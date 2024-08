20:51 El Ministerio de Relaciones Exteriores emite una crítica sobre los ataques dirigidos a los suministros esenciales de Ucrania.

El Ministerio de Asuntos Exteriores Critica los Asaltos Rusos a UcraniaEl Ministerio de Asuntos Exteriores ha expresado su desacuerdo con los últimos ataques de Rusia a Ucrania. "Una vez más, Rusia de Putin está salpicando las líneas de vida de Ucrania con misiles. A través de ataques a gran escala a la infraestructura energética, buscan devastar los suministros", comentó el Ministerio de Asuntos Exteriores en X. El apoyo inquebrantable de Alemania a Ucrania sigue en pie.

20:23 Selenskyj Acusa a Rusia de Atacar a Civiles con Bombas de ClústerDespués del intenso bombardeo ruso en Ucrania, el presidente Selenskyj revela obstáculos para reparar las instalaciones dañadas. "En ciertas áreas, el estado renegado ha bombardeado objetivos civiles con municiones de racimo", afirmó después de una reunión con la dirección militar. Antes de comenzar las reparaciones en el sector energético, es necesario desactivar las bombas de racimo, sugiere.

19:58 El Conflicto Intensifica en las Afueras de Pokrovsk en UcraniaSegún el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se están librando "combatientes intensos" en las afueras de Pokrovsk. Las fuerzas rusas habrían intentado asaltar las posiciones ucranianas en 38 ocasiones en un día cerca del centro logístico estratégico. Se han producido enfrentamientos en 14 lugares, se informa. La situación sigue siendo volátil.

19:35 Cargo Criminal por el Contrabando de Oro en RusiaLas autoridades rusas han iniciado un proceso penal contra un ciudadano alemán acusado de contrabando de oro. El ciudadano alemán de 58 años se habría intentado introducir "13 kilos de barras de oro de alta calidad" ilegalmente en el país en su autocaravana. "Se ha iniciado un caso penal". Las autoridades se niegan a revelar la identidad del sospechoso. El incidente tuvo lugar en la región de Pskov, que limita con Bielorrusia, Letonia y Estonia. El valor total de las barras de oro se estima en más de 90 millones de rublos (alrededor de 900.000 euros). Los funcionarios aduaneros y los agentes del servicio de seguridad FSB frustraron la importación ilegal del oro. Las autoridades no han revelado la ubicación actual del sospechoso. La convicción podría acarrear hasta cinco años de prisión y una multa de hasta un millón de rublos.

19:05 Ucrania: 102 Misiles Interceptados en "El Mayor Ataque Aéreo"El último ataque aéreo ruso a Ucrania marcaría el mayor ataque de toda la guerra en curso que comenzó en febrero de 2022, según los informes ucranianos. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron más de cien misiles y drones, explica el comandante de la Fuerza Aérea ucraniana, Mykola Oleschuk, en Telegram. Se interceptaron y destruyeron 102 de los 127 misiles rusos y 99 de los 109 drones. Este ataque combinado fue "el mayor ataque aéreo".

18:40 Selenskyj Envía Más Tropas a PokrovskEl presidente ucraniano Selenskyj anuncia refuerzos adicionales para las tropas que se dirigen a Pokrovsk. Ha sido informado sobre la situación regional por la dirección militar, explica Selenskyj en Telegram. La región de Pokrovsk en el este de Ucrania ha sido un punto focal de intensos combates después de los avances rusos durante semanas.

18:10 Macron: Detención del CEO de Telegram no es PolíticaDos días después del arresto del fundador de Telegram, Pavel Durov, Francia lo confirma. "El arresto tuvo lugar en el contexto de una investigación judicial en curso", escribe el presidente francés Emmanuel Macron en X. "No fue una decisión política". Los tribunales tienen la autoridad final en este asunto.

