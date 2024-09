21:03 Serbia, que persigue la candidatura a la UE, reafirma su lealtad a Putin

El presidente ruso Vladimir Putin mantiene conversaciones con el vicepresidente serbio Aleksandar Vulin en el foro económico de Vladivostok. Según las noticias rusas, Putin invita al presidente serbio Aleksandar Vucic a la próxima cumbre del BRICS en Rusia en octubre. Vulin destaca la relación de Serbia con Rusia, que es tanto una伙伴 como un aliado estratégico. Bajo el liderazgo de Vucic, Serbia nunca se unirá a la OTAN, imponga sanciones a Rusia ni permita ninguna acción contra Rusia desde su territorio. Serbia mantiene lazos amistosos con Rusia, a pesar de ser un candidato de la UE.

20:29 Miles huyen de Pokrovsk La huida de la ciudad ucraniana de Pokrovsk en el este continúa. En un mes, aproximadamente 20,000 personas han abandonado la ciudad, según informó el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Fillaschkin, en un comunicado de Interfax Ucrania. Actualmente, Pokrovsk alberga a alrededor de 26,000 personas, incluidas más de 1,000 niños. Antes del conflicto, la ciudad tenía una población de alrededor de 65,000 habitantes, lo que la convertía en un importante centro logístico para el ejército ucraniano. Las fuerzas ucranianas han estado retirándose del avance ruso en la región durante varios meses. Recentes informes sugieren que las tropas rusas se están moviendo hacia Selydove y Ukrainsk para librar batallas.**

19:55 EE. UU. acusa a Rusia de interferir en las elecciones El gobierno de EE. UU. ha acusado a Rusia de intentar manipular las elecciones presidenciales de noviembre a través de información engañosa. El fiscal general Merrick Garland reveló que Rusia ha utilizado sus medios de comunicación para manipular a influyentes estadounidenses sin saberlo para que propaguen sus mentiras. En respuesta, EE. UU. ha impuesto sanciones, presentado cargos criminales y confiscado dominios de internet. El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció penalidades contra diez individuos y dos organizaciones, incluidas las representantes del canal RT, hackers y una organización no gubernamental vinculada al Kremlin, acusados de utilizar IA para influir en las elecciones estadounidenses con campañas de desinformación.**

19:47 Lituania protesta contra los intensificados bombardeos aéreos de Rusia Lituania convocó a un diplomático ruso en Vilnius para expresar su disconformidad con los intensificados bombardeos aéreos de Rusia en Ucrania. Durante la reunión, el diplomático recibió duras críticas por el aumento de la artillería en objetivos civiles en Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania declaró que los bombardeos en instituciones educativas, hospitales y áreas residenciales revelan la desesperación y el desprecio de Rusia por la vida humana y el derecho internacional humanitario. Siete personas murieron y 38 resultaron heridas en Lviv debido a los bombardeos aéreos rusos, con más víctimas en Poltava durante la semana.**

19:15 "Ballena espía" supuestamente muerta en Noruega Las organizaciones de derechos de los animales han presentado denuncias después de la muerte de una supuesta ballena espía rusa encontrada en Noruega. El cadáver de la ballena beluga fue descubierto con heridas de bala, según las organizaciones One Whale y Noah. La policía noruega está investigando si hay suficiente base para iniciar una investigación. Anteriormente, la ballena fue encontrada cerca de las aguas rusas con un montaje de cámara miniatura y la etiqueta "Equipo de San Petersburgo" en su cuerpo, lo que ha suscitado sospechas de que era una ballena espía rusa o servía como terapia en Rusia. Fue encontrada muerta el sábado en una bahía de Stavanger.**

18:58 El servicio militar alemán se vuelve más atractivo El gobierno alemán ha acordado la "Ley de Artículo Zeitenwende" para hacer el servicio militar en la Bundeswehr más atractivo mediante la implementación de horarios de trabajo más flexibles y incentivos financieros. El portavoz del Ministerio de Defensa explicó que el objetivo es retener y atraer personal cualificado en Alemania y en la Brigada de Lituania, que refuerza el flanco oriental de la OTAN contra Rusia. Los incentivos financieros estarán disponibles para los soldados que se mueven o regresan con sus familias a y desde Lituania.**

