciones internacionales en las áreas ocupadas en el oeste de Rusia. Estas incluyen el Comité Internacional de la Cruz Roja, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en el servicio de ayuda humanitaria.

20:05 Condenado en el Caso del Asesinato de Nemtsov Se Alista para el Esfuerzo de Guerra RusaUno de los condenados en el caso del asesinato del crítico del Kremlin Boris Nemtsov reportedly se ha alistado para servir en la zona de guerra en Ucrania, según informaciones oficiales. El periódico en el exilio, crítico con el Kremlin "Novaya Gazeta" reporta que el convicto actualmente está estacionado en la ciudad ocupada por Rusia de Mariupol. Sin embargo, se dice que en este momento está de licencia en su región natal de Chechenia en el Cáucaso del Norte. Después de alistarse, fue perdonado y liberado en marzo, informó la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando el sistema de justicia ruso. Se dice que firmó un contrato de un año con el Ministerio de Defensa para realizar tareas en la zona de la operación militar especial - el término oficial para la guerra en Rusia.

El antiguo vicepresidente del gobierno Nemtsov fue asesinado a tiros cerca del Kremlin en 2015. Un tribunal de Moscú condenó al presunto asesino y a cuatro cómplices de la región del Cáucaso del Norte a largas condenas de prisión en 2017. El asesinato de Nemtsov, un crítico vocal del presidente ruso Vladimir Putin, sigue envuelto en misterio, con su familia alegando que los cerebros nunca han sido adecuadamente investigados.

19:50 Zelensky: Ucrania Logra Objetivos Estratégicos en Kursk - Rusia DisienteEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que su país ha logrado sus objetivos estratégicos en su avance en la región rusa de Kursk, según su dirección nocturna en Telegram. Sin embargo, el ejército ruso mantiene que sus unidades, apoyadas por la fuerza aérea, drones y artillería, han frustrado los intentos de grupos móviles del enemigo de avanzar profundamente en territorio ruso utilizando vehículos blindados. El comunicado del ejército afirma además que las fuerzas ucranianas sufrieron graves pérdidas.

18:55 Posible Sabotaje contra las Fuerzas Armadas Alemanas: Rusia SospechosaLas Fuerzas Armadas Alemanas han acordonado y registrado dos de sus bases en Renania del Norte-Westfalia debido a sospechas de sabotaje. En la base aérea de Colonia-Wahn, hay sospechas de manipulaciones en el sistema interno de agua potable, anunció el ejército. En la base de Geilenkirchen, se reportó la repeler de un intruso, pero las pruebas de agua subsiguientes no mostraron anomalías. El presidente del Comité de Defensa en el Bundestag alemán, Marcus Faber, apuntó el dedo a Rusia por los posibles incidentes de sabotaje (ver entrada de las 18:24). De manera similar, el presidente del Panel de Control Parlamentario del Bundestag alemán, Konstantin von Notz, le dijo a Welt TV que la sospecha de una acción de sabotaje rusa es "una hipótesis de trabajo concreta para las investigaciones".

18:24 Posible Sabotaje en las Fuerzas Armadas Alemanas: Presidente del Comité de Defensa Sospecha de RusiaDespués de los posibles incidentes de sabotaje en dos barracones de las Fuerzas Armadas Alemanas, el presidente del Comité de Defensa en el Bundestag, Marcus Faber, apunta el dedo a Rusia. "Dado la proximidad temporal de los incidentes en los dos barracones, se puede sospechar que un actor adversario está demostrando sus capacidades de sabotaje aquí", dijo Faber al periódico "Bild". "El actor con el mayor interés en hacerlo es Putin", agregó, refiriéndose al presidente ruso. Sin embargo, las investigaciones adicionales deben confirmar esta sospecha, dijo Faber. Tanto la base de las Fuerzas Armadas Alemanas en Colonia-Wahn como el punto de apoyo de la OTAN en Geilenkirchen fueron objetivos de actividades sospechosas de sabotaje.

18:00 Probables Empresas de más de 120 Países: Rusia Busca Nuevos Socios en Feria de ArmasEn la región de Moscú, filas de tanques, aviones de combate y armas de fuego están expuestas: en una feria de armas internacional, el Ministerio de Defensa está firmando nuevos acuerdos de armas con socios extranjeros por un valor estimado de cinco mil millones de euros.