17:42 Menor Condenado por "Apoyo al Terrorismo" en RusiaUn estudiante de 15 años en Rusia ha sido condenado a prisión por expresar su apoyo a Ucrania, según un informe. Según el medio de comunicación de la oposición rusa Mediazona, un tribunal de la ciudad oriental de Khabarovsk sentenció al chico a 4,5 años en un centro de detención juvenil por "pertenencia a una organización terrorista" y "preparación de un acto terrorista". La sentencia se dictó el 16 de agosto pero solo se hizo pública ahora. La abuela del chico le dijo a Mediazona que cree que su nieto fue engañado por los servicios de seguridad rusos. El chico había expresado repetidamente su apoyo a Ucrania a sus compañeros de clase y en las redes sociales. El caso giraba en torno a un video de Telegram que mostraba al chico tirando cócteles molotov contra la pared de un edificio abandonado con otros dos adolescentes.

17:13 Gobernador: El Ataque a la Presa no Causó Daños MayoresEl ataque ruso a una presa cerca de Kyiv no causó daños significativos, según el gobernador de la región. Una vez que no haya más ataques ni alertas de bombardeos, la carretera sobre la presa se reabrirá más tarde en la tarde, informó Ruslan Kravchenko al servicio ucraniano de Radio Liberty.

16:46 El Ministro de Defensa de Ucrania Esboza una Respuesta a los AtaquesEl ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Ummerov, ha anunciado una respuesta a los ataques generalizados de Rusia a su país. "Ucrania está preparando su retaliación. Armas de nuestra propia producción", citó el ministerio de defensa. También pidió a los aliados occidentales que fortalecieran las capacidades de largo alcance de Ucrania y levantaran las restricciones para atacar instalaciones militares en Rusia.

16:12 El Grupo Wagner Niega su Presencia en UcraniaEl Grupo Wagner afirma que sus mercenarios ya no están involucrados junto al ejército ruso en Ucrania. Actualmente, solo están activos en Bielorrusia y África, según un comunicado de Telegram, según informó "Kyiv Independent". Los mercenarios de Wagner no son parte de la Guardia Nacional Rusa ni del Ministerio de Defensa de Rusia, asegura el grupo. "Actualmente", Wagner no está participando en la invasión rusa de Ucrania, afirma el grupo. Cualquier cambio en la situación se anunciará.

15:15 Fuerza Rusa Contraataca en KurskSoldados rusos han lanzado ataques contra tropas ucranianas en más de una docena de ubicaciones a lo largo de la línea del frente en la región rusa de Kursk, según el Ministerio de Defensa ruso en Moscú. Por otro lado, los ataques ucranianos fueron repelidos en siete ubicaciones diferentes dentro de Kursk. Además, las fuerzas ucranianas situadas en la región de Sumy, que se encuentra en el lado ucraniano y limita con Kursk, fueron objetivo de ataques con artillería en dieciséis ubicaciones separadas.

14:55 Jefe de la IAEA Inspecciona la Central Nuclear de KurskEl Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, está liderando la inspección de la Central Nuclear de Kursk, ubicada en la óblast homónima rusa, donde han entrado tropas ucranianas. Grossi declaró el 8 de agosto que la situación es grave. "Repito: La seguridad de las instalaciones nucleares no debe comprometerse en ninguna circunstancia". La inspección tendrá lugar el martes. Miles de soldados ucranianos entraron inesperadamente en Kursk el 6 de agosto.

14:47 Incendio en la Mayor Refinería de Petróleo de RusiaSe ha desatado un incendio en la mayor refinería de petróleo de Rusia en la ciudad de Omsk, según el operador de la refinería, Gazprom. Gazprom anunció en un comunicado que el incendio está bajo control y las operaciones continúan como de costumbre. "El incendio en la refinería de Omsk ahora está bajo control. El sistema de seguridad automático dentro de la instalación detectó un incendio en el equipo técnico", indicó el comunicado. Siete trabajadores resultaron heridos en el incendio, según la agencia de noticias rusa TASS. Uno de los heridos falleció más tarde, según informó la agencia Interfax. Inicialmente, solo se informaron dos heridos.

