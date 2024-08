20:52 El video muestra el ataque de HIMARS ucraniano a la columna rusa en Kursk

20:38 Irán entregará centenares de misiles a Rusia

Irán está a punto de suministrar a Rusia centenares de misiles balísticos en un futuro próximo, según fuentes de inteligencia europeas citadas por Reuters. Decenas de personal militar ruso ya están siendo entrenados en Irán para manejar el sistema de misiles balísticos de corto alcance Fath-360, según las fuentes. Si bien Moscú tiene sus propios misiles balísticos, la entrega de Fath-360 podría permitir a Rusia utilizar una mayor parte de su arsenal para objetivos lejos de la línea del frente, con ojivas iraníes utilizadas para objetivos de corto alcance. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. dijo que el gobierno estadounidense y sus aliados de la OTAN y socios del G7 están preparados para una respuesta rápida y contundente si Irán continúa con tales transferencias. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a una solicitud de comentarios.

20:27 Schmid defiende la ayuda a Ucrania después de la propuesta de Kretschmer

La llamada del ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, para reducir la ayuda militar a Ucrania ha sido criticada por la SPD. El portavoz de asuntos exteriores de la SPD, Nils Schmid, le dijo al Tagesspiegel que Ucrania se defiende contra "una violación del derecho internacional por parte de Rusia en su territorio". Rusia podría poner fin a la guerra en cualquier momento retirándose de Ucrania, dijo Schmid. "Para Ucrania, sin embargo, poner fin a su defensa propia significaría perder su territorio y soberanía, así como la continuación de la opresión de su población. El señor Kretschmer es consciente de esto", añadió el político de la SPD. Antes, Kretschmer había llamado a una reducción de la ayuda militar a Ucrania, citando el conflicto sobre el presupuesto federal para 2025 en su conversación con el Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

19:56 Tropas ucranianas atacan posiciones rusas en la península de Dnipro

El servicio de inteligencia militar ucraniano informa sobre un ataque exitoso a posiciones rusas en la península de Kinburn en la costa del Dnipro ocupada por Rusia. Según los informes ucranianos, se destruyeron 30 soldados rusos y seis vehículos blindados. La península de Kinburn se encuentra en la desembocadura del Dnipro, al sur de Jersón. Un video publicado por el servicio de inteligencia muestra tropas desembarcando en barco y ataques con drones kamikaze. No se puede verificar de forma independiente las afirmaciones del servicio de inteligencia. Rusia afirma haber repelido los ataques, diciendo que algunos ucranianos fueron detenidos por minas y el resto por fuego de armas pequeñas.

19:43 Nuevas sanciones contra Bielorrusia

Después de la UE, EE. UU., Canadá y el Reino Unido han impuesto nuevas sanciones a individuos y empresas en Bielorrusia. Las nuevas sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en Washington afectan a 19 individuos y 14 empresas, así como al avión del líder bielorruso Alexander Lukashenko. Resultan especialmente afectadas empresas del sector aeroespacial, logística y electrónica, junto con su dirección, que han intentado eludir las sanciones existentes para adquirir componentes para equipos militares para Rusia. Canadá ha sancionado a diez individuos y seis empresas, mientras que el Reino Unido ha targeted a tres individuos y tres empresas. Antes, esta semana, la UE también impuso nuevas sanciones a Bielorrusia, ampliando la lista de sanciones que comenzó hace cuatro años después de la reelección cuestionada de Lukashenko.

19:20 Ucrania ordena estaciones de rescate especiales a Rheinmetall

Rheinmetall ha recibido otro pedido del Ministerio de Defensa de Ucrania para la entrega de dos estaciones de rescate. El conglomerado de defensa anunció esto. La estación de rescate contenedora para operación en el lugar se llama "Forward Surgical Team (FST)" por el fabricante. Los cinco contenedores interconectados y ampliables incluyen una zona de recepción y triaje, un refugio de rayos X, una zona de preparación del quirófano, un refugio quirúrgico y una unidad de cuidados intensivos. Estos pueden ser desplegados cerca de las líneas del frente y están programados para su entrega a finales de 2023 o principios de 2024.

18:47 Ucrania abate otro helicóptero con drone

Un drone de visión en primera persona (FPV) controlado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha abatido otro helicóptero militar ruso en la región de Kursk. "The Kyiv Independent" informa esto, citando una fuente de seguridad. El aircraft targeted was a Mi-8 transport helicopter. No está claro si el helicóptero fue destruido o obligado a crashland como resultado del ataque. Hace solo unos días, Ucrania derribó un helicóptero Mi-28 con un drone.