18:27 Residente de Lviv escucha "gritos inhumano" Después del ataque con misiles y drones de la ejército ruso durante la noche en Lviv, un residente de 27 años en la ciudad informó haber oído "gritos inhumano". Los periodistas de AFP informaron haber visto coches quemados y escombros esparcidos por el centro de la ciudad de Lviv. Según las autoridades ucranianas, siete personas murieron y 53 resultaron heridas en Lviv, con más de 50 edificios en el centro histórico de la ciudad dañados, incluidas dos instalaciones médicas y dos escuelas, según el Ministerio de Cultura.**

18:09 EE. UU. podría acusar a Rusia de interferir en las elecciones El gobierno de EE. UU. se espera que acuse oficialmente a Rusia de interferir en la actual campaña electoral presidencial más tarde hoy, según un informe de CNN que cita a fuentes. La interferencia rusa se cree que se centra en el uso de plataformas en línea para targetear a los votantes estadounidenses con información engañosa, con RT como objetivo principal. El Departamento de Justicia de EE. UU. ya había advertido sobre las amenazas rusas a las elecciones presidenciales programadas para el 5 de noviembre.**

17:35 Incendio forestal en la zona de exclusión de Chernobyl Un incendio forestal se ha desatado en la zona radiactiva que rodea la antigua central nuclear de Chernobyl en Ucrania. Aproximadamente 20 hectáreas están en llamas, según informó el gobernador de la región de Kyiv, Ruslan Kravchenko. Los niveles de radiación siguen dentro de los límites seguros. Más de 200 bomberos, incl

16:43 Ataque al mercado en Donetsk - Informes de víctimas Según las autoridades de ocupación en la ciudad ucraniana oriental de Donetsk, controlada por Rusia, al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas en un ataque de artillería en un mercado. Las fuerzas ucranianas afirman que sus oponentes son responsables del bombardeo, lo que resultó en dos muertes y una muerte civil, según el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. Los medios de estado rusos comparten imágenes y fotos que muestran daños significativos en el mercado. Estos detalles no pueden ser confirmados de manera independiente.

16:43 Primeras renuncias confirmadas en Kyiv, posible sucesor para Kuleba El parlamento ucraniano ha aceptado las renuncias de cuatro ministros, según la Verkhovna Rada. No se ha mencionado la carta de renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba. El presidente Volodymyr Zelenskyy espera proponer un reemplazo más tarde hoy. El primer deputy de Kuleba, Andriy Sybiha, es un posible candidato. El analista político Volodymyr Fesenko no espera cambios significativos en la política exterior de Ucrania a pesar del cambio.

16:21 Lukashenko libera a 30 presos políticos

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha concedido la amnistía a 30 presos políticos. Todos ellos presentaron solicitudes de clemencia, reconocieron su responsabilidad, expresaron arrepentimiento y prometieron llevar una vida dentro de la ley, según la administración presidencial. El Ministerio del Interior supervisará su compromiso con esta promesa. La lista incluye a 23 hombres y 7 mujeres, la mayoría de los cuales son padres de hijos menores de edad. La oposición bielorrusa en el exilio ha revelado que transmitió listas de presos gravemente enfermos al gobierno en Minsk a través de intermediarios, y muchos de estos presos fueron perdonados. Los líderes de la oposición en el exilio reciben con beneplácito la liberación, pero destacan que no indica un cambio de política. La persecución política y la tortura continúan en Bielorrusia, declara la líder de la oposición Svetlana Tikhanovskaya, quien fue considerada la verdadera ganadora de las elecciones presidenciales de 2020. Leer más.

15:55 Bombardeo aéreo en Lviv, familia entre las víctimas

Un bombardeo ruso en Lviv resultó en la muerte de casi todos los miembros de una familia, según la ciudad. Entre las víctimas mortales había una mujer de 43 años y sus hijas de 7, 18 y 21 años. Solo el esposo sobrevivió, en estado crítico, según la Universidad Católica Ucraniana. "En el corazón de Europa, Rusia está matando a ucranianos y a sus familias. Rusia está masacrando a nuestros hijos y nuestro futuro", escribió el alcalde Andrij Sadovyi.