14:32 Rusia Afirma que Ha Atacado Instalaciones de Almacenamiento de Armas y Municiones OccidentalesEl Ministerio de Defensa ruso alega que las tropas rusas han atacado estaciones de compresión de gas y transformadores de potencia en Ucrania. Las instalaciones de infraestructura energética, que suministraban electricidad al complejo militar-industrial ucraniano, fueron atacadas utilizando drones y misiles. También se atacaron armas y municiones occidentales almacenadas en dos aeródromos ucranianos.

14:09 El Washington Post Reporta que Más de 247 Soldados Rusos Han Sido Capturados en KurskDesde su incursión sorpresa en la región rusa de Kursk a principios de agosto, las tropas ucranianas han capturado presuntamente a más de 240 soldados rusos, según un informe publicado por The Washington Post. El periódico analizó más de 130 fotos y videos tomados desde el inicio de la incursión el 6 de agosto. La mayoría del material fue supuestamente filmado por soldados ucranianos y compartido en las redes sociales. El análisis también included fotos tomadas por un fotógrafo del periódico en una prisión de Ucrania donde se encuentran presuntamente soldados rusos capturados. "Las imágenes autenticadas muestran a al menos 247 prisioneros rusos, lo que respalda las afirmaciones de las autoridades ucranianas de que cientos de soldados rusos fueron capturados durante la incursión", escribe el periódico. Según el informe, un gran número de jóvenes militares fueron capturados, quienes aparentemente se rindieron sin resistencia.

13:43 Objeto Ingresa en el Espacio Aéreo Polaco y Probablemente Aterriza en Territorio PolacoDurante el ataque ruso a Ucrania, un objeto parece haber ingresado en el espacio aéreo polaco y probablemente haya aterrizado en territorio polaco. El comando de operaciones del ejército polaco informó esto a la agencia de noticias del estado PAP, citando al comandante de las operaciones. El objeto, que no era un misil, está siendo buscado actualmente. "Durante el ataque masivo en el territorio ucraniano el lunes, un objeto probablemente ingresó en el territorio polaco", dijo el general Maciej Klisz, el comandante de operaciones de las fuerzas armadas, a Polsat News. "The Guardian" informa, citando a un portavoz del ejército, que el objeto probablemente sea un dron.

13:21 Rocketos Rusos Atacan Presa al Norte de KyivEn el ataque aéreo extenso de esta mañana, una presa al norte de Kyiv fue supuestamente alcanzada por un misil ruso, según informes de los medios ucranianos. Un video compartido por el periodista Yaroslav Trofimov del "Wall Street Journal", entre otros, muestra partes de la planta hidroeléctrica en llamas. "Si la presa se rompe, millones de personas aguas abajo podrían morir", escribió Trofimov. No hay informes oficiales sobre los daños a la estructura.

12:57 Zelenskyy Califica el Ataque como 'Uno de los Más Graves' de RusiaRusia utilizó más de 100 misiles y casi 100 drones en el último ataque masivo, según los informes ucranianos. "Este fue uno de los ataques más graves", dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en un mensaje de video publicado en Telegram. El Ministerio de Defensa ruso,Meanwhile, claims on Telegram to have hit "all targeted infrastructure facilities" in massive attacks on Ukrainian infrastructure. Zelenskyy explained that it was a "combined" attack, involving more than 100 missiles of various types and around 100 Shahed drones of Iranian origin. The Russian Ministry of Defense speaks of a "massive strike with high-precision long-range weapons" on "important energy infrastructure facilities".

12:38 Kyiv Pide a Occidente Permitir Ataques en Territorio RusoUcrania está pidiendo a Occidente que permita el uso de armas para ataques profundos en territorio ruso. "Such a decision would bring an end to Russian terror more quickly", wrote the chief of staff of President Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, on Telegram.