17:40 Después del Intercambio de Prisioneros: Polonia Acusa a Hombre Libertado de EspionajeUn nacional ruso-español sospechoso de ser un agente de la GRU está siendo procesado por espionaje en Polonia. Pavel R., mejor conocido como Pablo G., fue arrestado en la ciudad polaca de Przemysl cerca de la frontera con Ucrania el 28 de febrero de 2022, solo unos días después del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Había estado fingiendo ser un periodista freelance de España y escribiendo informes para medios españoles. Fue retenido en Polonia hasta que fue parte de un intercambio de prisioneros con Rusia el 1 de agosto. Según la acusación, R. es sospechoso de cometer un delito criminal relacionado con el espionaje, lo que conlleva una pena de prisión de tres a quince años. No estaba claro si R. sería juzgado en ausencia. Las autoridades no proporcionaron detalles sobre los procedimientos adicionales.

17:27 Informe: Justicia Rusa Abre más de 10,000 Casos por "Insultar" al EjércitoDesde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, la justicia rusa ha abierto más de 10,000 casos por "insultar" al ejército, informó el portal de noticias independiente ruso Mediazona en su sitio web. El décimo milésimo caso fue presentado ante los tribunales en la primera semana de agosto, según el informe. La mayoría de los casos se informaron en los primeros meses de la guerra, con 5,614 casos al final de 2022 y otros 2,997 en 2023, lo que da un total de 8,590 para el final del año pasado. Hasta ahora, este año se han abierto 1,410 casos. Mediazona contó los casos basándose en datos de los tribunales rusos. Los casos se basan en una ley que castiga "insultar" a las fuerzas armadas con multas de hasta 50,000 rublos (alrededor de 500 euros). Una segunda ofensa dentro de un año puede conllevar una pena de prisión de cinco años. Si el sistema de justicia encuentra que el "insulto" ha provocado lesiones, muertes o una interrupción significativa del orden público, se pueden imponer penas de prisión de hasta siete años.

17:08 Kyiv Informa sobre la Derribo de un CazaBombardero Su-34 en la Región de KurskLas fuerzas ucranianas han destruido un caza bombardero ruso Su-34 en la región de Kursk, según "Ukrainska Pravda", citando un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. "Anoche, las fuerzas y medios de las tropas de misiles antiaéreos de la Fuerza Aérea de Ucrania destruyeron un caza bombardero ruso Su-34 durante una misión de combate en la región de Kursk (Rusia)", citó el periódico en línea ucraniano la explicación.

16:50 Kyiv Pretende Crear "Zona de Amortiguación" en la Región de KurskEl ejército ucraniano, en su ofensiva en la región fronteriza rusa de Kursk, busca establecer una "zona de amortiguación" para proteger a su población, según sus propias declaraciones. "La creación de una zona de amortiguación en la región de Kursk es un paso para proteger a nuestra población en la frontera del fuego enemigo diario", dijo el ministro del Interior Ihor Klimenko en el servicio de mensajería Telegram. Kyiv también anunció planes para abrir un corredor humanitario en la región. "Nuestras fuerzas están preparando un corredor humanitario para la evacuación de civiles, tanto hacia Rusia como hacia Ucrania", también dijo la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk en Telegram.

16:30 Autoridad, Corrupción, Propaganda: ¿Amenaza el Offensive de Kursk la Estructura de Poder de Putin?A nivel internacional, los políticos se sorprenden por el avance de Ucrania en la región de Kursk. Rusia también parece pillar por sorpresa, con el Kremlin aparentemente aún formulando una respuesta. ¿Significa esto una grieta en la estructura de poder de Vladimir Putin?

15:59 Informe: Ucrania Lanza 'Mayor Ataque' a Bases Militares Rusas Desde el Inicio de la GuerraDrone de largo alcance del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y fuerzas de defensa ucranianas lanzaron el mayor ataque a bases militares rusas en Voronezh, Kursk, Novoselytsia y Borisoglebsk durante la noche, según la agencia de noticias nacional ucraniana "Ukrinform", citando una fuente en el SBU. El ataque fue reportado como efectivo y el mayor desde el inicio de la guerra. Su objetivo era evitar que Rusia utilizara estas bases aéreas para ataques con misiles en la línea del frente y ciudades ucranianas.