15:41 Scholz justifica la presencia de misiles de la nación: "La preservación de la paz es esencial"

El canciller Scholz ha defendido la decisión de instalar misiles estadounidenses en Alemania. "Esto es necesario para preservar la paz en la región y prevenir la guerra", afirma Scholz. "Nuestro objetivo es únicamente disuadir a posibles agresores". Durante años, Rusia ha fortalecido sus capacidades militares, especialmente sistemas de misiles, señala Scholz. El presidente Putin ha violado acuerdos de desarme, como el Tratado INF, y ha desplegado misiles en Kaliningrad, que está a unos 530 kilómetros de Berlín por aire. "Quedarnos indiferentes a esto sería imprudente". Scholz argumenta: "No actuar tambiénpondría en peligro la paz en la región. No permitiré que eso suceda". Como resultado de la guerra de Rusia contra Ucrania, el gobierno de EE. UU. y alemán ha acordado instalar misiles estadounidenses de mayor alcance en territorio alemán a partir de 2026. El Partido de la Izquierda (Die Linke) y la AfD se oponen a esto, considerándolo una carrera armamentista innecesaria que pone en peligro la seguridad de Alemania. También existe crítica dentro de la SPD. Leer más.

El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, ha prometido proporcionar más sistemas de defensa aérea IRIS-T a Ucrania. Se han ordenado ocho sistemas IRIS-T SLM y nueve sistemas IRIS-T SLS para Ucrania, anunció Scholz en el sitio de la Bundeswehr en Todendorf, Schleswig-Holstein. "Dos de cada uno se entregarán este año, el resto a partir de 2025". Actualmente, cuatro sistemas IRIS-T SLM ya están en uso en Ucrania, junto con un gran número de misiles y tres sistemas IRIS-T SLS relacionados. Scholz hizo estas declaraciones durante la presentación del primer sistema de defensa aérea IRIS-T para la Bundeswehr.

En su primera cumbre en nueve años, Corea del Sur y Nueva Zelanda han condenado la agresión militar rusa en Ucrania. En una declaración conjunta, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, instaron a Rusia a retirarse "inmediatamente, completamente y sin condiciones" de los territorios internacionalmente reconocidos de Ucrania. También criticaron el fortalecimiento de la cooperación militar entre Corea del Norte y Moscú. Yoon declaró que es "crítico" que los países que comparten valores, como Corea del Sur y Nueva Zelanda, muestren solidaridad "en este momento crítico en el que las fuerzas autoritarias siguen siendo un desafío". Corea del Norte, en gran medida aislada internacionalmente, ha expandido recientemente sus relaciones militares con Rusia.

16:13 Para aumentar la interceptación de misiles rusos, el número de sistemas IRIS-T SLM estacionados en Ucrania aumentará de cuatro a diez en el futuro próximo, según fuentes de seguridad. En Schleswig-Holstein, el ejército alemán también planea utilizar IRIS-T.

16:01 El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que el ejército ruso ha "liberado completamente" el pueblo de Karliwka, ubicado a unos 30 kilómetros al este de Pokrovsk en Ucrania. Pokrovsk es un importante centro logístico para el ejército ucraniano. Las tropas ucranianas han estado retirándose de un avance ruso en la región durante meses.

15:47 Los ocupantes rusos de Crimea están utilizando todos los medios disponibles para defender el puente de Kerch, según el portavoz de la Marina Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, según informó Defense Express en la televisión nacional ucraniana. Se informan sistemas de corto y largo alcance, incluidos S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus y Pantsir-S1. Crimea está "repleta de sistemas de defensa aérea" porque tiene tanto importancia práctica como simbólica para los ocupantes, dijo Pletenchuk. El puente de Kerch, un proyecto prestigioso del líder del Kremlin, Vladimir Putin, conecta el sur de Rusia con la península ilegalmente anexada y sirve como ruta de suministro vital para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Los combates ocurren con frecuencia alrededor del puente, y Kiev ha repetido su intención de liberar la península, con el puente siendo un punto estratégico clave.

15:31 El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado que el presidente chino Xi Jinping visitará la próxima cumbre del BRICS en Rusia en octubre. "Como se acordó, esperamos al presidente chino Xi Jinping en la cumbre del BRICS", dijo Putin durante una reunión con el vicepresidente chino Han Zheng en el margen del Foro Económico Oriental en Vladivostok. Además, Putin propuso una "reunión de trabajo bilateral" con Xi.