18:22 Oligarca ruso llama a la guerra "loca"

El billonario ruso Oleg Deripaska ha sido duramente criticado en Rusia por su sorprendentemente franca condena de la guerra contra Ucrania. En una entrevista con el periódico japonés "Nikkei Asia", Deripaska llamó a un " alto el fuego inmediato y incondicional". "Si quieres acabar con la guerra, debes detener primero los bombardeos", dijo esta semana en el margen de una conferencia económica en Japón, en la que participó como representante oficial de Rusia. Describió el conflicto violento como "loco". El filósofo ruso Alexander Dugin, considerado uno de los principales ideólogos de esta guerra, criticó agudamente al businessman. "Esto es un puñalada por la espalda a nuestras tropas y apoyo a los terroristas del ejército ucraniano, que han infiltrado la región de Kursk", explicó Dugin en el servicio de mensajería Telegram.

17:54 Strack-Zimmermann Defiende el Ataque Ucraniano en "Territorio del Enemigo"La presidenta de la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, defiende el uso de armas occidentales en territorio ruso por el ejército ucraniano: "Los ucranianos están cumpliendo con todos los acuerdos establecidos por los países donantes", dice la política de FDP al grupo de periódicos Funke. A pesar de ello, Ucrania tiene el derecho a la legítima defensa. "Esto incluye el derecho a atacar al enemigo en su propio territorio", subraya Strack-Zimmermann. Se complace en que la UE respalde plenamente los esfuerzos de Ucrania para restaurar su integridad territorial y soberanía y combatir la agresión ilegal de Rusia, agrega.

17:21 Experto: Tanques Alemanes Involucrados en AtaquesEl experto en seguridad y defensa británico Michael Clarke explica que tanques producidos en Alemania o EE. UU. están siendo utilizados en la región de Kursk. "Parece que los ucranianos han decidido obviamente apoyar el avance. Y en unos 48 horas, lo han hecho con algunas unidades bastante grandes", dice Clarke en Sky News. Entre ellos hay tanques y vehículos blindados proporcionados por EE. UU. y Alemania. No está claro si también se están utilizando vehículos de producción británica, informó Sky News.

16:55 Expertos en Política Exterior de la CDU Rechazan a KretschmerExpertos en política exterior de la CDU critican al ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, por su demanda de reducir la ayuda militar a Ucrania. "Alemania tiene una gran responsabilidad de estar al lado de un país que también fue invadido en la Segunda Guerra Mundial", dice Johann Wadephul, líder adjunto de la fracción de la CDU en el Bundestag, a "Der Spiegel". "Estamos del lado de la libertad, y cumpliremos con nuestra responsabilidad. Ésa es la posición clara e inquebrantable de la Unión", subraya el político de la CDU. Jürgen Hardt, portavoz de asuntos exteriores de la fracción de la Unión, confirma: "La fracción de la CDU/CSU en el Bundestag alemán tiene una opinión unida sobre esto. Tememos que Putin sólo estará dispuesto a negociar en igualdad de condiciones si ve que podría sufrir una derrota seria en la guerra contra Ucrania". Para ello, Kiev necesita volver a la ofensiva en la defensa de su territorio. "Para ello, Ucrania aún necesita equipo militar del mundo libre", dice Hardt.

16:28 México se Niega a Detener a Putin Durante VisitaEl gobierno mexicano afirma que no detendrá al presidente ruso Vladimir Putin cuando asista a la toma de posesión del nuevo jefe de estado mexicano. Ucrania había solicitado tal medida. "No podemos hacer eso", dice el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ante los periodistas y agrega que "no es nuestra tarea".

15:57 Gressel: Ucrania "Probablemente Ocupará el Territorio Durante Más Tiempo"Según Gustav Gressel, el ataque a la región rusa de Kursk no es un "pinchazo" como los ataques anteriores detrás de la frontera. El experto militar estima que las tropas ucranianas tanto están atando fuerzas rusas como obteniendo una ventaja en posibles negociaciones sobre territorios.