15:36 Gobierno Alemán: Apoyo a Ucrania no se Relaciona con Nord StreamLos hallazgos actuales de la investigación del ataque a los gasoductos Nord Stream no cambian el apoyo de Alemania a Ucrania, dijo Wolfgang Büchner, portavoz del gobierno alemán, en respuesta a preguntas de periodistas en Berlín. "Las investigaciones se llevan a cabo de acuerdo con la ley, independientemente de la persona involucrada y completamente independientes del resultado de tales investigaciones", dijo. La investigación no tiene influencia en si y en qué medida Alemania continuará apoyando a Ucrania en el futuro, ya que "no cambia el hecho de que Rusia está librando una guerra de agresión contra Ucrania en violación del derecho internacional", agregó Büchner. La aclaración del acto de sabotaje es una prioridad para el gobierno alemán, dijo el portavoz. No quiso evaluar si las autoridades polacas están cooperando adecuadamente en este sentido.

15:10 Ofensiva de Kursk Avanza: "Avance no Acercará a Ucrania a la Paz"La ofensiva ucraniana en la región de Kursk sorprende a Putin y a Rusia. Miles son evacuados, y Rusia parece no haber encontrado aún la respuesta militar adecuada. El experto en seguridad Gerhard Mangott no ve ninguna ventaja decisiva para Ucrania - por el contrario.

14:50 Rusia Extiende la Prohibición de Exportación de PetróleoRusia extiende la prohibición existente de exportación de petróleo. El paso es para estabilizar los precios de los combustibles en el país, que Recently have risen sharply again, explains the Moscow government. The ban will apply from September 1 to the end of the year. It is due to a "period of sustained seasonal demand and planned repairs in oil refineries," it is said further. Russia had taken such a measure for the first time in the fall of 2023 in response to rising fuel prices. The export ban was then suspended again in November. At the beginning of the year, Moscow announced a six-month oil export ban from March 1, which was then suspended between mid-May and late July, citing "saturation of the domestic market." Now it is in effect again and is being extended beyond August.

14:19 Drones Acompañan Ofensiva Terrestre: Ucranianos Se Filman a Kilómetros Detrás de la Frontera RusaLa ofensiva terrestre ucraniana en suelo ruso ha sido hasta ahora un gran éxito para Ucrania. Soldados ucranianos se filman a sí mismos rebautizando un pueblo ruso a 100 kilómetros detrás de la frontera. El presidente Selenskyj utiliza este desarrollo para un mensaje confiado.

13:52 Ucrania: Ciudad Rusa de Sudscha Está Totalmente bajo Control UcranianoLa ciudad de Sudscha en la región rusa de Kursk está bajo el control total de Ucrania, según el jefe militar ucraniano Olexander Syrskyj. "La búsqueda y destrucción del enemigo en la ciudad de Sudscha ha sido completada", dice en una videoconferencia con el presidente Volodymyr Selenskyj. Se publican imágenes en el canal de Telegram del presidente. El oleoducto que suministra gas ruso desde Siberia occidental a Eslovaquia y otros países de la UE a través de Ucrania pasa por Sudscha. Sudscha tiene alrededor de 6,000 habitantes.

13:31 Guardia Nacional Rusa Fortalece la Seguridad en la Central Nuclear de KurskLa Guardia Nacional Rusa, Rosgwardija, está fortaleciendo la seguridad en la Central Nuclear de Kursk. Se está prestando especial atención a la defensa contra drones ucranianos, se indica. El ejército ucraniano entró en la región adyacente a la frontera el 6 de agosto y afirma haber puesto bajo su control más de 1,000 kilómetros cuadrados. Esto no puede ser verificado de forma independiente. La central nuclear está ubicada a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Kursk y es operada por la corporación estatal Rosenergoatom.

13:06 Selenskyj: Avanzando Firme en la Región Rusa de KurskSegún el presidente Volodymyr Selenskyj, las tropas ucranianas están avanzando firmemente en la región rusa de Kursk. Han avanzado uno o dos kilómetros en diversas direcciones en las últimas 24 horas, dice el jefe de estado ucraniano en una videoconferencia con el jefe militar Olexander Syrskyj. Este último explica que las unidades ucranianas capturaron a 100 soldados rusos el miércoles.

12:43 Kriewald: Ucrania Está "Bajo Presión Significativa en la Región de Donetsk"La Ucrania mantiene su presión en la región rusa de Kursk. Sin embargo, mientras registra éxitos militares allí, los rusos continúan avanzando en la zona de combate oriental ucraniana de Donetsk. La reportera de ntv Nadja Kriewald informa desde Kyiv sobre la situación actual en la guerra de Ucrania.