12:09 Portavoz del Kremlin Dice que las Conversaciones con Ucrania son IrrelevantesRusia considera las negociaciones con Ucrania sobre un alto el fuego comomostly irrelevant. The incursion of Ukrainian forces into the Russian border region of Kursk is unacceptable, said Kremlin spokesman Dmitry Peskov. There must be a response. There have been no talks about a ceasefire, and the topic is no longer relevant.

11:41 Munz: "La militar belarusa no es realmente formidable"El líder Lukashenko congrega a miles de soldados en la frontera con Ucrania, lo que causa inquietud entre los observadores del país. Sin embargo, según informó Rainer Munz, corresponsal de ntv, se trata más de una demostración de poder que de una amenaza real.

11:25 Círculos: Indicios de sabotaje ruso antes de la alerta de GeilenkirchenLos informes de seguridad indicaban un posible peligro debido a una operación de sabotaje rusa utilizando un drone, lo que provocó un aumento temporal de la seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen cerca de Aquisgrán. Se recibió una advertencia importante de una agencia de inteligencia extranjera sobre los planes de sabotaje ruso contra la base de la OTAN.

11:20 Imágenes satelitales: los rusos no pueden apagar el fuego en el depósito de combustible de ProletarskMás de una semana después de su inicio, el incendio en el depósito de combustible de Proletarsk en el sur de Rusia continúa, según demuestran los datos actuales del sistema de monitoreo de incendios FIRMS de NASA. El depósito, que alberga más de 70 tanques, fue incendiado por un ataque con drone ucraniano la noche del 18 de agosto.

Se informan reportes no confirmados de otro ataque ocurrido el viernes por la mañana. Las autoridades regionales del distrito de Proletarsk declararon un estado de emergencia. Para el miércoles, 47 bomberos habían resultado heridos debido al incendio, según la agencia de noticias estatal TASS.

10:50 Polonia toma los cielosPolonia, vecina de Ucrania, también resultó afectada por los ataques rusos cercanos. Se lanzaron interceptores militares polacos, según informó la agencia de noticias PAP, debido a la proximidad de los ataques rusos a la frontera polaca. También participaron otros aviones aliados en la operación. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia desplegó 11 bombarderos Tu-95 de largo alcance capaces de llevar misiles crucero y disparó misiles hipersónicos Kinzhal contra Ucrania. El país también fue bombardeado desde el mar Negro.

10:22 Soldado ucraniano dispara contra misil ruso con ametralladoraUn soldado ucraniano de una unidad de defensa aérea reportadamente disparó contra un misil crucero ruso con una ametralladora montada en un camión en la occidental Transcarpacia temprano esta mañana, según un posteo en las redes sociales del gobernador Viktor Mykyta. El misil fue lanzado desde Lviv y derribado por el 650º batallón separado de ametralladoras antiaéreas, según la declaración de Mykyta. El equipo de confirmación de RTL/ntv afirmó la autenticidad del video. Sin embargo, el tipo específico de misil no se confirmó de manera independiente como derribado. Según "The Kyiv Independent", un misil de defensa aérea ucraniano, y no el fuego de ametralladora, fue responsable de la interceptación, según informó el antiguo portavoz de la fuerza aérea, Yuriy Ignat.

10:03 Rusia asalta 15 regiones ucranianas - se targets la infraestructura energética

Más de la mitad de las regiones de Ucrania han sido atacadas por Rusia, según informó el primer ministro Denys Shmyhal en su actualización matutina. "Hoy, un asalto ruso masivo golpeó 15 regiones. El enemigo empleó una variedad de armas: drones, misiles, misiles hipersónicos. Se reportan bajas y heridos", escribió Shmyhal en Telegram. Según fuentes ucranianas, la infraestructura energética en cuatro regiones fue objetivo. Las autoridades de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron en Telegram que la infraestructura energética en sus áreas estaba bajo ataque. En ciertas regiones de Kyiv, se afectó el suministro de electricidad y agua, según el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Rusia mueve tropas a Kursk posiblemente desde frentes menos significativos en Ucrania