15:14 El ataque a la ciudad ucraniana de Poltava, según el Ministerio de Defensa ruso, apuntaba a soldados y instructores extranjeros. El objetivo era un centro de entrenamiento militar donde "especialistas en comunicaciones y guerra electrónica de todas las partes y unidades militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como operadores de vehículos aéreos no tripulados involucrados en ataques a objetivos civiles en el territorio de la Federación Rusa, están siendo entrenados bajo la guía de instructores extranjeros". El ministerio también informó sobre el uso del sistema de armas hipersónicas Kinzhal contra instalaciones militares-industriales en la ciudad occidental ucraniana de Lviv. Además, las fuerzas rusas han tomado el control de dos asentamientos más en el este de Ucrania, Prechystivka y Karliwka. Según informes ucranianos, el ataque en Poltava del martes mató a 50 personas.

11:43 Baerbock rinde homenaje al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano que se va

La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha elogiado a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. "Largas discusiones sobre trenes nocturnos, en cumbres del G7, en primera línea, en Bruselas, frente a una central eléctrica bombardeada", escribió Baerbock en las redes sociales. "Pocos con los que he trabajado están tan comprometidos como tú, @DmytroKuleba. Pones a la gente de tu país por encima de todo". Le deseó "desde lo más profundo de mi corazón todo lo mejor - Ojalá podamos reunirnos cuando la paz y la libertad regresen a toda Ucrania".

11:24 Rusia considera un cambio en su política nuclear

Las acciones del Occidente están impulsando a la administración presidencial rusa a revisar su política nuclear, según informan los medios de comunicación rusos citando al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El Kremlin se enfrenta a desafíos y amenazas del llamado Occidente que requieren una revisión de la política, considerando la posibilidad de que Ucrania utilice armas de largo alcance de EE. UU. para atacar en profundidad en territorio ruso. El gobierno ucraniano ha estado instando a EE. UU. a permitirle utilizar armas de los aliados para atacar en profundidad en territorio ruso durante algún tiempo. "Está claro que los ucranianos lo harán", dijo Peskov a la agencia RIA. "Estamos considerando todas las opciones". Rusia ha anunciado ajustes en su política nuclear pero aún no ha proporcionado detalles. La actualización de la política sugiere el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está amenazada.**

10:54 Ucrania: 29 de 42 ataques aéreos rusos frustrados

Rusia llevó a cabo 42 ataques aéreos sobre Ucrania durante la noche, según un informe de la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram. Los ataques incluyeron misiles Ch-47M2 Kinzhal, misiles crucero Kh-101 y "Iskander-K". La Fuerza Aérea ucraniana afirma haber derribado siete misiles crucero y 22 drones Shahed, repeliendo con éxito 29 ataques aéreos.**

10:19 Munz: El ataque a Poltava podría volver a perjudicar a Rusia

Rusia está lanzando misiles contra la ucraniana Poltava, con informes que indican uno de los ataques aéreos más intensos desde que comenzó el conflicto. Mientras tanto, los medios de comunicación rusos celebran un "gran éxito", Rainer Munz, un corresponsal de ntv, sugiere que el ataque podría volver a perjudicar a Rusia. Mientras tanto, Rusia parece estar cambiando de estrategia.**

09:52 Ucrania publica datos sobre bajas rusas

El Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras sobre las bajas rusas en Ucrania. El informe indica que Rusia ha sufrido aproximadamente 620.350 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con 1.390 bajas en las últimas 24 horas. El informe también indica que se han destruido siete tanques, 30 sistemas de artillería y 43 drones. Desde que comenzó la gran ofensiva, Rusia ha perdido un total de 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artillería y 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Las estimaciones occidentales sitúan las pérdidas considerablemente más bajas, aunque estas son probable

08:49 El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Kuleba, presenta su renuncia

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha presentado su renuncia, según anunció el presidente del Parlamento, Ruslan Stefantchuk, el miércoles. La renuncia se abordará en la próxima sesión plenaria, tal como anunció Stefantchuk en su página de Facebook. Varios otros ministros ya habían renunciado (ver entradas 00:47 y 22:06). Las renuncias forman parte de una revisión exhaustiva del gobierno ucraniano. Según el líder de la fracción del partido en el poder, Servidor del Pueblo, David Arakhamia, en Telegram, el miércoles será un día de despidos. Se espera que el jueves sea el día de los nombramientos.

08:03 Zelensky: "Aún hay residentes atrapados bajo los escombros"

El ataque con misiles rusos en Poltava es uno de los ataques más mortíferos desde el inicio de la guerra, según el presidente Volodymyr Zelensky en su discurso vespertino. Aún hay residentes atrapados bajo los escombros, señaló, solicitando una vez más sistemas de defensa aérea.