12:12 Soldados ucranianos retiran la bandera rusa de un edificio en SudschaLa televisión estatal ucraniana muestra imágenes de soldados ucranianos retirando una bandera rusa de un edificio público en Sudscha. En el video, filmado el miércoles, se ven a tres soldados quitando la bandera mientras gritan "Gloria a Ucrania!" Sudscha se encuentra en la región rusa de Kursk, que limita con Ucrania. En los últimos días, el ejército ucraniano ha informado de avances, pero no estaba claro qué lado controlaba Sudscha. La ciudad es donde pasa el oleoducto que Rusia utiliza para suministrar gas desde Siberia occidental a Eslovaquia y otros países de la UE a través de Ucrania.

11:45 Rusia pone en pausa las conversaciones de pazRusia ha puesto en pausa las conversaciones de paz después del ataque ucraniano a la región de Kursk, según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El enviado especial Rodion Miroschnik le dijo a la agencia de noticias estatal TASS que el ataque ucraniano a Kursk ha "congelado" efectivamente cualquier posibilidad de conversaciones de paz a corto plazo. El ejército ucraniano sorprendió a Rusia al ingresar a la región fronteriza el 6 de agosto y afirmando haber tomado el control de más de 1000 kilómetros cuadrados.

11:09 ¿Por qué Bielorrusia envía tanques al frente en RusiaBielorrusia está enviando equipo militar a la región rusa de Kursk, lo que plantea preguntas sobre si el país se une a la guerra de Ucrania. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rusia, Rainer Munz, cree que las acciones del presidente bielorruso Lukashenko están destinadas a lo contrario.

10:46 Rusia ataca instalaciones energéticas en UcraniaLas fuerzas rusas han atacado instalaciones energéticas en el norte y el sur de Ucrania, según el operador de la red eléctrica Ukrenergo. Una instalación en el sur fue bombardeada el miércoles por la mañana, y drones rusos fueron disparados contra otra instalación en el norte durante la noche, lo que causó cortes temporales de energía para los consumidores en partes de la región de Chernihiv.

10:03 Jefe de Gabinete Yermak se reúne con diplomático estadounidense O'BrianAndriy Yermak, Jefe de Gabinete del Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, se reunió con el alto funcionario estadounidense James O'Brian. Los dos discutieron la situación en el campo de batalla y los acuerdos de seguridad, según la administración presidencial ucraniana. O'Brian es responsable de los asuntos europeos y euroasiáticos en el Departamento de Estado de EE. UU.

09:17 Experto: escenario de Chernóbil posible en la Central Nuclear de KurskUn escenario similar al de Chernóbil en la Central Nuclear de Kursk (KNPP) no puede ser completamente descartado, dice Dmytro Humeniuk, experto en análisis de seguridad en el Centro Científico y Tecnológico del Estado para la Seguridad Nuclear y Radiológica, a Radio NV. La KNPP tiene el mismo tipo de reactor que la Central Nuclear de Chernóbil, lo que aumenta la posibilidad de un escenario similar a Chernóbil, explica. Humeniuk cree que tomar la KNPP no es el objetivo del ejército ucraniano, ya que es un proceso complejo y la planta podría sufrir daños sin el mantenimiento adecuado. "No es suficiente con capturarla, también debe operarse. Por lo tanto, la captura de la KNPP no puede ser un objetivo".

08:48 Biden: Ofensiva de Kursk es 'auténtico dilema' para PutinLa ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk es un "auténtico dilema" para el presidente ruso Vladímir Putin, según el presidente estadounidense Joe Biden. EE. UU. está en contacto constante con Ucrania. No quiso decir más sobre el avance.

08:19 Rusia informes el derribo de 117 drones y cuatro misilesEl Ministerio de Defensa en Moscú informa el derribo de 117 drones y cuatro misiles disparados desde Ucrania contra regiones rusas. 37 drones fueron destruidos sobre las regiones de Kursk y Vorónezh cada uno. El ministerio no proporciona información sobre si algunos drones no fueron interceptados y qué daños pueden haber ocurrido.