15:33 Muertes: Doce Muertos después del Ataque con Cohetes a un SupermercadoUn ataque con cohetes rusos en la ciudad ucraniana oriental de Kostjantyniwka ha causado al menos doce muertos y 44 heridos, según informes oficiales. "Un ataque de terroristas rusos a un supermercado y una oficina de correos ordinarios. La gente está atrapada bajo los escombros", escribe el presidente Volodymyr Zelenskyy en Telegram. Las operaciones de rescate continúan. El jefe de estado expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Según el ministerio del interior, se ha producido un incendio en un área de unos 1.000 metros cuadrados. Kostjantyniwka está a solo unos diez kilómetros de la línea del frente entre las tropas ucranianas y rusas. (ver entrada a las 12:34)

15:10 Faber: El Comportamiento de Kretschmer "Me Da Asco"La propuesta del ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, de reducir la ayuda militar a Ucrania ha sido criticada por el Bundestag. "Me da asco cómo un ministro presidente está utilizando la lucha por la supervivencia de las mujeres y los hombres ucranianos para su campaña electoral regional", dice Markus Faber, presidente de la Comisión de Defensa. Las entregas de armas alemanas ayudarían a Ucrania a defenderse, no por afán de guerra, "sino porque no quieren vivir en un gran Bucha donde el ejército ruso está matando, torturando y violando al azar", agrega Faber.

14:41 ISW: Ucrania Sorprende Operativamente a Rusia en KurskLa falta de una respuesta coherente de Rusia a la incursión de Ucrania en la región de Kursk y el ritmo reportado del avance de Ucrania sugieren que las fuerzas ucranianas han logrado una sorpresa operativa a lo largo de la frontera con Rusia, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). En los últimos uno y medio años de la guerra de Ucrania, ha sido difícil para ambas partes sorprender al enemigo debido al campo de batalla parcialmente incierto en Ucrania. Los analistas dicen que el Kremlin intentará recuperar el territorio ruso en la región de Kursk capturado por las fuerzas ucranianas. El avance adicional de Ucrania en Rusia sería un golpe estratégico para los esfuerzos a largo plazo del presidente ruso Vladimir Putin para estabilizar y asegurar Rusia y su revival geopolítico.

14:14 Kretschmer piden reducción en la ayuda militar a Ucrania en medio del conflicto presupuestario federalEl Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, ha pedido una reducción en la ayuda militar a Ucrania en medio del conflicto presupuestario federal. "Ya no podemos permitirnos proporcionar armas a Ucrania que se agotarán y no marcarán la diferencia", dijo Kretschmer a la agencia de prensa alemana. "Todo debe estar en proporción. Sí, hay apoyo, pero podemos ver que estamos llegando a nuestros límites". Kretschmer señala el crecimiento del presupuesto en los últimos años. "Antes de la crisis del coronavirus en 2019, teníamos un volumen presupuestario de 344 mil millones de euros. Ahora estamos en 480 mil millones, y sin embargo la coalición de semáforo no puede acuerdo en el presupuesto", criticó el político de la CDU. "Eso muestra que todo está fuera de control. Dinero de los ciudadanos alrededor de 50 mil millones, migración decenas de miles de millones, ayuda militar miles de millones. Eso no funcionará".

13:52 Ucrania: Policía ordena evacuación de alrededor de 20,000 personas en la región fronteriza de SumyLas autoridades ucranianas han emitido una orden de evacuación para alrededor de 20,000 personas en la región oriental de Sumy, que limita con Rusia. La orden afecta a 28 ubicaciones bajo "fuego enemigo", dijo la policía en el servicio Telegram. Las fuerzas de seguridad locales ya están en su lugar para ayudar con la medida. La región de Sumy limita con la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas ingresaron el martes.

13:22 Rusia refuerza tropas en la región fronteriza disputada de KurskDespués de que las tropas ucranianas ingresaron a la región fronteriza del sur de Rusia de Kursk, el Ministerio de Defensa en Moscú está enviando unidades para reforzar sus fuerzas. Columnas de lanzacohetes Grad, artillería y tanques están siendo desplegadas en la región, informó la agencia de noticias Interfax, citando al ministerio. Las autoridades locales dijeron que la lucha con las tropas ucranianas invasoras continúa. "La lucha continúa a unas pocas docenas de kilómetros de la ciudad de Kursk y la central nuclear de Kursk", dijo un funcionario local en Telegram.