07:39 Grossi advierte sobre un posible desastre en la planta nuclear de Zaporizhzhia Durante una reunión en Kyiv, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el director general de la agencia nuclear de la ONU (IAEA), Rafael Grossi, discutieron el estado de las centrales nucleares en Ucrania y Rusia. Grossi visitará la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, el miércoles. Según Reuters, Grossi mencionó en la reunión con Zelensky que la situación allí es "muy inestable" y sigue habiendo una amenaza de desastre. La planta fue tomada por tropas rusas poco después de la invasión de Moscú en Ucrania en febrero de 2022 y desde entonces ha estado inactiva. Ambos bandos se han atribuido mutuamente la responsabilidad de los ataques con proyectiles.

07:18 Gobernador: Al menos dos muertos en el ataque a Lviv Al menos dos personas han perdido la vida en los ataques aéreos rusos (ver entradas 06:17 y 05:29) en la ciudad occidental ucraniana de Lviv, según el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kozytskyi, a través de Telegram. Diecinueve resultaron heridos.

06:53 Ucrania busca más ayuda para la agricultura en primera línea y desminado Ucrania está buscando más ayuda para revitalizar su sector agrícola y desminar, según informó el diario alemán "Rheinische Post" de Düsseldorf, citando una respuesta del gobierno alemán a una pregunta de la Unión que obtuvo el periódico. Esto incluye un programa de financiación para áreas agrícolas cerca de la línea del frente. "El gobierno federal ha sido preguntado sobre una posible ayuda", señala el periódico. Se pagaría una prima de seguridad para el personal, por ejemplo. Ucrania también ha preguntado si el programa del Ministerio de Agricultura para proporcionar generadores puede ampliarse. "Además, Ucrania ha solicitado ayuda para desminar en áreas cerca de la línea del frente". Según el gobierno federal, el Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo ya está trabajando en un proyecto para identificar y neutralizar minas.

06:17 Lviv sufre incendios y daños en edificios escolares después del ataque con drones Shahed ruso Después de los ataques aéreos rusos (ver entrada 05:29) en la ciudad de Lviv en el noroeste de Ucrania, ha habido un incendio cerca de la estación principal. Así lo informó el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kosyzkyj, en Telegram. También resultaron afectados dos edificios escolares, con numerosos cristales rotos y esparcidos por las calles. Según Kosyzkyj, se utilizaron múltiples drones Shahed en el ataque aéreo ruso. Las defensas aéreas y los servicios de emergencia están respondiendo a la situación. Las escuelas afectadas han sido cerradas, tal como confirmó el alcalde de Lviv, Andrij Sadowyj, en Telegram. Al menos seis personas, incluyendo a un niño de 10 años, resultaron heridas. Lviv, situada en el oeste de Ucrania cerca de la frontera con Polonia, ha sido objetivo en varias ocasiones desde el inicio del conflicto, a pesar de estar alejada de las líneas del frente oriental.

05:29 Segunda salva de ataques aéreos azota Kyiv La capital ucraniana, Kyiv, ha sido objetivo de una segunda oleada de ataques aéreos rusos. La defensa aérea está en alerta. Los testigos han informado de múltiples explosiones dispersas por los alrededores de Kyiv, lo que indica que los sistemas de defensa aérea están en funcionamiento. Simultáneamente, el ejército informó sobre una invasión de drones en la ciudad occidental ucraniana de Lviv cerca de la frontera con Polonia. Todo Ucrania está bajo alerta aérea, según informó la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Polonia activó sus propios aviones y los de la OTAN por tercera vez en ocho días para proteger su espacio aéreo en respuesta a los ataques aéreos y la actividad de largo alcance rusos, según informó el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia.

04:35 Biden Jura Más Sistemas de Defensa Aérea para Ucrania Después del devastador ataque ruso en la ciudad ucraniana de Poltava, el presidente Biden jura proporcionar más sistemas de defensa aérea a Ucrania. "Condeno este ataque horroroso en los términos más enérgicos posibles", dijo Biden. Estados Unidos seguirá apoyando militarmente a Ucrania, incluyendo la provisión de sistemas y capacidades de defensa aérea para ayudar en la protección de la frontera. Zelenskyy instó a los aliados occidentales a prestar una ayuda rápida después del ataque, que dejó al menos 51 muertos.