07:32 Resolutor de problemas Djumin: Putin envía a su salvavidas a KurskAlexei Gennadyevich Djumin liderará la "operación antiterrorista" de Rusia en Kursk, informa el "Moscow Times" citando a blogueros militares rusos. El presidente Putin ha encomendado a Djumin la solución de problemas de coordinación en la región. La semana pasada hubo declaraciones contradictorias sobre la situación en Kursk. El general Gerasimov había presentado la situación en una reunión como mucho más positiva de lo que realmente era, según el informe. Esto llevó a Putin a tomar medidas. La necesidad de llevar a Djumin sottolinea "la escala del desastre en la cooperación interagencial", según el informe. El antiguo jefe del estado mayor de la seguridad pertenece al círculo íntimo de Putin y es conocido como un resolutor de problemas capaz de manejar cuestiones de coordinación, combate y administración civil. Djumin mismo una vez salvó a Putin de un oso.

06:59 Zelensky: Avance en Kursk nos acerca a nuestro objetivoEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ve a sus fuerzas militares gaining momentum en light of their advance in the Russian region. "Ukraine can achieve its goals, defend its interests, and protect its independence," Zelensky says in a video message. The Ukrainian army has taken 74 settlements in the Kursk region - twice as many as claimed by the Russian side. Neither claim is verifiable.

06:30 "Por solicitud urgente" - Bielorrusia envía equipo militar a KurskEl dictador bielorruso Alexander Lukashenko ordena el envío de equipo militar bielorruso a las fuerzas rusas para apoyar las operaciones en la región de Kursk. Informa la agencia de noticias bielorrusa Belnovosti. El último envío es en respuesta a una "solicitud urgente del lado ruso" debido a pérdidas y escasez de equipo en la región de Kursk y otras áreas, según una fuente anónima en el ministerio de defensa del país.

05:57 Gobernador de Belgorod declara estado de emergenciaEl gobernador de la ciudad rusa de Belgorod declara un estado de emergencia. Reporta bombardeos diarios por las fuerzas ucranianas que destruyen hogares y matan e hieren a civiles. "La situación en nuestra región de Belgorod sigue siendo extremadamente difícil y tensa debido a los bombardeos de las fuerzas ucranianas", escribe el gobernador Vyacheslav Gladkov en Telegram, agregando que se declarará un estado de emergencia a nivel regional a partir del miércoles. Rusia ahora debe declarar un estado de emergencia para la región.

05:34 Gobernadores rusos informan ataques aéreosLos gobernadores de las óblast rusas de Kursk, Lipetsk y Voronezh informan ataques con drones y misiles en sus regiones. Los canales de Telegram rusos informan un incendio en Voronezh que los locales atribuyen a un ataque con drones en un aeropuerto militar. No se han emitido declaraciones oficiales. En Kursk, el gobernador Alexei Smirnov dice que la defensa aérea derribó cuatro misiles. También se activó una alerta aérea en Lipetsk.

04:08 Comisión Europea transfiere €4.2 mil millones a UcraniaLa Comisión Europea paga alrededor de €4.2 mil millones a Ucrania, que está bajo ataque de Rusia. "Para mantener al estado ucraniano en funcionamiento mientras lucha por su supervivencia", escribe la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en X. Europa está firmemente con Ucrania. Estos fondos son parte de la llamada "Facilidad de Ucrania". Este programa de ayuda de la UE, adoptado a principios de febrero, permitirá la asistencia financiera de €50 mil millones para finales de 2027, con €33 mil millones en préstamos y el resto en subvenciones. Los países de la UE dieron luz verde para el pago la semana pasada. Con estos recursos financieros, la UE busca apoyar a Ucrania en la reconstrucción del país, su modernización y la implementación de reformas clave para su adhesión a la UE.

El Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia ha aconsejado a los científicos que no envíen artículos a la editorial neerlandesa Elsevier, que se especializa en publicar investigaciones científicas y médicas, o otras "organizaciones similares foreignas", según la agencia de noticias estatal Iswestija. Elsevier y otros editores científicos habían anunciado en marzo de 2022 que los investigadores rusos y bielorrusos aún podrían enviar artículos para su publicación, pero que la venta de sus revistas a organizaciones rusas estaría suspendida debido a la invasión de Ucrania. Una de las universidades líderes de Rusia, la Universidad de la Amistad de los Pueblos, ya había prohibido a sus empleados publicar en las revistas de investigación de Elsevier. La vicerrectora de comunicación estratégica, Elena Apasova, afirmó que Elsevier había "transferido las tarifas pagadas por los autores para la publicación de artículos en apoyo de Ucrania". A finales de enero, Novaya Gazeta Europe estimó que al menos 2.500 científicos rusos habían abandonado el país desde el inicio de la invasión, ya que se había vuelto mucho más difícil para muchos investigadores participar en proyectos internacionales y publicar en revistas científicas.

