2023 fue el año del cameo con micro en el cine

No, no me refiero al extraño y novedoso sitio web que permite a las estrellas de antaño (y a personajes públicos caídos en desgracia) monetizar su persistente popularidad. Me refiero a cameos en el sentido más puro e intencionado del término: breves apariciones de una personalidad ruidosa, que a veces pueden ser lo mejor de una película en su conjunto (si lo dudan, vayan a ver "This Is the End" y busquen las apariciones en cameo de Rihanna, Michael Cera y Channing Tatum).

En el caso de 2023, los cameos de alto nivel se sucedieron tantas veces que podrían hacer girar la cabeza de los espectadores (y en un caso, casi lo hicieron). He aquí un resumen de las apariciones más destacadas, con una sorpresa que llega justo a tiempo para Navidad al final (no te desplaces hasta abajo a menos que te parezca bien un spoiler de la nueva película musical de "El color púrpura").

Karen Allen en "Indiana Jones y el dial del destino

Parece mentira que "En busca del arca perdida", la película clásica que lanzó la franquicia de "Indiana Jones", se estrenara hace casi 43 años. Más increíble aún es que la protagonista romántica de Indy (Harrison Ford), la bellísima Karen Allen, haya aparecido en dos de las últimas entregas de la franquicia, la malograda "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" (2008) y la posiblemente infravalorada "El dial del destino" (2008). En realidad, no debería ser una sorpresa, ya que Marion, el valiente personaje de Allen, siempre fue el que mejor encajaba con el estilo y el ingenio únicos de Indiana. Su entrada de última hora en los procedimientos de "Destiny" sirve como una buena manera de rematar las cosas, ya que los amantes de antes y de ahora participan en un juego desarmante de "¿Dónde no duele?" que inventaron por primera vez en un barco hace tantos años.

Nicolas Cage, Christopher Reeve, George Clooney y otros en "The Flash

Aunque "The Flash" (producida por Warner Bros. Pictures, propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery) fue víctima de la fatiga de los superhéroes, entre otras cosas, en la taquilla a principios de este año, los esfuerzos de la alocada película de DC no fueron en vano. La película en su conjunto contó con más de media docena de cameos, especialmente al final, cuando se pudo ver a todo el mundo, desde el actual rey de los océanos Jason Momoa hasta el Batman original de la televisión Adam West. La aparición más alocada tuvo que ser la de Nicolas Cage, que en los años 90 hizo una famosa prueba de cámara para interpretar a Superman en una película de Tim Burton sobre el Hombre de Acero que ya no se rodó, mientras que la más emotiva fue la del actor que siempre estará asociado al personaje: el gran Christopher Reeve.

Linda Blair en "El exorcista: El Creyente

Otra aparición tardía se produjo al final de esta versión de Blumhouse de la clásica franquicia de ocultismo, que se presentó como una secuela y que trajo de vuelta a Ellen Burstyn en su papel de Chris MacNeil, nominado al Oscar, de la original de 1973. Siendo prácticamente la estrella de la nueva película, todos los fans se preguntaban si la hija de Chris, Regan -la famosa niña poseída por el demonio que escupe vómitos verdes y hace girar la cabeza, interpretada por Linda Blair en la primera película- también regresaría. La respuesta llega literalmente en el último minuto de la película, cuando Regan visita a su madre. Es una pena que el regreso de Blair no haya podido salvar esta actualización de un clásico del terror.

Whoopi Goldberg en "El color púrpura

El colofón a este año de cameos "oh-wow" lo pone nada menos que Goldberg, que no aparece al final de la nueva película musical, sino al principio, en el papel de una comadrona que da a luz al bebé de Celie, el personaje de la novela de Alice Walker de 1982 que ella interpretó en la película de Steven Spielberg de 1985 que impulsó su carrera. Aunque Oprah Winfrey -cuya carrera cinematográfica también se inició con la película original, en la que interpretaba a Sofía- es productora de la nueva película, no aparece en pantalla. Por eso es tan emocionante ver a Goldberg allí, pasando la antorcha a Fantasia Barrino, que en el papel de Celie la toma y se eleva. ("El color púrpura" también es de Warner Bros. Pictures, propiedad de la empresa matriz de CNN).