12:57 Mangott sobre los objetivos de Kyiv en Kursk: "Tercera razón: bofetada humillante en la cara para Putin"Los observadores sospechan que el ataque de Ucrania en territorio ruso es un intento de capturar territorio como palanca de negociación. El político Gerhard Mangott no cree que las tropas de Kyiv logren mantener el territorio, pero sugiere otras motivaciones detrás del incursión.

12:34 Zelensky: Cuatro muertos después del ataque ruso a un supermercado en KostjantyniwkaAl menos cuatro personas murieron y 24 resultaron heridas en un ataque de artillería rusa en la ciudad de Kostjantyniwka en la región oriental ucraniana de Donetsk, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la plataforma X. Las operaciones de rescate y recuperación continúan. El gobernador de Donetsk, Vadym Filaschkin, dijo que la ciudad fue atacada por fuego de artillería rusa. Imágenes publicadas por el gobernador en Telegram muestran humo negro espeso que sale del edificio destruido. Radio NV publicó imágenes del supermercado en llamas y la destrucción circundante. Las consecuencias exactas del ataque aún son inciertas. "El ataque al supermercado en Kostjantyniwka es otro caso de terror ruso. La guerra contra los civiles es todo lo que conocen", dijo el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, en Telegram. Kostjantyniwka es objetivo regular de las fuerzas rusas. En un ataque ruso a un mercado local en Kostjantyniwka en septiembre de 2023, murieron 17 personas y más de 30 resultaron heridas.

11:53 Ministerio de Emergencias ruso declara estado de emergencia en KurskEl Ministerio de Emergencias ruso ha declarado un estado de emergencia federal para la región de Kursk en la frontera con Ucrania. Según el gobierno de Moscú, las fuerzas rusas en Kursk continúan rechazando el avance de las unidades ucranianas. La agencia de noticias estatal RIA informó esto, citando al Ministerio de Defensa. Alrededor de mil soldados ucranianos ingresaron a la región el martes, según informes rusos.

11:32 Video muestra camiones militares rusos quemados en KurskUn video publicado en las redes sociales y verificado por Reuters muestra una convoy de camiones militares rusos quemados en la región rusa de Kursk. Los vehículos se ven a lo largo de una carretera, con alrededor de 15 camiones visibles, incluyendo uno marcado con la letra 'Z', el símbolo utilizado en Rusia para representar su "operación militar especial" en Ucrania. Reuters verificó la ubicación en el video como el pueblo de Oktyabr'skoe al emparejar edificios, árboles y trazados de carreteras. Sin embargo, el momento exacto en que se tomó el video no se pudo determinar.

10:55 Medios: Reacción en cadena en Lipetsk destruye 700 bombasUn ataque con drone en un aeropuerto militar en la región rusa de Lipetsk se dice que ha causado una reacción en cadena, destruyendo más de 700 bombas, según una fuente de la agencia de inteligencia ucraniana "The Kyiv Independent". Las autoridades rusas habían informado anteriormente que un ataque con drone había causado un incendio en un aeropuerto militar, dañando una instalación energética. La fuente le dijo a "The Kyiv Independent" que el aeropuerto almacenaba aviones de combate y helicópteros. No se sabe cuántos fueron dañados o destruidos en el ataque.

10:35 Kyiv afirma haber atacado el aeropuerto militar de LipetskEl ejército ucraniano ha afirmado haber atacado un aeropuerto militar en la región rusa de Lipetsk durante la noche. El ataque dañó existencias de bombas guiadas, causando un gran incendio y varias explosiones, según un mensaje de Telegram del ejército ucraniano. El aeropuerto se dice que alberga aviones de combate rusos, incluyendo modelos Su-34, Su-35 y MiG-31. Lipetsk se encuentra al este de la región fronteriza de Kursk, más adentro en Rusia.

10:08 Munz: "Los rusos no pueden pasar a la contraofensiva"Desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, Ucrania ha estado defendiendo su territorio. Sin embargo, en los últimos tres días, las tropas ucranianas también han estado atacando en la región fronteriza de Kursk, en Rusia. El corresponsal de Moscú de ntv, Rainer Munz, explica por qué esta ofensiva sorpresa plantea varios problemas para la dirección militar rusa.