02:51 Funcionario estadounidense: Ucrania busca obligar a Rusia a retirar tropas

Un alto funcionario del gobierno de EE. UU. le dijo a Reuters que el avance ucraniano en la región rusa de Kursk podría ser un intento de obligar a Rusia a retirar sus tropas de Ucrania. Al empujar sus fuerzas militares más allá de la frontera, Ucrania ahora obliga a Rusia a defender su propio territorio, lo que podría debilitar las fuerzas rusas dentro de Ucrania, según la evaluación de Washington.

01:24 EE. UU.: No está involucrado en la incursión ucraniana en Rusia

El EE. UU. no está involucrado de ninguna manera en la planificación o preparación del avance militar ucraniano en territorio ruso, según un comunicado de Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE. UU. El EE. UU. es un aliado clave de Ucrania y ha estado proporcionando armas y municiones al país, que fue invadido por Rusia en febrero de 2022.

00:18 Sanciones rusas: Aduanas registran dos empresas en Berlín

En Berlín, los oficiales de aduanas registraron dos empresas sospechosas de violar las sanciones de la UE contra Rusia. Alrededor de 100 oficiales de la Unidad Central para el Cumplimiento de Sanciones realizaron un registro en un complejo de edificios a petición del tribunal regional competente, anunció la Administración Federal de Aduanas. Ambas empresas están sujetas a sanciones de la UE, que congelan los activos de personas naturales o jurídicas listas. "Hay sospecha de violaciones de la ley sobre el cumplimiento de sanciones económicas", dijo la oficina de aduanas. El registro tenía como objetivo asegurar el complejo de edificios en el distrito de Tempelhof-Schöneberg y buscar activos. También se realizaron interrogatorios y se incautó evidencia. Según los informes de los medios, las empresas registradas son dos empresas de logística rusas sin nombre.

23:59 Fitch rebaja la calificación de Ucrania

Fitch Ratings ha rebajado la solvencia crediticia de Ucrania a "RD" desde la anterior "C". El vigilante de créditos de EE. UU. atribuyó este movimiento al vencimiento de un plazo de pago de intereses sobre un bono de $750 millones debido en 2026, que venció el 1 de agosto. "RD" en el sistema de calificación de Fitch se traduce aproximadamente como "incumplimiento restringido". Todavía no se ha emitido ninguna declaración del gobierno en Kiev.

23:08 Rusia informa dos muertos en el bombardeo ucraniano en LysychanskSegún los informes rusos, dos personas han muerto en el bombardeo ucraniano en la ciudad oriental ucraniana de Lysychansk. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó esto, citando a las autoridades locales bajo control ruso. Antes, los administradores instalados por Rusia habían hablado de más de 30 heridos.

22:11 Rusia Mueve Evacuados de Kursk a Ucrania Ocupada

Después del avance de Ucrania en la región rusa de Kursk, las autoridades locales planean mover a los evacuados a una zona ocupada en Ucrania. El gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, anunció esto en Telegram, diciendo que había discutido esta solución con el gobernador de la región de Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky. Balitsky propuso utilizar sanatorios y instalaciones de pensiones en el mar de Azov para el alojamiento. "En los próximos días, formaremos los primeros transportes para llevar a la gente a los refugios temporales en la región de Zaporizhzhia", dijo Smirnov. Rusia annexó la región ucraniana de Zaporizhzhia en el otoño de 2022 y ya había instalado a Balitsky, una figura leal a Moscú, como su gobernador. Aunque Rusia no controla completamente la región, ha ocupado el acceso al mar de Azov, donde aún existen sanatorios.

**21:37 Enviado de Moscú ante la ONU: Después del ataque a Kursk, Putin Retira la 'Generosa' Oferta de Paz'

La 'generosa' oferta de paz de Vladimir Putin ya no está sobre la mesa después de que Ucrania invadiera la región fronteriza rusa de Kursk, dijo un funcionario del Kremlin. Dmitri Polyanskiy, el enviado adjunto de Rusia ante la ONU, dijo en una reunión en la sede de la organización: "En junio, Rusia hizo una generosa oferta a Ucrania, pero hace una semana, el régimen de Zelensky eligió la escalada y atacó la región de Kursk", continuó, "la oferta ya no está sobre la mesa". "Esto es un paso que Ucrania lamentará más tarde", agregó. Rusia dijo que está lista para conversaciones de paz "mañana" si las tropas ucranianas se retiran de las regiones de Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk y Luhansk, y si Ucrania abandona su plan de unirse a la OTAN. Si Ucrania acepta, Rusia detendrá los disparos y comenzará las negociaciones, dijo Putin. Sin embargo, Ucrania, la OTAN y el Pentágono rechazaron la oferta. Kyiv la describió como "una completa fabricación".