El ejército ruso probablemente continúa enviando tropas desde secciones menos importantes del frente ucraniano a la región de Kursk, según analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Los comandantes de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, la 155ª Brigada de Infantería de Marina, la 11ª Brigada de Infantería Aerotransportada (VDV), el 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y el 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV) supuestamente informaron al presidente ruso Vladimir Putin sobre las operaciones de guerra en los territorios rusos limítrofes con Ucrania durante el fin de semana. Esto parece referirse a la región de Kursk, como lo señaló el think tank estadounidense en su informe actual de la situación. El ISW ha observado elementos de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, la 155ª Brigada de Infantería de Marina y la 11ª Brigada de VDV comprometidos en la región de Kursk, y ha recibido información de que el mando del ejército ruso Recently relocated elements of the 56th VDV Regiment from the Robotyne area in western Saporizhzhia to the border region. The Russian military leadership allegedly resists operational pressure to withdraw forces from priority offensive efforts to seize Pokrovsk in the Donetsk region, the experts claimed.

09:14 Se reportan las primeras bajas por la salva rusa masiva

Al menos tres personas han muerto en los ataques aéreos rusos, según informaron las autoridades ucranianas. Se reportan fallecidos en Luzk en el oeste, Dnipro en el este y Zaporizhzhia en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischchuk, informó que un edificio de varios pisos fue golpeado por un "ataque enemigo" y causó una muerte. Los gobernadores regionales de Odessa, Zaporizhzhia y Kharkiv informaron explosiones en sus áreas a través de Telegram y animaron a los ciudadanos a buscar refugio seguro. Anteriormente, el gobernador de la región central de Poltava, Filip Pronin, informó que cinco personas resultaron heridas en un ataque a una instalación industrial.

08:22 Explosiones Sacuden Varias Ciudades Ukrainianas - Corte de Luz en KievSe escuchan explosiones en varias ciudades ucranianas debido a un ataque aéreo ruso a gran escala (consulte la entrada a las 07:24). A lo largo del país, las sirenas de ataque aéreo sonaron cerca de las 6 AM hora local. Las primeras explosiones se reportaron en Kiev alrededor de las 8:30 AM, con más explosiones posteriores. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informa que hay cortes de energía en varios distritos de la capital y también hay problemas con el suministro de agua en el lado derecho de la ciudad. Se han reportado explosiones en Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:53 Moscú: Afirma Haber Abatido 20 Drones UcranianosLa defensa aérea rusa ha interceptado aparentemente 20 drones enviados desde Ucrania hacia territorio ruso, según el Ministerio de Defensa ruso. Nueve de estos drones fueron interceptados sobre la región de Saratov, tres sobre Kursk, y dos cada uno sobre Belgorod, Bryansk y Tula. Uno fue detectado sobre las regiones de Oryol y Ryazan.

07:24 Rusia Lanza un Intenso Ataque Aéreo sobre UcraniaUcrania está siendo atacada intensamente, según informes de diversas fuentes. "Explosiones en Kiev en este momento mientras Ucrania está bajo un ataque masivo de misiles y drones rusos desde tierra, aire y mar", reporta el "Kyiv Post" en X. El experto militar Nico Lange escribe que Rusia está disparando misiles desde barcos en el Mar Negro y desde 11 bombarderos Tu-95, y está utilizando drones y misiles balísticos. "El ataque aéreo ruso sobre Ucrania es intenso". Se escuchan explosiones en varias ciudades.

07:07 Comandante Checheno Reporta Víctimas Ucranianas en KurskCombatientes de las fuerzas especiales chechenas "Achmat" y la 2ª Brigada de Fuerzas Especiales afirman haber destruido dos vehículos blindados, cinco vehículos de combate blindados y un tanque ligero de origen francés (AMR) en la región de Kursk en las últimas 24 horas, según la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al comandante General-Mayor Apti Alaudinov. "En las últimas 24 horas, también hemos eliminado una unidad de lanzagranadas automáticas y un mortero, y destruido un cañón", dijo. "Nuestras personas han infligido graves pérdidas a las tropas ucranianas a través de estos ataques a instalaciones militares". Alaudinov declaró que el avance de las tropas ucranianas ha sido detenido. "El enemigo está tratando de avanzar, pero sin éxito. Ya hemos comenzado a destruir al enemigo en varios áreas y liberar algunos asentamientos. Creo que este trabajo continuará todos los días".