09:44 Activista de derechos humanos: Rusia vuelve a los tiempos de StalinOleg Orlov, activista de derechos humanos liberado en un canje de prisioneros de la detención rusa, critica la magnitud de la represión en la Rusia actual en una entrevista con la agencia de noticias AP. Orlov dice que bajo el presidente ruso Vladimir Putin, la gente es encarcelada por criticar a las autoridades, algo que no se veía desde la época del dictador soviético José Stalin. "Estamos retrocediendo a los tiempos de Stalin", dice el co-portavoz de Memorial, una de las organizaciones más antiguas y conocidas de Rusia en materia de derechos humanos, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022. Orlov fue condenado a dos años y medio de prisión en febrero por criticar la guerra de Rusia en Ucrania en un artículo. Su liberación en el canje de prisioneros entre Rusia, Bielorrusia y varios países occidentales lo sorprendió por completo.

09:00 Ucrania publica cifras de bajas rusasEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas de las tropas rusas en Ucrania. Según los datos, Rusia ha perdido aproximadamente 588.540 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1.030. Un informe de Kiev también indica que se han destruido 3 tanques, 49 sistemas de artillería y 2 sistemas de defensa aérea. En total, Rusia ha perdido 8.434 tanques, 16.536 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13.325 drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio de la invasión a gran escala, según las cifras ucranianas. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de bajas más bajas, pero es probable que sean valores mínimos.

08:19 Medios: Incendios masivos en Rylsk, región de KurskExplosiones intensas y incendios masivos se informaron durante la noche en la ciudad de Rylsk en la región rusa de Kursk, según "The Kyiv Independent", citando informes en canales de Telegram en ruso. Los residentes del pueblo de Stepanovka informaron haber oído cuatro explosiones. La causa de las explosiones es desconocida. La ciudad de Rylsk se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.

07:37 Rusia: Estado de emergencia después del ataque con drones a la base aérea militarSe ha declarado un estado de emergencia en la ciudad de Lipezk después de un ataque con drones ucranianos a una base aérea militar en la zona, anunció el gobernador Igor Artamonov en Telegram. Se han evacuado cuatro pueblos alrededor del aeropuerto militar. Se ha suspendido el transporte público en Lipezk y sus alrededores. Seis personas resultaron heridas como resultado de los ataques.

06:52 Medios: Explosión después del ataque ucraniano a CrimeaSe produjo una explosión en la península ucraniana de Crimea, ocupada por Rusia, según "Ukrainska Pravda", citando informes de Telegram. El gobernador ruso de la ciudad de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, escribió en Telegram que las fuerzas de la Flota del Mar Negro y la defensa aérea repelieron un ataque de las fuerzas ucranianas en Sebastopol, destruyendo tres drones. Además, la defensa aérea rusa derribó un misil crucero ucraniano Neptune sobre el mar cerca de Sebastopol. El canal de Telegram "Crimeawind" informó disparos y una poderosa explosión en Chornomorskyi, así como el trabajo de la defensa aérea rusa en la zona del aeropuerto de Belbek. Se vio una columna de humo negro elevándose sobre el aeropuerto y se informó un fuerte olor a fuego en la zona costera de la ciudad, según el canal de Telegram "Crimeawind". Todavía no se ha informado ninguna información sobre posibles víctimas.

06:05 Noticias: Incendio en el aeropuerto militar de la región rusa de Lip

03:21 La mitad de los alemanes teme que el conflicto con Rusia se intensifique debido a los misiles estadounidenses El gobierno alemán y el estadounidense han acordado que los Estados Unidos desplegarán sistemas de armas de largo alcance como misiles de crucero Tomahawk en Alemania a partir de 2026, capaces de alcanzar objetivos en Rusia. La mitad de los alemanes espera que este despliegue agrave aún más el conflicto con Rusia. El 50 por ciento de los encuestados en una encuesta de Civey para el grupo de medios Funke están de acuerdo con esta declaración. El 38 por ciento no cree que los planes conduzcan a una mayor escalada, mientras que el 12 por ciento está indeciso. El 44 por ciento ve con buenos ojos el despliegue, mientras que el 42 por ciento tiene una opinión negativa, y el 14 por ciento está indeciso.