21:08 Evaluación para confirmar la captura de más de 300 rusos en Kursk

Una evaluación busca confirmar que las fuerzas ucranianas han capturado al menos a 303 soldados rusos durante la ofensiva en la región de Kursk. La lista fue creada por un usuario austriaco X basado en videos de las redes sociales. También enumera a otros 15 prisioneros de guerra, pero señala su incertidumbre sobre la precisión de estas cifras. Los datos son incompletos ya que no todos los prisioneros de guerra están documentados en videos. El jefe del ejército ucraniano, Olexander Syrskyj, informa "centenas" de prisioneros de guerra rusos en su informe diario al presidente ucraniano. Los informes de las redes sociales han mencionado incluso hasta 2000 rusos capturados en la región de Kursk. Muchos de los rusos capturados son sorprendentemente jóvenes, lo que sugiere que podrían ser más valiosos para un canje de prisioneros que hombres de origen pobre y de regiones remotas de Rusia.

20:36 Moscú reconoce la gravedad de la situación, supuestamente mueve tropas de Kaliningrad a Kursk

Según el ministro de Defensa de Lituania, Laurynas Kasciunas, Rusia está moviendo tropas de Kaliningrad a la región de Kursk, donde los soldados ucranianos continúan avanzando. Lo anunció durante una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kyiv, como se muestra en un video en el canal de Telegram de Zelensky. Rusia aún no ha comentado al respecto. Antes, la revista estadounidense Politico informó que el ejército ruso había ordenado a un pequeño número de soldados de las regiones ocupadas de Ucrania de Kherson y Zaporizhzhia a Kursk. Moscú aún no ha confirmado esto.

20:10 Rusia continúa haciendo progresos en Donetsk, batalla por Toretsk en curso

La situación alrededor de la ciudad de Toretsk en la región de Donetsk sigue siendo desafiante para las fuerzas ucranianas. Los soldados rusos continúan atacando, con combates ya en curso en las afueras de la ciudad. También se están desplegando grupos de sabotaje dentro de la ciudad, según Oleksandr Bordiian, portavoz adjunto de la 32.ª brigada mec

19:01 Más bajas que nuevos soldados: ¿Moscú recruta en secreto? El ejército ruso parece estar luchando para reponer sus filas con nuevos soldados para mantener el ritmo de las pérdidas en el frente. Según la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, citando fuentes anónimas cercanas al Kremlin y al Ministerio de Defensa ruso, estas son las pérdidas más pesadas desde que comenzó la invasión. La necesidad de llenar las reservas militares se ha vuelto aún más urgente debido a la incursión de Ucrania en las regiones fronterizas de los territorios rusos de Kursk y Belgorod. Bloomberg reporta que Rusia podría verse obligada a considerar una nueva movilización. Los oficiales podrían presentar esto como una rotación para dar un descanso a los militares en el frente, con el plan potencialmente siendo anunciado antes del final de este año, según las fuentes. Una persona familiarizada con la situación le dijo a Bloomberg que las autoridades regionales actualmente no pueden cumplir más de una tercera parte de sus cuotas de reclutamiento en promedio. El 31 de julio, el presidente ruso Vladimir Putin ya había aumentado el bono de incorporación para nuevos reclutas que luchan en Ucrania de 195,000 (1955 euros) a 400,000 (4011 euros) rublos. Puede leer todos los desarrollos anteriores aquí.

El Ministerio de Defensa en Alemania, liderado por el Presidente del Consejo, debe aclarar cómo un extraño pudo obtener acceso a las bien custodiadas bases militares después del incidente sospechoso de sabotaje en la Base Aérea de Colonia-Wahn.

Dado el aumento del riesgo de incautación de activos para los bancos occidentales en Rusia, el Presidente del Consejo dentro del gobierno alemán debe asegurar que el Ministerio de Finanzas alemán brinde orientación y apoyo a los bancos que operan allí para reducir los riesgos asociados.

