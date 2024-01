200 años de dinosaurios: lo que hemos aprendido y lo que aún no sabemos

En un mundo en el que la evolución y la extinción eran conceptos desconocidos, los expertos de la época buscaron una explicación. Tal vez, pensaron, pertenecieran a un elefante de guerra romano o a un humano gigante.

No fue hasta 1824 cuando William Buckland, primer profesor de geología de la Universidad de Oxford, describió y dio nombre al primer dinosaurio conocido, basándose en una mandíbula inferior, vértebras y huesos de las extremidades encontrados en aquellas canteras locales. El hueso más grande del muslo medía 2 pies, 9 pulgadas de largo y casi 10 pulgadas de circunferencia.

Buckland bautizó a la criatura a la que pertenecían los huesos como Megalosaurus, o gran lagarto, en un artículo científico que presentó a la recién creada Sociedad Geológica de Londres el 20 de febrero de 1824. Por la forma de sus dientes, creía que era un carnívoro de más de 12 metros de largo con "la corpulencia de un elefante". Buckland pensó que probablemente era anfibio, que vivía parcialmente en la tierra y en el agua.

"En algunos aspectos acertó mucho. Se trataba de un grupo de reptiles gigantes extinguidos, una idea radical", afirma Steve Brusatte, paleontólogo de la Universidad de Edimburgo y autor de "The Rise and Fall of the Dinosaurs: Una nueva historia de su mundo perdido".

"Todos hemos crecido viendo dibujos animados de dinosaurios y viendo 'Parque Jurásico', con dinosaurios en nuestra fiambrera y juguetes. Pero imaginen un mundo en el que la palabra dinosaurio no existe, en el que el concepto de dinosaurio no existe, y ustedes fueron los primeros en darse cuenta de ello simplemente mirando unos huesos grandes de la tierra."

La palabra dinosaurio no surgió hasta 20 años después, acuñada por el anatomista Richard Owen, fundador del Museo de Historia Natural de Londres, basándose en las características compartidas que identificó en sus estudios del Megalosaurus y otros dos dinosaurios, el Iguanodon y el Hylaeosaurus, descritos por primera vez en 1825 y 1833, respectivamente.

El trabajo sobre el Megalosaurus cimentó la reputación profesional de Buckland en el nuevo campo de la geología, pero su importancia como la primera descripción científica de un dinosaurio sólo fue evidente en retrospectiva.

En aquella época, el Megalosaurus había quedado eclipsado en la imaginación del público por el descubrimiento de fósiles completos de reptiles marinos gigantes, como el ictiosaurio y el plesiosaurio, recogidos por la paleontóloga Mary Anning en la costa inglesa de Dorset. No se ha encontrado ningún esqueleto completo del Megalosaurus.

Pero el Megalosaurus sí tuvo su impacto en la cultura popular. Charles Dickens, que era amigo de Owen, imaginó encontrarse con un Megalosaurus en las embarradas calles de Londres en el comienzo de su novela de 1852, "Bleak House".

También fue uno de los tres modelos de dinosaurio que se expusieron en el Crystal Palace de Londres en 1854, sede del primer parque de dinosaurios del mundo. Aún hoy sigue allí. Aunque la forma de su cabeza es en gran parte correcta, hoy sabemos que medía unos 6 metros de largo y caminaba sobre dos patas, no cuatro.

¿Quién era Buckland?

No está claro cómo Buckland desarrolló su pericia como geólogo.

Estudioso ambicioso y carismático, estudió clásicas y teología en Oxford, donde se licenció en 1805, y recibió una amplia gama de clases, incluidas las de anatomía, explica Susan Newell, historiadora e investigadora asociada del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. También estuvo en contacto con otros célebres científicos naturales de la época, como Charles Cuvier en Francia, famoso por sus trabajos en los que comparaba animales vivos con fósiles.

"(Buckland) fue la primera persona que empezó a pensar qué estaba pasando con todos estos fósiles extraños que aparecían en una cantera de Oxford, y empezó a pagar a los canteros locales para que encontraran fósiles y los guardaran para él", explica Newell.

"Empezó a armar el rompecabezas".

Un año después de la publicación de su artículo sobre el Megalosaurus, Buckland se casó con su ayudante oficiosa, Mary Morland, naturalista de talento por derecho propio y autora de las ilustraciones de los fósiles del Megalosaurus que aparecían en el innovador artículo.

Más adelante en su carrera, Buckland reconoció que la mayor parte del Reino Unido había estado cubierta de capas de hielo tras un viaje a Suiza, comprendiendo que un periodo de glaciación había dado forma al paisaje británico en lugar de un diluvio bíblico.

Según Newell, la carrera científica de Buckland terminó prematuramente, sucumbiendo a una especie de colapso mental que le impidió impartir clases. Murió en 1856 en un manicomio de Londres.

Lo que hemos aprendido

Para los paleontólogos, el bicentenario de la primera denominación científica de un dinosaurio es una oportunidad para hacer balance y echar la vista atrás sobre lo que el sector ha aprendido en los dos últimos siglos.

Definidos por su desaparición, los dinosaurios se consideraron en su día un fracaso evolutivo. En realidad, los dinosaurios sobrevivieron y prosperaron durante 165 millones de años, mucho más que los aproximadamente 300.000 años que los humanos modernos llevan vagando por el planeta.

Hoy en día se conocen unas 1.000 especies de dinosaurios. Y cada año se descubren unas 50 especies nuevas, según Brusatte.

"Realmente, la ciencia está aún en fase de descubrimiento. Sí, ya tiene 200 años, pero sólo hemos encontrado una mínima parte de los dinosaurios que han existido", afirma Brusatte. "Las aves actuales son descendientes de los dinosaurios. Hay más de 10.000 especies de aves que viven en la actualidad. Y, por supuesto, los dinosaurios vivieron más de 150 millones de años. Así que eche cuentas. Probablemente hubo miles, si no millones, de especies diferentes de dinosaurios".

En la década de 1990, unos fósiles desenterrados en China revelaron definitivamente que los dinosaurios tenían plumas, confirmando así una teoría largamente sostenida de que son los antepasados directos de los pájaros que revolotean por los patios.

No sólo los asombrosos descubrimientos de fósiles hacen de la actual una edad de oro de la paleontología. Las nuevas tecnologías, como la tomografía computarizada y los métodos computacionales, permiten a los paleontólogos reconstruir y comprender los dinosaurios con mucho más detalle.

Por ejemplo, en algunos fósiles de plumas se conservan unas diminutas estructuras llamadas melanosomas que en su día contenían pigmento. Comparando los melanosomas con los de aves vivas, los científicos pueden conocer los posibles colores originales de las plumas.

Aún queda mucho por aprender. No está del todo claro cómo y por qué los dinosaurios llegaron a ser tan grandes, ni se sabe realmente qué ruidos podían hacer las criaturas.

"Creo que nos resulta casi imposible pensar en un mundo en el que la gente no conociera a los dinosaurios", afirma Brusatte.

"Sin embargo, habrá cosas en el futuro en las que la gente dirá cómo en 2024 no sabíamos eso. (Este aniversario) debería darnos un poco de perspectiva".

ElMuseo de Historia Naturalde Londres y la Sociedad Geológica celebrarán actos especiales en 2024 para conmemorar el 200 aniversario de la denominación del primer dinosaurio.