01:14 El ministro presidente Kretschmer aboga por una reducción de la ayuda de armas a Ucrania El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, aboga por una reducción de la ayuda de armas a Ucrania, también teniendo en cuenta el presupuesto federal. "Ya no podemos permitirnos financiar armas para Ucrania que se gastarán y no lograrán nada. Todo debe estar en proporción", dijo el político de la CDU a la agencia de prensa alemana. "Sí, apoyamos, pero podemos ver que estamos llegando a nuestros límites". Kretschmer señala el aumento del presupuesto en los últimos años. " Antes de la crisis del COVID-19 en 2019, teníamos un volumen presupuestario de 344.000 millones de euros. Ahora estamos en 480.000 millones, y sin embargo, la coalición de semáforo no puede ponerse de acuerdo en el presupuesto. Esto demuestra que todo está fuera de control".

23:35 Kiesewetter: El avance ucraniano es legal y sensato

El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, ve el último ataque militar de Ucrania en territorio ruso como amparado por el derecho internacional. La sorpresa de Ucrania es "claramente legal en virtud del derecho a la defensa propia" y "estratégicamente militar", dijo al "Tagesspiegel". Según la evaluación del experto en defensa de la CDU, el avance de las tropas ucranianas busca atar a las fuerzas rusas en la región de Kursk e infligirles importantes pérdidas. "Esto puede aliviar la presión en otros frentes porque Rusia tiene que atar o redeplazar fuerzas a Kursk", dijo.

22:30 Pentágono: El avance de Ucrania en la región de Kursk está en línea con la política de EE. UU.

La incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk "está en línea con nuestra política", dijo la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, según el portal de noticias "Kyiv Independent" en una rueda de prensa. Cuando se le preguntó si Ucrania puede usar armas suministradas por EE. UU., Singh respondió que EE. UU. "ha apoyado a Ucrania desde el principio en la defensa contra los ataques que vienen desde la frontera". La región de Kursk limita con la región ucraniana de Sumy durante más de 245 kilómetros, que ha sido objeto de ataques rusos diarios desde su liberación en abril de 2022. Ucrania está tomando medidas "para protegerse de los ataques" y está operando "dentro del marco de la política de EE. UU., utilizando nuestras armas, nuestros sistemas y nuestras capacidades", dijo Singh.

Singh dijo que le corresponde a Ucrania hablar sobre sus propias operaciones. Cuando se le preguntó hasta dónde Ucrania puede atacar en territorio ruso, Singh dijo que EE. UU. "no apoya los ataques de largo alcance". Sin embargo, se negó a especificar la distancia exacta. "No voy a dibujar un mapa circular de dónde pueden golpear y dónde no, pero hemos sido muy claros con los ucranianos", dijo.

22:09 El diputado del BSW De Masi aboga por "un alto el fuego y negociaciones lo antes posible"

Después del avance de las tropas ucranianas en Kursk, el diputado del BSW Fabio De Masi abogó por "un alto el fuego y negociaciones lo antes posible". Ucrania tiene "problemas importantes para defender su propio territorio", dijo al "Tagesspiegel". Los avances "profundamente en territorio ruso" solo tienen sentido "si el objetivo de Ucrania es fortalecer la dinámica de escalada". Los riesgos son inmensos, dijo el político europeo. "Considera, por ejemplo, la central nuclear rusa en la región. Rusia es una potencia nuclear y tiene la dominancia de la escalada".

21:50 Las autoridades en la región de Kursk informan sobre al menos cinco muertes civiles

Las fuerzas rusas han estado luchando contra una incursión ucraniana a través de la frontera durante tres días consecutivos, según informes de Moscú. Las fuerzas militares y de guardia fronteriza rusas están impidiendo que las unidades ucranianas avancen más en Kursk, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, el ejército ruso está atacando a las fuerzas ucranianas que intentan retirarse de la región fronteriza ucraniana de Sumy. El Ministerio de Salud ruso informa que desde el inicio de la incursión ucraniana, 66 civiles han resultado heridos, incluyendo nueve niños. Las autoridades en la región de Kursk informan sobre al menos cinco muertes civiles, incluyendo dos paramédicos. Ucrania aún no ha comentado la incursión.

21:30 El jefe de política exterior de la UE, Borrell: El régimen de Lukashenko está involucrado en la deportación ilegal de niños ucranianos

El régimen bielorruso es cómplice del ataque de Rusia a Ucrania, según el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. Además del apoyo político, militar y logístico, Bielorrusia ha contribuido a la deportación ilegal de niños ucranianos de áreas temporalmente ocupadas de Ucrania. Desde 2021, el régimen también ha orquestado presión migratoria en las fronteras externas de la UE, según un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.