02:52 Nuevo Ataque con Drones en Kyiv Rusia lanza otro ataque con drones en Kyiv. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas están activamente repeliendo los ataques aéreos en las afueras de la capital, según informó el ejército ucraniano en Telegram. El número de drones utilizados y cualquier posible daño sigue sin confirmarse. Este ataque nocturno forma parte de una serie deRecent airstrikes en Kyiv, que han aumentado en intensidad.

01:32 Zelenskyj: Ucrania Busca Mantener el Control del Región de Kursk de forma Permanente Ucrania busca mantener el control de los territorios ocupados en la región rusa de Kursk hasta que el presidente Putin se siente a negociar, según declaró el presidente Zelenskyj en una entrevista en el broadcaster estadounidense NBC News. La ocupación de estas regiones es una parte crucial del "plan de victoria" de Ucrania, agregó Zelenskyj. En general, Ucrania no requiere ningún territorio ruso, señaló Zelenskyj. Sin embargo, no especificó si se planean más adquisiciones territoriales rusas. La operación de Kursk se mantuvo en secreto, incluso el presidente Biden no fue informado.

00:47 Funcionarios Ucranianos Renuncian Antes de la Reestructuración del Gabinete Cuatro oficiales renuncian antes de una esperada reestructuración del gabinete en Ucrania. Según fuentes ucranianas, entre ellos se encuentran la viceministra para Asuntos Europeos, Olga Stefanishyna, el ministro para Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, quien aumentó significativamente la producción de armas, el ministro de Justicia, Denys Malyuska, y el ministro del Medio Ambiente, Ruslan Strilec. No está claro si estos cuatro individuos obtendrán roles de nivel más alto. "Como se ha asegurado, habrá una transformación significativa del gobierno esta semana", explica David Arakhamia, líder del partido en el poder Servidor del Pueblo, a través de Telegram. "Mañana será un día de despidos, y al día siguiente, un día de nombramientos", revela Arakhamia, considerado un asociado cercano del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Zelenskyy Busca Autorización para Emplear Armas de Largo Alcance Después del Ataque con Cohetes en Poltava Después del ataque con cohetes mortales de Rusia en la ciudad de Poltava, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pide autorización para emplear armas de largo alcance contra Rusia. "Si podemos destruir las zonas de lanzamiento de las fuerzas hostiles donde están, y las bases militares y sus líneas de suministro rusas", explica Zelenskyy en su despacho de video diario, "los ataques rusos se volverán imposibles". Según sus comentarios, las víctimas en Poltava ahora son 51, y los heridos son 271. Varios individuos siguen atrapados bajo los escombros.

22:06 Zelenskyy Remueve al Alto Funcionario Rostyslav Shurma El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy despide a Rostyslav Shurma, el primer deputy head de la administración presidencial, según un decreto en el sitio del presidente. Además, el presidente del parlamento anuncia la renuncia de Olha Stefanishyna, quien sirvió como viceprimera ministra y ministra para la integración europea de Ucrania. Previamente, numerosos ministros habían presentado sus renuncias. El presidente Volodymyr Zelenskyy aclara que se necesitan ajustes para fortalecer el gobierno. "El otoño será crucial. Nuestras instituciones estatales deben organizarse de tal manera que Ucrania pueda lograr todos los resultados cruciales que necesita".

21:42 Kavita Sharma, Corresponsal de ntv en Poltava: "Los Locales Describieron un Momento Terrífico" Ucrania reporta uno de los ataques aéreos más significativos desde el inicio de la guerra. Decenas de personas mueren y cientos resultan heridas. La corresponsal de ntv Kavita Sharma está en la escena y revela una "atmósfera bastante tensa" y cómo los habitantes experimentaron el ataque con cohetes.

21:25 Autoridades Ucranianas Acusan a Soldados Rusos de Ejecutar a POWs La Oficina del Fiscal General de Ucrania acusa a soldados rusos de ejecutar a más prisioneros de guerra. Se han abierto investigaciones sobre el asesinato de tres ucranianos en la región de Torez del distrito de Donetsk en el este de Ucrania, informó la oficina en su canal de Telegram. Según la información disponible, los ucranianos salieron de un búnker con las manos en alto. "Los adversarios los tumbaron boca abajo en el suelo y dispararon contra ellos instantáneamente después de eso", afirmó la oficina, citando videos disponibles en línea.