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un Pide un Aumento en la Producción de Drones KamikazeEl líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha pedido el desarrollo y producción de más drones kamikaze como parte vital de los preparativos para la guerra, según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA. Hizo esta declaración durante una prueba de drones desarrollados en el país. Los drones kamikaze se refieren a vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos que son guiados hacia objetivos enemigos. Rusia utiliza con frecuencia drones iraníes del tipo Shahed en Ucrania. Corea del Norte y Rusia han fortalecido sus lazos militares. La prueba de drones se reportó el sábado en medio de crecientes tensiones con el vecino del sur, Corea del Sur. Las fotos oficiales muestran objetos voladores blancos con alas en forma de X que vuelan hacia objetivos de tanques y explotan. Según la agencia de noticias de Corea del Sur Yonhap, los objetivos de prueba son modelos de tanques K-2 surcoreanos.

06:34 Ucrania: 1.140 Soldados Rusos 'Eliminados' en 24 HorasSegún informes militares ucranianos, 1.140 soldados rusos han sido muertos o heridos en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de personal militar ruso "eliminado" desde el inicio de la guerra a 608.820. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. Recientemente, se han destruido cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kiev Advierte a Minsk Contra 'Decisiones Arrepentidas'Ukraine exige que Bielorrusia retire sus grandes contingentes de tropas y equipo militar de su frontera compartida. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno en Minsk se insta a abstenerse de acciones hostiles y retirar sus tropas de la región fronteriza. Ucrania advierte a Bielorrusia no tome "decisiones arrepentidas" bajo la presión de Moscú. Bielorrusia aún no ha respondido. Según informes ucranianos, entre las tropas en la frontera hay unidades especiales bielorrusas y mercenarios de Wagner exiliados. El equipo incluye tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería estacionados en la región de Gomel a lo largo de la frontera norte de Ucrania. La declaración también señala que Ucrania "nunca ha emprendido acciones hostiles contra el pueblo bielorruso y no lo hará en el futuro".

05:46 Gobernador Ruso Reporta Daños por Escombros de DronesEn la región rusa de Saratov, varias casas han sido dañadas por escombros de drones ucranianos derribados, según el gobernador regional. Las ciudades de Saratov y Engels están afectadas, con todos los servicios de emergencia desplegados. Engels alberga una base de bombarderos estratégicos de Rusia.

03:52 Alerta por incursión de drones en Kyiv

Fuentes indican que los sistemas de defensa aérea de Kyiv están luchando contra ataques con drones rusos. Según un informe en Telegram de la administración militar local, "Se ha detectado actividad de drones no identificados. Los sistemas de defensa aérea de la zona están movilizados". De momento, no hay información disponible sobre posibles daños o víctimas.

00:19 Zelensky califica el ataque a equipo de Reuters como "preciso y malintencionado"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló sobre el ataque con misiles contra periodistas de Reuters en su discurso nocturno. El incidente en un hotel del este de Ucrania en Kramatorsk dejó un fallecido y dos heridos, según Reuters. El fallecido fue identificado como Ryan Evans, un británico de 38 años y exmilitar, que había estado con Reuters desde 2022, brindando asesoramiento en seguridad a periodistas en Ucrania, Israel y los Juegos Olímpicos de París. Zelensky describió el ataque como "precisamente dirigido, meticulosamente planeado". "Mis condolencias a la familia y amigos". La Oficina del Procurador General de Ucrania inició una investigación preliminar en Telegram. El ataque ocurrió el sábado a las 22:35 hora local. Reuters aún no ha confirmado si el misil fue lanzado por Rusia o si el hotel fue específicamente objetivo. No hay comentarios de Rusia disponibles.

